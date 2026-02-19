Cum să repari podelele cu un amestec sub 30 de lei. Ai nevoie de ciment și zahăr

Newsweek.ro, 19 februarie 2026 19:20

Cu doar zahăr, apă și ciment poți repara rapid crăpăturile din podea. Amestecul costă puțin, se prep...

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Newsweek.ro

Acum 30 minute
19:20
Cum să repari podelele cu un amestec sub 30 de lei. Ai nevoie de ciment și zahăr Newsweek.ro
Cu doar zahăr, apă și ciment poți repara rapid crăpăturile din podea. Amestecul costă puțin, se prep...
19:10
Motivul pentru care oamenii pun mingi de tenis pe bila de la remorcă. Te scapă de rugină? Newsweek.ro
Motivul pentru care oamenii pun mingi de tenis pe bila de la remorcă. Te scapă de rugină? O minge de...
Acum o oră
18:50
La cât timp după îngheț poți turna beton în curte? Ce temperatură trebuie să fie afară Newsweek.ro
Turnarea betonului după o perioadă cu îngheț necesită atenție sporită, deoarece temperaturile scăzut...
18:40
Cuplu căsătorit timp de 87 ani a petrecut 50 de ani la pensie. Care e secretul unei vieți lungi? Newsweek.ro
Manoel Angelim Dino, 105 ani, și Maria de Sousa Dino, 101 ani, s-au căsătorit în 1940 și au avut împ...
Acum 2 ore
18:30
Aerisești prea mult iarna? Greșeala banală care îți poate distruge casa, descoperită prea târziu Newsweek.ro
Mai mult aer proaspăt sună întotdeauna bine. Dar mai ales iarna, ventilația necorespunzătoare poate ...
18:20
Trump a declarat că nu crede în energia eoliană. Iată ce au făcut țările europene puțin mai târziu Newsweek.ro
Într-un discurs recent la Davos, președintele Donald Trump a criticat „morile de vânt” numindu-le „p...
18:20
Germania intră în „umbrela nucleară” a Europei cu avioane de vânătoare. Vor purta arme nucleare franceze Newsweek.ro
Cancelarul german Friedrich Merz consideră că revenirea la relații normale cu Federația Rusă este p...
18:00
Horoscop de weekend 21-22 februarie. 4 zodii au noroc la bani și dragoste. Balanță – iubire, Săgetător – bani Newsweek.ro
Weekendul 21-22 februarie aduce vești bune pentru patru zodii, cu surprize plăcute atât în plan fina...
17:50
Presa germană: SUA ar fi avertizat Germania în legătură cu un posibil atac asupra infrastructurii din UK Newsweek.ro
Der Spiegel susține că CIA știa încă din primăvara lui 2022 despre planurile de sabotare a conductei...
17:40
Veste proastă, pentru ciorditori! Supermarket-urile trec la camere video cu AI, care „văd” orice mișcare Newsweek.ro
Supermarket-urile trec la camere video de supraveghere cu AI, care „văd” orice mișcare, în încercare...
17:40
Techsylvania revine la Cluj-Napoca cu lideri care modelează viitorul tehnologiei și al businessului Newsweek.ro
Devenit în ultimii ani epicentrul tech & business al Europei de Est, Techsylvania anunță lansarea ed...
Acum 4 ore
17:30
Ministrul Mediului: Reorganizările din Ministerul Mediului vor contribui la reducerea cheltuielilor cu 10% Newsweek.ro
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a afirmat joi că la nivelul instituției pe care o conduce au fos...
17:20
Răspundere penală pentru copiii de 12 ani. Unde se întâmplă. Și România se gândește la o măsură similară Newsweek.ro
O propunere controversată va stârni agitație la conferința federală a unui partid din Germania. CDU ...
17:20
Ministrul Muncii anunță: salariul minim va crește, actul normativ ar putea fi aprobat în una-două săptămâni Newsweek.ro
Actul normativ care prevede creşterea salariului minim de la 1 iulie 2026 va fi aprobat într-o săptă...
17:10
Hoții profită de frig: falsa vânzare de pături, noua metodă de a intra în casele bătrânilor Newsweek.ro
Hoții se adaptează frigului de afară, astfel că au pus la cale o strategie pentru sezonul rece. Doi ...
17:00
RBL: România trebuie să fie în primul val al aprofundării Uniunii Piețelor de Capital Newsweek.ro
La nivel european, aprofundarea Uniunii Piețelor de Capital urmărește integrarea mai profundă a pieț...
16:50
Cutremur cu magnitudinea 4,1 în apropierea Lisabonei Newsweek.ro
Un seism cu magnitudinea 4,1 s-a produs joi în apropierea capitalei Portugaliei, Lisabona, însă nu a...
16:40
Ministrul Muncii: Decizia privind majorarea salariului minim, în cel mult două săptămâni Newsweek.ro
Ministrul Muncii: Decizia privind majorarea salariului minim, în cel mult două săptămâni. Actul norm...
16:40
VIDEO Consiliul pentru Pace organizat de Trump a început. Nicușor Dan va avea o intervenție Newsweek.ro
Președintele Nicușor Dan va avea o intervenție, joi, în cadrul reuniunii Consiliului pentru Pace de ...
16:30
Modular Services, companie de outsourcing, își dublează spațiul de birouri la 1.300 mp în Palas Iași Newsweek.ro
Modular Services, companie de outsourcing specializată în operațiuni IT, financiare și securitate ci...
16:30
România a pierdut „meciul” cu Turcia. Noul break de familie Dacia C-Neo nu va fi făcut la Pitești, ci la Bursa Newsweek.ro
În contextul economic actual, în care toți constructorii auto încearcă să-și eficientizeze cât mai m...
16:20
Dragoș Pîslaru: România va trimite Comisiei Europene o nouă scrisoare privind cererea de plată 3 din PNRR Newsweek.ro
Ministrul Investițiilor și Proiectelor europene, Dragoș Pîslaru, a anunțat, joi, că a notificat Comi...
16:10
Nepal înăsprește regulile pentru alpiniștii care vor să urce pe Everest. Care vor fi acestea? Newsweek.ro
Guvernul nepalez intenționează să impună candidaților care vor să escaladeze Everestul, cel mai înal...
16:10
Peste 1.000 de kenyeni, trimiși drept „carne de tun” de Putin în războiul din Ucraina Newsweek.ro
Un raport al spionajului kenyan, prezentat deputaţilor din țara din Africa de Est, relevă că peste 1...
16:00
SUA se pregătesc pentru lovituri aeriene masive în Iran. Ce avioane au mai ajuns în Golf Newsweek.ro
Avioane cisternă și pachete de avioane de vânătoare ale USAF au zburat spre Orientul Mijlociu, prelu...
15:50
Veste proastă de la ANAF, pentru persoanele cu insolvențe multe la activ: „Tu nu mai poţi să-ţi faci firmă” Newsweek.ro
Preşedintele ANAF, Adrian Nica, vrea modificarea cazierului fiscal astfel să le fie interzisă înfiin...
15:40
România participă la programul european EastInvest. Cine va beneficia de 20.000.000.000 € și ce trebuie făcut? Newsweek.ro
România participă la programul european EastInvest, un instrument care ajută cu 20.000.000.000 € pen...
Acum 6 ore
15:30
Dezastrul de la Salina Praid: Guvernul a aprobat planul sistemului de protecţie împotriva inundaţiilor Newsweek.ro
Guvernul a aprobat planul sistemului de protecţie împotriva inundaţiilor de la Praid. Săptămâna viit...
15:20
Trump cere revenirea NATO la „setările din fabrică”. Ucraina, Irak și Kosovo, primele vizate Newsweek.ro
Statele Unite, sub conducerea lui Donald Trump, cer NATO să reducă drastic misiunile externe, inclus...
15:10
Eroii din nămeți: mers ieri kilometri prin zăpadă până la brâu, la o pacientă ce a născut acasă Newsweek.ro
O intervenție dramatică, desfășurată contracronometru și în condiții meteo extreme, a avut loc în sa...
14:50
Caz rarisim în trafic: șofer bătut de un pieton enervat de claxoanele din trafic Newsweek.ro
Un șofer a fost bătut de un pieton după un incident în trafic. Exasperat de claxoanele mașinilor blo...
14:50
Câți ani de închisoare a primit pentru avocata care a izbit intenționat cu Mercedesul un motociclist? Newsweek.ro
Avocata care a acroșat un motociclist în Nicolina a fost condamnată. După trei amânări consecutive a...
14:20
O comună cu 3.300 locuitori dă 30% din buget pe salariile din primărie. Primește subvenții de 12.000.000 lei Newsweek.ro
Comuna Puiești are 3.300 de locuitori și o datorie de 1.700.000 lei la ANAF în 2025. Localitatea che...
14:10
METEO Șefa ANM anunță frig năprasnic de minus 15 grade. Specialiștii accuweather o contrazic: 17 grade cu plus Newsweek.ro
România se pregătește pentru un weekend rece, dar prognozele diferă semnificativ între autoritățile ...
Acum 8 ore
13:30
Lovitură la pensie. Pensionarii vor plăti mai mult pentru adeverințele cu veniturile nepermanente. De ce? Newsweek.ro
Pensionarii vor primi o lovitură după ce prețurile pentru obținerea documentelor care să ateste că a...
13:20
BREAKING Prințul Andrew, fratele regelui Charles, acuzat că a divulgat informații lui Jeffrey Epstein, arestat Newsweek.ro
Poliția din Marea Britanie a anunțat că Andrew Mountbatten-Windsor a fost arestat sub suspiciunea de...
13:10
Nicușor Dan, invitat de Donald Trump să vorbească la reuniunea Consiliului Păcii de la Washington Newsweek.ro
Donald Trump l-a invitat pe Nicușor Dan să aibă o intervenție la reuniunea Consiliului Păcii de la W...
13:00
Premierul Donald Tusk le cere cetăţenilor polonezi să părăsească imediat Iranul Newsweek.ro
Premierul polonez Donald Tusk le-a cerut joi concetăţenilor săi să părăsească "imediat" Iranul, în c...
13:00
Detaliile care transformă bucătăria într-un spațiu eficient și elegant Newsweek.ro
Într-o bucătărie modernă, atenția la detalii face diferența între un spațiu doar practic și unul car...
12:50
Trump adaugă culorile sale preferate - auriu, roşu, alb şi albastru închis - la Air Force One Newsweek.ro
Forţele Aeriene ale Statelor Unite au decis să aplice schema de culori preferată a preşedintelui Don...
12:40
BREAKING: Prințul Andrew, fratele regelui Charles al III-lea, vizat în dosarele Epstein, arestat Newsweek.ro
Poliția din Marea Britanie a anunțat că Andrew Mountbatten-Windsor a fost arestat sub suspiciunea de...
12:40
Criză gravă de sănătate publică, în România. Aproape 50% din copii, nevaccinați. Bolile au explodat Newsweek.ro
Rata de vaccinare a atins minimul istoric în România, iar specialiști în sănătate public atrag atenț...
12:30
Incendiile domină topul despăgubirilor pentru locuinţe. daune de peste 1.300.000 euro în nouă luni Newsweek.ro
Incendiile au generat 8 din 10 dintre cele mai mari despăgubiri achitate pentru locuinţe în primele ...
12:20
Reprezentanții agenției de rating Moody s, la București. Ce au discutat cu Bolojan, Nazare și Nanu? Newsweek.ro
Reprezentanții agenției de rating Moody s s-au întâlnit astăzi la București cu premierul Ilie Boloja...
12:10
Protest în București pentru pensii mai mari pentru pensionarii cu grupe de muncă. Ce șanse de rezolvare sunt? Newsweek.ro
Pensionarii care au muncit în condiții grele de muncă (la grupa I și II) protestează azi în Bucureșt...
12:00
Trump ordonă retragerea totală a armatei SUA din Siria. SUA îndreaptă &#34;tunurile&#34; către Iran Newsweek.ro
Statele Unite intenționează să își încheie prezența militară din Siria și să retragă aproximativ 1.0...
11:50
Semnal de alarmă, de la DIICOT. România a devenit o piață de consum emergentă a drogurilor. Cum se distribuie? Newsweek.ro
DIICOT trage un semnal de alarmă în raportul său de activitate pe 2025, afirmând că România a deveni...
11:40
Bolojan, discuție cu agențiile de rating. La cât va ajunge deficitul? Newsweek.ro
Premierul Ilie Bolojan s-a întâlnit joi, la Palatul Victoria, cu reprezentanţii Agenţiei internaţion...
Acum 12 ore
11:20
Mugur Isărescu anunță că pensiile nu mai cresc o perioadă. El încasează o pensie de 26.000 lei Newsweek.ro
Mugur Isărescu a anunțat că pensiile nu vor mai crește în următoarea pertioadă deoarece au crescut „...
10:50
OFICIAL Armata Poloneză interzice mașinile „Made in China”. Risc de „achiziții de date necontrolate”! Newsweek.ro
Armata Poloneză a decis să interzică accesul mașinilor „Made in China” în bazele și celelalte facili...
Mai multe ştiri
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.