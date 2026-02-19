Google lansează noul telefon Pixel 10a. Cât costă în România

00:40

Mugur Isărescu, guvernatorul BNR, spune că în 6 luni, scăderea ROBOR a fost de două puncte procentuale, ceea ce nu ar face necesară o reducere a dobânzii cheie. El a arătat că nu va scădea nivelul ROBOR sub nivelul dobânzii de politică monetară (”deși, mai știi”?) care este acum 5,5% și că oricum piața ”nu băltește chiar de atâta lichiditate”. ”Oricum, noi lichiditatea o sterilizăm în fiecare seară”, a arătat guvernatorul BNR.