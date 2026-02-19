Derby pentru play-off la Oradea: FC Bihor începe anul cu un duel direct pentru podium

16:40

Un bărbat din Bihor, fost pompier, a fost trimis în judecată pentru trafic de influenţă, după ce, timp de mai mulți ani, s-ar fi dat drept ofițer al serviciilor de informații și ar fi obținut bani de la persoane cărora le promitea angajări în instituții precum SRI, SIE, SMURD sau ISU. Bărbatul, Ionel Gabor, este la al doilea proces după ce, în decembrie 2024, a fost trimis în judecată după ce s-a dat drept ofiţer SRI şi i-a cerut 10.000 euro unui orădean ca să-i „rezolve” angajarea în cadrul Serviciului Român de Informaţii. Gabor a strâns în total de la victimele sale peste 20.000 euro şi 80.000 lei.