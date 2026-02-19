Acces blocat la contoare și facturi neplătite. Motivele pentru care Compania Apa vrea să debranșeze aproximativ 300 de clienți din Brașov
BizBrasov.ro, 19 februarie 2026 12:20
Aproximativ 300 de clienți din municipiul Brașov riscă să rămână fără serviciile de alimentare cu apă și canalizare, după ce au fost identificați cu restanțe la plată sau pentru că au împiedicat accesul reprezentanților operatorului la contoare. Potrivit prevederilor contractuale, utilizatorii au obligația de a asigura integritatea sistemelor de măsurare atunci când căminul de branșament [...]
• • •
Alte ştiri de BizBrasov.ro
Acum o oră
12:20
Acces blocat la contoare și facturi neplătite. Motivele pentru care Compania Apa vrea să debranșeze aproximativ 300 de clienți din Brașov # BizBrasov.ro
Aproximativ 300 de clienți din municipiul Brașov riscă să rămână fără serviciile de alimentare cu apă și canalizare, după ce au fost identificați cu restanțe la plată sau pentru că au împiedicat accesul reprezentanților operatorului la contoare. Potrivit prevederilor contractuale, utilizatorii au obligația de a asigura integritatea sistemelor de măsurare atunci când căminul de branșament [...]
Acum 2 ore
12:00
Sepsi ReKreativ, administratorul bazelor de agrement din Sfântu Gheorghe, a anunțat deschiderea pârtiei mari de schi de la Șugaș Băi, începând de vineri, 20 februarie, de la ora 15:00. Decizia vine pe fondul condițiilor meteorologice favorabile din ultima perioadă, stratul de zăpadă naturală fiind completat prin intervenția tunurilor de zăpadă, notează weradio.ro. Conform programului anunțat, [...]
12:00
Transportul în comun din Brașov devine, uneori, mai ofertant decât ar fi crezut chiar și cei mai fideli călători. Pe lângă traseul clasic – din stație în stație – un troleibuz al RATBV a oferit recent și… servicii de „îngrijire personală”. Nu vorbim despre aer condiționat, Wi-Fi sau scaune încălzite, ci despre o sesiune în [...]
11:10
Luna martie va aduce „surprize” și altor bugetari „speciali”, care acum ies la pensie la 50 de ani și au pensia cât ultimul salariu # BizBrasov.ro
Luna martie va aduce „surprize” și altor bugetari „speciali”, care acum ies la pensie la 50 de ani și au pensia cât ultimul salariu. Premierul Ilie Bolojan a declarat, miercuri seară, că, la fel ca în cazul magistraţilor, trebuie corectate toate sistemele în care se permite pensionarea la 50-52 de ani şi unde pensia este [...]
Acum 4 ore
11:00
ANM anunţă că, până duminică dimineaţă, vom avea parte, din nou, de o perioadă cu vreme rece. În intervalul 20 februarie, ora 02:00 – 22 februarie, ora 10:00, urmează precipitații în general moderate cantitativ, polei, ghețuș, strat de zăpadă, intensificări ale vântului, viscol, vreme rece. Aria precipitațiilor se va extinde dinspre regiunile vestice și va [...]
10:30
Consorțiul Cultural Corona anunță deschiderea votului public pentru ediția 2025 a Premiilor Anului în Cultură la Brașov, un demers care își propune să ofere recunoaștere publică celor mai valoroase evenimente, producții și inițiative cultural-artistice din perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2025. După încheierea etapei de nominalizări și validarea dosarelor, publicul este invitat să își [...]
10:30
„Șoferii iadului”: cum își conduc unii brașoveni mașinile, după ninsoare. O înregistrare video din traficul brașovean relevă cât de „civilizați” sunt unii dintre șoferii care conduc prin oraș. Din imaginile înregistrate de o cameră de bord se vede cum un autoturism circulă, la ieșirea din Codlea, cu luneta plină de zăpadă (ilegal) și mai mult, [...]
10:20
Peste 5.400 de tone de deșeuri, reciclate anul trecut în județul Brașov. Cum a schimbat SGR-ul țintele de reciclare # BizBrasov.ro
Deșeurile reciclabile au devenit o resursă importantă pentru mai multe localități din județul Brașov, după ce ADI ISO Mediu a fost mandatat să încheie contracte cu organizațiile care implementează răspunderea extinsă a producătorului (OIREP) pentru acoperirea costurilor de gestionare a ambalajelor din deșeurile municipale. Potrivit directorului asociației, Adrian Miria, anul trecut au fost valorificate 5.437 [...]
10:00
O lege ar urma să le dea mână liberă comisarilor de la Protecția Consumatorilor, ca să verifice corectitudinea facturilor la gaze emise de furnizori # BizBrasov.ro
Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor va avea, mai nou, și atribuții de verificare a furnizorilor de gaze în relația lor cu populația, potrivit noului proiect de Ordonanță al ANRE referitor introducerea prețului administrat la gaze timp de un an, începând cu 1 aprilie. Contravenţiile prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă săvârşite de către furnizorii/operatorii de [...]
09:50
Cheltuielile Armatei României: patru piloţi români de F-16 trimişi pentru trei ani de zile la un curs de pregătire în Statele Unite au primit 575.000 de dolari pentru închirierea de maşini # BizBrasov.ro
Cheltuielile Armatei României: patru piloţi români de F-16 trimişi pentru trei ani de zile la un curs de pregătire în Statele Unite au primit 575.000 de dolari pentru închirierea de maşini. Ministrul Apărării: Poți să reduci major cheltuieli fără să afectezi nucleul Armatei Române Ministrul Apărării, Radu Miruţă, a declarat că patru piloţi de avioane [...]
09:50
Reguli noi pentru parcarea rezidențială pe străzile cu case din Brașov. Curtea devine obligatorie pentru mașină # BizBrasov.ro
Brașovenii care locuiesc la casă și dispun de curte pentru a-și parca autoturismul nu vor mai putea solicita un loc de parcare pe domeniul public. Măsura este prevăzută în viitorul Regulament al parcărilor rezidențiale, aflat în pregătire la nivelul municipalității, după cum a declarat primarul George Scripcaru într-o emisiune la Radio România Brașov FM. Proiectul [...]
09:30
Reacție imediată a piețelor de capital după ce CCR a validat reforma Bolojan pentru pensiile magistraților # BizBrasov.ro
Reacție imediată a piețelor de capital după ce CCR a validat reforma Bolojan pentru pensiile magistraților. Decizia Curții Constituționale de a valida reformă-cheie a pensiilor speciale ale magistraților cerută de UE pentru eliberarea banilor din PNRR a convins piețele să scadă rapid dobânzile la care se împrumută România, transmite Bloomberg, citat de g4media.ro. Astfel, dobânda [...]
Acum 8 ore
05:50
Aproape 15.000 de lei pentru a remedia o lucrare „de mântuială” făcută de RIAL în 2022 la Școala 11 din Brașov, după ce Inspectoratul de Stat în Construcții a constatat deficiențe # BizBrasov.ro
Firma municipalităţii braşovene, RIAL SRL, a primit de-a lungul anilor mai multe contracte pentru derularea unor lucrări la unitățile de învățământ. Unele dintre acestea au vizat amenajarea protecțiilor perimetrale, respectiv a gardurilor, însă nu în toate cazurile acestea au fost făcute conform normativelor. De exemplu, la Școala 11, în aprilie 2024, la recepția lucrării, au [...]
05:40
Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov a finalizat procedura de licitație în vederea achiziției și instalării unor noi containere modulare unde să funcționeze birourile administrative. La procedura lansată în noiembrie anul trecut s-au înscris șase ofertanți, iar cea mai bună ofertă din punct de vedere economic a fost cea a firmei SBN Solutions din Câmpia [...]
05:40
Lidl a reluat în tomna anului trecut demersurile birocratice pentru a demola actualul magazin din Craiter, în care inițial a funcționat un magazin de tip Plus, și să construiască un nou supermarket, mai spațios. Retailer-ul și-a anunțat această intenție încă din 2022, dar, apoi, s-a concentrat pe amenajarea unor noi magazine în Brașov și ulterior, [...]
05:20
Peste 83.000 de firme, radiate în 2025. Avocații avertizează: Închiderea pripită poate genera riscuri juridice și pierderi mai mari decât criza # BizBrasov.ro
83.232 de firme au fost radiate la nivel național în 2025, în creștere față de perioada similară a anului anterior, potrivit datelor publicate de Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC). În spatele acestor cifre, se află mii de antreprenori care au ales să închidă afacerea pe fondul scăderii veniturilor, al blocajelor de cash-flow sau al [...]
05:20
Pod provizoriu peste Olt, între localitățile Hărman și Podu Oltului, până când unul nou va fi construit în locul celui existent, care este profund deteriorat # BizBrasov.ro
Pod provizoriu peste Olt, între localitățile Hărman și Podu Oltului, până când unul nou va fi construit în locul celui existent, care este profund deteriorat. În urmă cu aproape 8 ani, în 2018, o expertiză făcută la solicitarea Consiliului Județean Brașov scotea în evidență că podul peste râul Olt din comuna Hărman, satul Podu Oltului, [...]
Acum 12 ore
05:00
În ce condiții pot autoritățile să oprească o lucrare de construcții. Cine controlează șantierele din România # BizBrasov.ro
În ce condiții pot autoritățile să oprească o lucrare de construcții. Cine controlează șantierele din România Executarea lucrărilor de construcții în România este permisă exclusiv pe baza unui document legal de aprobare a proiectului, emis titularului unui drept real asupra imobilului – teren sau clădire – identificat prin număr cadastral. Acest act reprezintă decizia definitivă [...]
04:40
Principalele pericole ale condusului pe zăpadă: Echipamente necesare, obligatorii în sezonul rece # BizBrasov.ro
Condusul pe zăpadă reprezintă o provocare majoră pentru șoferi, mai ales atunci când condițiile meteorologice sunt severe și vizibilitatea este redusă. Pentru a circula în siguranță, șoferii trebuie să fie pregătiți atât din punct de vedere tehnic, cât și psihologic. Care sunt pericolele când conduci iarna, pe zăpadă Unul dintre principalele pericole ale condusului pe [...]
Acum 24 ore
18:10
Peste 2.500 de cazuri de infecții respiratorii la Brașov, în doar o săptămână/ Nici un caz de gripă confirmat prin laborator # BizBrasov.ro
În județul Brașov, în perioada 09.02-15.02.2026, au fost raportate 2565 de cazuri de infecții respiratorii, spre deosebire de săptămâna anterioară când au fost înregistrate 2450 de cazuri. Potrivit DSP Brașov, este vorba despre: -113 cazuri de gripă clinică, comparativ cu 204 cazuri în săptămâna de supraveghere 02.02-08.02.2026; -2036 de cazuri de infecţii acute ale căilor [...]
17:30
CJ Brașov cumpără, printr-un proiect european, un echipament performant pentru tratament oncologic individualizat la Spitalul Județean Brașov # BizBrasov.ro
Consiliul Judeţean Braşov achiziţionează un sistem complet de preparare a dozelor individualizate pentru tratamentul cu citostatice al pacienților neoplazici imunodeficienți. Acest echipament va înnoi infrastructura Spitalului Clinic Județean de Urgență într-un domeniu medical dificil şi provocator pentru pacienţi şi medici deopotrivă, aşa cum este cel al patologiilor oncologice. Achiziția se realizează în cadrul proiectului „Dotarea [...]
17:10
VIDEO Razie a polițiștilor la Brașov și Săcele: Amenzi de peste 40.000 de lei/ În timpul controalelor, agenții au prins un hoț care a furat 21.000 de lei dintr-o geacă # BizBrasov.ro
Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Brașov, respectiv Sectiile 1-5 Poliție, Biroul de Investigații Criminale, Biroul pentru Centrul Universitar, Poliția Stațiunii Poiana Brașov și Sectia de Politie Rurala Feldioara, au desfășurat o amplă acțiune, care a fost organizată în mai multe intervale orare, în colaborare cu polițiști din cadrul Poliției Municipiului Săcele, ai Secției Regionale de [...]
16:40
Reacție dură a reprezentanților magistraților, după decizia CCR de constituționalitate pe legea Bolojan de reformă în justiție # BizBrasov.ro
Reacție dură a reprezentanților magistraților, după decizia CCR de constituționalitate pe legea Bolojan de reformă în justiție. Consiliul Superior al Magistraturii, format din reprezentanți ai judecătorilor și procurorilor, critică dur decizia prin care Curtea Constituțională a stabilit că este constituțională legea care crește vârsta de pensionare a magistraților și care le micșorează pensiile. CSM vorbește despre [...]
15:50
Amenzi în valoare de 420.000 de lei, aplicate de polițiștii brașoveni în cadrul acțiunii „Truck & Bus” # BizBrasov.ro
În perioada 9-15 februarie, polițiștii Serviciului Rutier Brașov, împreună cu polițiștii rutieri din cadrul altor structuri ale Inspectoratului de Poliție Județean Brașov, au desfășurat acțiunea „TRUCK & BUS”, ce are ca scop verificarea modului de respectare a normelor legale privind circulația pe drumurile publice de către operatorii de transport rutier și conducătorii de autovehicule destinate [...]
15:40
Tot mai mult ulei alimentar uzat ajunge la reciclare: Auchan depășește pragul de 1,7 milioane de litri colectați, la 7 ani de la lansarea programului de colectare # BizBrasov.ro
Auchan România continuă dezvoltarea unuia dintre cele mai ample programe de economie circulară din retailul românesc, lansat în premieră la nivel local în 2019. Prin programul de colectare a uleiului alimentar uzat de la consumatorii casnici, compania a ajuns la un total de peste 1,7 milioane de litri colectați și predați pentru reciclare, aproape un [...]
15:40
VIDEO Furturi în serie din locuințe din Predeal. Un bărbat a fost arestat după ample percheziții la mai multe persoane suspecte # BizBrasov.ro
Polițiștii din cadrul Inspectoratul de Poliție Județean Brașov – Poliția Stațiunii Predeal, sub coordonarea procurorului de caz de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Brașov, continuă cercetările într-un dosar penal ce vizează mai multe infracțiuni de furt calificat, comise la sfârșitul anului 2025, în stațiunea Predeal. Ancheta a fost deschisă în luna decembrie, după ce [...]
15:00
Licitația pentru amenajarea celui mai lung tunel feroviar, la Predeal, ar putea fi lansată anul acesta # BizBrasov.ro
Asociația Pro Infrastructură (API) transmite marți că salută propunerea CFR Infrastructură de a lansa, în 2026, licitația tunelului Predeal. Amintim că proiectul ce include mega-construcția de aproape 10 kilometri are un cost estimat de 1,8 miliarde de euro. „Procedurile de achiziție publică (prevăzute cu clauză suspensivă pe obținerea finanțării) se vor întinde, cu siguranță, pe [...]
15:00
Proiectul ordonanţei cu „tăierile” din administraţia centrală și locală, publicat în transparență decizională. Reducere cu 10% a posturilor ocupate în administraţia locală, reducere cu 10% a cheltuielilor de personal pentru administraţia centrală # BizBrasov.ro
Proiectul ordonanţei cu „tăierile” din administraţia centrală și locală, publicat în transparență decizională. Reducere cu 10% a posturilor ocupate în administraţia locală, reducere cu 10% a cheltuielilor de personal pentru administraţia centrală. Ministerul Dezvoltării a publicat, miercuri, în transparenţă decizională, proiectul de Ordonanţă de urgenţă a Guvernului privind măsurile din administraţie, în varianta agreată de [...]
14:40
Experiența neplăcută prin care a trecut o brașoveancă la o clinică privată din Brașov. Limbajul trivial folosit de către un medic ginecolog: „Când veniți la doctor, ciocu’ mic!” # BizBrasov.ro
O brașoveancă povestește experiența de nedescris pe care a avut-o, în urma unui consult ginecologic la o clinică privată din Brașov. Femeia, șocată de comportamentul medicului, nu a mai scos nici un cuvânt, ascultând injuriile doctorului. Ea a fost inspirată și a înregistrat conversația. „Anterior consultației, am fost investigată la Institutul Fundeni, unde mi s-a [...]
14:40
Au început să „curgă” amenzile pentru brașovenii care nu-și curăță zăpada și gheața din fața blocului sau a casei # BizBrasov.ro
Au început să „curgă” amenzile pentru brașovenii care nu-și curăță zăpada și gheața din fața blocului sau a casei. Urmare a precipitațiilor abundente din ultimele ore, Poliția Locală Brașov desfășoară acțiuni de control pentru verificarea modului de respectare a prevederilor HCL nr. 249/2024. În cursul acestei dimineți, polițiștii locali au aplicat sancțiuni în valoare totală [...]
14:30
Doi copaci căzuți pe carosabil, 600 de case fără curent și 130 de pompieri pregătiți să intervină la nevoie. Bilanțul fenomenelor meteorologice din ultimele 24 de ore, în județul Brașov # BizBrasov.ro
Doi copaci căzuți pe carosabil, 600 de case fără curent și 130 de pompieri pregătiți să intervină la nevoie. Bilanțul fenomenelor meteorologice din ultimele 24 de ore, în județul Brașov. Urmare a manifestării fenomenelor meteorologice prognozate, în ultimele 24 de ore, la nivelul județului Brașov s-au înregistrat următoarele evenimente, gestionate de salvatorii de la ISU [...]
14:20
Distrigaz a înlocuit anul trecut 162 km de conducte și branșamente și a derulat investiții totale de peste 350 milioane de lei # BizBrasov.ro
Distrigaz Sud Rețele, care operează și în județul Brașov, a realizat, în anul 2025, investiții totale de 558 milioane de lei în rețeaua de distribuție a gazelor naturale, direcționate către două obiective strategice: exploatarea în siguranță a sistemului de distribuție și dezvoltarea infrastructurii de gaze naturale. Cea mai mare parte a fondurilor, respectiv 353 milioane [...]
14:10
Reacțiile președintelui Nicușor Dan și premierului Ilie Bolojan după decizia CCR de astăzi. „Un gest de echitate, așteptat de societatea noastră” # BizBrasov.ro
Reacțiile președintelui Nicușor Dan și premierului Ilie Bolojan după decizia CCR de astăzi. „Un gest de echitate, așteptat de societatea noastră”. Preşedintele Nicuşor Dan a transmis, miercuri, că salută decizia Curţii Constituţionale privind reforma pensiilor magistraţilor iar recalibrarea modului de calcul al acestor pensii este un gest de echitate, aşteptat de societatea noastră. „Salut decizia [...]
13:50
Peste 500 de brașoveni și-au testat cunoștințele despre fraudele online în cadrul campaniei naționale #SiguranțaOnline # BizBrasov.ro
Campania națională #SiguranțaOnline, derulată de Asociația Română a Băncilor, Poliția Română și Directoratul Național de Securitate Cibernetică, a oferit recomandări de siguranță online pentru un public de peste 500 de tineri și adulți din Brașov, care și-au testat capacitatea de a recunoaște și evita tentativele de fraudă din mediul digital. Pe parcursul celor două zile [...]
13:20
Pentru a nu avea surprize din cauza vremii, cei care călătoresc cu trenul pot vedea în timp real unde se află o garnitură și ce întârzieri are # BizBrasov.ro
Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF) anunță miercuri că, în vederea monitorizării în timp real a poziției tuturor trenurilor de călători aflate în circulație, puteți accesa harta trenurilor disponibilă direct la adresa dedicată: https://bilete.infofer.ro/ro-RO/Trains. Cei interesați pot afla inclusiv informații privind întârzierile față de graficul programat. Astfel, pentru o consultare rapidă, puteți utiliza funcția de căutare [...]
Ieri
13:00
ULTIMA ORĂ Magistrații vor ieși din activitate la vârste rezonabile și rămân fără pensiile „babane”. Curtea Constituțională a decis că legea Bolojan respectă Constituția # BizBrasov.ro
ULTIMA ORĂ Magistrații vor ieși din activitate la vârste rezonabile și rămân fără pensiile „babane”. Curtea Constituțională a decis că legea Bolojan respectă Constituția Judecătorii Curţii Constituţionale au respins, joi, după două luni şi cinci amânări, obiecţia de neconstituţionalitate formulată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ICCJ) la legea privind pensiile de serviciu ale [...]
12:20
Reprezentanta României în proba de patinaj artistic, rezultat remarcabil la Jocurile Olimpice din Italia. Sportiva Coronei Brașov s-a calificat la finala probei feminine # BizBrasov.ro
Julia Sauter, patinatoare Coronei Brașov a care concurează pentru România la Olimpiada de la Milano-Cortina, s-a calificat, marți, în finala probei feminine pe locul 16, cu un punctaj de 63.13, un nou record personal. În Italia continuă ediţia din acest an a Jocurilor Olimpice de iarnă, iar marţi seara, Julia Sauter, reprezentanta României în proba de [...]
11:40
Alertă alimentară: Produse cu reziduuri de pesticide interzise în UE, retrase din magazinele Lidl # BizBrasov.ro
Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor a informat miercuri că anumite loturi de stafide vândute sub brandul „Furnicuța” sunt retrase de la comercializare. Decizia a fost luată preventiv, după ce analizele au indicat prezența unor reziduuri de pesticide interzise în Uniunea Europeană. ANSVSA precizează că rechemarea vizează anumite loturi de stafide comercializate sub [...]
11:10
Un accident rutier a blocat traficul spre Poiana Brașov, în această dimineață. Mașinile circulă în coloană dinspre Livada Poștei.
11:00
A şasea şedinţă a CCR, pe tema pensiilor de serviciu ale magistraţilor. Prezenţa judecătorului Gheorghe Stan, din nou incertă # BizBrasov.ro
Judecătorii Curţii Constituţionale se întrunesc, astăzi de la ora 11, în a şasea şedinţă pe tema pensiilor de serviciu ale magistraţilor, după ce au amânat deja de cinci ori să pronunţe o decizie. La termenul precedent, CCR a întrerupt deliberările pentru studierea unor noi documente depuse de ICCJ, judecătorii instanţei supreme solicitând magistraţilor constituţionali să [...]
10:50
654 de gospodării din județul Brașov nu au energie electrică. Avarii la rețele sunt și pe anumite străzi din municipiul Brașov # BizBrasov.ro
La această oră, în arealul societății Distribuție Energie Electrică sunt 238 localități/comune afectate de conditiile meteo extreme, 2.187 de posturi de transformare/posturi de alimentare nealimentate și 15.3962 de utilizatori afectați. Zeci de echipe operative DEER sunt mobilizate pe teren și acționează pentru limitarea efectelor produse de condițiile meteorologice extreme din zonele afectate. Potrivit datelor DEER, [...]
10:40
Circulația a 20 de trenuri a fost suspendată din cauza ninsorii și a viscolului. Mai mulți copaci au căzut pe calea ferată. De altfel, ruta Ploieşti-Bucureşti este închisă de la ora 5.00, din cauza copacilor căzuţi. Potrivit CFR Călători, circulaţia următoarelor trenuri a fost suspendată, miercuri, pentru intervenţii şi degajarea căii ferate în urma ninsorilor [...]
10:30
ANM a prelungit codul galben de ninsori pentru mai multe județe, printre care și Brașov # BizBrasov.ro
Administrația Națională de Meteorologie a prelungit până miercuri, 18 februarie 2026, la ora 23.00, atenționarea Cod Galben de ninsori viscolite și strat de zăpadă, care vizează mai multe județe din țară, printre care și Brașov. Potrivit meteorologilor, în jumătatea sudică a Moldovei, sud-estul Transilvaniei, nord-estul Munteniei, precum și în Carpații Meridionali și de Curbură, temporar [...]
10:10
Scandal în curtea bisericii. Experții în patrimoniu au interzis transformarea perimetrului în parcare # BizBrasov.ro
Biserica „Buna Vestire”, situată lângă Parcul Central Nicolae Titulescu din Brașov – într-o zonă protejată istoric – plănuiește reamenajarea curții. Reprezentanții lăcașului au primit aviz nefavorabil de la Comisia Zonală a Monumentelor Istorice (CZMI) Brașov. Motivul principal: terenul nu permite o parcare cu mai mult de patru locuri în zona intrării de pe strada Furcii, [...]
09:50
Primăria anunță că utilajele de deszăpezire au început să intre și pe străzile din interiorul cartierelor Brașovului. 50 de utilaje au fost mobilizate începând de aseară # BizBrasov.ro
Operatorul care asigură serviciul de deszăpezire în muicipiul Brașov, Comprest, a trebuit să acționeze, în perioadele de vârf, cu 50 de utilaje pe străzile Brașovului și Poienii Brașov, astfel încât circulația, în această dimineață, să se poată desfășura în condiții cât mai bune. Potrivit oficialilor Primăriei, în oraș, prioritare au fost străzile principale, cele în [...]
09:50
Facebook-ul de acum 400 de ani, descoperit într-un castel din Covasna. „Membrii familiei au cerut ca pe pereți să fie pictate cele mai importante scene din ascensiunea socială și politică” # BizBrasov.ro
Facebook-ul de acum 400 de ani, descoperit într-un castel din Covasna. „Membrii familiei au cerut ca pe pereți să fie pictate cele mai importante scene din ascensiunea socială și politică”. Știți cum arăta Facebook-ul acum 400 de ani? Puteți afla vizitând castelul Daniel din localitatea covăsneană Tălișoara, unde o serie de fresce murale găsite în [...]
05:50
Grupul Sergiana din Braşov continuă investițiile în modernizarea unității de procesare a cărnii din comuna Poiana Mărului. Investiția constă în retehnologizarea fluxurilor de producție prin achiziția de echipamente performante și recompartimentarea spațiilor, iar documentația tehnică este, în prezent, în curs de avizare la Direcția Județeană de Mediu Brașov. Valoarea totală a proiectului ajunge la suma 3.314.773 [...]
05:40
După „avalanșa” de șervețele umede, reparații de aproape 240.000 de lei în stația de epurare a Brașovului # BizBrasov.ro
Compania Apa Brașov a semnat un contract în vederea derulării unor lucrări de reparații la stația de epurare a Brașovului din cartierul Stupini. Acesta are o valoare de 239.149.58 lei fără TVA și a fost încheiat cu firma Valromet Active SRL. În paralel, compania mai are în derulare pentru încheierea unui acord-cadru ce vizează lucrări [...]
05:40
Undă verde de la Comisia Monumentelor Istorice pentru ansamblul rezidențial de pe strada Mihai Viteazul # BizBrasov.ro
Proiectul imobiliar propus pe strada Mihai Viteazul nr. 1-3 face un nou pas în procedura de avizare, după ce a fost analizat de Comisia Zonală a Monumentelor Istorice. Potrivit raportului oficial, documentația a primit aviz favorabil, cu o serie de observații tehnice și cu condiția realizării supravegherii arheologice pe parcursul lucrărilor. Investiția vizează realizarea unui [...]
05:30
„Am învățat, am muncit ca să-mi construiesc o carieră și a venit o zi în care să mă întreb: Pentru cine?” Adriana, o mamă singură de 46 de ani, a adoptat o fetiță. Cum s-a acomodat Maia la mama ei # BizBrasov.ro
Peste 6.000 de copii din România așteaptă ca cineva care să le ofere un loc numit „acasă”. Mulți dintre copiii adoptabili sunt deja școlari, dar nevoia lor de părinți iubitori e la fel de mare ca a celor mici, preferați de majoritatea celor care vor să adopte. „Am învățat, am muncit ca să-mi construiesc o [...]
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.