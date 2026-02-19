Avalanșă în Alpii elvețieni. Un tren de călători, deraiat de un val uriaș de zăpadă lângă Goppenstein. Cinci persoane au fost rănite

09:40

Joia Grasă este una dintre cele mai neobișnuite tradiții ale sezonului. Această zi marchează ultima ocazie de ospăț înainte de Postul Mare. În acest an, Joia Grasă pică pe 19 februarie, relatează Mediafax. Tradiția de Joia Grasă este legată de carnaval, care durează de la Bobotează până în Miercurea Cenușii. După aceea urmau săptămâni de […]