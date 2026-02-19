Prinţul Andrew, fratele regelui Charles, a fost arestat pentru că i-ar fi divulgat informații confidențiale lui Epstein

08:30

Să fii militar al Armatei Române este o plăcere, pare să fie concluzia la care a ajuns ministrul Apărării, Radu Miruţă. Şi cum nicio muncă făcută din pasiune nu pare un efort, Miruţă s-a gândit să completeze lipsa de personal militar din Armata Română cu angajaţii aflaţi în prag de pensionare. 10% în plus la […]