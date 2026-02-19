Avalanșă în Alpii elvețieni. Un tren de călători, deraiat de un val uriaș de zăpadă lângă Goppenstein. Cinci persoane au fost rănite
Gândul, 19 februarie 2026 11:20
Autoritățile elvețiene sunt în alertă după ce o avalanșă a lovit un tren de pasageri în Alpii elvețieni, în apropiere de Goppenstein, provocând deraierea acestuia și rănirea a cinci persoane. O avalanșă puternică a lovit în plin un tren de călători care circula prin Alpii elvețieni, în apropierea localității Goppenstein, provocând deraierea garniturii și rănirea […]
• • •
Alte ştiri de Gândul
Acum 10 minute
11:50
Ilie Bolojan, față în față cu Agenția de Rating Moody’s. Ce le-a spus despre finanțele României # Gândul
Premierul Ilie Bolojan s-a întâlnit la Palatul Victoria cu reprezentanții agenției internaționale de rating Moody’s, una dintre instituțiile care stabilesc cât de sigură este România pentru investitori și bănci. Experții au vrut să afle în primul rând cum va reduce Guvernul deficitul bugetar, adică diferența dintre banii pe care statul îi cheltuie și cei pe […]
11:50
Cauza morții lui Peter Greene, actorul din „Pulp Fiction” și „Masca”, găsit împușcat, elucidată La ce concluzie au ajuns medicii legiști # Gândul
Cauza morții actorului Peter Greene, cunoscut pentru rolurile sale de personaje negative, inclusiv Zed din „Pulp Fiction”, a fost elucidată. Medicii legiști au confirmat oficial motivul care a dus la decesul brusc al actorului. Actorul american Peter Greene, celebru pentru interpretarea unor personaje dure și memorabile în filme de succes din anii ’90, a murit […]
Acum 30 minute
11:30
Cum se schimbă vremea în orele următoare. Unde plouă și unde ninge. Prognoza meteorologilor ANM, în exclusivitate pentru Gândul # Gândul
Administrația Națională de Meteorologie a emis, în exclusivitate pentru Gândul, prognoza pentru astăzi, anunțând o vreme schimbătoare în majoritatea regiunilor țării, cu precipitații slab izolate, intensificări ale vântului și valori termice cuprinse între -2 și 14 grade. Potrivit meteorologilor, în București se anunță ceață, cer variabil și vânt în general slab. Temperatura maximă va fi […]
11:30
Miliardar din Taiwan „răpit” de familie după ce s-a căsătorit în secret cu îngrijitoarea sa, căreia voia sa îi lase averea # Gândul
Un miliardar din Taiwan a fost luat cu forța de familia lui după ce aceștia au descoperit că în secret s-a căsătorit cu îngrijitoarea sa și voia să îi lase toată averea. Potrivit ProTv, incidentul s-a petrecut în fața unui spital din Districtul Zhongshan, Taipei. Miliardarul din Taiwan, răpit de familie Miliardarul Wang, în vârstă de 102 […]
Acum o oră
11:20
Avalanșă în Alpii elvețieni. Un tren de călători, deraiat de un val uriaș de zăpadă lângă Goppenstein. Cinci persoane au fost rănite # Gândul
Autoritățile elvețiene sunt în alertă după ce o avalanșă a lovit un tren de pasageri în Alpii elvețieni, în apropiere de Goppenstein, provocând deraierea acestuia și rănirea a cinci persoane. O avalanșă puternică a lovit în plin un tren de călători care circula prin Alpii elvețieni, în apropierea localității Goppenstein, provocând deraierea garniturii și rănirea […]
11:10
Ion Cristoiu: Nicușor Dan vrea să facă din prezența sa la Consiliul pentru Pace dovada supremă că e recunoscut de Donald Trump ca președinte al României # Gândul
În cel mai recent jurnal din seria „Pastila lui Cristoiu”, publicistul Ion Cristoiu a precizat că „Nicușor Dan vrea să facă din prezența sa la Consiliul pentru Pace dovada supremă că e recunoscut de Donald Trump ca președinte al României”. „Astăzi are loc la Washington prima reuniune a Consiliului pentru Pace, organism inițiat și condus, […]
11:10
Dan Dungaciu: „România a primit mesajul de la Bruxelles că nu are voie să adere la Consiliul Păcii” # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul, prof. univ. dr. Dan Dungaciu a vorbit despre motivul pentru care România nu acceptă invitația lui Donald Trump în Consiliul pentru Pace și care sunt riscurile pe care le presupun aceste decizii. Urmărește aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Invitat în emisiunea „Marius Tucă Show”, profesorul Dan Dungaciu a […]
11:00
AI folosit în magazine pentru a depista hoții. În ce oraș s-a implementat această tehnologie # Gândul
Tot mai multe magazine din Franța au implementat sisteme de inteligență artificială pentru a preveni furturile, în condițiile în care sunt multe pierderi, dar și o presiuni economice. Orașul în care proprietarii de magazine folosesc AI pentru depistarea hoților Comercianții susțin că aceste sisteme le-au redus semnificativ pierderile, iar experții avertizează că implementarea pe scară […]
11:00
„Înțepătura de țânțar”, varianta Teheran. Iranul desfășoară peste 30 de mini-submarine Ghadir pentru a „sâcâi” grupurile de atac ale portavioanelor SUA din Golful Persic # Gândul
Mini-submarinele din clasa Ghadir, construite de Iran pentru ambuscade în ape puțin adânci în Golful Persic, devin o variabilă cheie, deoarece grupurile de atac ale portavioanelor americane operează în apropierea Iranului. Deși nu pot egala direct puterea navală a SUA, designul și doctrina lor sunt adaptate pentru a impune fricțiuni operaționale, a crește cerințele de război antisubmarin […]
Acum 2 ore
10:50
Japonia lansează pe orbită un satelit din lemn, soluția „naturală” pentru problema deșeurilor spațiale # Gândul
Japonia a trimis în spațiu un satelit experimental fabricat din lemn, un proiect inovator care ar putea rezolva problema tot mai gravă a deșeurilor spațiale și a poluării orbitale, pe fondul exploziei lansărilor din următoarele decenii. Japonia a atras atenția comunității științifice internaționale după ce a lansat în spațiu un satelit în formă de cub, […]
10:50
Donald Trump inaugurează „Consiliul pentru Pace” la Washington. Care este agenda și programul reuniunii la care Nicușor Dan merge ca observator # Gândul
Președintele Donald Trump găzduiește astăzi la Washington prima reuniune oficială a „Consiliului pentru Pace”, un organism internațional creat pentru a gestiona reconstrucția Fâșiei Gaza și, potențial, alte conflicte de pe mapamond. Prioritatea acestei întâlniri este formarea unui plan de reconstrucție și asistență umanitară a Fâșiei Gaza, devastată de război, unde statele membre vor anunța un […]
10:40
Dan Dungaciu: „Americanii sunt negociatori mari. Un președinte care nu are instrumente în mână și nimic de negociat poate să fie extrem de vulnerabil” # Gândul
Într-o nouă ediție a emisiunii „Marius Tucă Show”, transmisă live de Gândul, prof. univ. dr. Dan Dungaciu și-a exprimat îngrijorările cu privire la prezența președintelui Nicușor Dan în Statele Unite, făcând referire la subiectul anulării alegerilor, dar și la calitățile oficialilor României de negociatori în fața americanilor. Urmărește aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Invitat […]
10:40
Ai dispozitiv Android? Un virus invizibil poate să spioneze telefonul fără să-ți dai seama. 13.000 de dispozitive au fost infectate # Gândul
Unele dintre dispozitivele Android sunt, acum, vulnerabile în fața unui virus invizibil. Noul malware poartă denumirea de „Keenadu” și, odată ce infectează dispozitivele care au acest sistem de operare, permite infractorilor cibernetici să preia controlul telefonului mobil. Datele indică faptul că peste 13.000 de dispozitive au fost infectate. Inițial, utilizatorii nu observă vreun aspect suspect […]
10:20
Brandul preferat al Elenei Ceaușescu. Româncele nu și-ar fi permis niciodată acele haine și parfumurile soției lui Nicolae Ceaușescu # Gândul
Într-o lume marcată de lipsuri și sărăcie, soția lui Nicolae Ceaușescu trăia o viață la care mulți visau, dominată de eleganță, lux și obsesia pentru propria imagine. Contrar așteptărilor, Elena Ceaușescu era o adevărată „fashionistă” a epocii comuniste, cu gusturi rafinate pentru marile branduri occidentale. Care era brandul preferat al „primei doamne” a comunismului Potrivit Click, […]
10:10
În timp ce regimul de la Teheran se clatină, programul nuclear iranian riscă să scape de sub control: „Dacă guvernul cade, materialele și instalațiile nucleare vor fi folosite în lupta pentru putere” # Gândul
Pe fondul protestelor și tulburărilor, pierderea controlului de către regimul de la Teheran ar putea avea implicații majore pentru viitorul programului nuclear al Iranului. Totodată, ar putea genera și o gamă largă de riscuri pentru siguranța și securitatea materialelor sale nucleare. Iranul și Statele Unite au reluat negocierile privind programul său nuclear, iar acestea sunt […]
10:10
Raed Arafat explică de ce a transmis mesaj Ro-Alert că ninge, iarna, şi spune că va schimba sunetul cu unul „mai puţin intruziv” # Gândul
Raed Arafat a transmis o clarificare cu privire la motivul pentru care Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă a transmis un mesaj Ro-Alert la 4.20 dimineaţa prin care îi anunţa pe bucureşteni că a fost emis cod roşu de ninsori abundente. Reacţiile nu au întârziat să apară, mai ales din partea acelora care s-au trezit […]
10:10
Andreea Ciucă, președinta Asociației Magistraților din România: ”Prin eliminarea pensiilor de serviciu se încalcă documentele europene asumate” # Gândul
Miecuri, Curtea Constituţională a României a respins sesizarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie referitoare la noul proiect al Guvernului Bolojan privind reforma pensiilor magistraţilor. După cinci amânări consecutive, judecătorii CCR au decis că legea pensiilor magistraților este constituțională. Andreea Ciucă, președinta Asociației Magistraților din România, a declarat, pentru Gândul, că în loc de cooperare […]
10:10
Kim Jong-Un a scos la rampă noul lansator de rachete nucleare „imposibil de oprit”: „Nici Dumnezeu nu vă mai apără de asta” # Gândul
Coreea de Nord a dezvăluit un nou lansator multiplu de rachete capabil să transporte focoase nucleare. Kim Jong Un spune că noua sa armă ar fi imposibil de oprit de sistemele occidentale odată ce este pornit. Kim Jong Un a supervizat prezentarea oficială a unui nou lansator multiplu de rachete de mari dimensiuni, capabil să […]
10:00
Vacanță neașteptată la Paris pentru o româncă. Ce a trăit femeia la cazare: „Nu mi-au spus că o să intru în Harry Potter” # Gândul
O vacanță la Paris a devenit o experiență de neuitat pentru o româncă aflată acolo cu iubitul ei. A făcut din timp o rezervare online, fără a bănui nimic din ce urma să se întâmple. Situația a luat o turnură neobișnuită atunci când a primit codul și instrucțiunile de acces. Când au ajuns la locație, […]
Acum 4 ore
09:40
Ce suspendare uriașă a primit Radu Petrescu după ce a făcut praf meciul Petrolul – FC Argeș # Gândul
Radu Petrescu nu a scăpat nepedepsit după ce a făcut praf meciul Petrolul – FC Argeș. El a fost suspendat drastic de Comisia Centrală de Arbitraj, în urma erorilor comise la Ploiești. Potrivit gsp.ro, Petrescu a fost suspendat 12 etape de CCA. Vassaras l-a chemat la raport În finalul partidei „Ilie Oană”, Petrescu a fluierat […]
09:40
Administrația Trump critică dur Legea AI a UE. Reglementările sufocante europene riscă să alunge inovația în inteligența artificială # Gândul
Un consilier al președintelui Donald Trump cere Uniunii Europene să renunțe la „pesimismul” față de inteligența artificială și critică dur Legea AI adoptată de Bruxelles, acuzată că descurajează antreprenoriatul și mută inovația în afara Europei. Uniunea Europeană este presată de Statele Unite să își regândească radical abordarea în domeniul inteligenței artificiale, punând accent pe inovare […]
09:40
Ziua în care „lăcomia” nu era păcat: cum a apărut Joia Grasă. Cea mai neobișnuită tradiție a sezonului # Gândul
Joia Grasă este una dintre cele mai neobișnuite tradiții ale sezonului. Această zi marchează ultima ocazie de ospăț înainte de Postul Mare. În acest an, Joia Grasă pică pe 19 februarie, relatează Mediafax. Tradiția de Joia Grasă este legată de carnaval, care durează de la Bobotează până în Miercurea Cenușii. După aceea urmau săptămâni de […]
09:40
(P) Vlad Popescu Piedone: „Sectorul 5 accelerează realizarea rampelor pentru persoanele cu dizabilităţi # Gândul
Primăria Sectorului 5, prin Infrastructură S5 continuă lucrările pentru facilitarea accesului persoanelor cu dizabilități, prin amenajarea de rampe în multiple zone ale sectorului. Cererea tot mai ridicată confirmă faptul că aceste intervenții nu reprezintă doar o îmbunătățire urbană, ci o necesitate pentru sute de persoane care se confruntă zilnic cu limitări de mobilitate. Adaptarea accesului […]
09:40
Radu Miruță vrea să modifice legea pentru ca Steaua București să poată promova în Liga 1. Ce a declarat Ministrul Apărării # Gândul
Radu Miruță, Ministrul Apărării, are în plan să modifice legea pentru ca Steaua București să poată promova în Liga 1. În cadrul unui interviu la Antena 3 CNN, oficialul a susținut că vrea să „dezlegăm frânele” pe care le are Steaua și că „nu se pune problema de abandonare”. Ministrul Apărării a precizat, în cursul […]
09:40
Cum l-a convins Dinamo pe George Pușcaș. Atacantul a cerut un salariu de 50.000 de euro pe lună # Gândul
George Pușcaș s-a înțeles cu Dinamo și este atacantul pe care îl primește Zeljko Kopic pentru a ataca titlul. Din câte se pare, internaționalul român va semna un angajament valabil până la finalul următorului sezon. Ca să joace pentru Dinamo, Pușcaș a negociat „la sânge” cu șefii clubului și doar după ce a primit garanția […]
09:30
(P) Primarul Vlad Popescu Piedone anunţă continuarea lucrărilor de reparații pentru creșterea siguranței rutiere # Gândul
Societatea Infrastructură S5 continuă programul de întreținere și reparații locale, pentru îmbunătățirea infrastructurii rutiere și asigurarea condițiilor optime de circulație pentru toți participanții la trafic. În această perioadă, echipele operative au intervenit pe mai multe artere din oraș, unde au fost executate lucrări punctuale de remediere a degradărilor apărute la nivelul carosabilului. Intervențiile au fost […]
09:10
Demonstrație de forță NATO în Marea Baltică. Mii de trupe aliate simulează un asalt de tip „Normandia 2.0” pe litoralul baltic # Gândul
Mii de militari NATO au participat la un exercițiu de amploare pe coasta baltică a Germaniei, simulând capturarea în forță a unei plaje. Exercițiu militar vine ca un mesaj ferm de descurajare către Rusia, pe fondul deteriorării securității în regiune. Mii de soldați NATO, inclusiv din țări precum Spania sau Turcia, au luat miercuri cu […]
09:10
Procesul lui Victor Micula a ajuns la final. Curtea de Apel Alba Iulia a respins tentativa avocaților de a suspenda judecata # Gândul
Dosarul lui Victor Micula, prin care a fost condamnat în primă instanță la închisoare cu executare, se apropie de final. Toate acestea după aproape cinci ani de anchete, procese și amânări repetate. Curtea de Apel Alba Iulia a rămas în pronunțare, iar verdictul definitiv va fi anunțat pe 19 martie, după ce instanța a respins […]
09:10
Minerii protestează astăzi 4 ore în fața Guvernului. Muncitorii reclamă probleme majore la Complexul Energetic Oltenia # Gândul
Joi, în fața Guvernului, minerii și angajații din energie vor protesta între orele 13:00 și 17:00, nemulțumiți de problemele majore din sectorul energetic. Principala nemulțumire a acestora vizează încălcarea contractelor de muncă la Complexul Energetic Oltenia. Minerii și angajații din energie protestează joi în fața Guvernului Aceștia susțin că le sunt încălcate drepturile și acuză, […]
09:00
Nicuşor Dan este unul dintre liderii lumii prezent la Consiliul pentru Pace din SUA. Evenimentul are loc joi, la Institutul pentru Pace din Washington # Gândul
Preşedintele României, Nicuşor Dan, a ajuns la Washington, SUA, acolo unde va lua parte la articipare la prima reuniune a Consiliului pentru Pace convocată de Donald Trump. De la ora 15.40, ora României, acesta va fi prezent la reuniunea inaugurală a Consiliului Păcii (Board of Peace). Evenimentul are loc la Institutul pentru Pace din Statele Unite […]
09:00
Cristi Chivu, anunț după înfrângerea dramatică a lui Inter Milano în Liga Campionilor. „Am plătit prețul” # Gândul
Cristi Chivu (45 de ani) a luat parte la conferința de presă organizată după partida Bodo/Glimt – Inter Milano, scor final 3-1. După înfrângerea dramatică a lui Inter Milano în Liga Campionilor, antrenorul român a anunțat că a fost „plătit prețul” și că este momentul „să facem un bilanț”. Inter Milano a fost învinsă în […]
08:50
Nicuşor Dan este unul dintre lumii prezent la Consiliul pentru Pace din SUA. Evenimentul are loc joi, la Institutul pentru Pace din Washington # Gândul
Preşedintele României, Nicuşor Dan, a ajuns la Washington, SUA, acolo unde va lua parte la articipare la prima reuniune a Consiliului pentru Pace al lui Donald Trump. De la ora 15.40, ora României, acesta va fi prezent la reuniunea inaugurală a Consiliului Păcii (Board of Peace). Evenimentul are loc la Institutul pentru Pace din Statele Unite […]
08:50
Direcția Națională Anticorupție își prezintă joi raportul de activitate pentru 2025, într-un context tensionat, în urma deciziei recente a Curții Constituționale privind pensiile magistraților, de dezbaterile generate de documentarul „Justiție capturată” realizat de Recorder, dar și de procedura în curs pentru desemnarea noilor conduceri la DNA, Parchetul General și DIICOT. Procurorul-șef al DNA, Marius Voineag, […]
08:50
DIICOT cercetează un mare furnizor de energie pentru spălare de bani prin creșterea artificială a prețurilor la electricitate # Gândul
DIICOT a confirmat faptul că a declanșat urmărirea penală in rem pentru constituirea unui grup infracțional organizat, caz în care sunt implicate patru firme din grupul TINMAR, unul dintre cei mai mari furnizori de energie din țară. Potrivit Hotnews, procurorii suspectează că firma a crescut artificial prețurile la energie pentru încasarea unor subvenții necuvenite, prin schema de plafonare-compensare. Din […]
08:40
Riscăm să pierdem Veneția? Schimbările climatice majore în Mediterană. „Nu numai că nivelul mării crește, dar se întâmplă din ce în ce mai repede” # Gândul
„Nivelul mării este în creștere aproape peste tot pe Pământ. Nu numai că nivelul mării crește, dar se întâmplă din ce în ce mai repede”, declara Michael Oppenheimer, om de știință climatică și membru al panoului IPCC, atrăgând atenția la un prim exemplu chiar în Europa. Datele istorice ne arată că orașul Veneția a fost fondat […]
08:40
Dan Dungaciu: „Vizita lui Nicușor Dan la Donald Trump va fi după ce va fi prezentat raportul cu anularea alegerilor” # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a vorbit despre cum întâlnirea dintre Nicușor Dan și Trump va fi una conjuncturală, în cadrul reuniunii Consiliului pentru Pace. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Dan Dungaciu: „O întâlnire în marja […]
08:40
Contraofensiva ucraineană, impulsionată de oprirea Starlink pentru ruși. Soldații Kievului au recucerit zeci de km pătrați de teritoriu # Gândul
Forțele armate ale Ucraina au reușit o contraofensivă fără precedent în ultimele luni, recucerind 63 de kilometri pătrați de teritoriu în fața armatei ruse, potrivit unei analize realizate pe baza datelor furnizate de Institutul pentru Studiul Războiului. Concret, între miercuri și duminică, Ucraina a recuperat 91 de kilometri pătrați, dintre care 86 într-o zonă situată […]
08:40
Inter Milano a fost depășită total de Bodo/Glimt în Liga Campionilor. Ce spune Cristi Chivu # Gândul
Inter Milano, echipa antrenată de Cristian Chivu, a fost învinsă de Bodo/Glimt, 3-1, în prima manșă a play-off-ului optimilor Ligii Campionilor. A fost prima dată când o echipă italiană a luat trei goluri de la o formație norvegiană în Liga Campionilor. Golurile au fost marcate de Sondre Brunstad Fet 20, Jens Hauge 61, Kasper Hoegh […]
08:30
Top 20 adulter | Orașele din România în care nevestele își înșală cel mai des soții. Pe ce loc este București # Gândul
V-ați gândit vreodată în care dintre orașele din România soții ajung cel mai des să fie înșelați de către neveste? Gândul.ro a întocmit un top în acest sens în care se găsesc 20 de orașe. Iată tabelul mai jos în care este estimată o „rată de adulter”, precum și o serie de observații demografice. Gândul.ro […]
08:30
Miruţă completează Armata Română cu pensionari. Le mai dă 10% în plus la salariu şi sunt deja antrenaţi # Gândul
Să fii militar al Armatei Române este o plăcere, pare să fie concluzia la care a ajuns ministrul Apărării, Radu Miruţă. Şi cum nicio muncă făcută din pasiune nu pare un efort, Miruţă s-a gândit să completeze lipsa de personal militar din Armata Română cu angajaţii aflaţi în prag de pensionare. 10% în plus la […]
08:10
Trump susține producția de glifosat în SUA invocând securitatea alimentară și națională, în ciuda controverselor legate de favorizarea cancerului # Gândul
Președintele Donald Trump a semnat un ordin executiv pentru stimularea producției de glifosat în SUA, susținând că erbicidul controversat este vital pentru securitatea alimentară. Decizia reaprinde discuțiile privind riscurile pentru sănătate, dar și procesele uriașe din industrie. Glifosatul este ingredientul activ din cele mai utilizate erbicide din agricultura americană, inclusiv Roundup. Administrația de la Washington […]
08:00
Cât a plătit un bucureștean ieri, pe cod roșu de ninsori, pentru o cursă Uber de la Gara de Nord, până la Piața Unirii # Gândul
Iată cât a plătit un bucureștean ieri, 18 februarie, pe cod roșu de ninsori, pentru o cursă Uber de la Gara de Nord până la Piața Unirii. În spațiul public au fost speculate tarife mari pentru anumite curse de ridesharing, clienții arătându-se uimiți de cât trebuie să plătească pentru câțiva kilometri parcurși în oraș. Ziua […]
08:00
Cristiano Bergodi, suspendare uriașă după scandalul cu Cordea. Ce sancțiune a luat și jucătorul, după conflictul de la CFR – U Cluj # Gândul
Comisia de Disciplină a FRF l-a suspendat pe antrenorul lui U Cluj, Cristiano Bergodi, o lună, iar pe jucătorul de la CFR Cluj, Andrei Cordea, l-a sancționat cu trei etape. Cei doi au avut un conflict pe teren, după meciul CFR – U Cluj, 3-2, din etapa 26 a Superligii. Cristiano Bergodi, suspendare uriașă după […]
Acum 6 ore
07:40
Viorica Dăncilă: „Sistemul energetic european a fost distrus și cu ajutorul României. Principalul vinovat este Ursula von der Leyen” # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul, Viorica Dăncilă și-a exprimat opinia cu privire la modul actual de funcționare a Uniunii Europene. Fosta prim-ministră a criticat dur acțiunile șefei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, acuzând-o că ar fi distrus sistemul energetic european și că vrea să înlăture dreptul de veto al anumitor țări. Urmărește aici, […]
07:40
O mai știi pe Gina Gogean? Cum arată acum fosta mare gimnastă a României și ce viață dramatică are # Gândul
Voi vă mai amintiți de Gina Gogean, fosta mare gimnastă a României care a câștigat medalii de argint și de bronz la Jocurile Olimpice de la Barcelona 1992 și Atlanta 1996? Iată cum arată acum și ce dramă trăiește din 2024. Gina Gogean (48 de ani; n. 9 septembrie 1977) a făcut, de-a lungul anilor, […]
07:40
CNN: „Armada” lui Trump, pregătită să lovească Iranul în acest weekend. Liderul de la Casa Albă încă nu a dat ordinul final # Gândul
Tensiuni la cote maxime în Orientul Mijlociu. „Armada” masată de Statelor Unite în costa Iranului este pregătită să atace Teheranul chiar din acest weekend, însă Donald Trump nu a autorizat încă acțiunea militară, susțin surse citate de CNN. Casa Albă ar fi fost informată că armata americană poate fi complet pregătită până la sfârșitul săptămânii, […]
07:20
19 Februarie, calendarul zilei: Irina Loghin împlinește 87 de ani, Camelia Potec 44. Mihai Neșu face 43 de ani # Gândul
Gândul vă prezintă calendarul zilei de joi, 19 februarie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată. Irina Loghin este una dintre cele mai îndrăgite și respectate interprete de muzică populară din România. Născută la 19 februarie 1939, în localitatea Gura Vitioarei, județul Prahova, artista și-a dedicat întreaga viață […]
07:20
Răsturnare de situație: UE vrea să ia măsuri de urgență pentru reluarea transportului de petrol rusesc prin conducta Drujba # Gândul
Uniunea Europeană ar putea aplica măsuri de urgență pentru reluarea transportului de petrol rusesc prin conducta Drujba după ce Slovacia și Ungaria au lansat acuzații împotriva Ucrainei pentru că o blochează din rațiuni de „șantaj politic”. Prim-miniștrii Viktor Orban și Robert Fico au recurs la rezervele strategice naționale și au blocat livrarea de motorină Ucrainei. Ambele […]
07:10
Viorica Dăncilă:„Pe mine nu mă interesează raportul lui Nicușor Dan. Eu vreau desecretizarea stenogramelor ședinței care a dus la anularea alegerilor” # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Viorica Dăncilă, fost premier al României, a vorbit despre cum desecretizarea stenogramelor ședinței care a adus anularea alegerilor este un lucru esențial. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Viorica Dăncilă: „România are nevoie de parteneri. Și avem nevoie de lideri care […]
07:10
Sancțiune drastică a CNA pentru Realitatea TV. Emisia va fi oprită astăzi pentru 3 ore. În ce interval „se suspendă” Realitatea TV # Gândul
Televiziunea Realitatea Plus a atacat în instanță decizia Consiliului Național al Audiovizualului de săptămâna trecută de suspendare a emisiei pentru trei ore. Postul ar trebui să îşi oprească emisia şi să difuzeze exclusiv textul sancţiunii joi, 19 februarie, pe intervalul 18.00 – 21.00. Sancțiune drastică a CNA pentru Realitatea TV Înainte de punerea în aplicare […]
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.