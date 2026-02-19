Trump l-a făcut "prim-ministru" al României pe Nicușor Dan! O desconsiderare oficială subtilă și la obiect! Președintele real - Călin Georgescu - nu este încă în funcție. A început prima ediție a Consiliului pentru Pace înființat de Donald Trump - VIDEO
ActiveNews.ro, 19 februarie 2026 17:20
Președintele Donald Trump găzduiește astăzi prima reuniune oficială a „Consiliului pentru Pace”, un organism internațional creat pentru gestionarea reconstrucției Fâșiei Gaza și, pe termen lung, pentru soluționarea altor conflicte globale.
Vlad Cubreacov: UDMR minte iarăși. Maghiarii din România au scăzut sub 1 milion de persoane. Estimările confirmă că la sfârșitul anului 2026 vor coborî sub pragul psihologic de 835 000 # ActiveNews.ro
În data de 17 februarie 2026, cu ocazia întâlnirii membrilor Comisiilor pentru drepturile omului, egalitate de șanse, culte și minorități din Camera Deputaților și Senatul României și ai Grupului Minorităților Naționale din Camera Deputaților cu Înaltul Comisar al OSCE pentru Minorități Naționale, Christophe Kamp, deputatul Zoltán Miklós (UDMR) a susținut în intervenția sa cum că minoritatea etnică maghiară din România ar număra în prezent „peste 1,2 milioane de persoane”. În mod vădit, aceasta este o dezinformare premeditată a Înaltului Comisar al OSCE pentru Minorități
De n-ar fi aerul, n-ar fi aripa.De n-ar fi aripa, n-ar fi zborul,de n-ar fi zborul, n-ar fi înălțimea.De n-ar fi înălțimea, n-ar fi Măiastra
Un episod tensionat a tulburat ședința din Senat de miercuri, după ce un senator din grupul Pace-Întâi România a început să îi filmeze pe parlamentarii PSD aflați în bănci. Potrivit senatorilor opoziției, grupurile AUR și PACE au părăsit sala pentru a nu se face cvorum pe proiectele depuse dezbaterii. Cei de la PACE i-au acuzat pe PSD-iști și PNL-iști că au vrut să-i tragă pe sfoară și să măsluiască votul pe anumite proiecte. Așa că s-au apucat să filmeze.
Astăzi, 19 februarie 2026, în satul Mămăligă, din regiunea Cernăuți au fost surprinse imagini greu de descris. Militarii lui Zelenski au atacat mai multe femei bătrâne și femei care încercau să salveze dun bărbat din mâinile lor. În filmare se aud și mai focuri de armă trase în aer.
Există artiști care modelează materia și există spirite care încearcă să modeleze însăși taina existenței. Constantin Brâncuși nu a aparținut niciodată primei categorii. El nu a sculptat obiecte, ci a încercat să smulgă ideea pură ascunsă în miezul lor. Opera lui nu este o galerie de forme, ci o invitație la contemplație metafizică, o chemare la reîntoarcerea către esență.
Mária Berényi: ÎN URMĂ CU 150 DE ANI, PE 19 FEBRUARIE 1876, S-A NĂSCUT CONSTANTIN BRÎNCUȘI: „Eu am făcut piatra să cînte pentru omenire” # ActiveNews.ro
Arta trebuie să apropie, nu să depărteze, să umple, nu să sape prăpăstii în bietele noastre spirite și așa destul de răscolite de întrebări. În artă nu trebuie să existe străini.” – Constantin Brîncuși
Astăzi, 19 februarie 2026, în satul Mămăligă, din regiunea Cernăuți au fost surprinse imagini greu de descris. Militarii dictatorului Zelenski au atacat mai multe femei bătrâne și femei care încercau să salveze dun bărbat din mâinile lor. În filmare se aud și mai focuri de armă trase în aer. Bărbatul este trântit la pământ și lovit de mai multe ori de gealații lui Zelenski,
Andrew Mountbatten-Windsor, fratele regelui Charles, a fost arestat sub suspiciunea de comportament necorespunzător în funcții publice, informează BBC.Astăzi e și ziua de naștere a lui Andrew Mountbatten-Windsor.
Valerian Stan: România, încotro? Acum 100 de ani Regina Maria întreprindea o vizită triumfală în Statele Unite ale Americii # ActiveNews.ro
Și cum de e posibil ca țara să fie reprezentată chiar azi la Washington de un personaj hilar (mă doare sufletul s-o spun) beneficiar al loviturii de stat din 6 decembrie 2024, pe care Administrația Trump a condamnat-o în mod repetat.
Maria Toacă: PENTRU BUCURIA CURATĂ DE A VEDEA, DUMNEZEU NI L-A DĂRUIT PE CONSTANTIN BRÂNCUȘI # ActiveNews.ro
E o triplă sărbătoare a sufletului românesc astăzi: 19 februarie este ziua când Dumnezeu, ca să nu uite românul dorul de zbor, l-a scos din adâncul pământului pe Costantin Brâncuși. Cu timpul, în România, 19 februarie a devenit Ziua Națională Constantin Brâncuși, iar 2026, anul aniversării a 150-a a nașterii sale, e declarat Anul Brâncuși.
Ultimul avertisment? - Israelul recunoaște că l-a reținut pe Tucker Carlson chiar în comunicatul în care neagă acest lucru # ActiveNews.ro
Incidentul diplomatic încare a fost implicat probabil cel mai cunoscut ziarist din lume continuă săfacă valuri și ar putea avea consecințe uriașe.
Andrew Mountbatten-Windsor, fratele regelui Charles, a fost arestat sub suspiciunea de comportament necorespunzător în funcții publice, informează BBC.Astăzi e și ziua de naștere a lui Andrew Mountbatten-Windsor.
Zelenski se șterge la fund cu discuțiile de pace: „Nu avem timp pentru toate aceste rahaturi” # ActiveNews.ro
În timpul negocierilor de pace de două zile de la Geneva dintre Kiev și Moscova, mediate de Washington,, dictatorul ucrainean Volodimir Zelenski a distrus toate eforturile diplomatice printr-un comentariu care spune totul despre intențiile sale.
Tocmai m-a sunat un amic care e chiar în China ca să petreacă Anul Nou la ei, care a început pe 15 februarie. Mi-a confirmat tot ce știam și am văzut în diverse filmulețe de acolo. Ceea ce urmează și pentru noi: pușcăria digitală.
Președintele Donald Trump găzduiește astăzi prima reuniune oficială a „Consiliului pentru Pace", un organism internațional creat pentru gestionarea reconstrucției Fâșiei Gaza și, pe termen lung, pentru soluționarea altor conflicte globale.
Sfinții Apostoli Arhip, Filimon și soția sa, Apfia, sunt pomeniți în calendarul creștin ortodox și în calendarul greco-catolic la data de 19 februarie.
Acțiunea civică ”Valul Democrației” – mobilizare la Parchetul General. Zeci de români au depus plângeri penale împotriva anulării alegerilor. George Simion, alături de oameni # ActiveNews.ro
ACTUALIZARE: Zeci de persoane s-au adunat joi dimineață în fața Parchetului General pentru a depune plângeri penale împotriva anulării alegerilor de la finalul anului 2024.
Trump deschide porțile internetului liber pentru europeni: SUA lansează Freedom.gov pentru a contracara cenzura impusă de Bruxelles # ActiveNews.ro
Departamentul de Stat al Statelor Unite dezvoltă un portal online care le va permite utilizatorilor din Europa și din alte regiuni să acceseze conținut interzis de guvernele lor, inclusiv materiale considerate discurs instigator la ură sau...
Acțiunea civică ”Valul Democrației” – mobilizare la Parchetul General. Protestatarii sunt invitați să depună plângeri penale # ActiveNews.ro
Inițiativa civică „Valul Democrației” anunță un protest pe 19 februarie 2026, între orele 10:00 și 12:00, în fața Parchetului General din București, pe Bulevardul Libertății nr. 12 (Mănăstirea Antim).
Sistemul a ales moartea în locul ajutorului: tânăr canadian cu depresie, ucis prin eutanasie, deși nu avea o boală terminală. Familia sa rupe tăcerea: medicul l-a instruit cum să fie eligibil pentru intervenția letală # ActiveNews.ro
Un bărbat canadian în vârstă de 26 de ani, care suferea de depresie sezonieră, a fost eutanasizat de un medic cunoscut pentru implicarea în moartea a peste 400 de pacienți.
Un bărbat canadian în vârstă de 26 de ani, care suferea de depresie sezonieră, a fost eutanasizat de un medic cunoscut pentru implicarea în moartea a peste 400 de pacienți.
Tucker Carlson, implicat într-un incident diplomatic după un interviu în Israel. Jurnalistul conservator afirmă că a fost reținut și interogat de oficialii israelieni. Ambasada SUA respinge acuzațiile # ActiveNews.ro
Jurnalistul conservator Tucker Carlson a declarat că el și echipa sa au fost reținuți temporar în Israel, miercuri, după un interviu realizat cu ambasadorul fostului președinte Donald Trump în această țară, Mike Huckabee.
Prin întreg comportamentul ei în cazul Legii pensiilor, CCR ne dovedește că este o instituție securistă.
Prin întreg comportamentul ei în cazul Legii pensiilor, CCR ne dovedește că este o instituție securistă.
Poneiul roz cu ”vsastica” al lui Patapievici, Șuteu și donatorului lui Nicușor, Cristian Neagoe, și simbolul ”regionar” de pe Troița lui Eugen Sechilă, susținătorul lui Călin Georgescu. Luminița Arhire: O POVESTE CU ARTIȘTI, SIMBOLURI ȘI INTERPRETĂRI # ActiveNews.ro
Oare îl mai știți pe Eugen Sechila, cel cu ferma de cai, unde ne povestea procurorul Florența că s-a pus la cale „răsturnarea ordinii constituționale” de către Călin Georgescu?
ABSOLUT INEDIT. Cum a fost trimis la moarte de NKVD tatăl Sfântului Închisorilor, Vasile Gafencu, și cum a susținut fostul deputat în Sfatul Țării Unirea Basarabiei cu România în fața anchetatorilor bolșevici. NOI DOCUMENTE DE LA CHIȘINĂU # ActiveNews.ro
În Arhiva Națională a Republicii Moldova, în dosarul Sfatul Țării, am găsit niște note autobiografice semnate de Vasile Gafencu. Ele au o mare valoare istorică prin autenticitatea lor, prin aerul comprimat al epocii: Sunt născut din părinți moldoveni în satul Sângerei, la 1886...
Nicușor Dan și-a luat zborul spre Washington la costul de 200.000 de euro cu un avion de lux al milionarului securist Ion Țiriac. De ce nu a mers cu avionul de cursă, cu Gâdea și Mîndruță? Va fi prezent și Putin, invitatul special al lui Trump? # ActiveNews.ro
Potrivit estimărilor, costul închirierii aeronavei pentru un zbor dus-întors între București și Washington DC se ridică la aproximativ 170.000–200.000 de euro. Sursa oficială nu a precizat suma exactă, dar costurile se aliniază pieței pentru acest tip de zbor intercontinental privat.
În primul rând, aerul. Este atât de curat că-ți vine să tot inspiri, să-ți faci plămânii depozite inepuizabile. Pe alocuri, da, zăpada este albastră.
Sora Sfântului Închisorilor: ”Valeriu a știut ziua când va muri!”. Familia Gafencu - o familie de Martiri. Filmul Documentar ”Noaptea pătimirilor” - VIDEO # ActiveNews.ro
„Acestea nu sunt vorbe pe care vi le aruncă un studentce azi e cercetat, ci vi le declară un român ce și-a părăsit mama și treisurori rămase pe drumuri, tatăl în închisoare, pentru a veni în țara rămasăliberă și a lupta în libertate pentru desrobirea alor lui.”
Pr. Amfilohie Brânză la pomenirea mărturisitorului Valeriu Gafencu, la Tg. Ocna. „Cine este Valeriu? Sfântul temnițelor comuniste! Să cinstim memoria eroilor și sfinților noștri, jertfa și mesajul lor de creștini și de români. Nu ne rușinăm de numele lor” # ActiveNews.ro
„Ce m-a impresionat în mod deosebit la mărturisitorul Valeriu Gafencu a fost cum a folosit pătimirea lui pentru iubirea de țară, credința nestrămutată în Dumnezeu și dragostea de semeni pentru purificarea sufletului. Sufletul lui curat atrăgea semenii și chiar vrăjmașii. Cu ce arme a luptat? Ați văzut, nici nu se putea mișca din pat. Ce strălucea în el?
Familia Ortodoxă: Valeriu Gafencu - ”Va veni o clipă când inima îți va cânta singură Rugăciunea!” († 18 februarie 1952) # ActiveNews.ro
Când s-o trezi Sfântul Sinod să-l canonizeze... Asta spre știința poporului, pentru că cine l-a cunoscut nu are nevoie de confirmarea Sfântului Sinod, că pe sfinți îi face Dumnezeu și poporul. Nu cei care se tem ca nu cumva să se zică: „Ia uite, bă, ridicați pe legionari la rangul de sfinți!”.
Cum l-a denumit monahul evreu Nicolae Steinhardt pe Valeriu Gafencu UNUL DIN SFINȚII ÎNCHISORILOR, supranume sub care a intrat în ISTORIE. Citiți JURNALUL FERICIRII – PDF # ActiveNews.ro
N-a fost cameră în care tinerii – și mai ales legionarii – să nu-mi vie în ajutor și să nu-mi dea ”cafeaua” de dimineață și feliuța bisăptămânală de pâine – odoare fără preț pentru un bolnav de intestine în schimbul ciorbei de murături putrede
Pe 18 februarie 2026, în cadrul unei vizite oficiale în New Delhi, președintele francez Emmanuel Macron a rostit o frază care a provocat un val de critici și dezbateri pe retelele de socializare.
Reputatul medic virusolog Robert Malone readuce în atenție cazul avocatului Reiner Fuellmich, întemnițat pentru că ancheta escrocheria Covid: Este un simbol a ceea ce se întâmplă când sistemul tratează o anchetă ca pe o subversiune # ActiveNews.ro
Cunoscutul avocat Reiner Fuellmich, care începuse un proces colectiv internațional legat de escrocheria Covid, a fost arestat în 2023 în Germania. Singura sa vină, spun susținătorii săi, a fost că s-a transformat într-un apărător al oamenilor, într-o cruciadă publică în timpul erei COVID, prin intermediul „Comisiei de investigație Corona"
După înființarea de către ruși a statului artificial "Republica Autonomă Sovietică Socialistă Moldovenească" (RASS Moldovenească), în anul 1940, s-a trecut la implementarea în rândul populației a ideologiei de limbă moldovenească si popor moldovenesc separat de poporul român
După înființarea de către ruși a statului artificial "Republica Autonomă Sovietică Socialistă Moldovenească" (RASS Moldovenească), în anul 1940, s-a trecut la implementarea în rândul populației a ideologiei de limbă moldovenească si popor moldovenesc separat de poporul român
Cunoscutul avocat Reiner Fuellmich, care începuse un proces colectiv internațional legat de escrocheria Covid, a fost arestat în 2023 în Germania. Singura sa vină, spun susținătorii săi, a fost că s-a transformat într-un apărător al oamenilor, într-o cruciadă publică în timpul erei COVID, prin intermediul „Comisiei de investigație Corona", o platformă de interviuri cu oameni de știință, medici, avocați și disidenți din mai multe țări.
Cunoscutul avocat Reiner Fuellmich, care începuse un proces colectiv internațional legat de escrocheria Covid, a fost arestat în 2023 în Germania. Singura sa vină, spun susținătorii săi, a fost că s-a transformat într-un apărător al oamenilor, într-o cruciadă publică în timpul erei COVID, prin intermediul „Comisiei de investigație Corona", o platformă de interviuri cu oameni de știință, medici, avocați și disidenți din mai multe țări.
Călin Georgescu rămâne sub control judiciar. Mesaj pentru români la ieșirea de la Tribunalul București: Singura mea vină este că exist alături de poporul român. Ei sunt deranjați pentru că urăsc poporul român, îl urăsc pe Dumnezeu # ActiveNews.ro
Decizie de ultimă oră a instanței: în opinia majoritară s-a respins ca nefondată contestația formulată de avocații lui Călin Georgescu, însemnând că doi dintre cei trei judecători au fost de acord să nu admită această contestație.
Cenzura stă cu președintele la masă și consilierul lui cu ea în pat. Nicușor Dan îl ia pe partenerul mumei cenzurii din România cu el în SUA. Ea e deja acolo - în Raportul Congresului # ActiveNews.ro
Nicușor Dan cu consilierul lui Radu Burnete și partenera acestuia, Elena Calistru de la Funky Citizens, la Cotroceni, și cei doi parteneri cu un tricou Recorder
