Diana Buzoianu, despre scumpirea apei. Coaliția, pusă să decidă

Ministrul de Externe al Rusiei, Serghei Lavrov, a avertizat miercuri că orice atac al Statelor Unite asupra Iranul ar putea avea „consecințe serioase” și a cerut reținere. Acesta a făcut apel la compromis printr-un acord care să permită Iranului să desfășoare un program nuclear pașnic.