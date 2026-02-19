Arhid. Sorin Mihalache a explicat de ce mila este criteriul fundamental la Judecata lui Hristos

19:40

Credincioșii Parohiei „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din localitatea Uzdin, Serbia, au avut duminică ocazia de a se închina, pentru prima dată, la un fragment din cinstitele moaște ale Sfântului Ierarh Nectarie de la Egina. Racla a fost adusă de la Catedrala Episcopală „Înălțarea Domnului” din Vârșeț de un sobor de clerici condus de părintele Emanuel…