Cum să repari podelele cu un amestec sub 30 de lei. Ai nevoie de ciment și zahăr
Newsweek.ro, 19 februarie 2026 19:20
Cu doar zahăr, apă și ciment poți repara rapid crăpăturile din podea. Amestecul costă puțin, se prep...
Acum 30 minute
19:20
19:10
Motivul pentru care oamenii pun mingi de tenis pe bila de la remorcă. Te scapă de rugină? # Newsweek.ro
Motivul pentru care oamenii pun mingi de tenis pe bila de la remorcă. Te scapă de rugină? O minge de...
Acum o oră
18:50
La cât timp după îngheț poți turna beton în curte? Ce temperatură trebuie să fie afară # Newsweek.ro
Turnarea betonului după o perioadă cu îngheț necesită atenție sporită, deoarece temperaturile scăzut...
18:40
Cuplu căsătorit timp de 87 ani a petrecut 50 de ani la pensie. Care e secretul unei vieți lungi? # Newsweek.ro
Manoel Angelim Dino, 105 ani, și Maria de Sousa Dino, 101 ani, s-au căsătorit în 1940 și au avut împ...
Acum 2 ore
18:30
Aerisești prea mult iarna? Greșeala banală care îți poate distruge casa, descoperită prea târziu # Newsweek.ro
Mai mult aer proaspăt sună întotdeauna bine. Dar mai ales iarna, ventilația necorespunzătoare poate ...
18:20
Trump a declarat că nu crede în energia eoliană. Iată ce au făcut țările europene puțin mai târziu # Newsweek.ro
Într-un discurs recent la Davos, președintele Donald Trump a criticat „morile de vânt” numindu-le „p...
18:20
Germania intră în „umbrela nucleară” a Europei cu avioane de vânătoare. Vor purta arme nucleare franceze # Newsweek.ro
Cancelarul german Friedrich Merz consideră că revenirea la relații normale cu Federația Rusă este p...
18:00
Horoscop de weekend 21-22 februarie. 4 zodii au noroc la bani și dragoste. Balanță – iubire, Săgetător – bani # Newsweek.ro
Weekendul 21-22 februarie aduce vești bune pentru patru zodii, cu surprize plăcute atât în plan fina...
17:50
Presa germană: SUA ar fi avertizat Germania în legătură cu un posibil atac asupra infrastructurii din UK # Newsweek.ro
Der Spiegel susține că CIA știa încă din primăvara lui 2022 despre planurile de sabotare a conductei...
17:40
Veste proastă, pentru ciorditori! Supermarket-urile trec la camere video cu AI, care „văd” orice mișcare # Newsweek.ro
Supermarket-urile trec la camere video de supraveghere cu AI, care „văd” orice mișcare, în încercare...
17:40
Techsylvania revine la Cluj-Napoca cu lideri care modelează viitorul tehnologiei și al businessului # Newsweek.ro
Devenit în ultimii ani epicentrul tech & business al Europei de Est, Techsylvania anunță lansarea ed...
Acum 4 ore
17:30
Ministrul Mediului: Reorganizările din Ministerul Mediului vor contribui la reducerea cheltuielilor cu 10% # Newsweek.ro
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a afirmat joi că la nivelul instituției pe care o conduce au fos...
17:20
Răspundere penală pentru copiii de 12 ani. Unde se întâmplă. Și România se gândește la o măsură similară # Newsweek.ro
O propunere controversată va stârni agitație la conferința federală a unui partid din Germania. CDU ...
17:20
Ministrul Muncii anunță: salariul minim va crește, actul normativ ar putea fi aprobat în una-două săptămâni # Newsweek.ro
Actul normativ care prevede creşterea salariului minim de la 1 iulie 2026 va fi aprobat într-o săptă...
17:10
Hoții profită de frig: falsa vânzare de pături, noua metodă de a intra în casele bătrânilor # Newsweek.ro
Hoții se adaptează frigului de afară, astfel că au pus la cale o strategie pentru sezonul rece. Doi ...
17:00
16:50
16:40
Ministrul Muncii: Decizia privind majorarea salariului minim, în cel mult două săptămâni # Newsweek.ro
16:40
VIDEO Consiliul pentru Pace organizat de Trump a început. Nicușor Dan va avea o intervenție # Newsweek.ro
Președintele Nicușor Dan va avea o intervenție, joi, în cadrul reuniunii Consiliului pentru Pace de ...
16:30
Modular Services, companie de outsourcing, își dublează spațiul de birouri la 1.300 mp în Palas Iași # Newsweek.ro
Modular Services, companie de outsourcing specializată în operațiuni IT, financiare și securitate ci...
16:30
România a pierdut „meciul” cu Turcia. Noul break de familie Dacia C-Neo nu va fi făcut la Pitești, ci la Bursa # Newsweek.ro
În contextul economic actual, în care toți constructorii auto încearcă să-și eficientizeze cât mai m...
16:20
Dragoș Pîslaru: România va trimite Comisiei Europene o nouă scrisoare privind cererea de plată 3 din PNRR # Newsweek.ro
Ministrul Investițiilor și Proiectelor europene, Dragoș Pîslaru, a anunțat, joi, că a notificat Comi...
16:10
Nepal înăsprește regulile pentru alpiniștii care vor să urce pe Everest. Care vor fi acestea? # Newsweek.ro
Guvernul nepalez intenționează să impună candidaților care vor să escaladeze Everestul, cel mai înal...
16:10
16:00
SUA se pregătesc pentru lovituri aeriene masive în Iran. Ce avioane au mai ajuns în Golf # Newsweek.ro
Avioane cisternă și pachete de avioane de vânătoare ale USAF au zburat spre Orientul Mijlociu, prelu...
15:50
Veste proastă de la ANAF, pentru persoanele cu insolvențe multe la activ: „Tu nu mai poţi să-ţi faci firmă” # Newsweek.ro
Preşedintele ANAF, Adrian Nica, vrea modificarea cazierului fiscal astfel să le fie interzisă înfiin...
15:40
România participă la programul european EastInvest. Cine va beneficia de 20.000.000.000 € și ce trebuie făcut? # Newsweek.ro
România participă la programul european EastInvest, un instrument care ajută cu 20.000.000.000 € pen...
Acum 6 ore
15:30
Dezastrul de la Salina Praid: Guvernul a aprobat planul sistemului de protecţie împotriva inundaţiilor # Newsweek.ro
Guvernul a aprobat planul sistemului de protecţie împotriva inundaţiilor de la Praid. Săptămâna viit...
15:20
Trump cere revenirea NATO la „setările din fabrică”. Ucraina, Irak și Kosovo, primele vizate # Newsweek.ro
Statele Unite, sub conducerea lui Donald Trump, cer NATO să reducă drastic misiunile externe, inclus...
15:10
Eroii din nămeți: mers ieri kilometri prin zăpadă până la brâu, la o pacientă ce a născut acasă # Newsweek.ro
O intervenție dramatică, desfășurată contracronometru și în condiții meteo extreme, a avut loc în sa...
14:50
14:50
Câți ani de închisoare a primit pentru avocata care a izbit intenționat cu Mercedesul un motociclist? # Newsweek.ro
Avocata care a acroșat un motociclist în Nicolina a fost condamnată. După trei amânări consecutive a...
14:20
O comună cu 3.300 locuitori dă 30% din buget pe salariile din primărie. Primește subvenții de 12.000.000 lei # Newsweek.ro
Comuna Puiești are 3.300 de locuitori și o datorie de 1.700.000 lei la ANAF în 2025. Localitatea che...
14:10
METEO Șefa ANM anunță frig năprasnic de minus 15 grade. Specialiștii accuweather o contrazic: 17 grade cu plus # Newsweek.ro
România se pregătește pentru un weekend rece, dar prognozele diferă semnificativ între autoritățile ...
Acum 8 ore
13:30
Lovitură la pensie. Pensionarii vor plăti mai mult pentru adeverințele cu veniturile nepermanente. De ce? # Newsweek.ro
Pensionarii vor primi o lovitură după ce prețurile pentru obținerea documentelor care să ateste că a...
13:20
BREAKING Prințul Andrew, fratele regelui Charles, acuzat că a divulgat informații lui Jeffrey Epstein, arestat # Newsweek.ro
Poliția din Marea Britanie a anunțat că Andrew Mountbatten-Windsor a fost arestat sub suspiciunea de...
13:10
Nicușor Dan, invitat de Donald Trump să vorbească la reuniunea Consiliului Păcii de la Washington # Newsweek.ro
Donald Trump l-a invitat pe Nicușor Dan să aibă o intervenție la reuniunea Consiliului Păcii de la W...
13:00
13:00
12:50
Trump adaugă culorile sale preferate - auriu, roşu, alb şi albastru închis - la Air Force One # Newsweek.ro
Forţele Aeriene ale Statelor Unite au decis să aplice schema de culori preferată a preşedintelui Don...
12:40
BREAKING: Prințul Andrew, fratele regelui Charles al III-lea, vizat în dosarele Epstein, arestat # Newsweek.ro
12:40
Criză gravă de sănătate publică, în România. Aproape 50% din copii, nevaccinați. Bolile au explodat # Newsweek.ro
Rata de vaccinare a atins minimul istoric în România, iar specialiști în sănătate public atrag atenț...
12:30
Incendiile domină topul despăgubirilor pentru locuinţe. daune de peste 1.300.000 euro în nouă luni # Newsweek.ro
Incendiile au generat 8 din 10 dintre cele mai mari despăgubiri achitate pentru locuinţe în primele ...
12:20
Reprezentanții agenției de rating Moody s, la București. Ce au discutat cu Bolojan, Nazare și Nanu? # Newsweek.ro
Reprezentanții agenției de rating Moody s s-au întâlnit astăzi la București cu premierul Ilie Boloja...
12:10
Protest în București pentru pensii mai mari pentru pensionarii cu grupe de muncă. Ce șanse de rezolvare sunt? # Newsweek.ro
Pensionarii care au muncit în condiții grele de muncă (la grupa I și II) protestează azi în Bucureșt...
12:00
Trump ordonă retragerea totală a armatei SUA din Siria. SUA îndreaptă "tunurile" către Iran # Newsweek.ro
Statele Unite intenționează să își încheie prezența militară din Siria și să retragă aproximativ 1.0...
11:50
Semnal de alarmă, de la DIICOT. România a devenit o piață de consum emergentă a drogurilor. Cum se distribuie? # Newsweek.ro
DIICOT trage un semnal de alarmă în raportul său de activitate pe 2025, afirmând că România a deveni...
11:40
Acum 12 ore
11:20
Mugur Isărescu anunță că pensiile nu mai cresc o perioadă. El încasează o pensie de 26.000 lei # Newsweek.ro
Mugur Isărescu a anunțat că pensiile nu vor mai crește în următoarea pertioadă deoarece au crescut „...
10:50
OFICIAL Armata Poloneză interzice mașinile „Made in China”. Risc de „achiziții de date necontrolate”! # Newsweek.ro
Armata Poloneză a decis să interzică accesul mașinilor „Made in China” în bazele și celelalte facili...
