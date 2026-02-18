Poneiul roz cu ”vsastica” al lui Patapievici, Șuteu și donatorului lui Nicușor, Cristian Neagoe, și simbolul ”regionar” de pe Troița lui Eugen Sechilă, susținătorul lui Călin Georgescu. Luminița Arhire: O POVESTE CU ARTIȘTI, SIMBOLURI ȘI INTERPRETĂRI
ActiveNews.ro, 19 februarie 2026 00:50
Oare îl mai știți pe Eugen Sechila, cel cu ferma de cai, unde ne povestea procurorul Florența că s-a pus la cale „răsturnarea ordinii constituționale” de către Călin Georgescu?
• • •
Oare îl mai știți pe Eugen Sechila, cel cu ferma de cai, unde ne povestea procurorul Florența că s-a pus la cale „răsturnarea ordinii constituționale” de către Călin Georgescu?
ABSOLUT INEDIT. Cum a fost trimis la moarte de NKVD tatăl Sfântului Închisorilor, Vasile Gafencu, și cum a susținut fostul deputat în Sfatul Țării Unirea Basarabiei cu România în fața anchetatorilor bolșevici. NOI DOCUMENTE DE LA CHIȘINĂU # ActiveNews.ro
În Arhiva Națională a Republicii Moldova, în dosarul Sfatul Țării, am găsit niște note autobiografice semnate de Vasile Gafencu. Ele au o mare valoare istorică prin autenticitatea lor, prin aerul comprimat al epocii: Sunt născut din părinți moldoveni în satul Sângerei, la 1886...
Nicușor Dan și-a luat zborul spre Washington la costul de 200.000 de euro cu un avion de lux al milionarului securist Ion Țiriac. De ce nu a mers cu avionul de cursă, cu Gâdea și Mîndruță? Va fi prezent și Putin, invitatul special al lui Trump? # ActiveNews.ro
Potrivit estimărilor, costul închirierii aeronavei pentru un zbor dus-întors între București și Washington DC se ridică la aproximativ 170.000–200.000 de euro. Sursa oficială nu a precizat suma exactă, dar costurile se aliniază pieței pentru acest tip de zbor intercontinental privat.
În primul rând, aerul. Este atât de curat că-ți vine să tot inspiri, să-ți faci plămânii depozite inepuizabile. Pe alocuri, da, zăpada este albastră.
Sora Sfântului Închisorilor: ”Valeriu a știut ziua când va muri!”. Familia Gafencu - o familie de Martiri. Filmul Documentar ”Noaptea pătimirilor” - VIDEO # ActiveNews.ro
„Acestea nu sunt vorbe pe care vi le aruncă un studentce azi e cercetat, ci vi le declară un român ce și-a părăsit mama și treisurori rămase pe drumuri, tatăl în închisoare, pentru a veni în țara rămasăliberă și a lupta în libertate pentru desrobirea alor lui.”
Pr. Amfilohie Brânză la pomenirea mărturisitorului Valeriu Gafencu, la Tg. Ocna. „Cine este Valeriu? Sfântul temnițelor comuniste! Să cinstim memoria eroilor și sfinților noștri, jertfa și mesajul lor de creștini și de români. Nu ne rușinăm de numele lor” # ActiveNews.ro
„Ce m-a impresionat în mod deosebit la mărturisitorul Valeriu Gafencu a fost cum a folosit pătimirea lui pentru iubirea de țară, credința nestrămutată în Dumnezeu și dragostea de semeni pentru purificarea sufletului. Sufletul lui curat atrăgea semenii și chiar vrăjmașii. Cu ce arme a luptat? Ați văzut, nici nu se putea mișca din pat. Ce strălucea în el?
Familia Ortodoxă: Valeriu Gafencu - ”Va veni o clipă când inima îți va cânta singură Rugăciunea!” († 18 februarie 1952) # ActiveNews.ro
Când s-o trezi Sfântul Sinod să-l canonizeze... Asta spre știința poporului, pentru că cine l-a cunoscut nu are nevoie de confirmarea Sfântului Sinod, că pe sfinți îi face Dumnezeu și poporul. Nu cei care se tem ca nu cumva să se zică: „Ia uite, bă, ridicați pe legionari la rangul de sfinți!”.
Cum l-a denumit monahul evreu Nicolae Steinhardt pe Valeriu Gafencu UNUL DIN SFINȚII ÎNCHISORILOR, supranume sub care a intrat în ISTORIE. Citiți JURNALUL FERICIRII – PDF # ActiveNews.ro
N-a fost cameră în care tinerii – și mai ales legionarii – să nu-mi vie în ajutor și să nu-mi dea ”cafeaua” de dimineață și feliuța bisăptămânală de pâine – odoare fără preț pentru un bolnav de intestine în schimbul ciorbei de murături putrede
Pe 18 februarie 2026, în cadrul unei vizite oficiale în New Delhi, președintele francez Emmanuel Macron a rostit o frază care a provocat un val de critici și dezbateri pe retelele de socializare.
Reputatul medic virusolog Robert Malone readuce în atenție cazul avocatului Reiner Fuellmich, întemnițat pentru că ancheta escrocheria Covid: Este un simbol a ceea ce se întâmplă când sistemul tratează o anchetă ca pe o subversiune # ActiveNews.ro
Cunoscutul avocat Reiner Fuellmich, care începuse un proces colectiv internațional legat de escrocheria Covid, a fost arestat în 2023 în Germania. Singura sa vină, spun susținătorii săi, a fost că s-a transformat într-un apărător al oamenilor, într-o cruciadă publică în timpul erei COVID, prin intermediul „Comisiei de investigație Corona”
Ieromonahul Eftimie Mitra de la Schitul "Sfinții Români": Basarabia sub amprenta diversiunilor politicii ruse antiromânești. Limba și poporul moldovenesc - VIDEO # ActiveNews.ro
După înființarea de către ruși a statului artificial "Republica Autonomă Sovietică Socialistă Moldovenească" (RASS Moldovenească), în anul 1940, s-a trecut la implementarea în rândul populației a ideologiei de limbă moldovenească si popor moldovenesc separat de poporul român
Călin Georgescu rămâne sub control judiciar. Mesaj pentru români la ieșirea de la Tribunalul București: Singura mea vină este că exist alături de poporul român. Ei sunt deranjați pentru că urăsc poporul român, îl urăsc pe Dumnezeu # ActiveNews.ro
Decizie de ultimă oră a instanței: în opinia majoritară s-a respins ca nefondată contestația formulată de avocații lui Călin Georgescu, însemnând că doi dintre cei trei judecători au fost de acord să nu admită această contestație.
Cenzura stă cu președintele la masă și consilierul lui cu ea în pat. Nicușor Dan îl ia pe partenerul mumei cenzurii din România cu el în SUA. Ea e deja acolo - în Raportul Congresului # ActiveNews.ro
Nicușor Dan cu consilierul lui Radu Burnete și partenera acestuia, Elena Calistru de la Funky Citizens, la Cotroceni, și cei doi parteneri cu un tricou Recorder
Budapesta acuză Kievul de șantaj politic. Viktor Orban a oprit livrările de motorină către Ucraina, după blocarea conductei Drujba # ActiveNews.ro
„Ucraina șantajează Ungaria, au oprit fluxul de petrol prin conducta Drujba, suntem nevoiți să eliberăm din rezervele strategice”, a anunțat Orban miercuri pe Facebook. Și premierul slovac Robert Fico îl consideră răspunzător pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski de blocarea conductei Drujba prin care Rusia livrează petrol Ungariei și Slovaciei.
Anchetă de amploare la ferma Zorro a pedofilului Jeffrey Epstein. Anchetatorii caută victimele care ar fi fost îngropate pe terenul fortăreței # ActiveNews.ro
O anchetă de amploare a fost declanșată oficial pe proprietatea din New Mexico care i-a aparținut lui Jeffrey Epstein, în urma unor acuzații conform cărora mai multe fete ar fi fost îngropate pe terenul respectiv.
Mesaj dur al CSM după ce CCR a declarat legea pensiilor magistraților constituțională: „Justiția riscă un colaps sistemic inevitabil cu efecte grave asupra funcționării sistemului judiciar” # ActiveNews.ro
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a reacționat oficial după ce Curtea Constituțională a României (CCR) a respins sesizarea privind legea pensiilor de serviciu ale magistraților, avertizând că noul cadru legislativ riscă să producă „efecte grave asupra funcționării sistemului judiciar” și să afecteze direct protecția drepturilor cetățenilor.
Tribunalul Cluj a devenit câmpul de luptă pentru una dintre cele mai vechi și costisitoare afaceri cu energie din România, barajul Surduc-Siriu, unde statul forțează finalizarea unui proiect comunist gata în proporție de 85%, în timp ce activiștii acuză că lucrările se bazează pe hârtii expirate de două decenii.
Un nou atac sângeros comis de un transgender. Și-a măcelărit familia și a rănit alți trei copii la un meci de hochei din Rhode Island # ActiveNews.ro
Un meci de hochei la care particiapau elevi de liceui din Rhode Island s-a transformat într-un carnagiu. Atacatorul născut Robert Drogan, dar care se identifica drept Roberta Esposito, transgender, a deschis focul în timpul meciului la Dennis M. Lynch Arena.
A murit Irina Țibuc, fiica fostului subprefect de Buzău. Avea doar 44 de ani. În 2021, fosta consilieră USR la Camera Deputaților posta o imagine în care anunța cu mândrie că s-a vaccinat # ActiveNews.ro
Irina Țibuc, fiica fostului prefect de Buzău Adran Țibuc, s-a stins din viață pe secția ATI a Spitalului Județean de Urgență Buzău, la doar 44 de ani.
Marco Rubio mesaj de la Budapesta: Relația Trump-Orban ”este esențială și vitală pentru interesele noastre naționale în anii următori”. Vizele SUA nu sunt un drept # ActiveNews.ro
Secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, aflat, luni, într-o vizită la Budapesta, a reafirmat sprijinul președintelui Donald Trump pentru premierul ungar Viktor Orbán în contextul alegerilor din Ungaria din luna aprilie
"Trump începe să se sature": O operațiune de mare amploare SUA-Israel împotriva Iranului pare iminentă # ActiveNews.ro
Un potențial război al SUA cu Iranul va fi o campanielungă, de mai multe săptămâni, au declarat surse pentru site-ul de știri Axios, un oficial al Casei Albe estimândla 90% șansele unui atac în următoarele săptămâni.
Călin Georgescu, mesaj pentru români la ieșirea de la Tribunalul București: Singura mea vină este că exist alături de poporul român. Ei sunt deranjați pentru că ei urăsc poporul român, îl urăsc pe Dumnezeu # ActiveNews.ro
Călin Georgescu va merge, miercuri, la ora 13:00, la tribunal, după ce a fost chemat de urgență. Astăzi, judecătorii de la Tribunalul București ar trebui să dea un răspuns în privința măsurii preventive, dacă președintele intezis de Sistem rămâne sau nu sub control judiciar pentru încă 60 de zile.
Scene ireale în nordul Bucureștiului: Călătorii au coborât și au împins autobuzul blocat în zăpadă. Primarul Ciucu dă vina pe mașinile parcate: ”Sunt mașini peste tot” # ActiveNews.ro
Bucureștiul se confruntă cu haos în transportul public, după ce ninsorile abundente și viscolul au blocat mai multe trasee
Marco Rubio mesaj ferm de la Budapesta: Niciun cetățean străin nu are dreptul la viză în America. Vizele SUA nu sunt un drept # ActiveNews.ro
Secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, aflat, luni, într-o vizită la Budapesta, a reafirmat sprijinul președintelui Donald Trump pentru premierul ungar Viktor Orbán în contextul alegerilor din Ungaria din luna aprilie
CCR i-a făcut pe plac lui Bolojan după cinci amânări: legea pensiilor magistraților este constituțională. Avocatul Gheorghe Piperea: ”Sunt curios ce vor face judecătorii: vor pleca genunchiul în fața lui Bolojan sau se vor revolta?” # ActiveNews.ro
Curtea Constituțională a României (CCR) s-a întrunit miercuri, de la ora 11:30, pentru a dezbate sesizarea formulată de Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) cu privire la modificările aduse legislației privind pensiile
CCR i-a făcut pe plac lui Bolojan după cinci amânări: legea pensiilor magistraților este constituțională. Liber la tăiatul pensiilor! # ActiveNews.ro
Curtea Constituțională a României (CCR) s-a întrunit miercuri, de la ora 11:30, pentru a dezbate sesizarea formulată de Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) cu privire la modificările aduse legislației privind pensiile
Papa american – un nou afront direct la Trump: Vaticanul refuză să intre în Consiliul pentru Pace # ActiveNews.ro
Sfântul Scaun (pe care șade –să nu uităm – un Papă american) și-a justificat refuzul de a participa lainițiativa președintelui SUA prin statutul său juridic internațional special,invocând prioritatea ONU în soluționarea crizelor.
Călin Georgescu, chemat de urgență la Tribunalul București. Judecătorii decid dacă scapă de controlul judiciar # ActiveNews.ro
Călin Georgescu va merge, miercuri, la ora 13:00, la tribunal, după ce a fost chemat de urgență. Astăzi, judecătorii de la Tribunalul București ar trebui să dea un răspuns în privința măsurii preventive, dacă președintele intezis de Sistem rămâne sau nu sub control judiciar pentru încă 60 de zile.
Ambasada SUA de la București încă nereformată, fake news prezidențial și circ securistic cu senatoarea Jeanne Shaheen care a aterizat la Budapesta. BTI: Rîsul curcilor: Nicușor, Țoiu, Miruță și delegația-fantomă a Congresului SUA # ActiveNews.ro
Pentru a doua oară în ultimul an, România este gazda unei delegații-fantomă din SUA, adică una inexistentă altundeva decît în declarații ale oficialilor români și în relatări entuziaste ale presei de casă. În fapt, măreața delegația bipartizană a fost formată dintr-un om, și acela în misiune neoficială, doar cît să-i ajute pe guvernanți să mai acopere
Un bărbat a fost găsit mort, miercuri dimineață, în taxiul pe care îl conducea, pe o stradă din Sectorul 1 al Capitalei, informează Știripesurse, care citează Poliția Capitalei:
Valerian Stan: Pe Mucureșteni ne salvează Ciuciu. Dezastrul n-a fost nicicând mai dezastruos ca sub bandiții de azi # ActiveNews.ro
Trăiesc în București din 1977, deci de 49 de ani. Din iernile în care, mai ales sub Pingelică, Capitala era nu o dată troienită bine, dar și în care utilajele numitului duduiau încă din ceasurile nopții.
M-a sunat mama aseară, speriată, deși ea a prins Viscolul din ’54, cu vânt de 130 km/h, troiene de peste 4 metri și –30°C, când era deportată în Bărăgan. Ninge și azi, mult, e adevărat, dar potopul e departe. Ne mai lipsea inflația de apocalipse. Am găsit cum erau prezentate iernile la TV, cândva:
Arafat, Epstein-ul României de la miezul dimineții. Horațiu Rădulescu: Arafate, poate dă Dumnezeu și te lasă din brațe ocrotitorii tăi secreți din Orientul Mijlociu și de la noi # ActiveNews.ro
Câteva ”considerente” în urma alarmei Ro – Alert de pe telefoane, de la ora 4.20 dimineața, sau noaptea, luați-o cum considerați.
18 februarie: 74 de ani de la ridicarea la Ceruri a lui Valeriu Gafencu. Sfântul Închisorilor: Fericirea vine din sufletul vostru, unde sălășluiește Domnul Iubirii, Hristos. VIDEO: NOAPTEA PĂTIMIRILOR # ActiveNews.ro
„Târgu-Ocna, 18 februarie, ne-am strâns și în acest an alături de Frăția Ortodoxă și de sfințiții părinți ai Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului și Mitropoliei Moldovei și Bucovinei la Slujba Parastasului pentru Sfântul Închisorilor Valeriu Gafencu.
Cu capul spart și plin de cucuie, UE se pregătește să se mai izbească o dată de zid: o nouă îndatorare de 4 TRILIOANE de euro # ActiveNews.ro
Asumarea Planului Draghi decătre Uniunea Europeană ar însemna o creștere a datoriilor statelor membre cu25%.
Pomenire cu Jandarmerie pentru Sfântul Închisorilor? ActiveNews atrage atenția că Valeriu Gafencu NU SE ÎNCADREAZĂ în Legea ANTI-CONSTITUȚIONALĂ și ANTI-UMANĂ ”VEXLER”, invocată în mod eronat de Arhiepiscopia Romanului # ActiveNews.ro
Afișul de mai sus care poartă efigia Arhiepiscopiei Romanului conține în mod ciudat un avertisment eronat cu privire la parastasul de mâine, miercuri, 18 februarie, pentru Valeriu Gafencu, cel denumit de Nicolae Steinhardt „Sfântul Închisorilor”, și anume ce că anul acesta „manifestările religioase se vor desfășura cu respectarea prevederilor Legii
Conferință de Presă AUR ÎN DIRECT. George Simion: Actuala putere nu poate guverna și a ales calea atacurilor asupra mișcării suveraniste. Cerem alegeri anticipate! Nu facem nicio alianță cu actualele partide care au dat lovitura de stat # ActiveNews.ro
Alianța pentru Unirea Românilor organizează marți, 17 februarie, de la ora 19:00, o conferință de presă. Participă președintele AUR, George Simion, prim-vicepreședintele AUR, Dan Dungaciu, și președintele CNC AUR, Petrișor Peiu.
NEBUNIE! CUM SE SURPĂ ROMÂNIA: Organizația de tip terorist-antifa DECLIC a blocat definitiv un baraj din Apuseni finalizat în proporție de 90%. Instanțele trădătoare ale intereselor României au anulat o autorizație de construire din 1987! # ActiveNews.ro
Apuseni.info: Activiștii extremiști de mediu blochează definitiv, printr-o decizie a instanței, proiectul hidrotehnic de la Mihăileni de pe râul Crișul-Alb realizat în proporție de 90%
Nicolae Radu: Cine are nevoie de o nouă "poliție politică" și in spatiul analizei istorice? IICCMER aplică dubla măsură? Daca da, ce mai înseamnă credibilitatea instituțională? # ActiveNews.ro
Cine este mai presus de lege in Romania? Cum se poate apara un cetatean simplu, platitor de taxe si impozite, in fata abuzurilor facute de institutiile publice?
Conferință de Presă AUR ÎN DIRECT. George Simion: Actuala putere nu poate guverna și a ales calea atacurilor asupra mișcării suveraniste, Cerem alegeri anticipate! Nu facem nicio alianță cu actualele partide care au dat lovitura de stat # ActiveNews.ro
Alianța pentru Unirea Românilor organizează marți, 17 februarie, de la ora 19:00, o conferință de presă. Participă președintele AUR, George Simion, prim-vicepreședintele AUR, Dan Dungaciu, și președintele CNC AUR, Petrișor Peiu.
