“Puteți conta” pe România, îi transmite Nicușor Dan lui Trump, în intervenția de la reuniunea inaugurală a Consiliului pentru Pace
CaleaEuropeana, 19 februarie 2026 19:20
Corespondență din Washington Președintele Nicușor Dan a declarat, în cadrul reuniunii inaugurale a Consiliului pentru Pace, că România este pregătită să contribuie concret la eforturile internaționale pentru stabilizarea și reconstrucția Fâșiei Gaza, subliniind atât sprijinul umanitar imediat, cât și expertiza instituțională pe termen lung. În intervenția sa, șeful statului i-a mulțumit președintelui Donald Trump pentru […] The post “Puteți conta” pe România, îi transmite Nicușor Dan lui Trump, în intervenția de la reuniunea inaugurală a Consiliului pentru Pace appeared first on caleaeuropeana.ro.
• • •
Alte ştiri de CaleaEuropeana
Acum 30 minute
19:20
“Puteți conta” pe România, îi transmite Nicușor Dan lui Trump, în intervenția de la reuniunea inaugurală a Consiliului pentru Pace # CaleaEuropeana
Corespondență din Washington Președintele Nicușor Dan a declarat, în cadrul reuniunii inaugurale a Consiliului pentru Pace, că România este pregătită să contribuie concret la eforturile internaționale pentru stabilizarea și reconstrucția Fâșiei Gaza, subliniind atât sprijinul umanitar imediat, cât și expertiza instituțională pe termen lung. În intervenția sa, șeful statului i-a mulțumit președintelui Donald Trump pentru […] The post “Puteți conta” pe România, îi transmite Nicușor Dan lui Trump, în intervenția de la reuniunea inaugurală a Consiliului pentru Pace appeared first on caleaeuropeana.ro.
Acum 2 ore
17:40
Von der Leyen va vizita regiunea arctică în martie. UE pregătește un pachet de sprijin pentru Groenlanda # CaleaEuropeana
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, va efectua în luna martie o vizită în regiunea arctică, care va include și Groenlanda, pentru a sublinia importanța strategică tot mai mare a zonei pentru Uniunea Europeană, relatează Politico. Potrivit purtătoarei de cuvânt a Comisiei Europene, Paula Pinho, deplasarea va avea loc în contextul schimbărilor geopolitice din […] The post Von der Leyen va vizita regiunea arctică în martie. UE pregătește un pachet de sprijin pentru Groenlanda appeared first on caleaeuropeana.ro.
Acum 4 ore
17:30
Trump l-a numit pe Nicușor Dan “prim-ministru” în discursul de la Consiliul Păcii: “Românii sunt fantastici și serioși. Vin și muncesc și ne ajută în SUA” # CaleaEuropeana
Corespondență din Washington Președintele Statelor Unite Donald Trump i-a confundat joi titulatura președintelui Nicușor Dan, numindu-l “prim-ministru al României”. Liderul de la Casa Albă a dat startul reuniunii inaugurale a Consiliului pentru Pace, recunoscând prezența liderilor și oficialilor prezenți, atât din statele membre fondatoare ale Consiliului, cât și din rândul statelor observatoare, așa cum este […] The post Trump l-a numit pe Nicușor Dan “prim-ministru” în discursul de la Consiliul Păcii: “Românii sunt fantastici și serioși. Vin și muncesc și ne ajută în SUA” appeared first on caleaeuropeana.ro.
16:50
UE nu „vede semne tangibile” că Rusia depune eforturi considerabile pentru pace în Ucraina: Atât timp cât vărsarea de sânge continuă, vom continua să exercităm presiuni asupra Rusiei # CaleaEuropeana
UE nu vede „semne concrete că Rusia nu depune eforturi serioase” pentru a asigura pacea în Ucraina, a declarat purtătorul său de cuvânt, ca răspuns la ultima rundă de negocieri de la Geneva, informează The Guardian. „Vedem că Rusia continuă atacurile sale neîncetate asupra Ucrainei. Acest lucru reflectă faptul că Rusia nu este pregătită pentru […] The post UE nu „vede semne tangibile” că Rusia depune eforturi considerabile pentru pace în Ucraina: Atât timp cât vărsarea de sânge continuă, vom continua să exercităm presiuni asupra Rusiei appeared first on caleaeuropeana.ro.
16:30
Dragoș Pîslaru: Vom transmite o scrisoare Comisiei Europene în care vom explica demersurile și vom pune o nouă lumină asupra cererii de plată nr. 3 din PNRR # CaleaEuropeana
Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a declarat joi că autoritățile române au informat Comisia Europeană cu privire la evoluțiile legate de jalonul privind pensiile magistraților, subliniind că, după promulgarea legii și publicarea acesteia în Monitorul Oficial, România va retransmite documentele care atestă îndeplinirea jalonului aferent cererii de plată nr. 3 din PNRR. „Am […] The post Dragoș Pîslaru: Vom transmite o scrisoare Comisiei Europene în care vom explica demersurile și vom pune o nouă lumină asupra cererii de plată nr. 3 din PNRR appeared first on caleaeuropeana.ro.
Acum 6 ore
15:30
Friedrich Merz: Războiul din Ucraina se va termina doar când una dintre părți va fi epuizată militar sau economic # CaleaEuropeana
Cancelarul german Friedrich Merz apreciază că perspectivele unei încheieri rapide, prin negocieri, a războiului din Ucraina rămân limitate, considerând că evoluția conflictului va depinde în mare măsură de capacitatea uneia dintre părți de a continua efortul militar și economic, relatează dpa, preluat de Agerpres. „În opinia mea, acest război se va termina doar când una […] The post Friedrich Merz: Războiul din Ucraina se va termina doar când una dintre părți va fi epuizată militar sau economic appeared first on caleaeuropeana.ro.
15:20
Sondaj INSCOP: Donald Trump și Emmanuel Macron conduc în topul încrederii în lideri internaționali # CaleaEuropeana
Donald Trump și Emmanuel Macron conduc în topul încrederii românilor în lideri internaționali, potrivit unui sondaj realizat de INSCOP Research în perioada 28 ianuarie – 6 februarie, la solicitarea New Strategy Center. Trump și Macron se află pe primele poziții în clasamentul încrederii românilor în lideri internaționali, 33% dintre respondenți declarând că au foarte multă […] The post Sondaj INSCOP: Donald Trump și Emmanuel Macron conduc în topul încrederii în lideri internaționali appeared first on caleaeuropeana.ro.
15:00
SUA consideră că ambiția UE de a reduce dependența de gazul american este „nefericită”: Suntem un furnizor de energie extrem de fiabil. Nu puteți avea un partener mai bun # CaleaEuropeana
Secretarul american al Energiei, Chris Wright, l-a criticat joi pe comisarul european pentru energie, care a sugerat că Europa ar trebui să-și reducă dependența de gazul natural lichefiat american, insistând că Washingtonul „nu va folosi niciodată” exporturile de energie ca armă, informează Politico Europe. Wright a răspuns la comentariile comisarului european pentru Energie, Dan Jørgensen, […] The post SUA consideră că ambiția UE de a reduce dependența de gazul american este „nefericită”: Suntem un furnizor de energie extrem de fiabil. Nu puteți avea un partener mai bun appeared first on caleaeuropeana.ro.
14:30
Oana Țoiu anunță participarea României la programul european EastInvest: „Zone precum Moldova sau Delta Dunării primesc o șansă în plus să rămână atractive pentru investitori” # CaleaEuropeana
Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a anunțat că, în ședința de Guvern de joi, a fost adoptat memorandumul dedicat participării României la programul european EastInvest. „Se vorbește mult despre securitate la granița de est, dar dincolo de hărți și strategii militare, există o realitate economică pe care nu o putem ignora. Reziliența depinde și de […] The post Oana Țoiu anunță participarea României la programul european EastInvest: „Zone precum Moldova sau Delta Dunării primesc o șansă în plus să rămână atractive pentru investitori” appeared first on caleaeuropeana.ro.
14:10
România, epicentrul rujeolei în UE, pe fondul unui declin istoric al vaccinării ROR. FRPV: ”Acoperirea vaccinală atât de scăzută este inacceptabilă” # CaleaEuropeana
Forumul Român Pro-Vaccinare (FRPV) atrage atenția asupra scăderii îngrijorătoare a ratelor de vaccinare din România, un fenomen care expune populația la îmbolnăviri severe, complicații și decese cauzate de boli prevenibile prin vaccinare, precum rujeola, tusea convulsivă, pneumonia și gripa, informează într-un comunicat oficial, remis CaleaEuropeana.ro. Acoperirea vaccinală se situează sub pragul de 95% recomandat de […] The post România, epicentrul rujeolei în UE, pe fondul unui declin istoric al vaccinării ROR. FRPV: ”Acoperirea vaccinală atât de scăzută este inacceptabilă” appeared first on caleaeuropeana.ro.
13:40
România, interesată de extinderea cooperării cu Japonia în domeniul apărării, în vederea consolidării rezilienței în spațiul euroatlantic # CaleaEuropeana
Ministrul apărării naționale, Radu Miruță, a avut miercuri, 18 februarie, la sediul Ministerului Apărării Naționale, o întrevedere cu ambasadorul Japoniei la București, E.S. Katae Takashi, pentru o discuție referitoare la stadiul și perspectivele cooperării bilaterale în domeniul apărării, informează un comunicat. În acest sens, a fost amintită întâlnirea dintre oficialul român și omologul japonez, care […] The post România, interesată de extinderea cooperării cu Japonia în domeniul apărării, în vederea consolidării rezilienței în spațiul euroatlantic appeared first on caleaeuropeana.ro.
Acum 8 ore
13:30
Antonio Costa: Într-o perioadă în care multilateralismul se află sub o presiune tot mai mai mare, parteneriatul dintre UE și Norvegia este mai important ca niciodată # CaleaEuropeana
Președintele Consiliul European, António Costa, a efectuat joi o vizită la Oslo, unde s-a întâlnit cu prim-ministrul Norvegiei, Jonas Gahr Støre. În cadrul întrevederii, Costa a subliniat că, într-un moment în care multilateralismul se află sub o presiune tot mai mare, parteneriatul puternic și durabil dintre Uniunea Europeană și Norvegia este mai important ca oricând. […] The post Antonio Costa: Într-o perioadă în care multilateralismul se află sub o presiune tot mai mai mare, parteneriatul dintre UE și Norvegia este mai important ca niciodată appeared first on caleaeuropeana.ro.
13:30
Donald Tusk îi atenționează pe polonezi să părăsească de îndată Iranul, în contextul informațiilor că SUA sunt pregătite pentru posibile atacuri asupra acestei țări # CaleaEuropeana
Prim-ministrul Poloniei, Donald Tusk, i-a îndemnat pe cetățenii polonezi să părăsească imediat Iranul, adăugând că „în niciun caz nimeni nu ar trebui să călătorească în această țară”, avertizând că perspectiva unui conflict deschis este „foarte, foarte reală”, informează The Guardian. Conflictul ar putea izbucni în „câteva ore, câteva zeci sau câteva sute de ore” și […] The post Donald Tusk îi atenționează pe polonezi să părăsească de îndată Iranul, în contextul informațiilor că SUA sunt pregătite pentru posibile atacuri asupra acestei țări appeared first on caleaeuropeana.ro.
13:10
EXCLUSIV SURSE Nicușor Dan, singurul lider observator la reuniunea Consiliului pentru Pace invitat de Trump să susțină o intervenție la întrunirea de la Washington # CaleaEuropeana
Corespondență din Washington Președintele american Donald Trump l-a invitat pe președintele Nicușor Dan să susțină o intervenție în cadrul primei reuniuni a Consiliului pentru Pace, care are loc joi la Washington, au declarat surse oficiale pentru CaleaEuropeană.ro. Șeful statului român, care participă la reuniunea inaugurală a Consiliului în calitate de observator, va fi singurul lider […] The post EXCLUSIV SURSE Nicușor Dan, singurul lider observator la reuniunea Consiliului pentru Pace invitat de Trump să susțină o intervenție la întrunirea de la Washington appeared first on caleaeuropeana.ro.
13:00
Consiliul pentru Pace: Administrația Trump plănuiește construcția unei baze militare de 5.000 de soldați în Gaza (The Guardian) # CaleaEuropeana
Administrația președintelui american Trump intenționează să construiască o bază militară pentru 5.000 de soldați în Gaza, care s-ar întinde pe mai mult de 140 de hectare, potrivit documentelor de contractare ale Board of Peace analizate în exclusivitate de The Guardian cu câteva ore înainte de reuniunea inaugurală a Consiliului pentru Pace pe care liderul de […] The post Consiliul pentru Pace: Administrația Trump plănuiește construcția unei baze militare de 5.000 de soldați în Gaza (The Guardian) appeared first on caleaeuropeana.ro.
12:40
Ministrul german de externe încearcă să aplaneze tensiunile cu Franța: Este „crucial pentru viitorul UE” ca țările noastre „să își întindă reciproc mâna” # CaleaEuropeana
Ministrul german de externe a avut miercuri o intervenție cu scopul de a aplana tensiunile dintre țara sa și Franța, în contextul în care Berlinul pare să își reconsidere participarea la programul comun de avioane de luptă, înlocuindu-l cu suplimentarea achizițiilor de avioane americane F-35, informează AFP, citat de Agerpres. Într-o declarație pentru AFP, Johann […] The post Ministrul german de externe încearcă să aplaneze tensiunile cu Franța: Este „crucial pentru viitorul UE” ca țările noastre „să își întindă reciproc mâna” appeared first on caleaeuropeana.ro.
12:20
România și Cehia discută aprofundarea parteneriatului economic și industrial, cu accent pe industria de apărare și investiții # CaleaEuropeana
Ministrul Economiei Irineu Darău a primit vizita ambasadorului Cehiei în România, Martin Košatka, și a adjunctului misiunii diplomatice, Juraj Melioris, pentru discuții privind aprofundarea parteneriatului economic și industrial la nivel bilateral, informează Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, într-un comunicat pe Facebook. Potrivit sursei citate, discuțiile dintre cele două părți au evidențiat interesul comun pentru […] The post România și Cehia discută aprofundarea parteneriatului economic și industrial, cu accent pe industria de apărare și investiții appeared first on caleaeuropeana.ro.
12:20
SUA și Rusia discută un nou document NATO – Moscova, afirmă Zelenski după ce Rusia ar fi cerut anularea deciziei summitului NATO de la București din 2008 # CaleaEuropeana
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a afirmat joi dimineață că Statele Unite, unele țări europene și Rusia discută un nou document între NATO și Rusia, care ar putea viza aderarea Ucrainei la Alianță. „Știu că americanii, și posibil unii europeni, discută un nou document cu Rusia — între NATO și Rusia. Când vor avea un astfel […] The post SUA și Rusia discută un nou document NATO – Moscova, afirmă Zelenski după ce Rusia ar fi cerut anularea deciziei summitului NATO de la București din 2008 appeared first on caleaeuropeana.ro.
12:00
Victor Negrescu, vizită de lucru în Cipru: Voi continua să susțin un buget european puternic, orientat spre oameni și spre interesele strategice ale României # CaleaEuropeana
Viitorul buget european pe termen lung (2028–2034) a fost tema centrală a vizitei vicepreședintelui Parlamentului European, Victor Negrescu, în Cipru, în contextul exercitării de către această țară a Președinției Consiliului UE. Eurodeputatul a participat, alături de Comisia pentru sănătate publică (SANT) a Parlamentului European, la o serie de întâlniri cu președinta Parlamentului cipriot, ministrul sănătății […] The post Victor Negrescu, vizită de lucru în Cipru: Voi continua să susțin un buget european puternic, orientat spre oameni și spre interesele strategice ale României appeared first on caleaeuropeana.ro.
12:00
Emmanuel Macron apără regulile UE privind inteligența artificială și promite măsuri ferme împotriva „abuzului digital” asupra copiilor # CaleaEuropeana
Președintele Franței, Emmanuel Macron, a respins criticile venite din partea Statelor Unite cu privire la eforturile Europei de a reglementa inteligența artificială, angajându-se să protejeze copiii de „abuzul digital” în timpul președinției franceze a G7, relatează The Guardian. Vorbind în cadrul summitului „AI Impact” de la Delhi, președintele francez a cerut consolidarea măsurilor de protecție, […] The post Emmanuel Macron apără regulile UE privind inteligența artificială și promite măsuri ferme împotriva „abuzului digital” asupra copiilor appeared first on caleaeuropeana.ro.
Acum 12 ore
11:30
Premierul Ilie Bolojan și ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, întâlnire cu reprezentanții agenției de rating Moody’s: Absorbția fondurilor europene și susținerea investițiilor rămân prioritare # CaleaEuropeana
Premierul Ilie Bolojan s-a întâlnit astăzi, la Palatul Victoria, cu reprezentanții Agenției internaționale de rating Moody’s, în contextul procesului de evaluare periodică a evoluțiilor macro-economice și fiscale ale României. Potrivit unui comunicat al Guvernului remis CaleaEuropeană.ro, la întrevedere au participat ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, și directorul general al Trezoreriei Statului, Ștefan Nanu. Prim-ministrul a punctat […] The post Premierul Ilie Bolojan și ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, întâlnire cu reprezentanții agenției de rating Moody’s: Absorbția fondurilor europene și susținerea investițiilor rămân prioritare appeared first on caleaeuropeana.ro.
11:10
Ministrul spaniol al economiei dezvăluie „momentul de revelație” care a stat la baza formării unei grup între primele șase economii ale UE ce vizează accelerarea deblocării unor dosare importante pentru competitivitatea UE # CaleaEuropeana
Amenințările președintelui american Donald Trump de a anexa Groenlanda au reprezentat „momentul de revelație” pentru cele șase mari economii ale Europei, care s-au unit pentru a accelera reforma piețelor financiare, a declarat ministrul spaniol al Economiei, Carlos Cuerpo, pentru Politico. Noul grup, denumit „E6” la Bruxelles, este un club exclusivist al celor mai mari șase […] The post Ministrul spaniol al economiei dezvăluie „momentul de revelație” care a stat la baza formării unei grup între primele șase economii ale UE ce vizează accelerarea deblocării unor dosare importante pentru competitivitatea UE appeared first on caleaeuropeana.ro.
10:50
Noua arhitectură europeană în evaluarea medicamentelor inovatoare: ce arată raportul HTA 2025 și primele evaluări clinice comune # CaleaEuropeana
De la 12 ianuarie 2025, Regulemantul (UE) 2021/2282 privind evaluarea tehnologiilor medicale (HTA) a devenit aplicabil, marcând începutul unei noi etape în cooperarea europeană în domeniul medicamentelor inovatoare. Implementarea regulamentului este realizată cu ajutorul Grupului de Coordonare al statelor membre privind HTA, din care face parte și România, fiind reprezentată de Agenția Națională a Medicamentului […] The post Noua arhitectură europeană în evaluarea medicamentelor inovatoare: ce arată raportul HTA 2025 și primele evaluări clinice comune appeared first on caleaeuropeana.ro.
10:20
Friedrich Merz avertizează SUA în privința tarifelor vamale: „Europenii sunt cu siguranță capabili să riposteze” # CaleaEuropeana
Cancelarul german Friedrich Merz a avertizat Statele Unite să nu declanșeze un război tarifar și a vorbit despre posibilitatea unui parteneriat cu China, într-un discurs susținut miercuri seară, informează Politico Europe. „Dacă americanii consideră că ar trebui să-și folosească politica tarifară pentru a exercita influență în întreaga lume… aceasta este, desigur, o decizie pe care […] The post Friedrich Merz avertizează SUA în privința tarifelor vamale: „Europenii sunt cu siguranță capabili să riposteze” appeared first on caleaeuropeana.ro.
10:10
Guvernatorul BNR reliefează că procesul de aderare la OCDE reprezintă „cel mai important program de reformă” al României # CaleaEuropeana
Guvernatorul Băncii Naționale a României, Mugur Isărescu, subliniază că procesul de aderare la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică „reprezintă cel mai important program de reformă” al României, și a deplâns faptul că „nu-l prezintă nimeni”. În cadrul prezentării celor mai recente evoluții economice, monetare și financiare ce a avut loc la sediul BNR, Mugur […] The post Guvernatorul BNR reliefează că procesul de aderare la OCDE reprezintă „cel mai important program de reformă” al României appeared first on caleaeuropeana.ro.
Acum 24 ore
03:20
România, singurul stat din cele 11 țări UE cu rol de observator reprezentat la nivel de șef de stat și de membru al Consiliului European la reuniunea Consiliului Păcii # CaleaEuropeana
Corespondență din Washington România este singura țară din cele 12 state membre ale Uniunii Europene participante cu rol de observator la prima reuniune a Consiliului pentru Pace care va fi reprezentată la cel mai înalt nivel, respectiv de președintele Nicușor Dan, potrivit listei difuzate de Administrația Prezidențială. Președintele american Donald Trump găzduiește joi, la Institutul […] The post România, singurul stat din cele 11 țări UE cu rol de observator reprezentat la nivel de șef de stat și de membru al Consiliului European la reuniunea Consiliului Păcii appeared first on caleaeuropeana.ro.
02:50
România a găzduit o reuniune trilaterală cu Franța și Germania consacrată abordării strategice și a hub-ului UE la Marea Neagră # CaleaEuropeana
Ministerul Afacerilor Externe al României, prin directorul Politic, ambasadorul Mihnea Motoc, a găzduit la 18 februarie 2026, la București, reuniunea în format trilateral România–Franța–Germania, dedicată regiunii Mării Negre și implementării Abordării Strategice a Uniunii Europene pentru această regiune, potrivit unui comunicat al MAE remis CaleaEuropeană.ro. Discuțiile s-au concentrat asupra evoluțiilor de securitate din regiunea Mării […] The post România a găzduit o reuniune trilaterală cu Franța și Germania consacrată abordării strategice și a hub-ului UE la Marea Neagră appeared first on caleaeuropeana.ro.
Ieri
16:20
Prima vizită a lui Nicușor Dan în SUA: Președintele reprezintă România, ca observator, la Consiliul pentru Pace al lui Donald Trump. Care sunt mizele? Corespondență specială din Washington # CaleaEuropeana
Corespondență din Washington Președintele Nicușor Dan efectuează joi prima sa vizită în Statele Unite de la preluarea mandatului de șef al statului, participând la Washington, la reuniunea inaugurală a Consiliului pentru Pace, o inițiativă a președintelui Statelor Unite, Donald Trump, cu România având statut de observator. Șeful statului a prefațat importanța acestei decizii într-un interviu acordat […] The post Prima vizită a lui Nicușor Dan în SUA: Președintele reprezintă România, ca observator, la Consiliul pentru Pace al lui Donald Trump. Care sunt mizele? Corespondență specială din Washington appeared first on caleaeuropeana.ro.
15:20
Dragoș Pîslaru va depune „toate eforturile diplomatice, formale și informale” la UE pentru recuperarea celor 231 milioane de euro din PNRR, după decizia CCR privind pensiile speciale # CaleaEuropeana
Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a declarat că decizia Curții Constituționale privind legea pensiilor magistraților reprezintă un moment important atât din perspectiva echității sociale, cât și a relației României cu Comisia Europeană în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), subliniind că Guvernul va transmite oficial Bruxelles-ului dovada finalizării reformei pentru a […] The post Dragoș Pîslaru va depune „toate eforturile diplomatice, formale și informale” la UE pentru recuperarea celor 231 milioane de euro din PNRR, după decizia CCR privind pensiile speciale appeared first on caleaeuropeana.ro.
15:10
Dragoș Pîslaru va depune „toate eforturile diplomatice, formale și informale” pe lângă Comisia Europeană pentru recuperarea celor 231 milioane de euro din PNRR, după decizia CCR privind pensiile speciale # CaleaEuropeana
Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a declarat că decizia Curții Constituționale privind legea pensiilor magistraților reprezintă un moment important atât din perspectiva echității sociale, cât și a relației României cu Comisia Europeană în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), subliniind că Guvernul va transmite oficial Bruxelles-ului dovada finalizării reformei pentru a […] The post Dragoș Pîslaru va depune „toate eforturile diplomatice, formale și informale” pe lângă Comisia Europeană pentru recuperarea celor 231 milioane de euro din PNRR, după decizia CCR privind pensiile speciale appeared first on caleaeuropeana.ro.
14:30
Ilie Bolojan salută decizia CCR privind pensiile magistraților și anunță demersuri pentru recuperarea fondurilor din PNRR: Reușim un pas mare spre echitate # CaleaEuropeana
Premierul Ilie Bolojan a salutat decizia Curții Constituționale a României (CCR) prin care legea privind modificarea pensiilor de serviciu ale magistraților a fost declarată constituțională, după ce judecătorii constituționali au respins, miercuri, sesizarea Înaltei Curți de Casație și Justiție (ÎCCJ). Hotărârea a fost adoptată cu 6 voturi din totalul de 9 judecători ai Curții, după […] The post Ilie Bolojan salută decizia CCR privind pensiile magistraților și anunță demersuri pentru recuperarea fondurilor din PNRR: Reușim un pas mare spre echitate appeared first on caleaeuropeana.ro.
14:30
Premierul canadian se oferă să „construiască o punte” între UE și regiunea Indo-Pacific pentru o alianță comercială anti-Trump # CaleaEuropeana
Premierul canadian Mark Carney a declarat că este dispus să „construiască o punte” între Uniunea Europeană și un bloc comercial în plină expansiune din regiunea Indo-Pacific, în vederea formării unui nou pact comercial anti-Trump, informează Politico Europe. Carney a răspuns marți la întrebări legate de informațiile potrivit cărora Ottawa conduce discuții între UE și statele […] The post Premierul canadian se oferă să „construiască o punte” între UE și regiunea Indo-Pacific pentru o alianță comercială anti-Trump appeared first on caleaeuropeana.ro.
13:50
Nicușor Dan salută decizia CCR privind reforma pensiilor magistraților: Un gest de echitate, așteptat de societatea noastră # CaleaEuropeana
Președintele Nicușor Dan salută decizia Curții Constituționale privind reforma pensiilor magistraților. „Recalibrarea modului de calcul al acestor pensii este un gest de echitate, așteptat de societatea noastră. Asigur toți magistrații că munca lor este respectată, iar importanța lor în arhitectura statului este pe deplin recunoscută”, a menționat Nicușor Dan într-o reacție publicată pe rețeaua de […] The post Nicușor Dan salută decizia CCR privind reforma pensiilor magistraților: Un gest de echitate, așteptat de societatea noastră appeared first on caleaeuropeana.ro.
13:40
România, vizată de noua strategie a UE pentru consolidarea securității și rezilienței economice a regiunilor învecinate cu Rusia, Belarus și Ucraina # CaleaEuropeana
Comisia Europeană a adoptat miercuri, 18 februarie, o strategie cuprinzătoare pentru a intensifica sprijinul acordat regiunilor estice ale UE care se învecinează cu Rusia, Belarus și Ucraina. Potrivit unui comunicat, consolidarea prosperității și a rezilienței acestor regiuni nu este doar o expresie a solidarității UE în urma invadării Ucrainei de către Rusia, ci și o […] The post România, vizată de noua strategie a UE pentru consolidarea securității și rezilienței economice a regiunilor învecinate cu Rusia, Belarus și Ucraina appeared first on caleaeuropeana.ro.
12:40
Ucraina îl include pe Aleksandr Lukașenko pe lista de sancțiuni a Kievului pentru găzduirea rachetelor rusești Oreșnik în Belarus # CaleaEuropeana
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat miercuri includerea lui Aleksandr Lukașenko pe lista de sancțiuni a Kievului, susținând că acesta a permis desfășurarea în Belarus a rachetelor balistice hipersonice Oreșnik și a facilitat atacuri rusești cu drone asupra nordului Ucrainei, informează The Guardian. Lukașenko, unul dintre cei mai apropiați aliați ai președintelui rus Vladimir Putin, […] The post Ucraina îl include pe Aleksandr Lukașenko pe lista de sancțiuni a Kievului pentru găzduirea rachetelor rusești Oreșnik în Belarus appeared first on caleaeuropeana.ro.
12:40
Secretarul de stat Cristian Bușoi, în discuție cu Comisia Europeană: România își asumă un rol activ în consolidarea securității energetice în regiune # CaleaEuropeana
Secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi, a anunțat miercuri, 18 februarie, că a avut o întâlnire la București cu Klaus-Dieter Borchardt, coordonator european pentru interconectivitatea energetică a Europei Centrale și de Sud-Est (CESEC), discuțiile vizând prioritățile României în sectorul energetic și cooperarea regională în domeniu. Potrivit mesajului publicat pe Facebook, oficialul român a […] The post Secretarul de stat Cristian Bușoi, în discuție cu Comisia Europeană: România își asumă un rol activ în consolidarea securității energetice în regiune appeared first on caleaeuropeana.ro.
12:30
Germania ia măsuri pentru a-și consolida serviciul de informații externe, acordându-i noi competențe extinse, în vederea unei posibile rupturi de SUA: Trebuie să fim capabili să ne descurcăm singuri # CaleaEuropeana
Germania ia măsuri pentru a-și consolida serviciul de informații externe, acordându-i noi competențe extinse, în vederea unei posibile rupturi de Statele Unite, informează Politico Europe. Planul vine în contextul în care liderii germani și alți lideri europeni sunt din ce în ce mai îngrijorați de faptul că președintele american Donald Trump ar putea decide să […] The post Germania ia măsuri pentru a-și consolida serviciul de informații externe, acordându-i noi competențe extinse, în vederea unei posibile rupturi de SUA: Trebuie să fim capabili să ne descurcăm singuri appeared first on caleaeuropeana.ro.
12:20
Washingtonul ia în calcul reluarea testelor nucleare, invocând activitățile Rusiei și Chinei: „Nu vom rămâne într-o poziție intolerabilă de dezavantaj”, afirmă un oficial de rang înalt # CaleaEuropeana
Statele Unite sunt pregătite să reia testele nucleare de mică putere și să pună capăt moratoriului aflat în vigoare de mai multe decenii, într-un context marcat de deteriorarea arhitecturii globale de control al armamentelor și de acuzații privind activități similare ale Chinei și Rusiei, a declarat marți un oficial american de rang înalt, potrivit AFP, […] The post Washingtonul ia în calcul reluarea testelor nucleare, invocând activitățile Rusiei și Chinei: „Nu vom rămâne într-o poziție intolerabilă de dezavantaj”, afirmă un oficial de rang înalt appeared first on caleaeuropeana.ro.
12:00
Maia Sandu a discutat cu o delegație a Senatului SUA despre securitatea regională și parcursul european al Republicii Moldova # CaleaEuropeana
Președinta Republicii Moldova Maia Sandu a avut marți o întrevedere cu o delegație de membri ai Senatului Statelor Unite ale Americii, condusă de senatoarea Jeanne Shaheen, discuțiile vizând cooperare bilaterală, situația din regiune și eforturile țării de a-și consolida reziliența și de a avansa parcursul european, informează Președinția de la Chișinău. Din delegație au făcut […] The post Maia Sandu a discutat cu o delegație a Senatului SUA despre securitatea regională și parcursul european al Republicii Moldova appeared first on caleaeuropeana.ro.
11:50
SUA și Japonia dezvăluie proiecte în valoare de 36 de miliarde de dolari în domeniul petrolului, gazelor și mineralelor critice, contracarând China. Trump: „Va pune capăt dependenței noastre absurde de surse străine” # CaleaEuropeana
Președintele SUA, Donald Trump, a salutat angajamentul Japoniei de a investi aproape 36 de miliarde de dolari în proiecte petroliere, de gaze și minerale critice în Texas, Ohio și Georgia, informează CNBC și The Guardian. Președintele SUA și Sanae Takaichi, prim-ministrul Japoniei, au anunțat trei proiecte, printre care o centrală electrică în Portsmouth, Ohio, prezentată […] The post SUA și Japonia dezvăluie proiecte în valoare de 36 de miliarde de dolari în domeniul petrolului, gazelor și mineralelor critice, contracarând China. Trump: „Va pune capăt dependenței noastre absurde de surse străine” appeared first on caleaeuropeana.ro.
11:40
„Iranul nu trebuie să dezvolte niciodată arme nucleare”, au subliniat Starmer și Trump într-o discuție telefonică # CaleaEuropeana
Premierul britanic Keir Starmer a avut marți seară o convorbire telefonică cu președintele american Donald Trump, în cadrul căreia au abordat programul nuclear iranian, conflictul din Ucraina și situația din Gaza, reafirmând că Teheranul „nu trebuie să dezvolte niciodată arme nucleare”. Potrivit unui comunicat al Downing Street, Starmer a condamnat din nou atacurile lui Vladimir […] The post „Iranul nu trebuie să dezvolte niciodată arme nucleare”, au subliniat Starmer și Trump într-o discuție telefonică appeared first on caleaeuropeana.ro.
11:00
Canada lansează un plan de investiții de miliarde de dolari pentru consolidarea armatei și reducerea dependenței față de SUA # CaleaEuropeana
Canada a lansat marți un plan de investiții de miliarde de dolari pentru consolidarea armatei, mizând într-o mai mare măsură pe companiile naționale pentru a reduce dependența de Statele Unite, notează AFP, citat de Agerpres. „Ne-am bazat prea mult pe geografia noastră și pe alții pentru a ne proteja. Acest lucru a creat vulnerabilități pe […] The post Canada lansează un plan de investiții de miliarde de dolari pentru consolidarea armatei și reducerea dependenței față de SUA appeared first on caleaeuropeana.ro.
11:00
Xi Jinping, înaintea unei posibile întâlniri cu Trump: Speranța relațiilor SUA–China se află în oameni # CaleaEuropeana
Președintele Chinei, Xi Jinping, a declarat că dorința popoarelor chinez și american pentru schimburi și cooperare nu se va schimba, indiferent de evoluția relațiilor bilaterale, într-un mesaj adresat unor prieteni din statul american Iowa, potrivit Reuters, care citează agenția oficială chineză Xinhua. Mesajul vine înaintea unei posibile întâlniri cu președintele american Donald Trump, așteptată în […] The post Xi Jinping, înaintea unei posibile întâlniri cu Trump: Speranța relațiilor SUA–China se află în oameni appeared first on caleaeuropeana.ro.
10:50
„Rusia este principala amenințare militară la adresa Suediei și a NATO”, avertizează Stockholm # CaleaEuropeana
Suedia a numit Rusia drept cea mai mare amenințare și avertizează că atitudinea tot mai riscantă a Moscovei ar putea declanșa o escaladare periculoasă, informează Politico Europe. Un raport anual publicat marți de Serviciul de Informații și Securitate Militară al țării a semnalat încălcări ale spațiului aerian, sabotaje și operațiuni cibernetice ca exemple ale acțiunilor […] The post „Rusia este principala amenințare militară la adresa Suediei și a NATO”, avertizează Stockholm appeared first on caleaeuropeana.ro.
10:10
Iulian Chifu: Pentru evitarea rupturii, dezbaterea despre democrație pe linie transatlantică # CaleaEuropeana
Marea Ruptură transatlantică – despre care unii susțin că s-a produs deja iremediabil, alții fac eforturi ca să nu se producă, iar Marco Rubio și Elbridge Colby susțin că relația doar se restructurează, se reașează, se rebalansează – nu se produce doar la nivel strategic, ci are resorturi mai profunde, așa cum am văzut și […] The post Iulian Chifu: Pentru evitarea rupturii, dezbaterea despre democrație pe linie transatlantică appeared first on caleaeuropeana.ro.
10:10
SUA amenință că va părăsi Agenția Internațională pentru Energie dacă aceasta nu renunță la tranziția verde # CaleaEuropeana
Secretarul american al Energiei, Chris Wright, a amenințat că va retrage SUA din Agenția Internațională pentru Energie, a cărei activitate în domeniul utilizării energiilor regenerabile intră în conflict cu politica favorabilă combustibililor fosili a administrației Trump, informează Politico Europe. „Dacă o mare parte din agențiile de raportare a datelor se dedică acestui gen de fantezii […] The post SUA amenință că va părăsi Agenția Internațională pentru Energie dacă aceasta nu renunță la tranziția verde appeared first on caleaeuropeana.ro.
08:00
Alexandru Nazare: Depășirea pragului de 60% din PIB pentru datoria publică „nu înseamnă o criză”, ci rezultatul deficitelor bugetare acumulate # CaleaEuropeana
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat marți seara, după participarea la reuniunea ECOFIN de la Bruxelles, că depășirea pragului de 60% din PIB în cazul datoriei publice a României nu reprezintă o situație de criză, ci consecința unor deficite bugetare ridicate acumulate în anii anteriori, subliniind necesitatea continuării consolidării fiscale și a menținerii disciplinei bugetare. […] The post Alexandru Nazare: Depășirea pragului de 60% din PIB pentru datoria publică „nu înseamnă o criză”, ci rezultatul deficitelor bugetare acumulate appeared first on caleaeuropeana.ro.
07:40
Oana Țoiu: România, un hub de expertiză cibernetică pregătit să ofere soluții și lecții învățate pentru reziliența colectivă a NATO # CaleaEuropeana
Ministrul afacerilor externe, Oana Țoiu, a avut marți, 17 februarie, o întrevedere cu Asistentul Secretarului General NATO pentru domeniul cibernetic și transformare digitală, Coordonator special pentru amenințări hibride, Jean Charles Ellermann-Kingombe, în contextul vizitei efectuate de acesta în România, informează Ministerul Afacerilor Externe. Potrivit sursei citate, în cadrul discuției au fost abordate amenințările hibride și […] The post Oana Țoiu: România, un hub de expertiză cibernetică pregătit să ofere soluții și lecții învățate pentru reziliența colectivă a NATO appeared first on caleaeuropeana.ro.
17 februarie 2026
21:50
Polonia va participa ca observator la Consiliul pentru Pace printr-un consilier al președintelui. Premierul Tusk exclude o aderare la organismul creat de Trump # CaleaEuropeana
Președintele polonez Karol Nawrocki nu va participa la reuniunea inaugurală a nou-înființatului „Board of Peace” al lui Donald Trump, programată joi la Washington, urmând să îl trimită în locul său pe șeful Biroului pentru Politică Internațională. Purtătorul de cuvânt al președintelui Nawrocki, Rafał Leśkiewicz, a anunțat marți, într-o postare pe platforma X, că la reuniune […] The post Polonia va participa ca observator la Consiliul pentru Pace printr-un consilier al președintelui. Premierul Tusk exclude o aderare la organismul creat de Trump appeared first on caleaeuropeana.ro.
21:40
Bulgaria va participa ca observator la prima reuniune a Consiliului pentru Pace. Parlamentul nu a ratificat încă semnarea Cartei de către premierul țării # CaleaEuropeana
Guvernul bulgar a confirmat marți că va participa în calitate de observator la reuniunea inaugurală a Consiliului pentru Pace, ce va avea loc joi la Washington, la invitația președintelui american Donald Trump, transmite EFE, potrivit Agerpres. Decizia a fost luată marți, în cadrul unei reuniuni a guvernului interimar bulgar, condus de conservatorul Rosen Jeliazkov, care […] The post Bulgaria va participa ca observator la prima reuniune a Consiliului pentru Pace. Parlamentul nu a ratificat încă semnarea Cartei de către premierul țării appeared first on caleaeuropeana.ro.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.