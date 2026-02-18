Proiectul de restructurare a administrației, în dezbatere publică. Vizează scăderea cu 10% a cheltuielilor de personal, modul de reducere va fi decis de instituții

18:30

Un proiect în valoare totală de peste 28 de milioane de lei, din care 26 milioane lei bani nerambursabili, a fost câștigat de Spitalul Județean Bihor și Primăria Oradea, având ca scop înființarea și dotarea unui centru de intervenții în politraume. Practic, o sală de operații va fi dotată și pregătită pentru intervenții care să fie efectuate de medici din specialități diferite în același timp și pe același pacient care a suferit politraumatisme, de la Neurologie și Cardiologie la Urologie și Ortopedie.