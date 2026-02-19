Transferul la FCSB s-a făcut peste noapte: „Bă, tu chiar poți să-l aduci pe ăsta?!”

16:40

Adrian Porumboiu (75 de ani), fostul arbitru român, a numit omul care ar trebui adus în postul de selecționer, dacă Mircea Lucescu (80 de ani) nu va mai continua la echipa națională. Fostul patron din Liga 1 este de părere că Gică Hagi (60 de ani) ar fi cel mai potrivit om pentru a prelua sarcina pe care o are „Il Luce”.Pe 20 februarie se va afla care este starea lui Mircea Lucescu și dacă va mai fi pe bancă la meciul cu Turcia din barajul de calificare la Cupa Mondială. ...