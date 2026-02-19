Mesaj viral al Oanei Pellea, preluat de CTP: ”Am numărat de câte ori a ridicat din umeri Grindeanu în această seară, am cedat la 110”

18:10

Proiectul franco-german de al avionului a fost deja amânat de mai multe ori, iar acum cancelarul Merz pune la îndoială viabilitatea proiectului. El susține că cerințele militare ale ambelor țări sunt prea diferite. Prin urmare, proiectul este mai precar ca niciodată. Merz și-a exprimat îndoieli fundamentale cu privire la proiectul comun al avionului de vânătoare […]