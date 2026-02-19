Rusia pregătește drone maritime pentru utilizare pe scară largă. Care sunt riscurile pentru Ucraina și statele NATO
Adevarul.ro, 19 februarie 2026 16:00
Rusia intenționează să extindă semnificativ utilizarea dronelor maritime, avertizează Direcția Principală de Informații a Ministerului Apărării al Ucrainei (GUR).
• • •
Alte ştiri de Adevarul.ro
Acum 10 minute
16:00
Rusia pregătește drone maritime pentru utilizare pe scară largă. Care sunt riscurile pentru Ucraina și statele NATO # Adevarul.ro
Rusia intenționează să extindă semnificativ utilizarea dronelor maritime, avertizează Direcția Principală de Informații a Ministerului Apărării al Ucrainei (GUR).
16:00
Doi bărbați au murit în același magazin, la diferență de numai câteva ore, în fața oamenilor îngroziți # Adevarul.ro
Clienții unui supermarket din West Swindon, Anglia, au fost martorii unor scene cutremurătoare după ce doi bărbați și-au pierdut viața în incinta magazinului.
Acum 30 minute
15:45
Încă 10 kg de droguri „la borcan”, dezgropate în dosarul a trei traficanți. Indivizii au fost arestați # Adevarul.ro
În urma activităților remarcabile desfășurate de polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Pitești, împreună cu procurorii DIICOT-Serviciul Teritorial Pitești, a mai fost descoperită o mare cantitate de droguri, sub formă cristalină și praf.
Acum o oră
15:30
Un medicament comun pentru diabet face minuni. Este asociat cu o „longevitate excepțională” la femei # Adevarul.ro
Nu doar că medicamentul metformin poate ajuta la gestionarea eficientă a diabetului de tip 2, dar ar putea oferi femeilor în vârstă șanse mai mari de a ajunge la venerabila vârstă de 90 de ani, potrivit unei cercetări publicate în 2025.
15:30
Cine sunt congresmenii americani care vor să-l forțeze pe Trump să ceară aprobarea Congresului înainte de un atac asupra Iranului # Adevarul.ro
Doi membri ai Camerei Reprezentanților a SUA au anunțat că vor forța organizarea unui vot asupra unei rezoluții prin care președintele Donald Trump să fie obligat să ceară aprobarea Congresului, înainte de a lansa orice acțiune militară împotriva Iranului.
15:15
Tinerii între 16 și 30 de ani care nu învață și nu lucrează, eligibili pentru prima de stabilitate # Adevarul.ro
Guvernul a discutat joi o ordonanță care introduce o primă de stabilitate pentru tinerii între 16 și 30 de ani care nu lucrează și nu învață. Șomerii de lungă durată, incluși în măsuri active.
15:15
Bill Gates a anulat un discurs important în India, în plin scandal privind legăturile sale cu Epstein # Adevarul.ro
Bill Gates a renunțat la discursul principal pe care urma să îl susțină la AI Impact Summit din India, pe fondul scandalului privind relația sa cu infractorul sexual condamnat pentru abuzuri asupra minorilor, Jeffrey Epstein.
15:15
Când vin banii din PNRR pentru pensiile speciale? Pâslaru: „Este primă reformă crucială, într-un punct de cotitură crucial” # Adevarul.ro
Ministrul Proiectelor şi Investiiţlor Publice, Dragoş Pîslaru, a anunțat la finalul ședinței de Guvern, într-un briefing de presă, că România a reluat discuţiile cu Comisia Europeană pentru deblocarea fondurilor europene, în urma deciziei CCR care elimină pensiilor speciale ale magistraţilor.
Acum 2 ore
15:00
Prețul apei industriale va crește în România. Răspunsul ministrului Mediului despre cum va fi afectată populația # Adevarul.ro
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a declarat despre proiectul prin care costul apei industriale va crește în România că este un jalon în PNRR și, în opinia sa, orice fel de mecanism care va fi realizat nu va trebui să fie resimțit de către populație.
15:00
Corupția și creșterea prețurilor, principalele probleme de îngrijorare ale românilor. Cei mai mulți consideră că țara merge într-o direcție greșită # Adevarul.ro
Corupția și creșterea prețurilor rămân principalele surse de îngrijorare pentru români, relevă cercetarea sociologică „4 ani de război în Ucraina. Impactul profund asupra opiniei publice din România”, realizată de INSCOP Research între 28 ianuarie și 6 februarie 2026.
14:45
Interlopul Ghenosu, reţinut de DIICOT într-un dosar de camătă și șantaj. Cum își amenința victimele cu moarte # Adevarul.ro
Florin Ghinea, zis Ghenosu, a fost reținut de procurorii DIICOT într-un dosar în care sunt efectuate cercetări cu privire la săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, camătă și șantaj.
14:45
Steagul UE, interzis la un meci de hochei de la Jocurile Olimpice de iarnă. Organizatorii și-au pus cenușă-n cap # Adevarul.ro
Un incident petrecut la Olimpiada Albă a implicat un copil în vârstă de 12 ani.
14:45
Trump și Macron, liderii internaționali în care românii au cea mai mare încredere. Putin, pe ultimul loc # Adevarul.ro
Românii au cea mai mare încredere în Donald Trump și Emanuel Macron, potrivit unui sondaj realizat de INSCOP Research la solicitarea New Strategy Center. Pe de altă parte, Vladimir Putin se află pe ultimul loc în clasamentul liderilor internaționali.
14:30
Cancelarul Germaniei nu vede perspective apropiate pentru stoparea războiului din Ucraina: „Doar când una dintre cele două părţi va fi epuizată” # Adevarul.ro
Cancelarul german Friedrich Merz vede puține perspective pentru o încheiere rapidă, prin negocieri, a războiului în Ucraina, argumentând că acest conflict se va încheia doar atunci când una dintre părţi va fi epuizată militar sau economic, potrivit dpa.
14:30
Sondaj INSCOP la 4 ani de război în Ucraina. Românii susțin creșterea bugetului Apărări și vor reintroducerea serviciului militar obligatoriu # Adevarul.ro
Un sondaj realizat de INSCOP Research arată că 73% dintre români consideră că țara se îndreaptă într-o direcție greșită, corupția și creșterea prețurilor fiind principalele motive de îngrijorare, iar războiul din Ucraina afectează percepțiile privind securitatea regională.
14:15
Economia Cubei, paralizată pe fondul penuriei de combustibil. Locuitor din Havana: „Nu vom mai avea nimic” # Adevarul.ro
Mandy Pruna își amintește cu nostalgie de turiștii americani pe care îi plimba cu Chevroletul său roșu aprins din 1957. Acum un deceniu, acel motor abia dacă avea timp să se răcească.
14:15
Administrația Trump vrea să construiască o bază militară de 5.000 de oameni în Gaza, sub egida Consiliului pentru Pace # Adevarul.ro
Administrația Trump intenționează să construiască în Gaza o bază militară pentru 5.000 de persoane, întinsă pe mai mult de 140 de hectare, potrivit documentelor de achiziții ale Consiliului pentru Pace consultate de The Guardian.
14:15
Peste 5.000 de angajați de la Damen Mangalia, Liberty Galați și Romaero București vor beneficia de protecție salarială extinsă # Adevarul.ro
Peste 5.000 de angajați de la companii precum Damen Mangalia, Liberty Galați și Romaero București vor beneficia de protecție salarială extinsă.
14:15
Compania care operează pe piața internă și internațională sub brandul Cocorico încearcă să scape de insolvență, după ce anul trecut a fost nevoită să cheltuiască foarte mult pentru a diminua efectele negative provocate de un atac cibernetic internațional.
Acum 4 ore
14:00
Minerii și energeticienii protestează în Piața Victoriei, până la ora 17:00. Cer vouchere de vacanță, tichete de masă și protecție socială # Adevarul.ro
Minerii și energeticienii protestează joi, între orele 13.00 și 17.00, în Piața Victoriei, nemulțumiți de neacordarea voucherelor de vacanță și a tichetelor de masă pentru salariații care lucrează în condiții grele, dar și de lipsa protecției sociale.
13:45
Soldații ruși se împușcă între ei pentru a obține despăgubiri. „Călăul”, colonelul acuzat că a coordonat frauda # Adevarul.ro
Un nou scandal de corupție zguduie armata rusă, după ce anchetatorii au descoperit o presupusă schemă prin care zeci de militari și-ar fi provocat răni prin împușcare pentru a încasa compensații financiare.
13:30
Moldovenii, chemați să pună mâna pe lopeți. Meciul Oțelul - UTA, în pericol să nu se dispute # Adevarul.ro
La Galați, nămeții de omăt au acoperit suprafața de joc.
13:30
Instabilitatea legislativă a dus la prescrierea a sute de dosare de corupție, spune șeful DNA. Marius Voineag a prezentat bilanțul celor 3 ani la conducere # Adevarul.ro
Procurorul-șef al Direcției Naționale Anticorupție, Marius Voineag, susține că instabilitatea legislativă rămâne cea mai gravă amenințare la adresa eficienței activității anticorupție.
13:15
Vot decisiv la Sectorul 1: Consiliul Local a aprobat în unanimitate mandatul pentru încetarea contractului cu Romprest # Adevarul.ro
Consiliul Local Sector 1 a convocat o ședință joi, 19 februarie, pentru a constata încheierea contractului de salubrizare cu Romprest, în luna iunie. Compania acuză însă o încetare forțată a contractului de salubrizare, despre care avertizează că poate genera un prejudiciu de peste 1,12 miliarde lei
13:15
Mark Zuckerberg se apără în procesul istoric privind dependența de rețelele sociale. Spune că utilizatorii Instagram mint în legătura cu vârsta lor # Adevarul.ro
Directorul general al Meta Platforms și fondatorul Facebook, Mark Zuckerberg, a apărat practicile de verificare a vârstei ale Instagram, în timpul mărturiei sale în procesul istoric privind dependența de rețelele sociale.
13:15
Cancelarul german Friedrich Merz a declarat miercuri că va căuta „parteneriate strategice” cu China în timpul unei vizite de săptămâna viitoare.
13:15
Donald Tusk le cere polonezilor să părăsească imediat Iranul: „Nimeni nu va putea garanta posibilități de evacuare” # Adevarul.ro
Premierul polonez, Donald Tusk, a lansat joi un avertisment fără precedent cetăţenilor săi aflaţi în Iran, îndemnându-i să părăsească imediat ţara, în contextul unor posibile atacuri americane.
13:15
Un judecător american a decis că „aripioarele dezosate” nu trebuie să fie neapărat... aripioare # Adevarul.ro
Un client al lanțului Buffalo Wild Wings din Illinois, SUA, a pierdut în instanță procesul prin care reclama că aripioarele dezosate comandate nu erau adevărate aripi de pui, ci nugget-uri.
13:00
A fost sală plină la cele 4 ore din 15 câte sunt per total, din serialul despre filmul documentar, al extraordinarului Mark Couisins.
13:00
Cele mai bune cântare de bucătărie 2026 pe eMAG: Gadgetul care transformă rețetele, porțiile, proporțiile și sănătatea – ingrediente fără secrete # Adevarul.ro
Descoperă cele mai bune cântare de bucătărie 2026 pe eMAG și controlează precis rețetele, porțiile și proporțiile. Transformă gătitul și dieta cu ingrediente fără secrete!
13:00
Un general american susține că povestea cu „victoria inevitabilă” a Rusiei este mai degrabă propagandă decât realitate. Ce arată cifrele de pe front? # Adevarul.ro
Dezinformarea joacă un rol esențial în orice război. Însă, în absența puterii reale, acestea riscă să devină simple instrumente de propagandă.
12:45
Șefii serviciilor secrete europene, sceptici în privința unui acord de pace în Ucraina, în 2026. Rusia nu urmărește o pace rapidă # Adevarul.ro
Șefii serviciilor de informații europene sunt pesimiști în privința șanselor de a se ajunge în acest an la o înțelegere care să pună capăt războiului din Ucraina, în ciuda afirmațiilor președintelui american Donald Trump.
12:45
La șase ani după ce a renunțat la toate ziarele din portofoliul său și a declarat că presa tipărită este „terminată”, miliardarul american Warren Buffett în vîrstă de 95 de ani, revine spectaculos în industria media, relatează AP.
12:45
O mamă și fetița ei de patru ani sunt date dispărute, după ce au plecat de acasă și nu au mai revenit. Poliția, în alertă # Adevarul.ro
Alertă în județul Cluj după ce o femeie de 31 de ani, împreună cu fiica ei de 4 ani, au dispărut fără urmă din satul Mintiu Gherlii.
12:45
Este firesc să ne întrebăm ca cetățeni ai acestei țări, afectați de politicile guvernamentale, ce se întâmplă că în loc să ne fie mai bine, ne este mai rău! De ce nu merg lucrurile bune la guvernare, de ce ni se pare că se fac greșeli imense, voite sau nevoite, de ce se fac puțini pași înainte?
12:30
Rolul esențial al medicului ATI în siguranța pacientului. Dr. Rely Manolescu, MedLife: „Locul cel mai sigur pentru un pacient este blocul operator” # Adevarul.ro
Pentru mulți oameni, anestezia este mai înfricoșătoare decât intervenția chirurgicală în sine. Teama de „a nu te mai trezi din anestezie” este un mit întâlnit la majoritatea pacienților ce urmează a fi supuși unei operații.
12:30
Alertă roșie în Orientul Mijlociu: SUA mobilizează zeci de nave și sute de avioane pentru un posibil atac asupra Iranului # Adevarul.ro
Armata americană mobilizează zeci de nave și sute de avioane de vânătoare în apropierea coastelor Iranului, în timp ce președintele Donald Trump analizează lansarea unei campanii militare de amploare în regiune.
12:15
Statele Unite fac presiuni pentru o reconfigurare semnificativă a rolului NATO, inclusiv pentru încheierea unei misiuni-cheie a Alianței în Irak, potrivit mai multor diplomați citați de publicația POLITICO.
12:15
Toate drumurile din ţară sunt redeschise circulației, anunță CNAIR. Trafic în condiții de siguranță # Adevarul.ro
Toate drumurile sunt deschise circulaţiei, iar traficul se desfăşoară în condiţii de siguranţă, a anunţat, joi, Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), pe pagina de Facebook.
12:15
Fratele regelui Charles, Andrew Mountbatten-Windsor, arestat sub suspiciunea de abuz în serviciu public, chiar de ziua lui # Adevarul.ro
Andrew Mountbatten-Windsor a fost arestat sub suspiciunea de abuz în serviciu public, potrivit BBC.
Acum 6 ore
12:00
Bolojan are mâna liberă să facă reforme. Grindeanu a înţeles că poate doar să dea din gură # Adevarul.ro
După decizia CCR de a aproba legea pensiilor magistraţilor, Bolojan iese întărit.
12:00
Zelenski îl acuză pe Putin de „tactici de amânare” pentru a bloca negocierile de pace dintre Ucraina și Rusia # Adevarul.ro
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, și-a exprimat public indignarea față de negocierile repetate cu Rusia, pe care le consideră inutile, în condițiile în care partea rusă continuă să facă revendicări istorice privind presupusul drept de control asupra Ucrainei.
12:00
Kim Jong Un, la volanul unui lansator de rachete nucleare în timpul unei ceremonii la Phenian # Adevarul.ro
Kim Jong Un, liderul Coreei de Nord, a urcat la volanul unui lansator de rachete multiple capabil să transporte arme nucleare, într-o ceremonie desfășurată în capitala Phenian, potrivit presei de stat nord-coreene, și a lăudat arma ca fiind una dintre cele mai puternice de acest tip din lume.
11:45
O delegație militară a SUA a efectuat o vizită neașteptată în Venezuela. Ce misiune are? # Adevarul.ro
O delegație militară a Statelor Unite a efectuat o vizită neașteptată la Caracas, într-un moment extrem de sensibil pentru relațiile bilaterale, marcate de arestarea recentă a fostului președinte venezuelean, Nicolas Maduro, și de schimbări majore în arhitectura de putere din această țară.
11:45
Un pasager Ryanair a fost obligat să plătească 15.000 euro după ce a agresat echipajul și a forțat devierea zborului # Adevarul.ro
Un pasager din Dublin a fost obligat să plătească 15.000 euro companiei Ryanair, după ce a provocat haos la bordul unui zbor spre Lanzarote în 2024, determinând devierea aeronavei către Porto, Portugalia.
11:30
Serghei Lavrov susține că SUA „se joacă cu focul” și avertizează că orice nouă lovitură asupra Iranului ar putea avea „consecințe serioase” # Adevarul.ro
Ministrul rus de Externe Serghei Lavrov a avertizat joi că orice nouă lovitură militară a Statelor Unite asupra Iranului ar putea avea „consecințe serioase”.
11:30
Fiul președintelui Partidei Romilor Vaslui, amenințări șocante pe TikTok: „Vă tai pe toți! Nu are cine ce să îmi facă” # Adevarul.ro
Fiul președintelui Asociației Partida Romilor „Pro Europa” (APRPE) Vaslui, a fost protagonistul mai multor incidente recente pe platforma TikTok, unde comportamentul său a stârnit îngrijorare în rândul urmăritorilor și al comunității locale.
11:30
Ucraina boicotează Jocurile Paralimpice de iarnă, după ce Rusiei i-au fost ridicate sancțiunile. Oficialii de la Kiev cer și altor țări să protesteze # Adevarul.ro
Pe durata competiției, imnul și steagul Rusiei au fost acceptate.
11:30
Premierul Bolojan, întrevedere cu reprezentanţii Agenției de rating Moody’s: „Absorbția fondurilor europene și susținerea investițiilor rămân prioritare” # Adevarul.ro
Premierul Ilie Bolojan s-a întâlnit, joi, cu reprezentanţii Agenţiei internaţionale de rating Moody’s, în contextul procesului de evaluare periodică a evoluțiilor macro-economice și fiscale ale României.
11:30
De ce nu vrea niciun IT-ist la Poșta Română? Directorul companiei: „Nimeni nu poate câștiga mai mult de 80% din salariul meu” # Adevarul.ro
Directorul general al Poștei Române, Valentin Ștefan, a participat recent la o sesiune inedită de întrebări și răspunsuri pe platforma Reddit.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.