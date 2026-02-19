Mesaj viral al Oanei Pellea, preluat de CTP: ”Am numărat de câte ori a ridicat din umeri Grindeanu în această seară, am cedat la 110”
Aktual24, 19 februarie 2026 11:20
Un interviu acordat de șeful PSD, Sorin Grindeanu, postului Digi24 a provocat o reacție tăioasă din partea cunoscutei actrițe Oana Pellea. Mesajul ei a fost preluat și de Cristian Tudor Popescu. „Am renunțat! Am numărat de câte ori a ridicat din umeri Grindeanu în această seară! Nu pot ține socoteala…Am cedat la 110! Am renunțat […]
• • •
Acum 30 minute
11:40
O să facă icter „suveraniștii”: Nicușor Dan ar putea susține un discurs în Consiliul pentru Pace, în fața lui Donald Trump # Aktual24
Președintele României, Nicușor Dan, ar putea avea oportunitatea de a ține un discurs în fața Consiliului pentru Pace, inițiat recent de președintele american Donald Trump. România, prezentă ca observator de top România participă la acest forum internațional în calitate de observator, ceea ce îi oferă dreptul de a transmite mesajul său direct către ceilalți lideri, […]
Acum o oră
11:20
11:10
Marketing: Kim Jong Un a condus personal un lansator de rachete capabil să transporte focoase nucleare # Aktual24
Liderul nord-coreean Kim Jong Un a condus personal un sistem mobil de lansare multiplă de rachete (MLRS) capabil să transporte focoase nucleare, descriind arma drept una dintre cele mai puternice din lume. Evenimentul a avut loc în capitala Phenian, în contextul sprijinului continuu al Coreei de Nord pentru Rusia în conflictul din Ucraina, relatează CNN. […]
Acum 2 ore
10:50
Vine iar gerul. Vreme deosebit de rece în Capitală la sfârșitul săptămânii, cu ploi, lapoviță și ninsori # Aktual24
Vremea se va răci accentuat în București la sfârșitul acestei săptămâni, când sunt prognozate precipitații sub formă de ploaie, lapoviță și ninsoare, precum și intensificări ale vântului, potrivit prognozei emise de Administrația Națională de Meteorologie (ANM). Pentru municipiul București este în vigoare o informare meteorologică în intervalul 19 februarie, ora 10:00 – 22 februarie, ora […]
10:40
Verdictul final în procesul lui Victor Micula va fi dat pe 19 martie, după ce Curtea de Apel Alba Iulia a respins suspendarea judecății – beizadeaua de milionar ar putea ajunge după gratii # Aktual24
Procesul în care Victor Micula a fost condamnat în primă instanță la închisoare cu executare pentru acces ilegal la sistemul informatic al Ministerului Afacerilor Interne și complicitate a ajuns la final, după aproape cinci ani de anchete, amânări și contestații. Avocații au încercat să apeleze la „chichițe judiciare” Curtea de Apel Alba Iulia a respins […]
10:40
Raed Arafat își cere scuze pentru disconfortul creat de mesajul RO-ALERT transmis la ora 4.00 și anunță posibile modificări ale semnalului sonor # Aktual24
Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat, a explicat motivele pentru care a fost transmis un mesaj RO-ALERT în jurul orei 4.00 dimineața și și-a cerut scuze persoanelor care au fost deranjate de alertă și de semnalul sonor. Mesajul a fost emis de Inspectoratul pentru Situații de Urgență București-Ilfov după instituirea unui cod roșu […]
10:40
Anca Alexandrescu le cere fanilor să se uite 3 ore la un ecran negru. CNA a suspendat emisia postului din cauza dezinformărilor repetate # Aktual24
Emisia Realitatea Plus va fi suspendată, joi, timp de trei ore va urmare a numeroaselor sancțiuni pentru fake-news, dezinformare și manipulare date de CNA. Anca Alexandrescu le cere fanilor săi să protesteteze uitându-se la ecranul negru al televizorului. „Astazi intre 18-21 tineti televizorul deschis pe Realitatea plus in semn de protest fata de deciziile cu […]
10:10
Răzbunarea, arma lui Orban și Fico: Ungaria și Slovacia opresc livrările de motorină către Ucraina în disputa legată de conducta petrolieră Drujba # Aktual24
Ungaria și Slovacia au anunțat pe 18 februarie 2026 suspendarea livrărilor de motorină către Ucraina, într‑o mișcare legată de o dispută privind transportul de petrol rusesc prin conducta Drujba (Prietenia). Ambele guverne au declarat că vor menține această suspendare până când fluxul de țiței prin conducta care traversează Ucraina spre Europa Centrală va fi restabilit, […]
Acum 4 ore
09:40
Alertă maximă în Israel – premierul Netanyahu sugerează că un atac american împotriva Iranului este iminent: „Fiți pregătiți de război” # Aktual24
Israelul a ridicat nivelul de pregătire al sistemului de securitate la cel mai înalt grad, pe fondul tensiunilor regionale legate de un posibil atac militar american asupra Iranului. Premierul Benjamin Netanyahu a emis directive către Comandamentul Apărării Civile și către diverse agenții de intervenție civilă să se pregătească pentru un posibil război, scrie publicația israeliană […]
09:10
Aviația SUA ar putea ataca Iranul în acest weekend, urmărind eliminarea a zeci de lideri ai regimului și distrugerea facilităților nucleare # Aktual24
Președintele american Donald Trump a primit mai multe briefing-uri privind opțiuni militare împotriva Iranului, toate concepute pentru a maximiza impactul asupra regimului și rețelelor sale regionale. Operațiunea ar putea dura mai multe săptămâni Conform unor surse politice și militare citate de The Wall Street Journal, scenariile includ o campanie care ar putea viza zeci de […]
08:50
Preot clujean, obligat să poarte brățară de supraveghere după ce și-a terorizat fosta amantă: „Mă pomenește la morți”, se plânge femeia # Aktual24
Un preot din municipiul Dej a ajuns în fața instanței, fiind acuzat că și-a hărțuit și amenințat cu moartea fosta amantă, o tânără cu care avea o relație extraconjugală de peste patru ani. Conform relatărilor victimei, citate de publicația online Clujenii, după despărțire, preotul a început să o urmărească constant. „Anul acesta am hotărât să […]
08:40
Funcționarii din primării dați afară de Bolojan, chemați să se angajeze prin transfer la primăria din Vaslui, unde sunt posturi vacante disponibile # Aktual24
Primăria municipiului Vaslui a lansat o procedură de recrutare pentru ocuparea a 13 posturi vacante în cadrul aparatului său de specialitate, prin transfer la cerere de la alte primării sau instituții publice. Oficialii municipalității subliniază că acest demers nu presupune crearea de posturi noi și nici extinderea aparatului administrativ, ci vizează optimizarea și eficientizarea activității […]
08:20
Un vrâncean, amendat cu 20.000 lei pentru că a sunat „în mod repetat și abuziv”, la 112. Judecătorii l-au iertat, reducând sancțiunea la 2.000 de lei # Aktual24
Un bărbat din Vrancea a fost inițial sancționat cu trei amenzi distincte, însumând 20.000 de lei, pentru apelarea abuzivă a Serviciului 112 în luna iulie 2025. Bărbatul era supărat pe un vecin „influent” Potrivit cotidianului local, Monitorul de Vrancea, faptele au constat în trei apeluri consecutive făcute pentru a reclama un conflict cu un vecin, […]
08:10
Kremlinul ispitește Casa Albă: „Ridicarea sancțiunilor aplicate Rusiei ar aduce Americii sute de miliarde de dolari” # Aktual24
Reprezentantul special al Kremlinului pentru investiții și cooperare economică, Kirill Dmitriev, a declarat că ridicarea sancțiunilor impuse Rusiei ar fi în interesul Statelor Unite, susținând că restricțiile au generat pierderi de peste 300 de miliarde de dolari pentru companiile americane. Dmitriev: Interesul economic al SUA este reluarea cooperării Mesajul a fost publicat pe platforma X […]
Acum 6 ore
07:50
Ministrul Apărării, Radu Miruță, dă asigurări: „La militari nu se vor tăia pensiile”. Pensia medie în MApN este de 5.008 lei # Aktual24
Ministrul Apărării, Radu Miruță, a declarat miercuri seară că pensiile militarilor nu vor fi reduse, în contextul dezbaterilor generate de decizia Curtea Constituțională a României (CCR) privind reforma pensiilor magistraților. Oficialul a precizat că situația militarilor este diferită și că nu există intenția de a diminua veniturile acestora, transmite Observator News. Radu Miruță: Pensiile și […]
07:40
Ce-ar putea merge rău? Donald Trump susține producerea în SUA a unui erbicid suspectat de OMS că ar fi cancerigen # Aktual24
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a emis un ordin executiv prin care solicită măsuri pentru sprijinirea producției interne de glifosat și fosfor, argumentând că aceste substanțe sunt esențiale pentru securitatea alimentară și apărarea națională. Potrivit Reuters, decizia vine într-un context în care erbicidele pe bază de glifosat, inclusiv celebrul produs Roundup, sunt intens utilizate în […]
07:20
Patru sud-africani s-au întors din Ucraina după ce au luptat de partea Rusiei – revenirea lor, negociată de președinții Ramaphosa și Putin # Aktual24
Patru cetățeni sud-africani care s-au înrolat în forțele ruse pentru a lupta în Ucraina au revenit acasă, potrivit unui anunț al Ministerului de Externe de la Pretoria. Revenirea lor are loc după o discuție telefonică, pe 10 februarie, între președintele Africii de Sud, Cyril Ramaphosa, și liderul rus Vladimir Putin, în cadrul căreia a fost […]
07:10
Coreea de Nord a prezentat un lansator de rachete „capabil să tragă focoase nucleare”, în cinstea Congresului Partidului # Aktual24
Coreea de Nord a dezvăluit oficial un sistem de lansatoare multiple de rachete de 600 mm pe care statul susține că îl poate echipa cu focoase nucleare, într-o ceremonie organizată înainte de al Nouălea Congres al Partidului Muncitoresc — cel mai important eveniment politic al țării. O armă „unică în lume” Liderul nord-coreean Kim Jong […]
Acum 12 ore
23:30
Principalii aliați europeni refuză să participe la prima reuniune a Consiliului pentru Pace al lui Trump. Persoanele desemnate să pună în aplicare planul de pace încă nu știu cum ar trebui să funcționeze # Aktual24
Zeci de lideri mondiali și delegații naționale vor participa, joi, la Washington DC, la reuniunea inaugurală a Consiliului pentru Pace al lui Donald Trump. Principalii aliați europeni au refuzat să se alăture grupului și au criticat finanțarea și mandatul politic neclare ale organizației. Casa Albă a indicat că summitul noului său consiliu ad-hoc, de la […]
Acum 24 ore
22:50
Hacker spaniol arestat după ce s-a cazat la un hotel de lux din Madrid plătind un cent pe noapte în loc de 1.000 de euro # Aktual24
Poliția spaniolă a anunțat, miercuri, arestarea unui tânăr hacker care se caza în hoteluri de lux plătind un cent pe noapte în loc de 1.000 de euro. Tânărul selecta „opțiunea de plată prin intermediul unei renumite platforme internaționale de plăți online„, apoi „modifica procesul de validare a tranzacției, reușind să determine sistemul să autorizeze operațiunea […]
22:40
O dispută diplomatică se intensifică între Belgia și SUA, ambasadorul lui Donald Trump refuzând să-și ceară scuze pentru acuzația de antisemitism și amenințănd că va interzice unui politician socialist să călătorească în SUA. Bill White, un aliat fidel al președintelui, la fel ca mulți ambasadori americani, a cerut luni Belgiei să renunțe la o anchetă […]
22:20
În centrul UE se conturează o nouă confruntare pentru putere. Jocurile de influență au început deja în Parlamentul European # Aktual24
Cu mai mult de un an înainte de remanierea de la jumătatea mandatului din 2027, Parlamentul European fierbe. În spatele uşilor închise, alianţele se negociază la sânge, promisiunile se fac şi se retrag, iar marile grupuri politice se pregătesc pentru o confruntare care poate redesena echilibrul de putere la Bruxelles. Miza nu este doar o […]
22:20
O boală tropicală extrem de dureroasă poate fi acum transmisă în aproape întreaga Europă, arată un studiu # Aktual24
Un studiu a descoperit că o boală tropicală extrem de dureroasă numită chikungunya poate fi transmisă acum de țânțari în cea mai mare parte a Europei. Temperaturile mai ridicate cauzate de criza climatică înseamnă că infecțiile sunt acum posibile mai mult de șase luni pe an în Spania, Grecia și alte țări din sudul Europei […]
22:10
În atenția celor care caută sfaturi medicale online: informațiile oferite de inteligența artificială pot fi incorecte # Aktual24
Google pune oamenii în pericol, minimizând avertismentele de siguranță potrivit cărora sfaturile medicale generate de inteligența artificială pot fi greșite, scrie The Guardian. În timp ce compania susține că prezentările generale AI îi îndeamnă pe utilizatori să caute ajutor profesional, adevărul este că aceste avertismente sunt adesea abia vizibile, lăsând utilizatorii expuși la informații potențial […]
21:40
Coreea de Sud intenționează să reimpună zona de interdicție aeriană la granița cu Coreea de Nord, în urma discuțiilor cu forțele armate # Aktual24
Coreea de Sud face pași importanți pentru reducerea tensiunilor la granița cu Nordul, reintroducând zona de interdicție aeriană prevăzută în pactul militar intercoreean din 2018. Această mișcare strategică, anunțată de ministrul sud-coreean al unificării, Chung Dong-young, are scopul de a preveni conflictele neintenționate și de a restabili încrederea între cele două armate, relatează The Korea […]
21:40
Trump stârnește îngrijorări în Taiwan: Președintele american spune că va discuta cu președintele chinez Xi Jinping pachetele de arme destinate insulei # Aktual24
Comentariul președintelui american Donald Trump, conform căruia discută despre potențiale vânzări de arme către Taiwan cu președintele chinez Xi Jinping, stârnește îngrijorări la Taipei, în condițiile în care democrația insulară se bazează pe sprijinul SUA în fața revendicărilor teritoriale ale Chinei. Experții spun că discuțiile ar putea încălca principiile de politică externă vechi de decenii […]
21:10
Tensiuni cu China. Scădere remarcabilă a numărului de turiști din Japonia de Anul Nou Chinezesc # Aktual24
Numărul turiștilor chinezi care vizitează Japonia a fost de trei ori mai mic luna trecută. Aceștia constituie în mod tradițional cel mai mare grup de vizitatori. Momentul în care se sărbătorește Anul Nou Chinezesc și deteriorarea relațiilor dintre cele două țări explică această scădere. Între timp, numărul turiștilor occidentali este în continuă creștere. Scăderea este […]
20:50
Bandele din Londra folosesc Snapchat pentru a recruta copii în scopul furtului de telefoane. Turiștii devin astfel ținte ușoare în anumite zone # Aktual24
Copiii de doar 14 ani sunt recrutați pe Snapchat de bande din Londra pentru a fura telefoane înainte de a merge la școală, primind sume de bani care îi atrag în lumea infracționalității încă de la o vârstă fragedă. Potrivit The Guardian, fenomenul a luat amploare în capitala Marii Britanii, punând în evidență vulnerabilitatea adolescenților […]
20:40
„O confruntare geopolitică”. Europa adoptă măsuri mai stricte împotriva giganților tehnologici, riscând să creeze tensiuni cu Washingtonul # Aktual24
Mai multe state europene intensifică presiunea asupra marilor platforme de socializare, în timp ce siguranța copiilor devine un subiect fierbinte de politică internațională, generând tensiuni cu Statele Unite. Spania, Marea Britanie, Irlanda și alte țări iau măsuri concrete împotriva companiilor tech precum Meta, X și TikTok, declanșând investigații și dezbateri legate de conținutul online și […]
20:40
20:10
Economia Rusiei se află într-o stare critică: de ce Vladimir Putin se teme mai mult de efectele demobilizării decât de prelungirea conflictului # Aktual24
În timp ce războiul din Ucraina se apropie de împlinirea a patru ani, economia Rusiei pare prinsă într-un punct fără întoarcere, unde fiecare resursă folosită pentru efortul militar degradează capacitatea sa de a se reface. Cei care studiază dinamica economică avertizează că, deși sistemul nu se va prăbuși imediat, revenirea completă este practic imposibilă, iar […]
20:00
19:50
Doliu la Realitatea. Cristoiu: ”Decizia CCR privind pensiile seamănă uluitor cu anularea alegerilor” # Aktual24
Teorie halucinantă a lui Ion Cristoiu emisă la postul de propagandă Realitatea Plus în legătură cu decizia CCR privind pensiile magistraților. ”Pentru mine rămâne un mister de ce acum și nu au făcut-o acum trei luni. Seamănă uluitor cu anularea alegerilor. Deci adâncește misterul în legătură cu felul în care lucrează această Curte. Încă o […]
19:50
Ucraina a adoptat o invenție militară apărută în timpul Revoluției Franceze. Cum a fost readaptată și revitalizată în epoca inteligenței artificiale # Aktual24
Reinventate ca lansatoare de drone cu rază lungă de acțiune și ghidate cu ajutorul inteligenței artificiale, baloanele de mare altitudine au devenit una dintre cele mai surprinzătoare și eficiente arme ale războiului modern. De la frontul din Ucraina până la exercițiile militare din Statele Unite și Europa, aceste aeronave aparent rudimentare rescriu regulile confruntărilor aeriene, […]
19:40
București: Operatorii de salubrizare de la sectoare ar fi raportat mai multe utilaje în teren decât au fost în realitate # Aktual24
Operatorii de salubrizare de la sectoare se pare că au raportat mai multe utilaje în teren și mai mulți oameni decât au fost în realitate. Poliția Locală a Municipiului București face cercetări și dacă se confirmă, vor fi amendați, a declarat miercuri primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu. „Primăria Capitalei nu are operatori de salubrizare, […]
19:30
19:20
După victoria de la CCR, Bolojan trece la următoarea etapă: sunt vizați ”specialii” din structurile de apărare, ordine publică și siguranță națională # Aktual24
Premierul Ilie Bolojan a declarat miercuri seară că Guvernul pregătește modificări legislative pentru corectarea sistemelor de pensii speciale în care pensionarea este posibilă la 50-52 de ani, anunțând că proiectele de lege vor fi prezentate în luna martie și vor viza, în principal, angajații din structurile de apărare, ordine publică și siguranță națională. „Consider că […]
19:10
UE autorizează o doză mai mare de Wegovy pentru tratamentul obezității: ce relevă studiile # Aktual24
Comisia Europeană a aprobat o doză mai mare a medicamentului pentru obezitate Wegovy, oferind pacienţilor și medicilor o opțiune revoluționară pentru pierderea în greutate mai accentuată. Această decizie marchează un pas semnificativ în lupta împotriva obezității și deschide noi perspective pentru tratamente eficiente și personalizate, relatează Reuters. Eficiență demonstrată în studii clinice Wegovy, produs de […]
19:00
Analiști: ”Bolojan e primul politician care a reușit să taie (din) pensiile speciale/ Soldatul japonez a rămas în tranșeu până s-a tras ultimul cartuș” # Aktual24
Premierul Ilie Bolojan este principalul beneficiar politic al deciziei Curții Constituționale privind modificarea pensiilor de serviciu ale magistraților, consideră jurnalistul Sebastian Zachmann, care apreciază că hotărârea oferă șefului Guvernului un avantaj major în consolidarea poziției sale politice. „Marele câștigător politic e premierul Ilie Bolojan. E primul politician care a reușit să taie (din) pensiile speciale. […]
18:50
18:40
Tranzacție eșuată în Timișoara. Dealer de „cristal”, prins în flagrant de polițiștii BCCO # Aktual24
Procurorii DIICOT Timișoara au dispus reținerea unui bărbat în vârstă de 30 de ani, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii grave de trafic de droguri de mare risc. Anchetatorii au monitorizat activitatea suspectului pe parcursul primelor luni ale anului 2026. Flagrant în municipiu. 150 de grame de „cristal” vândute pentru 6.000 de lei Bărbatul a fost prins […]
18:40
Germania schimbă foaia. Serviciul secret BND va intra în ofensivă, va putea să comită acte de sabotaj în străinătate # Aktual24
Germania pregătește o reformă amplă a serviciului său de informații externe (BND), care ar urma să primească atribuții extinse, inclusiv în domeniul operațiunilor cibernetice ofensive și al acțiunilor de contracarare activă a amenințărilor, pe fondul temerilor privind o posibilă reducere a schimbului de informații cu Statele Unite. Autoritățile germane consideră că dependența de informațiile furnizate […]
18:20
Captură de 300.000 de euro. Traficanți din Pitești, arestați după ce au îngropat kilograme de cocaină # Aktual24
Procurorii DIICOT Pitești au reținut astăzi trei bărbați cercetați pentru trafic de droguri de mare risc, cu vârste cuprinse între 36 și 45 de ani, care au acționat coordonat începând cu luna noiembrie a anului trecut. Liderul grupului asigura aprovizionarea constantă cu substanțe interzise. Flagrant de proporții în Pitești. Trei kilograme de „cristal”, vândute sub […]
18:20
Conexiuni ciudate: un fost șofer cu afaceri cu familia Paul Stănescu a cumpărat terenuri de milioane de euro în Craiova # Aktual24
Firma Nicosorian Total Ins SRL, asociată cu fostul șofer Sorin Iancu, a achiziționat terenuri și clădiri în municipiul Craiova vizate anterior pentru cumpărare de către administrația locală condusă de primarul Lia Olguța Vasilescu, în timp ce investigații ale jurnaliștilor de la newscenter.ro indică legături financiare ale aceleiași societăți cu ferma familiei fostului secretar general al […]
18:10
Blocaj din Germania. Cancelarul își exprimă îndoielile cu privire la proiectul franco-german FCAS de avion de vânătoare de generație viitoare # Aktual24
Proiectul franco-german de al avionului a fost deja amânat de mai multe ori, iar acum cancelarul Merz pune la îndoială viabilitatea proiectului. El susține că cerințele militare ale ambelor țări sunt prea diferite. Prin urmare, proiectul este mai precar ca niciodată. Merz și-a exprimat îndoieli fundamentale cu privire la proiectul comun al avionului de vânătoare […]
18:10
Curtea de Apel: ”Am luat act cu îngrijorare de decizia CCR. Este un regres în statutul de independență” # Aktual24
Curtea de Apel București a transmis că privește „cu îngrijorare” decizia Curții Constituționale privind constituționalitatea proiectului de lege referitor la pensiile de serviciu ale magistraților, avertizând asupra riscurilor majore pentru funcționarea sistemului judiciar și pentru independența justiției. „Curtea de Apel București a luat act cu îngrijorare de decizia Curţii Constituţionale privind conformitatea Proiectului de lege […]
17:50
Sondaj: Aproape 50% dintre americani consideră că Trump este corupt, rasist și lipsit de compasiune. Un rezultat alarmant pentru republicani # Aktual24
Aproape jumătate dintre americani îl descriu pe pe președintele Trump drept „corupt”, „rasist” și „crud”, potrivit unui nou sondaj care ridică semne de întrebare serioase pentru republicani înaintea alegerilor de la mijlocul mandatului. Nemulțumirea publicului față de modul în care Trump își exercită atribuțiile este exprimată în termeni extrem de duri, reflectând o realitate politică […]
17:40
Canada se rupe de SUA în plan militar, anunță investiții de miliarde: „Nu ne mai putem permite să ne bazăm pe alții” # Aktual24
Canada a lansat un plan ambițios de miliarde de dolari pentru a-și consolida armata și a reduce dependența față de Statele Unite, marcând un moment istoric în politica de securitate a țării. Premierul Mark Carney a subliniat că strategia se bazează pe companiile naționale și pe capacitatea internă de apărare, punând accent pe suveranitatea și […]
17:40
Banca Națională a României a emis miercuri o avertizare pentru toți utilizatorii din mediul online, deoarece imaginea guvernatorului Mugur Isărescu este folosită fraudulos în postări de tip deepfake. Infractorii promovează platforme de investiții false prin materiale video și audio manipulate. Tehnologia deepfake și manipularea prin interviuri TV celebre Conținutul falsificat folosește pagini clonate ale unor […]
17:20
Bulgaria va organiza alegeri parlamentare anticipate pe 19 aprilie, după amplele proteste anticorupție care au provocat căderea guvernului # Aktual24
Al optulea vot în doar cinci ani vine după demisia guvernului după săptămâni de proteste legate de buget și presupuse acte de corupție. Președinta Iliana Iotova a anunțat că Bulgaria va organiza alegeri parlamentare anticipate pe 19 aprilie, relatează Reuters. Instalarea guvernului interimar Anunțul de miercuri vine după demisia guvernului anterior în decembrie, în urma […]
