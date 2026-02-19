Airbus raportează profit în creștere, dar întârzierile motoarelor Pratt & Whitney afectează producția de avioane comerciale
Economica.net, 19 februarie 2026 12:20
Airbus, cel mai mare producător de avioane din lume, a raportat un profit net consolidat de 5,22 miliarde de euro, în creștere cu 23%, dar se confruntă în continuare cu întârzieri în livrarea de motoare Pratt & Whitney, ceea ce afectează producția modelelor din familia A320.
• • •
Alte ştiri de Economica.net
Acum 5 minute
13:00
Piața construcțiilor din România funcționează la turație ridicată, apropiată de maximele istorice – Colliers # Economica.net
Volumul lucrărilor de construcții a crescut cu aproape 8% în perioada ianuarie - noiembrie 2025, comparativ cu anul anterior, ajungând foarte aproape de recordul din 2023, potrivit raportului anual Colliers.
13:00
Polonia cere tuturor cetăţenilor să părăsească Iran după ce în presa americană au apărut informaţii că Trump ar lua în considerare un atac # Economica.net
Premierul polonez Donald Tusk le-a cerut joi concetăţenilor săi să părăsească "imediat" Iranul, în contexul unor posibile atacuri americane în această ţară, relatează AFP.
Acum 15 minute
12:50
Fritz: 53% dintre timișoreni folosesc transportul public. Unde vor circula cele 10 tramvaie noi de la Bozankaya # Economica.net
Bozankaya, producător de vehicule electrice pentru transportul urban, anunță semnarea unui nou contract cu Primăria Municipiului Timișoara pentru producerea a 10 tramvaie de ultimă generație destinate transportului public din oraș. Odată cu acest acord, numărul total de tramvaie livrate de compania din Turcia către Timișoara va ajunge la 50.
Acum 30 minute
12:40
Speedwell livrează al treilea bloc din ansamblul The Ivy, o investiție de 27,3 milioane de euro # Economica.net
Dezvoltatorul imobiliar Speedwell predă către proprietari apartamentele din cea de-a treia clădire din ansamblul The Ivy, aflat în construcție în apropierea viitoarei stații de metrou Tokio.
Acum o oră
12:30
Poliţia britanică l-a arestat pe fratele mai mic al regelui Charles, Andrew Mountbatten-Windsor, sub suspiciunea de comportament necorespunzător într-o funcţie publică din cauza legăturilor sale cu infractorul sexual condamnat Jeffrey Epstein, a relatat joi BBC TV, preluat de Reuters.
12:30
OVES Enterprise prezintă prima rachetă de croazieră dezvoltată în România de o companie privată # Economica.net
OVES Enterprise, companie românească de dezvoltare de software din Cluj-Napoca, cu expertiză în crearea de soluții software complexe și inovații AI destinate industriilor aerospațiale, de apărare și de securitate cibernetică, a prezentat oficial proiectul Sahara Autonomous System, prima rachetă de croazieră dezvoltată în România de o companie privată.
12:30
STRABAG România demarează execuția Fazei II în proiectul rezidențial Amber Forest din Tunari, din care s-au vândut deja 84% din locuințe # Economica.net
Grupul european STRABAG, prin subsidiara sa locală, își consolidează poziția de jucător cheie în sectorul construcțiilor sustenabile din România. Dezvoltatorul Alesonor a anunțat oficial desemnarea STRABAG România în calitate de antreprenor general pentru Faza II a Amber Forest, un proiect rezidențial de anvergură în Tunari, județul Ilfov.
12:20
Google anunță lansarea noului telefon Pixel 10a, cu sistemul de operare Android 16 și o serie de funcții în premieră pe un telefon de seria A.
12:20
Merz îl „sfidează” pe Trump şi anunţă că Germania va căuta parteneriate strategice cu China în contextul tarifelor vamale ale SUA # Economica.net
Cancelarul german Friedrich Merz a declarat miercuri că va căuta "parteneriate strategice" cu China în timpul unei vizite de săptămâna viitoare, în cadrul căreia va discuta viitoarea cooperare dintre Europa şi a doua cea mai mare economie a lumii, în timp ce Statele Unite se bazează pe tarife vamale, relatează Reuters.
12:20
Renault confirmă oficial un nou model Dacia de clasă C pentru 2026, dar acesta ar putea fi produs în Turcia # Economica.net
În cadrul conferinței de prezentare a rezultatelor financiare pentru 2025, oficialii grupului Renault au anunțat lansarea a două noi modele Dacia în 2026. Totodată, un model Dacia de clasă C va fi asamblat la Bursa, în Turcia.
12:20
Airbus raportează profit în creștere, dar întârzierile motoarelor Pratt & Whitney afectează producția de avioane comerciale # Economica.net
Airbus, cel mai mare producător de avioane din lume, a raportat un profit net consolidat de 5,22 miliarde de euro, în creștere cu 23%, dar se confruntă în continuare cu întârzieri în livrarea de motoare Pratt & Whitney, ceea ce afectează producția modelelor din familia A320.
12:10
Fondurile de pensii au pus ochii pe companiile din apărare de la BVB. Propunerea Asociaţiei Administratorilor de Fonduri pentru modificarea legii fondurilor de pensii româneşti # Economica.net
Asociaţia Administratorilor de Fonduri (AAF) propune modificarea legislaţiei astfel încât fondurile private de pensii să poată investi în companii din domeniul apărării listate la Bursa de Valori Bucureşti, în condiţiile în care măsura ar sprijini securitatea naţională şi randamentele participanţilor.
Acum 2 ore
12:00
BCR lansează cardul George Mastercard Metal în ediție limitată, dedicat concertului Metallica de la București # Economica.net
Banca Comercială Română (BCR) anunță lansarea cardului George Mastercard Metal în ediție limitată, creat cu ocazia concertului Metallica de la București, unul dintre cele mai așteptate evenimente muzicale ale anului, care va avea loc pe 13 mai, pe Arena Națională, anunță BCR.
12:00
VIDEO Autostrada Sibiu – Pitești: Cum va arăta unul dintre cele mai spectaculoase tronsoane montane, cu kilometri de tuneluri și viaducte # Economica.net
Direcția Regională de Drumuri și Poduri (DRDP) Craiova revine cu seria proiectelor prezentate prin animație grafică 3D. De data aceasta, prezintă tronsonul de autostradă Boița - Lazaret din secțiunea 2 a A1 Sibiu - Pitești, cuprinsă între Boița și Cornetu, care are o lungime totală de aproximativ 31,3 km.
11:50
Lidl se extinde alert la început de 2026. Unde a deschis al patrulea magazin din acest an # Economica.net
Lidl România a inaugurat pe 19 februarie un nou magazin în Rădăuți, al patrulea deschis anul acesta.
11:40
LEKTRI.CO, producător român de staţii de încărcare pentru vehicule electrice, încheie 2025 cu 12 mil. lei cifră de afaceri. 60% din producție merge la export # Economica.net
LEKTRI.CO, producător de stații de încărcare pentru vehicule electrice din Timișoara, a încheiat anul 2025 cu o cifră de afaceri de aproximativ 12 milioane de lei, în creștere cu circa 3 milioane de lei față de anul anterior, într-un context de piață marcat de temperarea ritmului de dezvoltare a infrastructurii EV.
11:30
FIDELIS 2 – Statul a ieşit din nou să se împrumute la populaţie. Titlurile de stat intră la BVB azi, 19 februarie 2026. Tot ce trebuie să ştii despre program # Economica.net
Program FIDELIS 2 FEBRUARIE 2026 - Titlurile de stat FIDELIS emise în februarie, în valoare de peste 1 miliard lei, intră astăzi la tranzacționare pe Bursde Valori Bucureşti, anunţă Ministerul Finanțelor.
11:30
Premierul Ilie Bolojan s-a întâlnit astăzi, la Palatul Victoria, cu reprezentanții Agenției internaționale de rating Moody’s, în contextul procesului de evaluare periodică a evoluțiilor macro-economice și fiscale ale României, arată un comunicat al Guvernului.
11:30
Bolojan, întâlnire cu Moody’s. Ce au discutat premierul şi oficialii din Finanţe cu reprezentanţii agenției de rating # Economica.net
Premierul Ilie Bolojan s-a întâlnit joi, la Palatul Victoria, cu reprezentanţii Agenţiei internaţionale de rating Moody's, în contextul procesului de evaluare periodică a evoluţiilor macro-economice şi fiscale ale României.
11:30
VIDEO Centura București, blocată iar. CNAIR acuză autotrenuri cu destinația Arabesque. Miercuri au fost autocamioane Sameday # Economica.net
Un nou punct de blocaj indentificat pe DNCB (Centura București), anunță joi Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), după ce miercuri a soluționat o problemă similară cu intervenția Poliției Rutiere.
Acum 4 ore
11:00
Iarna revine cu episodul 2: ninsori, polei, viscol şi ger – Cum va fi vremea începând de vineri (prognoza ANM) # Economica.net
Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis, joi, o nouă informare de precipitaţii în general moderate cantitativ, polei, strat de zăpadă, intensificări ale vântului, viscol şi vreme rece, valabilă în întreaga ţară începând de vineri dimineaţa.
10:50
Gazul petrolier lichefiat (GPL), adesea numit “benzina săracului”, a fost o miză destul de importantă pentru compania românească OMV Petrom în exporturile sale către Ucraina anul trecut.
10:40
Ce spune Arafat despre mesajul RO-ALERT de la 4 dimineaţa şi Codul Roşu – Explicaţii de la şeful DSU # Economica.net
Şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, secretarul de stat în MAI Raed Arafat, a explicat joi de ce a fost transmis de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Bucureşti - Ilfov, la ora 4 dimineaţa, mesajul RO-ALERT prin care se anunţa codul roşu de ninsori în Capitală şi judeţul Ilfov.
10:20
Germania se gândeşte la achiziţia suplimentară de F-35 pe fondul impasului proiectului unui avion de luptă european (surse) # Economica.net
Germania ia în considerare să comande mai multe avioane de luptă F-35 din SUA, au declarat două surse citate joi de Reuters, o decizie care ar adânci dependenţa Berlinului de tehnologia militară americană, în contextul blocajului în care se află programul său comun cu Franţa de avioane de luptă de generaţie următoare.
09:50
Coreea de Sud – Fostul preşedinte Yoon Suk Yeol, condamnat la închisoare pe viaţă pentru legea marţială instituită în 2024 # Economica.net
Fostul preşedinte sud-coreean Yoon Suk Yeol a fost condamnat joi la închisoare pe viaţă pentru scurta sa instaurare a legii marţiale la sfârşitul anului 2024, relatează AFP şi Yonhap.
09:30
EastInvest – nou instrument de 20 de miliarde de euro, pus de Bruxelles la dispoziția țărilor din estul Europei. România poate beneficia de bani # Economica.net
Comisia Europeană a adoptat, miercuri, o strategie cuprinzătoare pentru a intensifica sprijinul acordat regiunilor estice ale UE care se învecinează cu Rusia, Belarus și Ucraina. Programul EastInvest are disponibili 20 de miliarde de euro, de care poate beneficia și România pentru investiții în zona de sud-est a țării.
09:30
Trump ar putea declanşa atacuri asupra Iranului în zilele următoare, dar decizia nu a fost încă luată – CBS # Economica.net
Preşedintele SUA, Donald Trump, ar lua în considerare posibilitatea unor atacuri asupra Iranului în următoarele zile, examinând acest scenariu în cadrul unor reuniuni avute cu înalţi responsabili ai armatei americane, a transmis postul de televiziune CBS, citând responsabili de la Washington, sub rezerva anonimatului, potrivit EFE şi AFP.
Acum 6 ore
09:00
Un mare furnizor de energie, cercetat de DIICOT pentru spălare de bani prin creșterea artificială a prețurilor la electricitate – Hotnews # Economica.net
DIICOT a confirmat, în urma unei solicitări adresate de HotNews, că a declanșat urmărirea penală in rem pentru constituirea unui grup infracţional organizat, într-un caz în care sunt implicate patru firme din grupul TINMAR, unul dintre cei mai mari furnizori de energie din țară. Procurorii suspectează, conform surselor judiciare, că firma a crescut artificial prețurile la energie pentru a încasa subvenții necuvenite, prin schema de plafonare-compensare.
08:50
Grupul francez Renault, din care face parte și Dacia, a anunțat astăzi rezultatele financiare pentru 2025, precum și estimările cu privire la anul 2026. Oficialii companiei se așteaptă la un nou an dificil în ciuda unei game de produse în continuă expansiune.
08:50
Luca şi Vel Pitar conduc topul celor mai mari angajatori din panificaţie şi patiserie # Economica.net
Producția de panificație și patiserie a evoluat de la o cifră de afaceri cumulată de sub 2,8 miliarde de lei în 2008, la 12,9 miliarde de lei în 2024, ceea ce înseamnă o creștere de 367%, în contextul în care inflația a fost de aproximativ 100%. Cel mai bun an din perioada analizată a fost 2024, iar cel mai slab an a fost 2009, arată o amplă analiză realizată de Termene.ro.
08:40
Consiliul pentru Pace al lui Trump – Europa este divizată în legătură cu participarea UE la o reuniune # Economica.net
Statele europene au fost divizate miercuri în legătură cu prezenţa unei responsabile a UE la reuniunea inaugurală a Consiliului pentru Pace al preşedintelui american Donald Trump, joi, o decizie puternic criticată de Franţa, notează AFP.
08:30
Noul Drum al Mătăsii – O bancă chineză de stat a acordat împrumuturi de 289 miliarde de dolari în cadrul proiectului „One Belt, One Road” # Economica.net
Banca de Export-Import a Chinei avea la sfârşitul lunii ianuarie în bilanţurile sale împrumuturi restante în valoare de peste 2.000 de miliarde de yuani (289 de miliarde de dolari) acordate în sprijinul iniţiativei "O Centură, un drum" a preşedintelui Xi Jinping, a relatat miercuri postul public televiziune CCTV, preluat de Reuters.
08:20
Trump vrea să susţină producţia de glifosat şi fosfor în SUA. Ce este erbicidul care este vital pentru securitatea alimentară a Statelor Unite # Economica.net
Preşedintele american Donald Trump a emis miercuri un ordin executiv care vizează sprijinirea producţiei de glifosat în Statele Unite, argumentând că acest erbicid, acuzat că este cancerigen, este esenţial pentru securitatea alimentară a ţării, notează AFP.
08:00
Nicuşor Dan participă azi la Consiliul pentru Pace al lui Trump, la Washington. Cine mai e acolo și despre ce se discută # Economica.net
Preşedintele Nicuşor Dan participă, joi, la Washington, la Consiliul pentru Pace, o iniţiativă a preşedintelui Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, ţara noastră având statut de observator.
07:40
Ucraina contraatacă: contraofensivă fără precedent din 2023, pe fondul întreruperii accesului la Starlink al forţelor ruse # Economica.net
Armata ucraineană a câştigat 63 de kilometri pătraţi de teritoriu în faţa armatei ruse de miercuri şi până duminică, conform unei analize a AFP plecând de la date ale Institutului pentru studiul războiului (ISW), în timp ce observatorii militari ruşi semnalează o întrerupere a antenelor Starlink utilizate de Moscova pe front.
07:30
Grindeanu: Anul acesta ar trebui să se termine în jur de 250 de kilometri de autostradă, sunt pesimist # Economica.net
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că anul trecut ritmul în care au fost construite autostrăzi a încetinit şi că este pesimist cu privire la cei aproximativ 250 de kilometri care ar trebui finalizaţi anul acesta.
Acum 12 ore
00:40
Șeful Orange anunță investiții mari în România. Julien Duccaroz, CEO Orange: Dezvoltăm rețeaua cu buget de peste 200 de milioane de euro anul acesta # Economica.net
În 2025, cifra de afaceri consolidată a Orange Romania a ajuns la 1,455 miliarde de euro, în creștere cu 2,9% față de anul anterior, în timp ce baza de clienți a ajuns la un total de 11,1 milioane.
00:40
Isărescu: Nivelurile ROBOR nu vor scădea sub dobânda de la facilitatea de depozit (5,5%), chiar dacă au scăzut cu 2% în 6 luni # Economica.net
Mugur Isărescu, guvernatorul BNR, spune că în 6 luni, scăderea ROBOR a fost de două puncte procentuale, ceea ce nu ar face necesară o reducere a dobânzii cheie. El a arătat că nu va scădea nivelul ROBOR sub nivelul dobânzii de politică monetară (”deși, mai știi”?) care este acum 5,5% și că oricum piața ”nu băltește chiar de atâta lichiditate”. ”Oricum, noi lichiditatea o sterilizăm în fiecare seară”, a arătat guvernatorul BNR.
00:40
Șoferii români sunt dați exemplu în toată Europa: De cinci ori mai mulți morți decât criminalii. Somată de UE să ia măsuri, România începe cu pași mici # Economica.net
România, țara accidentului la minut, deține un trist record. Avem cele mai multe decese din accidente rutiere din întreaga Europă. Presa străină ne dă deja exemplu în acest sens, deși remarcă mici pași făcuți de Guvern, în contextul în care inițiative precum Coaliția pentru Siguranță Rutieră (CSR) încep să conteze.
00:40
Prețul din UE al cărnii de pasăre a început anul pe un trend constant ascendent. Ce se întâmplă în România # Economica.net
Fermierii europeni au crescut prețul cărnii de pasăre încă de la începutul anului, iar trendul devine tot mai evident. Situația este similară și în România.
00:40
Retailerul polonez Zabka, proprietarul lanțului Froo, se extinde în Polonia și România cu bani de la BERD # Economica.net
Polonezii de la Zabka, companie ce operează pe plan local peste 170 de magazine de proximitate sub brandul Froo, sunt susținuți financiar de BERD care a subscris 33 de milioane de euro într-un program de obligațiuni în valoare de 234 de milioane de euro al cărui scop este de a finanța costurile operaționale și cheltuielile de capital ale grupului în Polonia și România.
Acum 24 ore
21:00
Gigantul american Citigroup a reușit în sfârșit să iasă din Rusia, după patru ani de la invadarea Ucrainei # Economica.net
Grupul bancar american Citigroup a anunţat miercuri vânzarea fostei sale subsidiare ruseşti către Renaissance Capital, transmite Reuters, relatează Agerpres.
20:30
Google va uni India cu SUA printr-o rețea de cabluri submarine pentru dezvoltarea inteligenței artificiale # Economica.net
Directorul executiv al Google, Sundar Pichai, a anunţat miercuri lansarea "Iniţiativei de Conectare India-America", un proiect de infrastructură care va desfăşura cabluri submarine pentru dezvoltarea conectivității inteligenței artificiale(IA) între India, Statele Unite şi punte strategice din emisfera sudică, relatează agenţia EFE, transmite Agerpres.
20:20
Compania de brokeraj Victoria Finance a intermediat în 2025 credite de 24 de milioane de euro # Economica.net
Victoria Finance, companie antreprenorială românească din domeniul brokerajului de credite, raportează pentru anul 2025 o cifră de afaceri de 1.800.000 de lei, în creștere cu 41% față de 2024. Pentru anul în curs, compania estimează un avans de 20%, evoluţie susţinută de mărirea echipei prin semnarea de parteneriate cu brokeri de credite din București și din țară şi automatizarea procesului de creditare.
20:10
„Submarin” al polonezilor de la ZUE, surprins în acțiune pe căile ferate din județul Cluj # Economica.net
Constructorul polonez ZUE a postat săptămâna aceasta imagini cu lucrările companiei la tronsonul de cale ferată Valea Florilor - Câmpia Turzii din județul Cluj.
19:50
Ministerul Economiei va reglementa în scurt timp închirierea locuințelor în scop turistic, anunță un director din cadrul instituției. Apartamentele vor primi un număr unic pentru a fi urcate pe platformele de profil # Economica.net
Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului (MEDAT) va reglementa într-un timp foarte scurt situaţia închirierii în scop turistic a tuturor apartamentelor şi camerelor prin atribuirea unui număr unic, pe baza căruia acestea vor putea fi urcate pe diverse platforme de închiriere, a declarat, miercuri, într-o conferinţă de presă, la Eforie Nord, Alin Grigore, director general la Direcţia Generală Turism din minister.
19:50
Bolojan are în vederea creșterea vârstei de pensionare și pentru celelalte categorii de “speciali”, după decizia CCR referitoare la magistrați # Economica.net
Ilie Bolojan a declarat că „lucrurile trebuie corectate” în toate sistemele în care se permite pensionarea la o vârstă de 50-52 de ani, după decizia CCR referitoare la pensile de serviciu ale magistraților.
19:40
Ministrul Energiei, Bogadan Ivan: Au avut loc aproximativ 200.000 de deconectări de furnizare a energiei electrice. Până acum au fost reconectate 86.000 # Economica.net
Aproximativ 200.000 de locuinţe au fost deconectate de la reţeaua de furnizare a energiei electrice, iar până la ora actuală au fost reconectate 86.000, a declarat, miercuri, la finalul şedinţei Comandamentului Energetic, ministrul Energiei, Bogdan Ivan, transmite Agerpres.
19:30
Calea ferată Brașov – Sighișoara: 2030 devine un termen prea optimist pentru finalizarea lucrărilor de reabilitare – API # Economica.net
Asociația Pro Infrastructură (API) estimează că lucrările de reabilitare a liniei de cale ferată Brașov - Sighișoara ar putea să nu fie finalizate nici până în 2030, din cauza problemelor întâmpinate de către constructorul elen Aktor.
19:20
ANOFM: Aproape 33.000 de locuri de muncă sunt vacante la nivel național. 232 de posturi sunt disponibile în Spațiul Economic European # Economica.net
Un număr de 32.926 de locuri de muncă disponibile la nivel naţional sunt înregistrate în evidenţele Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM), în timp ce în Spaţiul Economic European sunt vacante 232 de posturi, informează miercuri instituţia printr-un comunicat, relatează Agerpres.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.