”Suveranistul” Orban nu a prins în România. Sondaj INSCOP, 80% dintre români spun că nu le inspiră încredere. Ce părere au românii despre Trump, Putin, Macron, Merz și Zelenski
Aktual24, 19 februarie 2026 19:20
Președinții Statelor Unite și Franței, Donald Trump și Emmanuel Macron, conduc clasamentul încrederii în liderii internaționali în rândul românilor, potrivit unui sondaj realizat de INSCOP Research, ambii fiind creditați cu un nivel de încredere de 33%, în creștere față de măsurătorile anterioare. Clasamentul este completat de Ursula von der Leyen, Volodimir Zelenski și Friedrich Merz, […]
Premierul polonez Donald Tusk îi îndeamnă pe cetățenii Poloniei să părăsească imediat Iranul # Aktual24
Donald Tusk, liderul politic polonez, a lansat un avertisment fără echivoc pentru toți cetățenii polonezi aflați în Iran: să plece imediat, fără amânare. În contextul tensiunilor crescânde dintre Statele Unite și Iran și al desfășurării masive a forțelor americane în regiune, Tusk subliniază că riscul unui conflict deschis este „foarte real”, iar posibilitățile de evacuare […]
Polonia prelungește cu trei luni zona de excludere de la frontieră pentru a preveni trecerile ilegale din Belarus # Aktual24
Polonia prelungește zona de excludere la granița cu Belarus pentru a face față presiunii migratorii și amenințărilor transfrontaliere. Autoritățile susțin că măsura este necesară pentru a controla trecerile ilegale și pentru a preveni destabilizarea regiunii prin acțiuni externe considerate „atacuri hibride”. Zona restricționează accesul pe 56 de kilometri și a fost introdusă inițial pentru a […]
Discursul lui Nicușor Dan la Consiliul pentru Pace: ”Avem expertiză în zona de a reconstrui instituțiile: poliție, justiție, administrație publică” # Aktual24
Președintele Nicușor Dan a declarat, joi, în intervenția susținută la reuniunea inaugurală a Consiliului pentru Pace, organizată la invitația președintelui SUA, Donald Trump, că România este pregătită să contribuie la eforturile internaționale de sprijin pentru populația din Gaza prin asistență medicală, educațională și expertiză în reconstrucție instituțională. Președintele Nicușor Dan a declarat, joi, la reuniunea […]
Marea Britanie, atentă la sfaturile lui Trump. A suspendat procesul privind transferul insulelor Chagos către Mauritius # Aktual24
Guvernul britanic va amâna adoptarea legislației de transfer al suveranității asupra Insulelor Chagos către Mauritius, după ce președintele american Donald Trump a criticat din nou acordul Marii Britanii privind arhipelagul. Administrația lui Keir Starmer „a luat o pauză de reflecție” asupra planurilor de a adopta legislația care stă la baza acordului la Camera Lorzilor, a […]
Fostul partener de afaceri al PSD-istului Gabriel Mutu deține trei clădiri de lux în Lugano. Valoare estimată la peste 20 milioane euro # Aktual24
Membri ai familiei omului de afaceri Cătălin Iordăchescu dețin cel puțin trei clădiri în centrul orașului Lugano, Elveția, cu o valoare estimată de peste 20 de milioane de euro, potrivit unei investigații publicate de NewsCenter.ro. Presa locală evaluează portofoliul imobiliar la peste 40 de milioane de euro. Iordăchescu a fost în trecut partener de afaceri […]
Marco Rubio este implicat în discuții confidențiale cu nepotul lui Raul Castro. Care sunt obiectivele administrației Trump în Cuba # Aktual24
Potrivit publicației Axios, secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, a purtat discuții neoficiale cu Raul Guillermo Rodriguez Castro, nepotul fostului lider cubanez Raul Castro, într-un moment de tensiune majoră între Washington și Havana. Această comunicare sugerează o strategie a administrației președintelui Donald Trump de a explora canale alternative de dialog, într-un context caracterizat de […]
Joi, NASA va încerca din nou să alimenteze racheta sa lunară gigantică și să finalizeze o inspecție a vehiculului spațial înainte de mult așteptata misiune de a trimite patru astronauți în jurul Lunii. Testul de o oră, cunoscut sub numele de „repetiție generală udă”, este un pas esențial înainte ca NASA să poată stabili o […]
Julia Sauter atacă istoria la proba de patinaj artistic de la Jocurile Olimpice de Iarnă de la Milano-Cortina # Aktual24
Julia Sauter, speranța României la proba de patinaj artistic din cadrul Jocurilor Olimpice de la Milano-Cortina, concurează joi seară în programul liber al probei feminine. Românca a obținut un scor record de 63.13 puncte în programul scurt, care a plasat-o pe locul 16 în clasamentul general actual. România caută o nouă performanță de top la […]
Avioanele F-35I ale Israelului au activat „modul bestie”, fără a compromite caracteristicile stealth # Aktual24
Forțele Aeriene Israeliene au făcut un pas impresionant în tehnologia aviației militare, modificând avioanele F-35I pentru a avea o autonomie extinsă, fără a compromite caracterul lor invizibil. Această dezvoltare revoluționară a fost confirmată de Yechiel Leiter, ambasadorul Israelului în Statele Unite, care a subliniat importanța noilor rezervoare de combustibil și a capacității de a transporta […]
Reacția liderului pieței de jocuri de noroc după votul din Senat. Taxe de 420 de milioane de euro și teama de piața neagră # Aktual24
Senatul României a adoptat pe 16 februarie un set de măsuri drastice menite să limiteze expunerea tinerilor la jocurile de noroc, iar proiectul a trecut cu o majoritate covârșitoare, înregistrând 97 de voturi pentru și doar 8 împotrivă. Decizia marchează începutul unei bătălii legislative intense care se va muta acum în Camera Deputaților. Taxe record […]
Nicușor Dan la Consiliul pentru Pace, el stă chiar lângă oficialii SUA, departe de reprezentații regimurile iliberale – VIDEO # Aktual24
Consiliul pentru Pace, prezidat de Donald Trump, a început joi la Washington. Președintele Dan apare chiar lângă oficialii SUA. Președinte Dan a este așezat lângă înalți oficiali ai SUA, deasupra reprezentantului Albaniei. În partea cealaltă a scenei se află Viktor Orban și alși lideri ai unor regimuri iliberale. Continuă
Numărul caselor goale din România a crescut alarmant în ultimul deceniu, spun cei de la Storia. În prezent, peste 2,5 milioane de locuințe sunt neocupate la nivel național, adică un sfert din totalul locuințelor existente în țară. Fenomenul s-a accelerat cu peste 76% față de anul 2011, totul în timp ce prețurile imobiliare au explodat […]
Sondaj INSCOP, ce ar face românii în caz de război: 20% ar emigra, 11% s-ar ascunde, 5% și-ar procura certificat că sunt inapți # Aktual24
Aproape jumătate dintre români declară că ar lupta pentru a-și apăra țara în cazul unui război în care România ar fi atacată, în timp ce aproximativ unul din cinci ar alege să emigreze, relevă un sondaj realizat de INSCOP Research la solicitarea New Strategy Center. Potrivit cercetării, 48% dintre respondenți spun că ar lupta pentru […]
”Ofertă de proporții istorice” pentru Trump. Cum încearcă Moscova să îl atragă pe pe președintele SUA pentru a obține ridicarea sancțiunilor # Aktual24
În culisele negocierilor pentru încheierea războiului din Ucraina, o ofertă spectaculoasă ar fi fost pusă pe masă de Kremlin către apropiați ai familiei președintelui american Donald Trump: acces la active energetice strategice ale Rusiei în schimbul ridicării sancțiunilor impuse de Washington. Informațiile conturează o miză uriașă, în care geopolitica, interesele economice și ambițiile personale se […]
Captură masivă la Sibiu. Peste 300 de grame de „cristal”, scoase din pământ și locuințe de DIICOT # Aktual24
Procurorii DIICOT Sibiu au reținut doi bărbați implicați în traficul de droguri de mare risc. Suspecții au vârste de 27 și 51 de ani, și vindeau substanțe periculoase în Sibiu și Piatra Neamț. Faptele au avut loc între 2025 și 2026. Un al treilea suspect este cercetat sub control judiciar. Sute de grame de substanțe […]
Operațiune comună specială Moldova-Ucraina contra serviciilor secrete ale Rusiei. Brigada ”Fulger” împiedică o tentativă de lichidare a unor oficiali de rang înalt din Ucraina # Aktual24
Autoritățile din Republica Moldova și Ucraina au demarat o operațiune de amploare pentru prevenirea unui atentat împotriva oficialilor ucraineni, într-un caz de gravitate extremă. Acțiunea coordonată evidențiază nu doar pericolele la care sunt supuși oficialii din regiune, ci și complexitatea rețelelor infracționale implicate în astfel de planuri, comunică MOLDPRES. O investigație transfrontalieră fără precedent Ofițerii […]
Președintele rus Vladimir Putin a criticat dur embargoul american asupra petrolului care paralizează Cuba, reafirmând sprijinul constant al Rusiei pentru insula comunistă, în timpul unei întâlniri la Kremlin cu ministrul cubanez de externe, Bruno Rodriguez. Într-o perioadă marcată de tensiuni internaționale și sancțiuni economice, Putin a subliniat că Moscova nu va tolera presiunile externe care […]
Cinci șefi de servicii secrete din Europa dezvăluie ce pune Moscova la cale: ”Rusia nu caută un acord de pace” # Aktual24
Șefii serviciilor de informații europene sunt pesimiști în ceea ce privește șansele de a ajunge la un acord în acest an pentru a pune capăt războiului Rusiei în Ucraina, în ciuda afirmațiilor lui Donald Trump conform cărora discuțiile mediate de SUA au apropiat perspectiva unui acord. Aceste informații au fost dezvăluite pentru Reuters de către […]
Polițiștii din Caraș-Severin au descoperit arme letale într-o mașină staționată pe DN 58B. Doi bărbați au fost reținuți în urma acțiunii desfășurate miercuri seară. Intervenția a fost coordonată de Serviciul Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase. Coliziune cu poliția și arme de vânătoare descoperite în parcare Incidentul a avut loc la kilometrul 23 al drumului național, […]
Gigi Becali atacă planul ministrului de a schimba Legea Sportului. Scandalul FCSB – CSA pentru marca „Steaua” ia amploare # Aktual24
Gigi Becali a reacționat virulent după ce a auzit planul ministrului Radu Miruță. Patronul FCSB consideră că o lege care să ajute CSA Steaua este împotriva Europei, apoi a atacat dur partidul USR pe care l-a numit o „sectă satanică”. Becali susține că ministrul vrea doar să pară puternic și „șmecher” în fața alegătorilor, dar […]
”România a pierdut net războiul informațional”. Ce arată cele mai recente date ale unui sondaj INSCOP # Aktual24
Directorul INSCOP Research, Remus Ștefureac, a anunșat joi că rezultatele cercetării sociologice „4 ani de război în Ucraina. Impactul profund asupra opiniei publice din România” indică o degradare semnificativă a percepțiilor publice și arată că România „a pierdut net primul război informațional” care a vizat populația, potrivit datelor prezentate într-o conferință de presă. „Rezultate sunt […]
Sam Altman de la OpenAI spune că lumea are nevoie „urgent” de reglementarea inteligenței artificiale # Aktual24
Sam Altman, directorul OpenAI, producător de ChatGPT, a declarat joi, la o conferință globală despre inteligență artificială, că lumea are nevoie „urgent” să reglementeze această tehnologie aflată în rapidă evoluție. Ar putea fi înființată o organizație pentru a coordona aceste eforturi, similară Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA), a spus el, relatează France24. Summit AI […]
Rusia și Ucraina au discutat despre crearea unei zone demilitarizate în Donbas, care să nu fie controlată de niciuna dintre armate # Aktual24
În timpul discuțiilor facilitate de SUA din ultimele săptămâni, reprezentanți ai Rusiei și Ucrainei au discutat ideea creării unei zone demilitarizate în regiunea Donețk, care nu ar fi controlată nici de Forțele Armate Ruse, nici de cele ucrainene. Discuțiile s-au purtat în legătură cu teritoriul controlat în prezent de Ucraina, relatează The New York Times, […]
Șeful DNA: ”Atunci când cei care fură rămân cu averile dobândite ilegal, semnalul pe care îl transmite statul cetățenilor este devastator” # Aktual24
Procurorul-șef al Direcției Naționale Anticorupție, Marius Voineag, a declarat joi că recuperarea produsului infracțional reprezintă o prioritate majoră în lupta împotriva corupției, subliniind că confiscarea averilor obținute ilegal este cel puțin la fel de importantă ca sancțiunea penală. Declarațiile au fost făcute la prezentarea bilanțului DNA pentru anul 2025. „Convingerea mea fermă este că în […]
Un agent principal de poliție a fost capturat miercuri în timp ce primea o tranșă de bani ilegală. Individul activa în cadrul Serviciului de Poliție Transporturi Aeriene Henri Coandă din Capitală, iar acum este acuzat că proteja microbuzele unei firme de transport pentru a evita controalele rutiere. Mita colectată prin intermediari Anchetatorii au documentat 15 […]
Fostul președinte sud-coreean Yoon a fost condamnat la închisoare pe viață pentru impunerea legii marțiale # Aktual24
Fostul președinte sud-coreean Yoon Suk Yeol a fost condamnat la închisoare pe viață pentru impunerea scurtă a legii marțiale, o culminare dramatică a celei mai mari crize politice din țară din ultimele decenii. Yoon a decăzut din funcție după o încercare neinspirată de a dizolva Parlamentul controlat de opoziție prin declararea legii marțiale și trimiterea […]
Fotbalul din eșalonul secund reîncepe astăzi, 19 februarie 2026, cu o confruntare în Ilfov. FC Voluntari primește vizita echipei Steaua București pe stadionul „Anghel Iordănescu” începând cu ora 17:30. Meciul de deschidere marchează sfârșitul unei pauze de iarnă lungi de aproximativ două luni de zile. Steaua luptă fără drept de promovare în Superliga „Militarii” din […]
Șeful DNA acuză: ”Sute de dosare s-au prescris din cauza instabilității legislative/ Cooperarea cu instituțiile de control ale statului rămâne sub așteptări” # Aktual24
Procurorul-șef al Direcției Naționale Anticorupție, Marius Voineag, a declarat joi că instabilitatea legislativă și lipsa unor intervenții rapide ale Parlamentului după deciziile Curții Constituționale au dus la prescrierea a sute de dosare de corupție, afectând eficiența activității instituției. Declarațiile au fost făcute la prezentarea bilanțului DNA. „Instabilitatea legislativă continuă să fie cea mai serioasă amenințare […]
NATO 3.0. SUA vor să limiteze participarea Ucrainei și a celor 4 parteneri din regiunea Indo-Pacifică la summitul NATO de la Ankara # Aktual24
SUA fac presiuni asupra aliaților NATO și insistă ca Ucraina și partenerii din regiunea Indo-Pacifică să nu participe oficial la summitul anual al Alianței, care va avea loc la Ankara în iulie. Aceste eforturi reflectă dorința Casei Albe de a considera NATO exclusiv ca un pact de apărare euro-atlantic și de a inversa decenii de […]
Anunț major al Germaniei: ”Anonimatul pe internet trebuie eliminat”. Cancelarul: ”Vreau să văd nume reale pe internet. Vreau să știu cine vorbește” # Aktual24
Cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, a declarat că susține eliminarea anonimatului pe internet și utilizarea numelor reale de către utilizatori, avertizând că platformele online pot fi folosite pentru manipularea opiniei publice și pentru subminarea democrației. Declarațiile au fost făcute miercuri seară, la un eveniment organizat de Uniunea Creștin-Democrată (CDU) în orașul Trier. „Vreau să văd nume […]
Cursă nebună în Timișoara. Șofer beat și fără permis, capturat după ce a lovit o mașină de poliție # Aktual24
Un bărbat de 37 de ani a transformat centrul Timișoarei într-un decor de film de acțiune extrem de periculos. Incidentul a avut loc miercuri seară pe strada Aurelianus după un accident soldat cu pagube materiale. La vederea polițiștilor, șoferul a ales calea fugii în loc să oprească pentru procedurile legale. „Fast & Furious” pe străzile […]
Merz anunță că este pregătit pentru al doilea mandat de cancelar: ”Intenționez să rămân în funcție o bună perioadă”. Ce vârstă are # Aktual24
Cancelarul german Friedrich Merz candidează pentru un al doilea mandat după alegerile federale programate pentru 2029. La 70 de ani, Friedrich Merz nici măcar nu se gândește la pensionare, relatează Welt. Pregătit pentru o carieră lungă „Chiar intenționez să rămân în funcție o bună perioadă”, a declarat politicianul miercuri, la un eveniment politic din Trier, […]
Echipele de control au descins miercuri în municipiul Roman pentru verificări masive, iar peste 200 de branșamente la gaze și curent au fost inspectate amănunțit. Inspectorii au descoperit 44 de instalații improvizate și periculoase la fața locului, care permiteau racordarea directă sau ocolirea echipamentelor de măsurare oficiale. Intervenția forțelor de ordine și riscurile majore ale […]
A fost arestat prințul Andrew, fratele regelui Charles. Care sunt acuzațiile polițiștilor britanici # Aktual24
Prințul Andrew, fratele regelui Charles al III-lea, a fost arestat joi în Marea Britanie, fiind suspectat de abuz în serviciu, potrivit informațiilor confirmate de BBC și unui comunicat al poliției. Autoritățile au anunțat că un bărbat în vârstă de aproximativ 60 de ani, din comitatul Norfolk, a fost reținut în cadrul unei anchete privind presupuse […]
Administrația Trump extinde puterile ICE: Refugiații legali pot fi și ei reținuți și închiși în lagăre, pentru „re-verificare” # Aktual24
Administrația Trump a decis extinderea atribuțiilor agenților de imigrație, permițând reținerea refugiaților admiși legal în Statele Unite, în vederea unei noi verificări a statutului lor. Măsura, detaliată într-un memorandum al Departamentului pentru Securitate Internă (DHS), marchează o schimbare semnificativă față de practica anterioară și se înscrie în linia dură promovată de Casa Albă în materie […]
Veste pentru „suveraniști”: Nicușor Dan ar putea susține un discurs în Consiliul pentru Pace, în fața lui Donald Trump # Aktual24
Președintele României, Nicușor Dan, ar putea avea oportunitatea de a ține un discurs în fața Consiliului pentru Pace, inițiat recent de președintele american Donald Trump. România, prezentă ca observator de top România participă la acest forum internațional în calitate de observator, ceea ce îi oferă dreptul de a transmite mesajul său direct către ceilalți lideri, […]
Mesaj viral al Oanei Pellea, preluat de CTP: ”Am numărat de câte ori a ridicat din umeri Grindeanu în această seară, am cedat la 110” # Aktual24
Un interviu acordat de șeful PSD, Sorin Grindeanu, postului Digi24 a provocat o reacție tăioasă din partea cunoscutei actrițe Oana Pellea. Mesajul ei a fost preluat și de Cristian Tudor Popescu. „Am renunțat! Am numărat de câte ori a ridicat din umeri Grindeanu în această seară! Nu pot ține socoteala…Am cedat la 110! Am renunțat […]
Marketing: Kim Jong Un a condus personal un lansator de rachete capabil să transporte focoase nucleare # Aktual24
Liderul nord-coreean Kim Jong Un a condus personal un sistem mobil de lansare multiplă de rachete (MLRS) capabil să transporte focoase nucleare, descriind arma drept una dintre cele mai puternice din lume. Evenimentul a avut loc în capitala Phenian, în contextul sprijinului continuu al Coreei de Nord pentru Rusia în conflictul din Ucraina, relatează CNN. […]
Vine iar gerul. Vreme deosebit de rece în Capitală la sfârșitul săptămânii, cu ploi, lapoviță și ninsori # Aktual24
Vremea se va răci accentuat în București la sfârșitul acestei săptămâni, când sunt prognozate precipitații sub formă de ploaie, lapoviță și ninsoare, precum și intensificări ale vântului, potrivit prognozei emise de Administrația Națională de Meteorologie (ANM). Pentru municipiul București este în vigoare o informare meteorologică în intervalul 19 februarie, ora 10:00 – 22 februarie, ora […]
Verdictul final în procesul lui Victor Micula va fi dat pe 19 martie, după ce Curtea de Apel Alba Iulia a respins suspendarea judecății – beizadeaua de milionar ar putea ajunge după gratii # Aktual24
Procesul în care Victor Micula a fost condamnat în primă instanță la închisoare cu executare pentru acces ilegal la sistemul informatic al Ministerului Afacerilor Interne și complicitate a ajuns la final, după aproape cinci ani de anchete, amânări și contestații. Avocații au încercat să apeleze la „chichițe judiciare” Curtea de Apel Alba Iulia a respins […]
Raed Arafat își cere scuze pentru disconfortul creat de mesajul RO-ALERT transmis la ora 4.00 și anunță posibile modificări ale semnalului sonor # Aktual24
Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat, a explicat motivele pentru care a fost transmis un mesaj RO-ALERT în jurul orei 4.00 dimineața și și-a cerut scuze persoanelor care au fost deranjate de alertă și de semnalul sonor. Mesajul a fost emis de Inspectoratul pentru Situații de Urgență București-Ilfov după instituirea unui cod roșu […]
Anca Alexandrescu le cere fanilor să se uite 3 ore la un ecran negru. CNA a suspendat emisia postului din cauza dezinformărilor repetate # Aktual24
Emisia Realitatea Plus va fi suspendată, joi, timp de trei ore va urmare a numeroaselor sancțiuni pentru fake-news, dezinformare și manipulare date de CNA. Anca Alexandrescu le cere fanilor săi să protesteteze uitându-se la ecranul negru al televizorului. „Astazi intre 18-21 tineti televizorul deschis pe Realitatea plus in semn de protest fata de deciziile cu […]
Răzbunarea, arma lui Orban și Fico: Ungaria și Slovacia opresc livrările de motorină către Ucraina în disputa legată de conducta petrolieră Drujba # Aktual24
Ungaria și Slovacia au anunțat pe 18 februarie 2026 suspendarea livrărilor de motorină către Ucraina, într‑o mișcare legată de o dispută privind transportul de petrol rusesc prin conducta Drujba (Prietenia). Ambele guverne au declarat că vor menține această suspendare până când fluxul de țiței prin conducta care traversează Ucraina spre Europa Centrală va fi restabilit, […]
Alertă maximă în Israel – premierul Netanyahu sugerează că un atac american împotriva Iranului este iminent: „Fiți pregătiți de război” # Aktual24
Israelul a ridicat nivelul de pregătire al sistemului de securitate la cel mai înalt grad, pe fondul tensiunilor regionale legate de un posibil atac militar american asupra Iranului. Premierul Benjamin Netanyahu a emis directive către Comandamentul Apărării Civile și către diverse agenții de intervenție civilă să se pregătească pentru un posibil război, scrie publicația israeliană […]
Aviația SUA ar putea ataca Iranul în acest weekend, urmărind eliminarea a zeci de lideri ai regimului și distrugerea facilităților nucleare # Aktual24
Președintele american Donald Trump a primit mai multe briefing-uri privind opțiuni militare împotriva Iranului, toate concepute pentru a maximiza impactul asupra regimului și rețelelor sale regionale. Operațiunea ar putea dura mai multe săptămâni Conform unor surse politice și militare citate de The Wall Street Journal, scenariile includ o campanie care ar putea viza zeci de […]
Preot clujean, obligat să poarte brățară de supraveghere după ce și-a terorizat fosta amantă: „Mă pomenește la morți”, se plânge femeia # Aktual24
Un preot din municipiul Dej a ajuns în fața instanței, fiind acuzat că și-a hărțuit și amenințat cu moartea fosta amantă, o tânără cu care avea o relație extraconjugală de peste patru ani. Conform relatărilor victimei, citate de publicația online Clujenii, după despărțire, preotul a început să o urmărească constant. „Anul acesta am hotărât să […]
Funcționarii din primării dați afară de Bolojan, chemați să se angajeze prin transfer la primăria din Vaslui, unde sunt posturi vacante disponibile # Aktual24
Primăria municipiului Vaslui a lansat o procedură de recrutare pentru ocuparea a 13 posturi vacante în cadrul aparatului său de specialitate, prin transfer la cerere de la alte primării sau instituții publice. Oficialii municipalității subliniază că acest demers nu presupune crearea de posturi noi și nici extinderea aparatului administrativ, ci vizează optimizarea și eficientizarea activității […]
Un vrâncean, amendat cu 20.000 lei pentru că a sunat „în mod repetat și abuziv”, la 112. Judecătorii l-au iertat, reducând sancțiunea la 2.000 de lei # Aktual24
Un bărbat din Vrancea a fost inițial sancționat cu trei amenzi distincte, însumând 20.000 de lei, pentru apelarea abuzivă a Serviciului 112 în luna iulie 2025. Bărbatul era supărat pe un vecin „influent” Potrivit cotidianului local, Monitorul de Vrancea, faptele au constat în trei apeluri consecutive făcute pentru a reclama un conflict cu un vecin, […]
