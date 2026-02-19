VIDEO Board of Peace: La final, Nicușor Dan s-a dus la Donald Trump și au apucat să-și dea mâna, dar a apărut un om de ordine
La finalul întâlnirii publice de la Washington, Trump a stat o vreme de vorbă cu mai mulți invitați, care veneau să-l salute. Printre ei a fost președintele României. Prima ședință a Board of Peace în…
Realitatea Plus și-a suspendat emisia trei ore, potrivit sancțiunii CNA. Programul a continuat pe canalul de YouTube # HotNews.ro
Realitatea Plus a pus în aplicare joi seara sancţiunea primită de la CNA de a-şi suspenda emisia timp de trei ore. În tot acest timp, în loc de emisia obişnuită a postului, a fost difuzat…
Preşedintele Donald Trump a sugerat joi, în discursul ţinut la Consiliul pentru Pace, că o decizie cu privire la Iran – dacă va continua diplomaţia cu Teheranul sau va ordona un atac militar – ar…
Franța critică Comisia Europeană pentru prezența la Consiliul pentru Pace al lui Trump. Ce reproșează Parisul # HotNews.ro
Comisia Europeană a fost reprezentată la Washington de comisara sa pentru Mediterana, Dubravka Suica. Iar Parisul nu a fost mulțumit de această decizie, scrie Reuters. Franța este surprinsă de faptul că Comisia Europeană a trimis…
Președintele CSM îl acuză pe Nicușor Dan că cere „informații de care nu are nevoie” pentru decretele de pensionare ale judecătorilor # HotNews.ro
Preşedintele Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), Liviu Gheorghe Odagiu, a declarat joi, la Alba Iulia, că niciodată nu va încălca legea „doar pentru a furniza preşedintelui României informaţii de care nu are nevoie” pentru semnarea…
Moscova spune că va evalua medierea SUA în războiul din Ucraina „în funcție de rezultate” # HotNews.ro
Rusia va evalua medierea SUA în Ucraina în funcție de rezultatele obținute, a declarat joi purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe rus, Maria Zaharova, după ce cele trei runde de negocieri desfășurate în acest…
Nicușor Dan, discurs acum la Consiliul pentru Pace. Principalele declarații ale președintelui # HotNews.ro
Primul summit al „Consiliul pentru Pace”, înființat de președintele american Donald Trump, a început joi la Washington cu un discurs de 45 de minute al președintelui Trump. Din partea României, participă președintele Nicușor Dan. Principalele…
Guvernul nepalez intenționează să impună candidaților care vor să escaladeze Everestul, cel mai înalt vârf de pe Pământ (8.849 metri), să fi escaladat anterior un vârf nepalez de cel puțin 7.000 m altitudine, a anunțat…
Avertismentul comisarului UE pentru Apărare privind un atac rus: „Să nu ne gândim că nu va ajunge până în Spania” # HotNews.ro
Comisarul european pentru apărare, Andrius Kubilius, a susţinut joi la Madrid că apărarea colectivă a UE va fi slăbită dacă statele membre nu cheltuie pentru înarmare aşa cum s-au angajat în cadrul NATO, fiind întrebat…
Cum ajung drogurile în România. Fenomenul traficului de stupefiante a explodat în ultimii ani – raport DIICOT # HotNews.ro
În ultimii 15 ani, cazurile de trafic de droguri investigate de procurori au crescut de aproape 6 ori, iar România a devenit o piață de consum, conectată la rețele europene de distribuție, informează DIICOT în…
„Nu fac evaluare de șanse, vă pot spune care este intenția”: Răspuns oficial de la guvern privind momentul în care va adopta bugetul pe 2026 # HotNews.ro
„Intenția este ca bugetul pe anul în curs să fie realizat cât mai repede cu putință, un pilon esențial pentru constituirea acestuia fiind chiar ordonanța care urmează să fie adoptată săptămâna viitoare privind reforma în…
Rusia este pregătită să accepte uraniu îmbogățit din Iran, dacă se ajunge la un acord în acest sens, a declarat joi directorul general al companiei nucleare de stat Rosatom, Aleksei Lihacev, conform agenţiei ruse de…
Capcana „Always On”. De ce simțim nevoia să verificăm telefonul la fiecare 5 minute și cum ne afectează FOMO sănătatea mintală # HotNews.ro
Telefonul este primul obiect pe care îl atingi dimineața și ultimul pe care îl lași din mână înainte de culcare. Între aceste două momente, îl verifici poate de zeci de ori. Uneori fără un motiv…
VIDEO&FOTO Premieră Auchan în România – primul supermarket discount. Anunță acum data deschiderii # HotNews.ro
Retailerul francez Auchan anunță că va deschide pe 5 martie, în București, primul supermarket discount din România, mișcare anunțată încă din toamnă de Profit.ro. „Așteptarea a luat sfârșit! Deschidem ATAC DRUMUL TABEREI din București pe…
Donald Trump a încurcat funcția lui Nicușor Dan: „Prim-ministrul Dan” / Laude de la liderul SUA pentru „românii fantastici”, la reuniunea Consiliului pentru Pace # HotNews.ro
Președintele Donald Trump l-a prezentat pe Nicușor Dan drept „prim-ministrul României” la reuniunea Consiliului pentru Pace de la Washington. Liderul SUA a făcut o prezentare a tuturor liderilor prezenți la prima reuniune a Consiliului pentru…
Unul din zece copii și aproape unul din doi adulți e afectat de obezitate. O procedură medicală pentru tratarea bolii ar putea fi decontată în premieră în România # HotNews.ro
Unul din zece copii (11%) și aproape unul din doi adulți din România (39%) sunt afectați de obezitate, arată cele mai recente date din Atlasul Mondial al Obezității, prezentate, joi, în cadrul evenimentului „Obezitatea: de…
Pe 7 noiembrie, barierele cad într-un spectacol despre muzică, spirit și curajul de a fi tu însuți. Loredana ne invită la „Libertate” – un show-manifest despre curajul de a nu te lăsa încadrat în norme…
Ministrul Finanțelor: După decizia CCR, dobânzile la care se împrumută România au ajuns la minimul din ultimii doi ani # HotNews.ro
Ministrul Finanțelor Alexandru Nazare a afirmat că decizia Curții Constituționale privind pensiile magistraților a dus la scăderea dobânzilor la care se împrumută România, fiind cel mai redus nivel din ultimii doi ani. „Fiecare pas corect…
La începutul summitului Consiliului pentru Pace, Nicușor Dan s-a fotografiat cu Javier Milei, Tony Blair și președintele Băncii Mondiale. De asemenea, el a dat mâna cu președintele Trump. În timpul reuniunii, Nicușor Dan va susține…
VIDEO Clip șocant de campanie în Ungaria. „Acesta este numai un coșmar, dar Bruxelles-ul se pregătește să-l transforme în realitate” # HotNews.ro
Liderul opoziţiei ungare Peter Magyar a protestat joi după ce partidul la guvernare al premierului Viktor Orban, Fidesz, a difuzat un clip video de campanie în care apare o fată care plânge la geam, în…
Mega-investiție în infrastructura pentru AI, anunțată la un summit de profil. Ce cuprinde planul pe șapte ani # HotNews.ro
Un conglomerat industrial din India a anunțat investiții de peste 100 miliarde dolari pentru construcția de centre de date și alte elemente de infrastructură pentru diversele aplicații de inteligență artificială. Anunțul a fost făcut la…
Hidroelectrica a reluat selecția directorilor, după eșecul de anul trecut / Cine este firma care se va ocupa de recrutare # HotNews.ro
Hidroelectrica este condusă, în acest moment, de un director general și un director financiar interimari, după ce procesul de numire conducerii companiei de stat a fost anulat în noiembrie anul trecut, fiind pierduți bani din…
OFICIAL Cererea de înregistrare fiscală pentru firme, modificată prin ordin comun al ANAF și al Ministerului Justiției # HotNews.ro
A apărut în Monitorul Oficial Ordinul comun al ANAF și al Ministerului Justiției (care are în subordine Registrul Comerțului – ONRC) prin care se modifică modelul și conținutul formularului „Cerere de înregistrare fiscală” și instrucțiunile…
Patru piloţi români trimiși în SUA la instructaj au primit peste 500.000 de dolari din partea MApN, spune ministrul Miruță. Banii – pentru închirierea unei mașini # HotNews.ro
Radu Miruță, ministrul Apărării, a declarat, miercuri seara, că a descoperit că patru piloți români care au fost trimiși în Statele Unite pentru un curs de pregătire au primit din partea MApN 575.000 de dolari…
Prima reacție a industriei de jocuri de noroc după restricțiile din noile legi: „Atenție, împingeți jucătorii spre piața neagră!” # HotNews.ro
Întrebat de HotNews și GOLAZO, Superbet, liderul pieței de gambling, spune că în anul 2025 a plătit taxe de 420 de milioane de euro și că e principalul sponsor privat din sportul românesc. La rândul…
Primul summit al Consiliului pentru Pace al lui Donald Trump începe în scurt timp la Washington, fără mulți dintre aliații SUA. România, reprezentată de președintele Nicușor Dan. Pe cine au trimis Italia și Polonia # HotNews.ro
Primul summit al „Consiliul pentru Pace” înființat de președintele american Donald Trump a început joi la Washington și va avea în centrul discuțiilor următoarea etapă a armistițiului fragil din Fâșia Gaza, relatează NBC News, care…
Avertisment din ONU pentru „Consiliul pentru Pace” al lui Trump, înainte de reuniunea de azi de la Washington # HotNews.ro
Membrii Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite au transmis un mesaj clar înaintea reuniunii inaugurale a Consiliului pentru Pace: fragilul armistițiu din Gaza trebuie să devină permanent, iar acțiunile unilaterale din Cisiordania riscă să…
Ce se întâmplă cu analiza tezei de doctorat a ministrului Radu Marinescu. Pașii făcuți până acum de Universitatea din Craiova. „Bineînțeles că va fi chemat” # HotNews.ro
Universitatea din Craiova analizează, prin Comisia sa de Etică, dacă ministrul Justiției, Radu Marinescu (PSD) a plagiat în teza sa de doctorat, după cum a dezvăluit jurnalista Emilia Șercan într-o investigație publicată pe PressOne. Surse…
Florin Ghinea, zis Ghenosu, a fost reţinut de procurorii DIICOT într-un dosar în care e acuzat că a oferit împrumuturi de bani cu dobânzi între 81.000 şi 459.000 euro, iar apoi i-a amenințat pe clienți…
VIDEO Ministrul Dragoș Pîslaru își cere scuze după ce a anunțat că România a pierdut „oficial” 231 de milioane de euro din PNRR și apoi a modificat mesajul # HotNews.ro
„A fost o eroare de comunicare pe care mi-o asum”, a declarat ministrul Investițiilor și Fondurilor Europene, Dragoș Pîslaru, joi, la Guvern. El a fost întrebat de HotNews pe ce s-a bazat când a anunțat,…
Președintele Nicușor Dan va avea un discurs la summitul Consiliului pentru Pace de la Washington convocat de Donald Trump, în contextul în care România este țara europeană reprezentată la cel mai înalt nivel, ca observator.…
Prima reacție a Regelui Charles după ce fratele său Andrew a fost arestat de poliția britanică # HotNews.ro
Regele Charles al Marii Britanii spune că a aflat cu „profundă îngrijorare” despre arestarea fratelui său mai mic, Andrew Mountbatten-Windsor, adăugând că „legea trebuie să-și urmeze cursul”, transmite BBC. „Am aflat cu cea mai profundă…
Unde va merge Donald Trump imediat după summitul Consiliului pentru Pace de la Washington # HotNews.ro
Președintele Donald Trump va susține joi în statul Georgia, după încheierea summitului Consiliului pentru Pace la care va participa și președintele Nicușor Dan, cea mai recentă dintr-o serie de discursuri economice pentru a-i convinge pe…
Surpriza Consiliului pentru Pace al lui Trump. Ce dezvăluie un document scurs în presă despre un plan cheie al organismului condus de liderul SUA # HotNews.ro
O bază militară urmează să fie construită în Gaza, potrivit planurilor Consiliului pentru Pace consultate de The Guardian. Demersul este văzut de unii specialiști drept „un act de ocupație”. Prima reuniune a Consiliului pentru Pace…
Când o mamă are cancer: ce greșeli poate face familia și cum ar trebui, de fapt, să o sprijine # HotNews.ro
Pentru o mamă care primește un diagnostic oncologic, lupta și teama se înmulțesc la doi. Frica ei se continuă acasă, în camera copilului, în rutina zilnică, în momentele aparent banale în care apare gândul: „Dacă nu…
Renault a confirmat joi informațiile apărute în presa turcă despre faptul că un viitor model Dacia de clasă C va fi produs la uzina de la Bursa, unde este asamblat și Duster. La Mioveni sunt…
Peste 20 de dansatori, un super live band, invitați speciali și un arsenal vizual impresionant o vor însoți pe Andreea Bălan în cea mai ambițioasă producție pop a începutului de an. Trăiește! Iubește! Visează! –…
Cât timp îl poate reține poliția britanică pe Andrew, fratele Regelui Charles. Ce nu se știe acum # HotNews.ro
Andrew Mountbatten-Windsor, fratele mai mic al regelui Charles al Marii Britanii, a fost reținut joi pentru conduită necorespunzătoare într-o funcție publică. BBC explică ce implică de fapt arestarea fostului prinț britanic. Potrivit BBC, fostul prinț…
Cum arată un smartphone relevant în 2026? Seria HONOR Magic8, între performanță de top și rezistență testată în cele mai exigente condiții # HotNews.ro
Piața smartphone-urilor a ajuns într-o etapă de maturitate, în care diferențele nu mai sunt determinate doar de specificații, ci mai ales de modul în care tehnologia răspunde nevoilor concrete ale utilizatorilor. Aceștia sunt mai informați,…
Bilanț la DNA. Marius Voineag dă vina pe Parlament pentru prescrierea a sute de dosare de corupție / „Dezbaterea publică pe tema justiției este excesiv politizată și partizană” # HotNews.ro
Procurorul șef al DNA, Marius Voineag, susține că instabilitatea legislativă continuă să fie cea mai serioasă amenințare la adresa eficacității muncii procurorilor anticorupție, iar lipsa unei reacții prompte a Parlamentului în urma deciziilor Curții Constituționale…
„Parlamentul nu e stadion, e nevoie să se civilizeze ca să ajungă acolo” – reacție după îmbrâncelile și injuriile din Senatul României # HotNews.ro
În urma recentului scandal cu insulte și îmbrânceli din Senatul României, o senatoare a spus că „au transformat instituția în stadion”. Nu ar fi fost rău să fie așa. În 18 februarie, câțiva politicieni s-au…
Legătura dintre antibiotice, pofta de dulce și agitația la copii, explicată de dr. Olimpia Pașca, MedLife. „Nu orice roșu în gât se tratează cu antibiotic” # HotNews.ro
Doar un copil din 10 tratați cu antibiotice avea, de fapt, nevoie de un astfel de tratament, estimează dr. Olimpia Pașca, medic pediatru în cadrul Hyperclinicii MedLife Oradea, raportându-se la cazurile pe care le vede…
Întâlnirea cu Moody’s a decurs foarte bine. Costul României cu dobânzile a scăzut de la 8,5% la 6,37%, spune șeful Trezoreriei # HotNews.ro
„Întâlnirea cu Moody’s de la Guvern a decurs foarte bine. A fost o întâlnire în cadrul vizitelor regulate pe care agențiile le fac înaintea luării unei decizii. Moody’s va avea o decizie pe România în…
Lista țărilor care participă la summitul Consiliului pentru Pace al lui Trump. Nicușor Dan, singurul șef de stat dintre „observatorii” din Europa # HotNews.ro
Casa Albă a invitat oficial cel puțin 50 de țări să se alăture Consiliului pentru Pace înființat de președintele Donald Trump, iar 35 de lideri și-au manifestat până acum interesul. În prezent, 26 de țări…
„Primeam de mâncare doar firimiturile de pe masă”. Povestea Dianei Borcea, copilul crescut în plasament care a ajuns pe podiumurile internaționale de modă # HotNews.ro
De când a fost lăsată în grija statului, Diana Borcea s-a aflat mereu în căutarea figurii materne. Încă din copilărie și-a descoperit pasiunea pentru modă, care i-a devenit alinare și „terapeut” pentru vindecarea traumei abandonului,…
SUA au adunat în Orientul Mijlociu cea mai mare forță aeriană de la invazia Irakului și sunt gata de un război major cu Iranul / Cetățeni europeni, îndemnați să părăsească țara / Cât de aproape e un atac # HotNews.ro
Cel puțin deocamdată, președintele Donald Trump nu a luat o decizie în privința loviturilor și a scopurilor finale ale unei eventuale campanii, scriu Wall Street Journal, Axios și Reuters. Statele Unite au mobilizat cea mai…
Andrew, fostul Duce de York și fratele mai mic al regelui Charles al Marii Britanii, a fost unul dintre cei mai vizibili membri ai monarhiei britanice. Numele lui apare de ani buni în dosarul infractorului…
Reacția unei jurnaliste după ce a intrat în direct în stare de ebrietate de la Jocurile Olimpice de la Milano-Cortina – VIDEO # HotNews.ro
O prezentatoare de emisiuni sportive din Australia și-a cerut scuze după ce un clip în care a părut în stare de ebrietate în timpul unei intervenții live la TV de la Jocurile Olimpice de Iarnă…
Despăgubiri primite în instanță de un șofer bătut de un pieton enervat de zgomotul claxoanelor, într-o intersecție din Iași # HotNews.ro
Conflictul violent în trafic a avut loc în noiembrie 2022, când un șofer a fost lovit de un pieton, în urma unei altercații generate de claxoanele mașinilor blocate într-o intersecție. Șoferul agresat a mers în…
Poliția a venit joi la reședința din Sandringham a lui Andrew Mountbatten-Windsor, fratele mai mic al regelui Charles al Marii Britanii, scrie The Telepgraph. Acesta a fost arestat pentru conduită necorespunzătoare în timpul exercitării unei…
