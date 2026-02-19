“Puteți conta” pe România, îi transmite Nicușor Dan lui Trump, în intervenția de la reuniunea inaugurală a Consiliului pentru Pace

10:10

Marea Ruptură transatlantică – despre care unii susțin că s-a produs deja iremediabil, alții fac eforturi ca să nu se producă, iar Marco Rubio și Elbridge Colby susțin că relația doar se restructurează, se reașează, se rebalansează – nu se produce doar la nivel strategic, ci are resorturi mai profunde, așa cum am văzut și […] The post Iulian Chifu: Pentru evitarea rupturii, dezbaterea despre democrație pe linie transatlantică appeared first on caleaeuropeana.ro.