Derby pentru play-off la Oradea: FC Bihor începe anul cu un duel direct pentru podium
Bihoreanul, 19 februarie 2026 19:20
FC Bihor Oradea revine duminică, de la ora 12:30, pe Stadionul „Iuliu Bodola”, cu un meci care poate cântări decisiv în lupta pentru play-off din Liga a II-a. Duelul cu ASA Târgu Mureș, ocupanta locului 4, este unul direct pentru podium, între două echipe despărțite de doar două puncte, cu patru etape rămase din sezonul regular.
• • •
Acum 10 minute
19:30
Realitatea Plus, emisie suspendată pentru manipulări înaintea alegerilor pentru Primăria București, la care o „vedeta” Anca Alexandrescu a candidat din partea AUR # Bihoreanul
Postul de televiziune Realitatea Plus are emisia suspendată, joi seară, pentru trei ore, timp în care este obligată să afișeze pe ecran motivația sancțiunii primite de la Consiliul Național al Audiovizualului. Decizia CNA a fost adoptată din cauza manipulărilor practicate în emisiunile postului în perioada premergătoare scrutinului pentru alegerea primarului Capitalei, funcție la care vedeta postului, Anca Alexandrescu, a candidat din partea AUR.
Acum 30 minute
19:20
FC Bihor Oradea revine duminică, de la ora 12:30, pe Stadionul „Iuliu Bodola", cu un meci care poate cântări decisiv în lupta pentru play-off din Liga a II-a. Duelul cu ASA Târgu Mureș, ocupanta locului 4, este unul direct pentru podium, între două echipe despărțite de doar două puncte, cu patru etape rămase din sezonul regular.
Acum o oră
18:40
Concluziile consultării: Orădenii își doresc umbră, cișmele și mai multe echipamente la locurile de joacă din oraș # Bihoreanul
Primăria Oradea a închis campania de consultare publică, cu privire la facilitățile necesare pentru cele 98 de locuri de joacă pe care dorește să le reamenajeze, lansată în decembrie 2025. Deși a primit doar 10 adrese de la orădeni, municipalitatea și-a creionat concluziile după ce a preluat inclusiv reacțiile populației la materialele postate pe paginile de socializare unde și-a anunțat consultarea.
Acum 2 ore
18:10
Accidentul de pe Centura Oradea: la ce concluzii au ajuns polițiștii în urma cercetărilor la fața locului # Bihoreanul
Femeia rănită miercuri, într-un accident produs pe Centura Oradiei, s-ar fi angajat în traversarea carosabilului prin loc nepermis și fără să se asigure. Acestea sunt concluziile cercetărilor efectuate la faţa locului de poliţiştii rutieri, care susţin că şoferul autotrenului a fost testat pentru alcool, iar rezultatul a fost negativ.
17:50
Trump l-a prezentat pe Nicușor Dan drept „prim-ministru” la primul Consiliu al Păcii de la Washington și a lăudat românii: „Un popor minunat, sunt fantastici” # Bihoreanul
Președintele României, Nicușor Dan, participă joi, la Washington, la prima reuniune a nou-înființatului „Consiliu pentru Pace”, inițiativă lansată de președintele american Donald Trump, evenimentul fiind dedicat în principal viitoarelor etape ale armistițiului fragil din Fâșia Gaza.
Acum 4 ore
17:00
La mulți ani, Mihai Neșu! Cum a fost sărbătorit „omul care a ales să transforme durerea în speranță” (VIDEO) # Bihoreanul
Fostul fotbalist Mihai Neșu a împlinit joi vârsta de 43 de ani, fiind felicitat și sărbătorit, printre alții, de membrii echipei sale de la fundația care-i poartă numele, de reprezentanții echipei naționale a României, precum și de prieteni, ca George Ogăraru.
16:30
Șeful Trezoreriei: România se împrumută semnificativ mai ieftin, costul cu dobânzile a scăzut în câteva luni de la 8,5% la sub 6,5% # Bihoreanul
Adoptarea de către Guvern a măsurilor care vizează reducerea cheltuielilor publice și creșterea veniturilor statului a determinat scăderea dobânzilor la care se împrumută România cu mai mult de două procente în doar câteva luni, spune șeful Trezoreriei din Ministerul Finanțelor. „Practic, fiecare măsură din fiecare pachet de consolidare fiscală a marcat un moment pozitiv. Și asta se traduce, din punct de vedere al costurilor de finanțare, prin reduceri de dobânzi foarte mari”, a subliniat acesta.
15:50
Polițist de frontieră din Bihor, reținut pentru luare de mită: l-a dus pe șofer cu autospeciala la bancomat ca să scoată banii! # Bihoreanul
Un polițist de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Oradea a fost reținut, joi, sub acuzația de luare de mită, după ce, în timp ce patrula în zona Borș, ar fi pretins și primit bani de la un șofer străin pentru a nu-l sancționa contravențional.
15:40
Rata medie a șomajului, ușor mai mare în Bihor în 2025 decât în 2024. Anul s-a încheiat însă cu mai puțini șomeri # Bihoreanul
Anul 2025 s-a încheiat în Bihor cu peste 5.000 de șomeri înregistrați, iar rata medie a șomajului calculată la nivelul întregului an a fost ușor mai mare decât cea din 2024, arată raportul de activitate publicat de Agenția Județeană de Ocupare a Forței de Muncă. Șapte angajatori din județ au anunțat concedieri colective, pentru un total de 223 de persoane.
Acum 6 ore
15:10
Rețea de trafic de droguri de mare risc, destructurată la Oradea: „Cristal”, cocaină, LSD și ecstasy aduse din Germania și plasate prin metoda „dead drop” # Bihoreanul
Patru persoane, cu vârste între 22 și 41 de ani, au fost arestate preventiv pentru 30 de zile de Tribunalul Bihor, după o operațiune a Brigada de Combatere a Criminalității Organizate Oradea și DIICOT – Serviciul Teritorial Oradea care a dus la capturarea a peste 3 kilograme de „cristal”, un kilogram de amfetamină, sute de pastile ecstasy, timbre LSD și cocaină, droguri aduse din Germania și vândute inclusiv prin metoda „dead-drop”, adică plasarea prin drogurilor în locații prestabilite, fără contact direct cu cumpărătorii.
14:20
Tânărul de 19 ani din municipiul Salonta, arestat preventiv luna trecută după ce a intrat peste un pensionar de 84 de ani în locuința acestuia și l-a lovit cu o seceră în cap, a fost trimis în judecată pentru tentativă de omor. Bătrânul a murit la scurt timp după atac, însă medicii legişti au stabilit că decesul lui nu a avut legătură cu agresiunea căreia i-a căzut victimă.
13:50
Primăria Oradea modifică panourile frontale ale insulelor ecologice pentru a fi mai ușor de folosit # Bihoreanul
Municipalitatea orădeană modifică insulele ecologice pentru colectarea deșeurilor din oraș. Panourile frontale ale containerelor vor fi adaptate astfel încât să devină mai accesibile inclusiv pentru copii și vârstnici, așa încât utilizatorul să nu fie nevoit să stea „lipit” de acestea, iar timpul de deschidere al cuvei de la fracțiile reciclabile va fi prelungit la o jumătate de minut.
Acum 8 ore
13:30
Fratele regelui Charles, arestat chiar de ziua lui, pentru suspiciuni de abuz în funcție publică. Premierul Marii Britanii: „Nimeni nu e mai presus de lege” # Bihoreanul
Andrew Mountbatten, fostul prinț de Windsor, fratele regelui Charles III al Marii Britanii, a fost arestat pe domeniul său, în cadrul unei anchetei privind implicarea sa în dosarul Epstein. Presa britanică arată că Mountbatten, arestat chiar în ziua în care împlinește 66 ani, este suspectat de abuz în funcție publică și de transmiterea unor informații confidențiale.
13:10
Accidentul pe Centura Oradea, concluzia polițiștilor în urma cercetărilor la fața locului # Bihoreanul
Femeie rănită miercuri, într-un accident produs pe Centura Oradiei, s-ar fi angajat în traversarea carosabilului prin loc nepermis și fără să se asigure. Acestea sunt concluziile cercetărilor efectuate la faţa locului de poliţiştii rutieri, care susţin că şoferul autotrenului a fost testat pentru alcool, iar rezultatul a fost negativ.
12:40
Oradea ultimelor zeci de ani a trecut printr-o metamorfoză vizibilă nu doar pe fațadele clădirilor din centru, ci și în felul în care gestionăm ceea ce lăsăm în urmă. Majoritatea adulților de azi pot găsi prin cotloanele memoriei tabloul dezolant al containerelor metalice universale, inimaginabil de murdare, în care resturile menajere se amestecau într-un haos insalubru. Tranziția către sistemul de colectare de azi nu a fost doar o schimbare de logistică, ci un șir lung de mici pași spre civilizare.
11:50
Guvernul dublează amenzile pentru contravențiile locale, datornicii se vor alege cu permisul suspendat, iar venitul minim de incluziune și indemnizațiile de handicap vor fi executate silit # Bihoreanul
Proiectul Ordonanței de Urgență a Guvernului privind reformarea administrației, recent publicat de Ministerul Dezvoltării, prevede și dublarea limitelor maxime pentru amenzile contravenționale stabilite de consiliile locale și consiliile județene, acestea urmând să urce până la 10.000 lei. Neplata lor va atrage o penalizare de până la 60% și suspendarea permisului de conducere până la achitare. De asemenea, sumele acordate ca venit minim de incluziune și indemnizațiile pentru handicap vor putea fi executate silit dacă beneficiarii nu-și achită impozitele și taxele locale.
11:40
„Bihoreni cu care ne mândrim”: 100 de personalități locale pot fi descoperite în fotografiile noii expoziții de la ERA Park # Bihoreanul
Personalități locale din diverse domenii pot fi descoperite în imagini realizate și etalate în cadrul expoziției fotografice „Bihoreni cu care ne mândrim”. Aceatsa va avea vernisajul joi, 19 februarie, ora 18, sub cupola centrului comercial ERA Park Oradea. Publicul este invitat să vadă chipurile a circa 100 de bihoreni care inspiră și care contribuie la viața comunității, fotografiile acestora fiind imortalizate de Ovi D. Pop, Remus Toderici și Alexandru Nițescu.
Acum 12 ore
11:00
70% din bilete vândute pentru concertul Nikos Vertis la Oradea. Interes uriaș cu mai bine de o lună înainte de eveniment # Bihoreanul
Cu mai bine de o lună înainte de concert, interesul pentru apariția lui Nikos Vertis la Oradea Arena confirmă amploarea evenimentului: 70% din biletele disponibile au fost deja vândute.
10:30
Bolojan, după decizia CCR: urmează și ceilalți „speciali”. Guvernul vine în martie cu o reformă a pensiilor necontributive pentru angajații din Apărare, Interne și servicii # Bihoreanul
Premierul Ilie Bolojan a anunțat că, după modelul reformării sistemului de pensionare a judecătorilor și procurorilor tocmai validat de CCR, Guvernul va propune schimbări și în ce privește pensiile speciale din MAI, MApN și siguranța națională, precum și în ce privește cumularea veniturilor din pensii cu cele din salarii în sectorul public. Proiectul va fi prezentat luna viitoare, a precizat prim-ministrul.
10:00
Puțul de gaz din Sântimreu a fost închis, după aproape trei luni. La ce costuri s-au ridicat lucrările # Bihoreanul
Puțul de gaz din satul Sântimreu, comuna bihoreană Sălard, apărut la finalul lunii noiembrie a anului trecut, după un foraj de apă executat ilegal la mare adâncime, a fost închis. Administratorul firmei care a făcut forajul și, ulterior, lucrările de remediere spune că „aventura” l-a costat, în total, peste 150.000 de euro.
09:00
Funcționari în noroi: Plecați în inspecție, responsabilii Primăriei Oradea au rămas cu mașina împotmolită # Bihoreanul
De la începerea sezonului rece, orădenii de pe strada Gheorghe Doja, dar și din alte zone, au drumurile cu gropi și noroi, ceea ce pe unii îi face să blesteme Primăria și impozitele majorate.
08:30
Începând cu 21 februarie, ERA Park Oradea intră într-o nouă etapă dedicată comunității iubitoare de animale: centrul nostru devine oficial ERA Pet Friendly. Această transformare marchează angajamentul nostru de a crea un spațiu în care vizitatorii să se poată bucura alături de prietenii lor necuvântători, într-un mediu sigur, prietenos și responsabil.
08:10
Antrenor pe viață: Povestea profesorului Virgil Preda, cel mai longeviv antrenor de atletism din România (FOTO) # Bihoreanul
Multe dintre poveștile de succes ale atletismului bihorean au un nume comun: Virgil Preda. De aproape 50 de ani, profesorul îi pregătește pe copiii și tinerii din județ, învățându-i nu doar probe sportive, ci și să-și respecte deopotrivă trupul și mintea.
Acum 24 ore
21:10
Atât de aproape! CSM Raiffeisen Oradea a ratat trofeul la un punct, în finala Cupei României, cu marea rivală U BT Cluj-Napoca (VIDEO) # Bihoreanul
Intensitate la cote maxime, emoții, răsturnări de scor și, în final, tristețe în tribune: echipa orădeană de baschet a fost foarte aproape de a câștiga, pentru prima oară în istoria clubului, Cupa României, pusă în joc în finala disputată la Oradea Arena cu marea rivală - considerată favorită - U BT Cluj-Napoca.
20:20
„Filarmonica e a tuturor”: Au fost mai mulți tineri la concerte, promovate inclusiv pe TikTok # Bihoreanul
A crescut numărul tinerilor care merg la concertele Filarmonicii din Oradea, care a avut, pe lângă evenimentele tradiționale de joi, proiecte diverse în spații neconvenționale, a înființat Corul de copii, iar artiștii s-au transformat în personaje pentru micuții din grădinițe. Instituția a avut și provocări, în special legate de instrumentele vechi.
19:40
Șoferul manelistului Tzancă Uraganu’, care răspunde la numele de Călin Raita, este în libertate. Omul - scuze, n-am găsit alt termen - e pericol public, pentru că se dă mare constructor, chit că e de fapt un țepar cu vechi state. Pentru cei care insistă să fie în continuare escrocați de insul care nădușește ca o suină pe TikTok, Bihorel are câteva sfaturi prietenești...
Ieri
19:10
Procesul în care Victor Micula a primit o condamnare cu executare a ajuns la final. Curtea de Apel Alba Iulia a respins tentativa avocaților de suspendare a judecății # Bihoreanul
După aproape cinci ani de anchete, procese și amânări repetate, dosarul în care Victor Micula a fost condamnat în primă instanță la închisoare cu executare se apropie de final. Curtea de Apel Alba Iulia a rămas în pronunțare, verdictul definitiv urmând să fie anunțat în 19 martie, după ce instanța a respins o nouă încercare a avocaților de a suspenda judecarea cauzei.
18:40
CCR explică de ce a declarat constituțională reforma pensiilor speciale ale magistraților. CSM susține că va produce „efecte grave” # Bihoreanul
Curtea Constituțională a României a transmis miercuri după-amiază comunicatul prin care își motivează decizia de a respinge obiecția de neconstituționalitate formulată împotriva legii privind reforma pensiilor de serviciu ale magistraților, care prevede creșterea vârstei de pensionare și reducerea cuantumului acestor pensii.
18:10
Stafide cu reziduuri de pesticide, scoase din rețeaua Lidl. Au fost vândute și în magazine din Oradea și Bihor # Bihoreanul
Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) a anunțat rechemarea unor loturi de stafide „Furnicuța” din rețeaua Lidl, după ce analizele de laborator au indicat prezența unor pesticide neautorizate în Uniunea Europeană.
17:40
Pompierii bihoreni au avut, în 2025, un volum ridicat de intervenții, cu o medie de 45 de misiuni pe zi, într-un an în care incendiile s-au produs tot mai frecvent în mediul rural, iar intervențiile SMURD au fost ușor mai puține decât în anul precedent. Bilanțul a fost prezentat miercuri, la sediul Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Crișana”, de comandantul instituției, generalul de brigadă Sorin Caba, care a atras atenția asupra dezechilibrului tot mai vizibil dintre sat și oraș în privința riscurilor de incendiu.
17:20
Pericol pe șosele! Camion cu utilaj de 28 de tone pe platformă, oprit lângă Oșorhei: șoferul era băut, iar încărcătura risca să cadă # Bihoreanul
Un șofer de camion a rămas fără permis pentru 90 de zile și a fost amendat, miercuri dimineață, după ce polițiștii rutieri din Bihor l-au prins pe DJ767J, lângă Oșorhei, conducând băut un autotren care transporta un utilaj neasigurat corespunzător şi care risca să cadă de pe platformă.
16:40
Un fost pompier din Oradea s-a dat drept fals ofițer SRI şi a obţinut peste 20.000 euro pentru angajări la SRI, SIE, SMURD sau ISU # Bihoreanul
Un bărbat din Bihor, fost pompier, a fost trimis în judecată pentru trafic de influenţă, după ce, timp de mai mulți ani, s-ar fi dat drept ofițer al serviciilor de informații și ar fi obținut bani de la persoane cărora le promitea angajări în instituții precum SRI, SIE, SMURD sau ISU. Bărbatul, Ionel Gabor, este la al doilea proces după ce, în decembrie 2024, a fost trimis în judecată după ce s-a dat drept ofiţer SRI şi i-a cerut 10.000 euro unui orădean ca să-i „rezolve” angajarea în cadrul Serviciului Român de Informaţii. Gabor a strâns în total de la victimele sale peste 20.000 euro şi 80.000 lei.
16:20
Orădenii iubitori de animale vor avea ocazia să-și găsească un prieten canin și, totodată, să salveze o viață, în cadrul unui târg de adopții organizat în acest weekend la Era Park Oradea.
15:50
„Explozie” de vandalizări în Oradea: Pagubele provocate în parcuri anul trecut au crescut de 7 ori față de 2024 (FOTO) # Bihoreanul
Municipalitatea orădeană se confruntă cu o „explozie” a numărului de vandalizări de pe spațiile verzi. Valoarea pagubelor provocate a crescut anul trecut de 7 ori, la 43.800 lei, față de numai 6.200 lei în 2024. Distrugerile au vizat tobogane, coșuri de gunoi, bănci, diferite panouri montate în parcuri și altele.
15:40
Proiectul de restructurare a administrației, în dezbatere publică. Vizează scăderea cu 10% a cheltuielilor de personal, modul de reducere va fi decis de instituții # Bihoreanul
Ministerul Dezvoltării a publicat pe site-ul instituției, spre dezbatere publică, proiectul Ordonanței de Urgență a Guvernului privind măsurile, „în varianta agreată de coaliție”, avute în vedere pentru reducerea cu 10% la nivel național a cheltuielilor cu personalul din administrația publică locală și centrală. „Măsurile propuse prevăd o administrație publică mai suplă și mai eficientă, mai multă descentralizare pentru autoritățile publice locale și sustenabilitate financiară pentru acestea”, afirmă ministrul Dezvoltării.
15:10
Accident pe centura Oradea: O persoană care traversa șoseaua a fost lovită de un autocamion (FOTO) # Bihoreanul
Un accident rutier s-a produs miercuri după-amiază pe centura municipiului Oradea, în zona Auchan, unde un pieton a fost acroșat de un autocamion, în timp ce, potrivit unor martori, traversa printr-un loc nepermis.
14:40
Echipamente K9 pentru câini activi: de ce merită să alegi produse românești de calitate # Bihoreanul
Atunci când ai un câine energic și dornic să învețe, echipamentele pe care le folosești fac diferența. Pentru rasele de lucru sau pentru patrupedele de talie medie și mare, KGRomânia oferă soluții durabile și personalizate: de la hamuri ergonomice și lese ajustabile până la zgărzi și perne de mușcătură pentru antrenament.
14:40
Bacterii vechi de 5.000 de ani, descoperite în Peștera Scărișoara: o tulpină, rezistentă la antibiotice moderne # Bihoreanul
O echipă de cercetători români a descoperit, în adâncurile Peștera Scărișoara, bacterii vechi de aproximativ 5.000 de ani. O tulpină prezintă rezistență la antibiotice moderne, relevă un studiu citat de Euronews și G4Media.ro.
14:00
I-au tras dungă! Podul Sfântul Ladislau din Oradea a fost vandalizat cu spray de culoare portocalie (FOTO / VIDEO) # Bihoreanul
Parapetul Podului Sfântul Ladislau din centrul oraşului Oradea a fost vandalizat cu spray de culoare portocalie. Balustrada îmbrăcată în granit gri, ornată cu feronerie după modele art-nouveau, a fost mâzgălită cu o dungă de vopsea într-o culoare ţipătoare. Poliţia Locală caută autorii, folosindu-se de camerele de supraveghere din zonă.
13:30
Bolojan salută decizia CCR privind reforma pensiilor magistraților: „Un pas mare spre echitate”. Guvernul vrea recuperarea banilor din PNRR # Bihoreanul
Premierul Ilie Bolojan a salutat miercuri decizia Curții Constituționale a României de a declara constituțional proiectul de lege privind reforma pensiilor speciale ale magistraților, care prevede creșterea vârstei de pensionare și reducerea cuantumului acestor pensii.
13:20
Un chef între tineri s-a transformat într-un scandal cu pumni, marți seară, într-un apartament din Oradea, unde polițiștii au intervenit și au încătușat doi tineri recalcitranți. Bătăuşul care a provocat incidentul a fugit înainte de sosirea echipajelor.
12:40
În sfârșit: CCR a decis că legea pensiilor speciale ale magistraților este constituțională # Bihoreanul
Decizie surpriză, luată miercuri de CCR. După tergiversări și mai multe ședințe amânate, judecătorii Curții Constituționale au decis în sfârșit că proiectul de lege inițiat de Guvernul Bolojan care crește vârsta de pensionare a magistraților și care reduce pensiile acestora, este constituțional.
12:10
Un european din cinci crede că în anumite cazuri dictatura este preferabilă democrației și ar opta pentru extrema dreaptă în locul acesteia, arată un sondat realizat în cinci țări din Europa, între care și România. Potrivit sondajului, două treimi dintre români sunt dezamăgiți de modul în care funcționează sistemul democratic.
11:50
În Oradea se deschide o academie de șah pentru copii și părinți. Chess Bloom promite să transforme „sportul minții” într-o experiență de educație, strategie și dezvoltare personală, cu instructori internaționali și programe dedicate tuturor vârstelor.
11:20
Viscol puternic în sudul și estul țării: Bucureștiul a fost sub cod roșu până dimineață. Zăpadă de până la 45 cm, trafic blocat și zboruri anulate (FOTO) # Bihoreanul
Bucureștiul și alte 12 județe din sudul și estul României au fost lovite, în noaptea de marți spre miercuri (17/18 februarie), de cel mai sever episod de iarnă din acest sezon. Capitala și județul Ilfov s-au aflat sub cod roșu de ninsori viscolite până la ora 08.20, perioadă în care a fost emis și un mesaj RO-ALERT, autoritățile cerând populației să evite deplasările.
10:50
La data de 3 februarie 2026, Avocatul Poporului a atacat la Curtea Constituțională o prevedere cuprinsă într-o Ordonanță de Urgență a Guvernului Bolojan, potrivit căreia în perioada 1 februarie - 31 decembrie 2026 nu se plătește prima zi a fiecărui concediu medical din România. Problema a fost larg dezbătută în mass-media, astfel încât voi încerca să o prezint doar din perspectivă juridică.
10:40
Vremea rea din București afectează și zborurile de pe Aeroportul din Oradea: o cursă a fost deja anulată, altele sunt incerte # Bihoreanul
Condițiile meteorologice neprielnice care au afectat Capitala României în noaptea de marți spre miercuri, cu mari cantități de zăpadă și viscol, influențează și legăturile aeriene cu Oradea. O cursă care trebuia să decoleze miercuri dimineață de pe aeroportul orădean spre București a fost anulată.
10:00
Două incendii în aceeași seară, în Bihor, la o cofetărie din Sânmartin și la o casă din Galoșpetreu # Bihoreanul
Două intervenții ale pompierilor au avut loc marți seară în județul Bihor, la mai puțin de o oră distanță una de cealaltă. Incendiile au izbucnit la o locuință din localitatea Galoșpetreu și la o cofetărie din Sânmartin.
09:10
Lene de procurori: Cum a închis Parchetul Salonta dosarul copilului peste care s-a prăbușit o poartă de fotbal # Bihoreanul
Din când în când, cetățenii se întreabă ce mai fac procurorii în schimbul salariilor și al celorlalte beneficii? De pildă, trag de timp, pentru ca apoi să claseze dosare. Așa s-a întâmplat, a aflat Bihorel, și cu dosarul deschis de Parchetul Salonta în aprilie 2024 pentru infracțiunea de vătămare corporală, după ce o poartă de fotbal instalată pe un teren al Primăriei Ciumeghiu a căzut peste un băiețel de 6 ani și i-a zdrobit capul.
08:30
Tehnologia Hydrastat™: O nouă abordare în absorbția nutrienților, prezentată în premieră la Oradea # Bihoreanul
O nouă frontieră în domeniul longevității și performanței umane este gata să fie dezvăluită publicului orădean. În cadrul unui eveniment exclusiv, va fi prezentată tehnologia Hydrastat™, o inovație globală care promite să revoluționeze modul în care corpul nostru absoarbe nutrienții esențiali, în special „Maestrul Antioxidanților”: Glutationul.
