Reacțiile președintelui Nicușor Dan și premierului Ilie Bolojan după decizia CCR de astăzi. „Un gest de echitate, așteptat de societatea noastră"
BizBrasov.ro, 18 februarie 2026 14:10
Reacțiile președintelui Nicușor Dan și premierului Ilie Bolojan după decizia CCR de astăzi. „Un gest de echitate, așteptat de societatea noastră”. Preşedintele Nicuşor Dan a transmis, miercuri, că salută decizia Curţii Constituţionale privind reforma pensiilor magistraţilor iar recalibrarea modului de calcul al acestor pensii este un gest de echitate, aşteptat de societatea noastră. „Salut decizia [...]
• • •
Acum 10 minute
14:20
Distrigaz a înlocuit anul trecut 162 km de conducte și branșamente și a derulat investiții totale de peste 350 milioane de lei # BizBrasov.ro
Distrigaz Sud Rețele, care operează și în județul Brașov, a realizat, în anul 2025, investiții totale de 558 milioane de lei în rețeaua de distribuție a gazelor naturale, direcționate către două obiective strategice: exploatarea în siguranță a sistemului de distribuție și dezvoltarea infrastructurii de gaze naturale. Cea mai mare parte a fondurilor, respectiv 353 milioane [...]
Acum 30 minute
14:10
Reacțiile președintelui Nicușor Dan și premierului Ilie Bolojan după decizia CCR de astăzi. „Un gest de echitate, așteptat de societatea noastră"
Reacțiile președintelui Nicușor Dan și premierului Ilie Bolojan după decizia CCR de astăzi. „Un gest de echitate, așteptat de societatea noastră”. Preşedintele Nicuşor Dan a transmis, miercuri, că salută decizia Curţii Constituţionale privind reforma pensiilor magistraţilor iar recalibrarea modului de calcul al acestor pensii este un gest de echitate, aşteptat de societatea noastră. „Salut decizia [...]
Acum o oră
13:50
Peste 500 de brașoveni și-au testat cunoștințele despre fraudele online în cadrul campaniei naționale #SiguranțaOnline # BizBrasov.ro
Campania națională #SiguranțaOnline, derulată de Asociația Română a Băncilor, Poliția Română și Directoratul Național de Securitate Cibernetică, a oferit recomandări de siguranță online pentru un public de peste 500 de tineri și adulți din Brașov, care și-au testat capacitatea de a recunoaște și evita tentativele de fraudă din mediul digital. Pe parcursul celor două zile [...]
Acum 2 ore
13:20
Pentru a nu avea surprize din cauza vremii, cei care călătoresc cu trenul pot vedea în timp real unde se află o garnitură și ce întârzieri are # BizBrasov.ro
Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF) anunță miercuri că, în vederea monitorizării în timp real a poziției tuturor trenurilor de călători aflate în circulație, puteți accesa harta trenurilor disponibilă direct la adresa dedicată: https://bilete.infofer.ro/ro-RO/Trains. Cei interesați pot afla inclusiv informații privind întârzierile față de graficul programat. Astfel, pentru o consultare rapidă, puteți utiliza funcția de căutare [...]
13:00
ULTIMA ORĂ Magistrații vor ieși din activitate la vârste rezonabile și rămân fără pensiile „babane”. Curtea Constituțională a decis că legea Bolojan respectă Constituția # BizBrasov.ro
ULTIMA ORĂ Magistrații vor ieși din activitate la vârste rezonabile și rămân fără pensiile „babane”. Curtea Constituțională a decis că legea Bolojan respectă Constituția Judecătorii Curţii Constituţionale au respins, joi, după două luni şi cinci amânări, obiecţia de neconstituţionalitate formulată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ICCJ) la legea privind pensiile de serviciu ale [...]
Acum 4 ore
12:20
Reprezentanta României în proba de patinaj artistic, rezultat remarcabil la Jocurile Olimpice din Italia. Sportiva Coronei Brașov s-a calificat la finala probei feminine # BizBrasov.ro
Julia Sauter, patinatoare Coronei Brașov a care concurează pentru România la Olimpiada de la Milano-Cortina, s-a calificat, marți, în finala probei feminine pe locul 16, cu un punctaj de 63.13, un nou record personal. În Italia continuă ediţia din acest an a Jocurilor Olimpice de iarnă, iar marţi seara, Julia Sauter, reprezentanta României în proba de [...]
11:40
Alertă alimentară: Produse cu reziduuri de pesticide interzise în UE, retrase din magazinele Lidl # BizBrasov.ro
Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor a informat miercuri că anumite loturi de stafide vândute sub brandul „Furnicuța” sunt retrase de la comercializare. Decizia a fost luată preventiv, după ce analizele au indicat prezența unor reziduuri de pesticide interzise în Uniunea Europeană. ANSVSA precizează că rechemarea vizează anumite loturi de stafide comercializate sub [...]
11:10
Un accident rutier a blocat traficul spre Poiana Brașov, în această dimineață. Mașinile circulă în coloană dinspre Livada Poștei.
11:00
A şasea şedinţă a CCR, pe tema pensiilor de serviciu ale magistraţilor. Prezenţa judecătorului Gheorghe Stan, din nou incertă # BizBrasov.ro
Judecătorii Curţii Constituţionale se întrunesc, astăzi de la ora 11, în a şasea şedinţă pe tema pensiilor de serviciu ale magistraţilor, după ce au amânat deja de cinci ori să pronunţe o decizie. La termenul precedent, CCR a întrerupt deliberările pentru studierea unor noi documente depuse de ICCJ, judecătorii instanţei supreme solicitând magistraţilor constituţionali să [...]
10:50
654 de gospodării din județul Brașov nu au energie electrică. Avarii la rețele sunt și pe anumite străzi din municipiul Brașov # BizBrasov.ro
La această oră, în arealul societății Distribuție Energie Electrică sunt 238 localități/comune afectate de conditiile meteo extreme, 2.187 de posturi de transformare/posturi de alimentare nealimentate și 15.3962 de utilizatori afectați. Zeci de echipe operative DEER sunt mobilizate pe teren și acționează pentru limitarea efectelor produse de condițiile meteorologice extreme din zonele afectate. Potrivit datelor DEER, [...]
10:40
Circulația a 20 de trenuri a fost suspendată din cauza ninsorii și a viscolului. Mai mulți copaci au căzut pe calea ferată. De altfel, ruta Ploieşti-Bucureşti este închisă de la ora 5.00, din cauza copacilor căzuţi. Potrivit CFR Călători, circulaţia următoarelor trenuri a fost suspendată, miercuri, pentru intervenţii şi degajarea căii ferate în urma ninsorilor [...]
10:30
ANM a prelungit codul galben de ninsori pentru mai multe județe, printre care și Brașov # BizBrasov.ro
Administrația Națională de Meteorologie a prelungit până miercuri, 18 februarie 2026, la ora 23.00, atenționarea Cod Galben de ninsori viscolite și strat de zăpadă, care vizează mai multe județe din țară, printre care și Brașov. Potrivit meteorologilor, în jumătatea sudică a Moldovei, sud-estul Transilvaniei, nord-estul Munteniei, precum și în Carpații Meridionali și de Curbură, temporar [...]
Acum 6 ore
10:10
Scandal în curtea bisericii. Experții în patrimoniu au interzis transformarea perimetrului în parcare # BizBrasov.ro
Biserica „Buna Vestire”, situată lângă Parcul Central Nicolae Titulescu din Brașov – într-o zonă protejată istoric – plănuiește reamenajarea curții. Reprezentanții lăcașului au primit aviz nefavorabil de la Comisia Zonală a Monumentelor Istorice (CZMI) Brașov. Motivul principal: terenul nu permite o parcare cu mai mult de patru locuri în zona intrării de pe strada Furcii, [...]
09:50
Primăria anunță că utilajele de deszăpezire au început să intre și pe străzile din interiorul cartierelor Brașovului. 50 de utilaje au fost mobilizate începând de aseară # BizBrasov.ro
Operatorul care asigură serviciul de deszăpezire în muicipiul Brașov, Comprest, a trebuit să acționeze, în perioadele de vârf, cu 50 de utilaje pe străzile Brașovului și Poienii Brașov, astfel încât circulația, în această dimineață, să se poată desfășura în condiții cât mai bune. Potrivit oficialilor Primăriei, în oraș, prioritare au fost străzile principale, cele în [...]
09:50
Facebook-ul de acum 400 de ani, descoperit într-un castel din Covasna. „Membrii familiei au cerut ca pe pereți să fie pictate cele mai importante scene din ascensiunea socială și politică” # BizBrasov.ro
Facebook-ul de acum 400 de ani, descoperit într-un castel din Covasna. „Membrii familiei au cerut ca pe pereți să fie pictate cele mai importante scene din ascensiunea socială și politică”. Știți cum arăta Facebook-ul acum 400 de ani? Puteți afla vizitând castelul Daniel din localitatea covăsneană Tălișoara, unde o serie de fresce murale găsite în [...]
Acum 12 ore
05:50
Grupul Sergiana din Braşov continuă investițiile în modernizarea unității de procesare a cărnii din comuna Poiana Mărului. Investiția constă în retehnologizarea fluxurilor de producție prin achiziția de echipamente performante și recompartimentarea spațiilor, iar documentația tehnică este, în prezent, în curs de avizare la Direcția Județeană de Mediu Brașov. Valoarea totală a proiectului ajunge la suma 3.314.773 [...]
05:40
După „avalanșa” de șervețele umede, reparații de aproape 240.000 de lei în stația de epurare a Brașovului # BizBrasov.ro
Compania Apa Brașov a semnat un contract în vederea derulării unor lucrări de reparații la stația de epurare a Brașovului din cartierul Stupini. Acesta are o valoare de 239.149.58 lei fără TVA și a fost încheiat cu firma Valromet Active SRL. În paralel, compania mai are în derulare pentru încheierea unui acord-cadru ce vizează lucrări [...]
05:40
Undă verde de la Comisia Monumentelor Istorice pentru ansamblul rezidențial de pe strada Mihai Viteazul # BizBrasov.ro
Proiectul imobiliar propus pe strada Mihai Viteazul nr. 1-3 face un nou pas în procedura de avizare, după ce a fost analizat de Comisia Zonală a Monumentelor Istorice. Potrivit raportului oficial, documentația a primit aviz favorabil, cu o serie de observații tehnice și cu condiția realizării supravegherii arheologice pe parcursul lucrărilor. Investiția vizează realizarea unui [...]
05:30
„Am învățat, am muncit ca să-mi construiesc o carieră și a venit o zi în care să mă întreb: Pentru cine?” Adriana, o mamă singură de 46 de ani, a adoptat o fetiță. Cum s-a acomodat Maia la mama ei # BizBrasov.ro
Peste 6.000 de copii din România așteaptă ca cineva care să le ofere un loc numit „acasă”. Mulți dintre copiii adoptabili sunt deja școlari, dar nevoia lor de părinți iubitori e la fel de mare ca a celor mici, preferați de majoritatea celor care vor să adopte. „Am învățat, am muncit ca să-mi construiesc o [...]
05:30
Care sunt românii care riscă să rămână fără pensie dacă nu trimit acest document urgent. Care este data limită # BizBrasov.ro
Care sunt românii care riscă să rămână fără pensie dacă nu trimit acest document urgent. Care este data limită. Unii pensionari români riscă să piardă drepturile financiare dacă nu trimit urgent un document către autorități. A fost stabilită și o dată limită, dincolo de care există riscul sistării plăților cuvenite. Potrivit rotalianul.com, este vorba despre certificatul [...]
05:30
Cum să îți cureți „adidașii” în mașina de spălat rufe. Setările corecte și ce să nu pui niciodată # BizBrasov.ro
Cum să îți cureți „adidașii” în mașina de spălat rufe. Setările corecte și ce să nu pui niciodată. Spălarea adidașilor (pantofi de sport) în mașina de spălat rufe poate fi sigură dacă urmezi pașii corecți și ajustezi setările corect. Temperatura apei, rotațiile și modul de încărcare sunt esențiale pentru a evita deformarea sau deteriorarea încălțămintei, [...]
05:30
Renovările într-un apartament sunt adesea necesare și inevitabile, dar nu sunt scutite de responsabilitatea de a respecta drepturile celor din jur. În România, există o lege care protejează ordine și liniștea în comunități, ceea ce înseamnă că poți faci lucrări de renovare numai în perioade specifice. Traiul la comun implică, dincolo de conviețuire, respectul pentru dreptul [...]
Acum 24 ore
17:40
FOTO „Balul cu coșul”, la Făgăraș: Îmbrăcați în haine de sărbătoare, participanții au venit cu coșuri „dichisite” cu ștergare țesute, pline cu bunătăți tradiționale # BizBrasov.ro
200 de oameni din satele Țării Făgărașului s-au adunat pentru a trăi una dintre cele mai „calde” seri ale iernii, la „Balul cu coșul”. O petrecere autentică, nu o simplă reconstituire folclorică, unde oamenii din mai multe sate ale zonei se adun și reînvie obiceiuri care altfel riscă să se piardă. Îmbrăcați în haine de [...]
17:10
Reprezentanții Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă au anunţat marţi că există risc mare de avalanşă în Munţii Făgăraş şi în Munţii Bucegi, la peste 1.800 de metri altitudine. Anunţul DSU vine ca urmare a emiterii buletinului nivometeorologic pentru perioada 16 februarie, ora 20:00, – 18 februarie, ora 20:00, de către Administraţia Naţională de Meteorologie. „Este semnalat [...]
16:10
Drumul Național 1 rămâne cea mai periculoasă șosea din România. Potrivit datelor oficiale furnizate de Poliția Română, artera care leagă Capitala de Valea Prahovei și Brașov este zilnic scena unor tragedii. Doar anul trecut au fost peste 400 de accidente în care zeci de oameni şi-au pierdut viaţa iar sute au fost răniţi. Potrivit statisticilor [...]
16:10
Brașovenii care zboară la Londra au un nou pas de făcut pentru a fi primiți în Marea Britanie, începând cu 25 februarie: obținerea Autorizaţiei Electronice de Călătorie # BizBrasov.ro
Brașovenii care zboară la Londra au un nou pas de făcut pentru a fi primiți în Marea Britanie, începând cu 25 februarie: obținerea Autorizaţiei Electronice de Călătorie. Autorizaţia Electronică de Călătorie, în baza căreia cetățenii europeni vor putea călători în Marea Britanie, intră în vigoare din 25 februarie, anunţă Ambasada Marii Britanii la Bucureşti. Costul [...]
15:30
Președintele Nicuşor Dan: „Credem că e în interesul României să participăm în această calitate de observatori la Comitetul pentru Pace. Înseamnă să ai un cuvânt de spus” # BizBrasov.ro
Președintele Nicuşor Dan: „Credem că e în interesul României să participăm în această calitate de observatori la Comitetul pentru Pace. Înseamnă să ai un cuvânt de spus”. Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, marţi că e în interesul României să participăm în această calitate de observatori la Comitetul pentru Pace, care înseamnă să ai un cuvânt [...]
14:40
Județul Brașov, sub avertizare cod galben de vânt, ninsori și viscol, începând din această seară. Sfaturi de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență # BizBrasov.ro
Județul Brașov, sub avertizare cod galben de vânt, ninsori și viscol, începând din această seară. Sfaturi de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență. Începând din această seară și până mâine, la ora 12:00, în Carpații Meridionali, în cea mai mare parte a Carpaților Orientali și în Munții Banatului – inclusiv pe toată suprafața județului Brașov [...]
14:40
FOTO „Bulgării” de șervețele umede care aproape au blocat stația de epurare a Brașovului în ultimele zile. Cum un gest banal poate crea probleme grave # BizBrasov.ro
Pare de necrezut: un simplu șervețel umed, cu ambalajul său atrăgător împodobit cu chipul zâmbitor al unui bebeluș, poate opri o întreagă stație de epurare. Dar realitatea lovește dur la Brașov. În ultimele zile, Stația de Epurare a fost invadată de un val masiv de astfel de șervețele, care au blocat grătare, pompe și utilaje [...]
14:30
Amenzi de 5,5 milioane de lei pentru mai multe supermarketuri și hipermarketuri, verificate de inspectorii ANSVSA. Ce nereguli au descoperit # BizBrasov.ro
Inspectorii Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor au amendat cu peste 5,5 milioane de lei mai multe supermarketuri şi hipermarketuri pentru nerespectarea condiţiilor de igienă, a conformităţii documentelor însoţitoare ale produselor, cerinţelor de trasabilitate şi a modului de etichetare şi marcare a produselor alimentare, transmite Agerpres. Potrivit ANSVSA, în perioada 2 – 6 [...]
Ieri
14:20
Liderii coaliției discută despre tăierea normei de hrană pentru militari, polițiști și alți bugetari. Ministrul Apărării se opune:„Eu nu semnez un document care presupune eliminarea normei de hrană pentru militarii Armatei Române, care există de la Cuza încoace” # BizBrasov.ro
Liderii coaliției discută despre tăierea normei de hrană pentru militari, polițiști și alți bugetari. Ministrul Apărării se opune:„Eu nu semnez un document care presupune eliminarea normei de hrană pentru militarii Armatei Române, care există de la Cuza încoace”. Liderii coaliției de guvernare discută tăierea normei de hrană atât pentru angajații din instituțiile de forță, cât [...]
14:00
Aproape 3,5 milioane de euro fonduri europene pentru modernizarea orașului Ghimbav. Investiții în cultură, dar și în spații verzi și zone de agrement # BizBrasov.ro
Orașul Ghimbav, considerat poarta aeriană de acces în zona metropolitană Brașov, va beneficia de investiții consistente în infrastructura culturală și în regenerarea spațiilor publice, printr-un proiect finanțat cu fonduri europene nerambursabile în valoare de aproape 3,5 milioane de euro. Autoritățile locale au semnat contractul de finanțare cu Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru, în calitate de [...]
13:50
Seară de februarie cu atmosferă electrizantă. F-Charm, rapperul din spatele melodiei „Baba Vanga”, live în Clubul Times din Brașov # BizBrasov.ro
Brașovul se pregătește pentru o seară cu beat-uri electrizante, odată cu revenirea rapperului F-Charm în fața publicului din oraș. Artistul va susține un show live vineri, 20 februarie, în Club Times, una dintre locațiile consacrate pentru evenimentele de profil. Cu o carieră solidă și piese care au dominat de-a lungul anilor topurile muzicale, precum „Baba [...]
13:10
Sedentarismul, o problemă majoră în România: Țara noastră, sub media UE la activitatea fizică # BizBrasov.ro
Doar 6% dintre români frecventează sălile de fitness, față de o medie de 9% la nivelul Uniunii Europene. În state precum Germania, Spania sau Suedia, acest procent ajunge între 14% și 20%. Pe lângă participarea redusă, retenția este de asemenea limitată: doar aproximativ 14% dintre persoanele care își fac un abonament la sală rămân active [...]
12:00
Iubitorii sportului pe gheaţă mai au la dispoziţie doar această săptămână pentru a veni să patineze la Baza Sportivă Olimpia din Braşov. Săptămâna coincide cu vacanţa elevilor braşoveni, astfel că ultimele zile se anunţă printre cele mai aglomerate din sezon. Duminică, 22 februarie, va fi ultima zi de funcţionare a patinoarului administrat de Serviciul de [...]
11:50
VIDEO Un urs însetat încearcă să se adape din „piscina” în care făcea baie de astă vară, în masivul Piatra Craiului. Surpriză: piscina este patinoar acum # BizBrasov.ro
VIDEO Un urs însetat încearcă să se adape din „piscina” în care făcea baie de astă vară, în masivul Piatra Craiului. Surpriză: piscina este patinoar acum. Camerele de supraveghere a faunei instalate de rangerii din Parcul Național Piatra Craiului, aflat la 30 de kilometri de Brașov, oferă imagini unice despre viața animalelor sălbatice care trăiesc [...]
11:30
Visuali Italiane, festivalul de cinema italian contemporan, ajunge în premieră la Cinema Modern din Brașov # BizBrasov.ro
Visuali Italiane, festivalul de cinema italian contemporan, revine în martie 2026 cu cea de-a cincea ediție și o selecție de filme recente din cinematografia italiană, prezentate în premieră în România. Ediția din acest an continuă traseul național al festivalului și ajunge, pe lângă București (2–8 martie, Cinema Muzeul Țăranului), în Cluj-Napoca (12–15 martie, Cinema Victoria), [...]
11:10
Un șofer de 83 de ani, amețit de aburii alcoolului, a provocat un accident rutier la Brașov # BizBrasov.ro
Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Brașov au fost sesizați cu privire la faptul că, pe Calea București, din Brașov, un autovehicul ar fi fost implicat într-un accident rutier soldat cu avarii. „Conducătorul auto, un bărbat de 83 de ani, din municipiul Săcele, a fost testat cu aparatul alcooltest, iar rezultatul a indicat o valoare de [...]
11:00
VIDEO Lupta pompierilor brașoveni pentru a stinge mașina incendiată de un puști în vârstă de 15 ani, sub Tâmpa # BizBrasov.ro
VIDEO Lupta pompierilor brașoveni pentru a stinge mașina incendiată de un puști în vârstă de 15 ani, sub Tâmpa. Reamintim, după cum vă informa Biz Brașov, aici, un băiat în vârstă de 15 ani a incendiat, vineri dimineața, un autoturism parcat pe Aleea Tiberiu Brediceanu (sub Tâmpa) din Brașov. Individul nu îl cunoaște pe proprietar, [...]
10:30
Stenograme incredibile: cum negociau fotbaliștii Craiovei Maxima vânzarea de meciuri, „operațiune” care a băgat FCM Brașov în divizia B în 1983. Cămătaru: „Mi-a dat zece «garoafe»” # BizBrasov.ro
Stenograme incredibile: cum negociau fotbaliștii Craiovei Maxima vânzarea de meciuri, „operațiune” care a băgat FCM Brașov în divizia B în 1983. Cămătaru: „Mi-a dat zece «garoafe»” Un dosar din Fondul Documentar al arhivelor Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității (CNSAS) conține un calup de stenograme spectaculoase, rezultate din interceptarea convorbirilor de pe telefonul de la [...]
10:20
Ștefan Hrușcă revine pe scenele din România în această primăvară pentru a susține turneul național intitulat „Un copac cu flori”. Artistul va concerta în marile orașe ale țării, oferind publicului ocazia de a reasculta piese celebre din repertoriul său de folk. Evenimentele vor avea loc în perioada 17 – 28 aprilie. Programul turneului lui Ștefan [...]
10:10
Ce schimbări se pregătesc la polițele RCA: mai multe clase de bonus, creşteri chiar şi de 300%, dar și polița „de familie” # BizBrasov.ro
Schimbări importante vor avea loc pe piața polițelor RCA, surse apropiate discuțiilor afirmând că Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) ar lucra deja la modificarea normei normei 20/2017. Deși ASF a transmis oficial că „nu comentează un subiect aflat în lucru”, au apărut deja informații privind modificarea normei, în special în privința sistemului bonus-malus. Cea mai importantă schimbare [...]
09:50
Strada Sforii intră în reparații: Primăria Brașov a semnat contractul pentru proiectarea lucrărilor de punere în siguranță # BizBrasov.ro
Primăria Brașov a semnat un contract în valoare de 58.000 de lei, la care se adaugă TVA, cu firma brașoveană Proper Architecture SRL pentru realizarea proiectului tehnic necesar lucrărilor de punere în siguranță a Străzii Sforii. Conform documentului citat de Bzb.ro, consultantul va elabora proiectul tehnic complet, inclusiv documentația necesară obținerii avizului din partea Direcției [...]
09:40
FOTO Cum avansează lucrările la varianta DN 1 pe Valea Doftanei, la cinci luni de la deschiderea șantierului # BizBrasov.ro
Lucrările de modernizare a Drumului Județean 102I, pe tronsonul Valea Doftanei – Brădet, avansează, anunță autoritățile. În prezent, lucrările la structura rutieră se concentrează pe partea de consolidare cu ziduri de sprijin și piloți forați, dar și pe refacerea podețelor de pe traseul drumului interjudețean care pe teritoriul administrativ al județului Brașov are o lungime [...]
09:10
Din 103 apeluri de salvare primite ieri de salvamontiștii români, 30% au venit din județul Brașov. Vacanța la munte se poate termina la spital # BizBrasov.ro
Din 103 apeluri de salvare primite ieri de salvamontiștii români, 30% au venit din județul Brașov. Vacanța la munte se poate termina la spital. În ultimele 24 de ore, la Dispeceratul Național Salvamont s-au primit 103 apeluri prin care se solicita intervenția de urgență a salvamontiștilor, astfel: 22 apeluri pentru Salvamont Lupeni, 18 apeluri pentru [...]
05:50
Începe prima extindere majoră a Aeroportului Internațional Brașov. Lucrări de peste 49 de milioane de lei, scoase la licitație # BizBrasov.ro
Conducerea Aeroportului Internațional Brașov Ghimbav a lansat licitația în vederea extinderii platformei de îmbarcare–debarcare și a zonei unde staționează aeronavele, astfel încât să aibă o capacitate de 8 aeronave simultan. Costul total estimat al lucrărilor este de 49.080.431,58 lei fără TVA, iar ofertele sunt așteptate până în data de 16 martie. Lucrările includ extinderea sistemului de [...]
05:50
Dezvoltatorul cartierelor Coresi și Avantgarden din Brașov investește peste 5 milioane de lei în amenajarea infrastructurii stradale din viitorul ansamblu de case pasive pe care îl va construi la Prejmer # BizBrasov.ro
Dezvoltatorul cartierelor Coresi și Avantgarden din Brașov a demarat anul trecut documentațiile de autorizare a primului cartier de case pasivse, „Plai de lac”, pe care îl va amenaja pe un teren din comuna Prejmer. În paralel, a început avizarea lucrărilor conexe, respectiv rețele edilitare de apă și canalizare și infrastructură stradală. Astfel, ăn prezent, este [...]
05:40
Cercetătorii dezvăluie cele două vârste la care corpul îmbătrânește brusc. Ce schimbări trebuie să faci ca să te păstrezi în formă # BizBrasov.ro
Cercetătorii dezvăluie cele două vârste la care corpul îmbătrânește brusc. Ce schimbări trebuie să faci ca să te păstrezi în formă. Cercetătorii au descoperit că îmbătrânirea nu evoluează uniform de-a lungul vieții. Conform acestora, există două vârste la care organismul suferă schimbări majore: 44 de ani și 60 de ani, conform Daily Mail. Un studiu [...]
05:40
Sediul Primăriei Ghimbav, modernizat, dar cu arhitectura din 1863. Imaginea „străină” propusă de edili, neacceptată de specialiștii în patrimoniu istoric # BizBrasov.ro
În vara anului trecut, edilii ghimbășeni au demarat un proiect de modernizare a sediului primăriei de pe strada Lungă. Valoarea totală a investițiilor a fost estimată la suma de 26,43 milioane de lei, durata de realizare a investițiilor fiind de 2 ani. Ținând cont că este o clădire de patrimoniu, aflată în Zona de protecție [...]
05:00
Ce se întâmplă în creierul copiilor când folosesc ecrane în exces: „Ca să-l scoți din această captare totală, trebuie să-i dai copilului altceva care să-l facă fericit” # BizBrasov.ro
Tot mai mulți copii ajung să petreacă ore în șir în fața ecranelor, iar specialiștii avertizează că efectele asupra creierului pot fi serioase. Experți americani în pediatrie arată că aproximativ o treime dintre copiii sub 11 ani sunt dependenți de telefoane mobile, rețele sociale sau jocuri video. Invitat în cadrul rubricii „Sfat de sănătate”de la [...]
