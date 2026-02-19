Răspundere penală pentru copiii de 12 ani. Unde se întâmplă. Și România se gândește la o măsură similară

Newsweek.ro, 19 februarie 2026 17:20

O propunere controversată va stârni agitație la conferința federală a unui partid din Germania. CDU ...

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Newsweek.ro

Acum 10 minute
17:30
Ministrul Mediului: Reorganizările din Ministerul Mediului vor contribui la reducerea cheltuielilor cu 10% Newsweek.ro
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a afirmat joi că la nivelul instituției pe care o conduce au fos...
Acum 30 minute
17:20
Răspundere penală pentru copiii de 12 ani. Unde se întâmplă. Și România se gândește la o măsură similară Newsweek.ro
O propunere controversată va stârni agitație la conferința federală a unui partid din Germania. CDU ...
17:20
Ministrul Muncii anunță: salariul minim va crește, actul normativ ar putea fi aprobat în una-două săptămâni Newsweek.ro
Actul normativ care prevede creşterea salariului minim de la 1 iulie 2026 va fi aprobat într-o săptă...
17:10
Hoții profită de frig: falsa vânzare de pături, noua metodă de a intra în casele bătrânilor Newsweek.ro
Hoții se adaptează frigului de afară, astfel că au pus la cale o strategie pentru sezonul rece. Doi ...
Acum o oră
17:00
RBL: România trebuie să fie în primul val al aprofundării Uniunii Piețelor de Capital Newsweek.ro
La nivel european, aprofundarea Uniunii Piețelor de Capital urmărește integrarea mai profundă a pieț...
16:50
Cutremur cu magnitudinea 4,1 în apropierea Lisabonei Newsweek.ro
Un seism cu magnitudinea 4,1 s-a produs joi în apropierea capitalei Portugaliei, Lisabona, însă nu a...
16:40
Ministrul Muncii: Decizia privind majorarea salariului minim, în cel mult două săptămâni Newsweek.ro
Ministrul Muncii: Decizia privind majorarea salariului minim, în cel mult două săptămâni. Actul norm...
16:40
VIDEO Consiliul pentru Pace organizat de Trump a început. Nicușor Dan va avea o intervenție Newsweek.ro
Președintele Nicușor Dan va avea o intervenție, joi, în cadrul reuniunii Consiliului pentru Pace de ...
Acum 2 ore
16:30
Modular Services, companie de outsourcing, își dublează spațiul de birouri la 1.300 mp în Palas Iași Newsweek.ro
Modular Services, companie de outsourcing specializată în operațiuni IT, financiare și securitate ci...
16:30
România a pierdut „meciul” cu Turcia. Noul break de familie Dacia C-Neo nu va fi făcut la Pitești, ci la Bursa Newsweek.ro
În contextul economic actual, în care toți constructorii auto încearcă să-și eficientizeze cât mai m...
16:20
Dragoș Pîslaru: România va trimite Comisiei Europene o nouă scrisoare privind cererea de plată 3 din PNRR Newsweek.ro
Ministrul Investițiilor și Proiectelor europene, Dragoș Pîslaru, a anunțat, joi, că a notificat Comi...
16:10
Nepal înăsprește regulile pentru alpiniștii care vor să urce pe Everest. Care vor fi acestea? Newsweek.ro
Guvernul nepalez intenționează să impună candidaților care vor să escaladeze Everestul, cel mai înal...
16:10
Peste 1.000 de kenyeni, trimiși drept „carne de tun” de Putin în războiul din Ucraina Newsweek.ro
Un raport al spionajului kenyan, prezentat deputaţilor din țara din Africa de Est, relevă că peste 1...
16:00
SUA se pregătesc pentru lovituri aeriene masive în Iran. Ce avioane au mai ajuns în Golf Newsweek.ro
Avioane cisternă și pachete de avioane de vânătoare ale USAF au zburat spre Orientul Mijlociu, prelu...
15:50
Veste proastă de la ANAF, pentru persoanele cu insolvențe multe la activ: „Tu nu mai poţi să-ţi faci firmă” Newsweek.ro
Preşedintele ANAF, Adrian Nica, vrea modificarea cazierului fiscal astfel să le fie interzisă înfiin...
15:40
România participă la programul european EastInvest. Cine va beneficia de 20.000.000.000 € și ce trebuie făcut? Newsweek.ro
România participă la programul european EastInvest, un instrument care ajută cu 20.000.000.000 € pen...
Acum 4 ore
15:30
Dezastrul de la Salina Praid: Guvernul a aprobat planul sistemului de protecţie împotriva inundaţiilor Newsweek.ro
Guvernul a aprobat planul sistemului de protecţie împotriva inundaţiilor de la Praid. Săptămâna viit...
15:20
Trump cere revenirea NATO la „setările din fabrică”. Ucraina, Irak și Kosovo, primele vizate Newsweek.ro
Statele Unite, sub conducerea lui Donald Trump, cer NATO să reducă drastic misiunile externe, inclus...
15:10
Eroii din nămeți: mers ieri kilometri prin zăpadă până la brâu, la o pacientă ce a născut acasă Newsweek.ro
O intervenție dramatică, desfășurată contracronometru și în condiții meteo extreme, a avut loc în sa...
14:50
Caz rarisim în trafic: șofer bătut de un pieton enervat de claxoanele din trafic Newsweek.ro
Un șofer a fost bătut de un pieton după un incident în trafic. Exasperat de claxoanele mașinilor blo...
14:50
Câți ani de închisoare a primit pentru avocata care a izbit intenționat cu Mercedesul un motociclist? Newsweek.ro
Avocata care a acroșat un motociclist în Nicolina a fost condamnată. După trei amânări consecutive a...
14:20
O comună cu 3.300 locuitori dă 30% din buget pe salariile din primărie. Primește subvenții de 12.000.000 lei Newsweek.ro
Comuna Puiești are 3.300 de locuitori și o datorie de 1.700.000 lei la ANAF în 2025. Localitatea che...
14:10
METEO Șefa ANM anunță frig năprasnic de minus 15 grade. Specialiștii accuweather o contrazic: 17 grade cu plus Newsweek.ro
România se pregătește pentru un weekend rece, dar prognozele diferă semnificativ între autoritățile ...
Acum 6 ore
13:30
Lovitură la pensie. Pensionarii vor plăti mai mult pentru adeverințele cu veniturile nepermanente. De ce? Newsweek.ro
Pensionarii vor primi o lovitură după ce prețurile pentru obținerea documentelor care să ateste că a...
13:20
BREAKING Prințul Andrew, fratele regelui Charles, acuzat că a divulgat informații lui Jeffrey Epstein, arestat Newsweek.ro
Poliția din Marea Britanie a anunțat că Andrew Mountbatten-Windsor a fost arestat sub suspiciunea de...
13:10
Nicușor Dan, invitat de Donald Trump să vorbească la reuniunea Consiliului Păcii de la Washington Newsweek.ro
Donald Trump l-a invitat pe Nicușor Dan să aibă o intervenție la reuniunea Consiliului Păcii de la W...
13:00
Premierul Donald Tusk le cere cetăţenilor polonezi să părăsească imediat Iranul Newsweek.ro
Premierul polonez Donald Tusk le-a cerut joi concetăţenilor săi să părăsească "imediat" Iranul, în c...
13:00
Detaliile care transformă bucătăria într-un spațiu eficient și elegant Newsweek.ro
Într-o bucătărie modernă, atenția la detalii face diferența între un spațiu doar practic și unul car...
12:50
Trump adaugă culorile sale preferate - auriu, roşu, alb şi albastru închis - la Air Force One Newsweek.ro
Forţele Aeriene ale Statelor Unite au decis să aplice schema de culori preferată a preşedintelui Don...
12:40
BREAKING: Prințul Andrew, fratele regelui Charles al III-lea, vizat în dosarele Epstein, arestat Newsweek.ro
Poliția din Marea Britanie a anunțat că Andrew Mountbatten-Windsor a fost arestat sub suspiciunea de...
12:40
Criză gravă de sănătate publică, în România. Aproape 50% din copii, nevaccinați. Bolile au explodat Newsweek.ro
Rata de vaccinare a atins minimul istoric în România, iar specialiști în sănătate public atrag atenț...
12:30
Incendiile domină topul despăgubirilor pentru locuinţe. daune de peste 1.300.000 euro în nouă luni Newsweek.ro
Incendiile au generat 8 din 10 dintre cele mai mari despăgubiri achitate pentru locuinţe în primele ...
12:20
Reprezentanții agenției de rating Moody s, la București. Ce au discutat cu Bolojan, Nazare și Nanu? Newsweek.ro
Reprezentanții agenției de rating Moody s s-au întâlnit astăzi la București cu premierul Ilie Boloja...
12:10
Protest în București pentru pensii mai mari pentru pensionarii cu grupe de muncă. Ce șanse de rezolvare sunt? Newsweek.ro
Pensionarii care au muncit în condiții grele de muncă (la grupa I și II) protestează azi în Bucureșt...
12:00
Trump ordonă retragerea totală a armatei SUA din Siria. SUA îndreaptă &#34;tunurile&#34; către Iran Newsweek.ro
Statele Unite intenționează să își încheie prezența militară din Siria și să retragă aproximativ 1.0...
11:50
Semnal de alarmă, de la DIICOT. România a devenit o piață de consum emergentă a drogurilor. Cum se distribuie? Newsweek.ro
DIICOT trage un semnal de alarmă în raportul său de activitate pe 2025, afirmând că România a deveni...
11:40
Bolojan, discuție cu agențiile de rating. La cât va ajunge deficitul? Newsweek.ro
Premierul Ilie Bolojan s-a întâlnit joi, la Palatul Victoria, cu reprezentanţii Agenţiei internaţion...
Acum 8 ore
11:20
Mugur Isărescu anunță că pensiile nu mai cresc o perioadă. El încasează o pensie de 26.000 lei Newsweek.ro
Mugur Isărescu a anunțat că pensiile nu vor mai crește în următoarea pertioadă deoarece au crescut „...
10:50
OFICIAL Armata Poloneză interzice mașinile „Made in China”. Risc de „achiziții de date necontrolate”! Newsweek.ro
Armata Poloneză a decis să interzică accesul mașinilor „Made in China” în bazele și celelalte facili...
10:40
SUA, pregătite să atace Iranul în următoarele ore. Trump, cu degetul pe trăgaci Newsweek.ro
Tensiunile dintre Statele Unite și Iran ating un nivel critic. Surse din securitatea americană spun ...
10:30
Răzvan Lucescu „se bate” cu Ionuț Radu, azi, în Europa League. Unde vezi meciul PAOK – Celta Vigo la TV Newsweek.ro
PAOK, echipa antrenată de Răzvan Lucescu, „se bate” azi, la Salonic, în Europa League, cu Celta Vigo...
10:20
50% dintre fermele pomicole asigurate au avizat cel puțin un risc în 2025. Înghețul târziu, o mare problemă Newsweek.ro
Agra Asigurări, liderul național în domeniul asigurărilor agricole, anunță că înghețul târziu de pri...
10:10
Horoscop Care sunt cele 5 semne din Zodiacul chinezesc care vor avea ghinion în 2026? Newsweek.ro
Horoscop - Fiecare an din calendarul chinezesc este reprezentat de unul dintre cele 12 animale: Șobo...
10:00
Ministerul Educației schimbă notarea elevilor. Profesorii pot fi sancționați dacă nu respectă noile reguli Newsweek.ro
Ministerul Educației introduce din această toamnă criterii unitare de evaluare în toate școlile. Ace...
09:40
Putin respinge noile sancțiuni ale lui Trump împotriva Cubei și promite sprijin total pentru Havana Newsweek.ro
Vladimir Putin a declarat că Rusia nu va accepta noile sancțiuni americane impuse Cubei și va contin...
Acum 12 ore
09:30
Un virus periculos ajunge la granița României. Provoacă febră și dureri de mâini care pot dura ani de zile Newsweek.ro
Un nou studiu științific avertizează că virusul tropical chikungunya s-ar putea răspândi în mare par...
09:10
Radu Miruță vrea să schimbe legea pentru ca Steaua să poată promova în Superliga: Să fie bătuți doar pe gazon Newsweek.ro
Ministrul Apărării, Radu Miruță, anunță inițierea unei modificări legislative care să permită Stelei...
09:10
Consiliul pentru Pace al lui Trump divide Europa. Franța critică dur participarea UE. România participă Newsweek.ro
Statele europene sunt profund divizate după decizia Comisiei Europene de a trimite un reprezentant l...
08:50
Turcia unește forțele cu Bulgaria să scoată gaz din Marea Neagră. Zăcământul României are 100.000.000.000 mc Newsweek.ro
Bulgaria a chemat Turcia în ajutor în încercarea de a scoate gazul din perimietrul să din Marea Neag...
08:40
Ministrul Apărării, anunț oficial: asocierea pensiilor militare cu cele ale magistraților este falsă Newsweek.ro
Ministrul Apărării, Radu Miruţă, reclamă, miercuri seară, o ”dezinformare intenţionat întreţinută”, ...
Mai multe ştiri
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.