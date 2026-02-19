Mare surpriză în sfertul de finală românesc din CEV Cup » CSO Voluntari a învins campioana Alba Blaj!
Gazeta Sporturilor, 19 februarie 2026 23:20
Echipa feminină CSO Voluntari a produs surpriza și a învins-o în deplasare pe campioana României, CSM Volei Alba Blaj, în turul sferturilor de finală ale CEV Cup, scor 3-1 la seturi (26-24, 25-20, 19-25, 25-23). A doua manșă e progamată pe 25 februarie, la București.Formația din Ilfov pornea cu șansa a doua, mai ales că în campionatul intern pierduse în fața ardelenilor cu 0-3, în urmă cu doar o săptămână. ...
• • •
Fenomenul Gidsel » Cel mai bun handbalist al lumii a stat o oră la autografe cu puștii bucureșteni! La superlativ despre România și Neagu: „Promit!” # Gazeta Sporturilor
Mathias Gidsel (27 de ani), cel mai bun handbalist al planetei, a stat o oră la poze și autografe cu micii fani din România. A făcut și o promisiune: „Nu o voi întrece niciodată pe Cristina Neagu!”.Mathias Gidsel a fost desemnat cel mai bun handbalist al lumii în ultimii trei ani. Ca marii campioni din box, „undisputed”, fără ca cineva să fie aproape de nivelul lui. ...
23:00
Campionul mondial a aprins internetul cu o singură declarație: „E mai greu să câștigi campionatul aici decât Champions League” # Gazeta Sporturilor
Rodrigo De Paul (31 de ani), mijlocașul lui Inter Miami, a oferit recent o declarație care a aprins internetul: argentinianul a susținut faptul că este mai greu să câștigi MLS decât să câștigi Liga Campionilor. După ce a cucerit MLS în 2025 cu echipa din Florida, la chiar prima încercare campionul mondial cu Argentina în 2022 a transmis că MLS este mai dificil de câștigat din cauza formatului competițional. ...
23:00
Pare incredibil! Cum a rămas Gigi Becali fără bani și a venit să se împrumute de la un oficial din Superliga # Gazeta Sporturilor
Sorin Cârțu (70 de ani), președintele onorific al Universității Craiova, a dezvăluit un episod interesant, de mai bine de trei decenii, din momentul în care l-a cunoscut pe Gigi Becali (67 de ani), patronul de la FCSB, rămas temporar fără bani peste Ocean. ...
22:50
Julia Sauter și-a împărtășit impresiile, după ce și-a încheiat evoluția la Jocurile Olimpice: „Sunt fără cuvinte” # Gazeta Sporturilor
Julia Sauter (28 de ani) a reușit la Jocurile Olimpice de la Milano cel mai bun concurs al carierei sale, atingând 190 de puncte la total.Julia Sauter și-a exprimat fericirea concursului olimpic în câteva cuvinte. Ea a reușit pe gheața de la Milano cele mai bune punctaje la programul scurt (63,13), la cel liber (127,80), dar și la total 190,93. „Când am auzit 190 de puncte, wow, sinceră să fiu, nu m-am gândit niciodată la așa ceva. ...
22:40
Lui FCSB îi arde buza pentru play-off, dar Daniel Bîrligea, atacantul campioanei, își găsește timp pentru relaxare cu iubita lui. Cu 3 zile înaintea meciului cu Metaloglobus, de pe Arena Națională, atacantul și Antonia Salanță (24 de ani) au participat la „Balul Mascat Bridgerton”, organizat la Palatul Parlamentului. ...
22:30
Cer să fie pedepsiți cu închisoarea, după finala cu scandal de la Cupa Africii pe Națiuni # Gazeta Sporturilor
Ministerul Public din Maroc a solicitat joi pedepse cu închisoarea de până la doi ani pentru fiecare dintre cei 18 suporteri senegalezi reținuți în țară de la finala controversată a Cupei Africii pe Națiuni, pe 18 ianuarie. Acuzații sunt vizați de „huliganism” în urma incidentelor petrecute în timpul meciului. Pagubele de pe stadion au costat peste 370 de mii de euro, conform Ministerului Public marocan. ...
22:10
Prima medalie pentru un sportiv neutru din Rusia: „Este greu, pentru că văd alți sportivi cu steagurile țărilor lor” # Gazeta Sporturilor
Nikita Filippov (23 de ani) este primul sportiv neutru din Rusia care urcă pe podiumul olimpic de la Milano-Cortina, el cucerind argintul în proba de sprint a schi-alpinismului.Nikita Filippov este unul dintre cei treisprezece sportivi din Rusia care au primit acceptul de a participa la Jocurile Olimpice de la Milano-Cortina, după ce CIO s-a asigurat că nu susțin războiul cu Ucraina. ...
22:00
Jurnalista și-a cerut scuze pentru intervenția aiuritoare de la TV: „Nu trebuia să beau alcool” # Gazeta Sporturilor
Danika Mason (34 de ani), reporter al unei televiziuni de sport din Australia, și-a cerut scuze după ce a apărut sub influența băuturilor alcoolice într-o transmisiune de la Jocurile Olimpice de la Milano Cortina.Danika Mason a avut o intervenție în direct la Channel Nine din Australia, televiziunea pentru care lucrează, în care a părut lipsită de coerență. ...
21:40
Superb! Julia Sauter a făcut un program liber fără greșeală și așteaptă evoluția celorlate patinatoare! # Gazeta Sporturilor
Julia Sauter (28 de ani) a reușit cel mai bun punctaj din carieră la programul liber, dar și la total. Poziția finală se stabilește după ce evoluează și restul patinatoarelor.UPDATE 21:20 Julia Sauter a obținut un punctaj de 127,80 pentru programul său liber, fiind cel mai bun al sezonului, dar și cel mai bun din carieră! Programul reprezentantei României a fost apreciat de publicul aflat în patinoarul din Milano. ...
21:20
Daniel Oprița anunță „cutremurul” la Steaua, după eșecul de astăzi: „Plecăm toți” # Gazeta Sporturilor
Steaua a debutat cu stângul în noul an, eșec 0-2 cu FC Voluntari, în etapa #18. După meci, Daniel Oprița (44 de ani), tehnicianul „militarilor”, a venit extrem de dezamăgit, la conferința de presă, și a anunțat că din vară echipa se va destrăma, deoarece el și toți jucătorii vor pleca.Oprița spune că și-a pierdut entuziasmul, având în vedere situația clubului și interdicția de a promova în Superliga. ...
21:10
Imagini ȘOC în Conference League! Suporterii lui Crystal Palace, „băgați la închisoare” # Gazeta Sporturilor
Fanii lui Crystal Palace au avut parte de condiții neobișnuite la deplasarea din Bosnia, pentru duelul cu Zrinjski Mostar, ocupanta locului secund în prima ligă bosniacă, în UEFA Conference League.Partida se dispută pe stadionul Stadion Bijeli Brijeg, iar suporterii oaspeți au fost plasați într-un sector care a atras imediat atenția.FOTO. ...
20:50
Transferul la FCSB s-a făcut peste noapte: „Bă, tu chiar poți să-l aduci pe ăsta?!” # Gazeta Sporturilor
Ofri Arad (27 de ani), unul dintre cele trei transferuri ale celor de la FCSB în această iarnă, a devenit bun de joc pentru campioană abia la 4 săptămâni distanță de la sosirea în România. Israelianul va primi minute la duelul cu Metaloglobus, iar Antoniu Stoian, impresarul care l-a adus la campioana României, a oferit detalii din culise despre cum a fost posibilă această mutare, într-un timp-record. ...
20:30
„Ei vor elicoptere, eu mergeam 5 ore cu Dacia!” » Omul momentului în Superliga predă o lecție pentru „generația Instagram”: „Tata m-a învățat o chestie foarte interesantă” # Gazeta Sporturilor
Ajuns la 37 de ani, Dan Nistor tocmai a atins borna celor 500 de meciuri în prima divizie. Iar într-un interviu special acordat Gazetei Sporturilor a vorbit despre provocările carierei, dar și despre cum îi vede pe colegii fotbaliștii mai tineri.Cu echipe precum Pandurii, Dinamo, Universitatea Craiova și U Cluj în palmares, Dan Nistor spune că nu are de gând să renunțe la fotbal, dezvăluind pentru GSP.ro cum își găsește motivația pentru a merge mai departe. ...
19:40
Unde se va disputa Dinamo - Metalul Buzău, duel pentru calificarea în semifinalele Cupei României Betano # Gazeta Sporturilor
Pentru a doua oară de la începutul anului 2026, Dinamo va reveni pe stadionul „Arcul de Triumf”, de această dată pentru meciul din sferturile de finală ale Cupei României Betano, contra celor de la Metalul Buzău. Duelul în unică manșă, pentru calificarea în semifinalele Cupei României, Dinamo - Metalul Buzău, este programat pentru data de joi, 5 martie, de la ora 20:00. Confruntarea nu va avea însă loc pe cel mai mare stadion al țării, ci pe arena de 7. ...
19:00
Ce sport de la Jocurile Olimpice are cea mai mare legătură cu armata? » SUA, Italia și Germania, printre țările care încurajează o astfel de relație # Gazeta Sporturilor
O parte dintre sportivii care participă în probele de biatlon au grade în armată în țările pe care le reprezintă.Biatlonul, care combină tirul și schiul fond, s-a dezvoltat din exercițiile militare scandinave. ...
19:00
L-a refuzat pe Gigi Becali și dezvăluie că a fost aproape să ajungă la Dinamo în această iarnă: „Mi-ar fi plăcut. Vă spun de ce n-am semnat” # Gazeta Sporturilor
Bogdan Vătăjelu (32 de ani), fostul fundaș stânga de la Universitatea Craiova, a rămas liber de contract după experiența de la Aktobe, club pentru care a jucat două sezoane. Acum, petrece timp alături de familie, dar se antrenează din greu pentru a rămâne în formă și așteaptă să-și găsească un nou angajament, în România sau chiar în străinătate. ...
18:30
O greșeală a organizatorilor de la Jocurile Olimpice de Iarnă a fost aproape să provoace un accident grav # Gazeta Sporturilor
Combinatorul american Benjamin Loomis (27 de ani) a evitat la limită o accidentare gravă în timpul cursei de sprint pe echipe de la Jocurile Olimpice de Iarnă de la Milano - Cortina 2026. În timpul săriturii, a atins o freză de zăpadă de pe trambulină, dar a avut mare șansă, nu și-a pierdut echilibrul și a aterizat în siguranță la 116 metri. ...
18:30
Alertă în fotbalul italian după înfrângerea lui Inter cu Bodo/Glimt: cel mai grav scenariu s-ar putea întâmpla în premieră în Liga Campionilor # Gazeta Sporturilor
De la introducerea sistemului competițional cu optimi de finală, în sezonul 2003-2004, nu a existat niciodată o ediție fără cel puțin un club italian printre cele mai bune 16 din Europa. Odată cu înfrângerea Interului lui Cristi Chivu în fața celor de la Bodo/Glimt, scor 1-3, scenariul în care niciun club din fotbalul italian ajunge în optimi a devenit din ce în ce mai probabil. ...
18:10
Nu-l poate ierta pe Radu Petrescu: „Mă, ești nebun?! Toată lumea a rămas mască!” # Gazeta Sporturilor
Invitat joi dimineață la GSP Live, impresarul Bogdan Apostu a comentat suspendarea primită de arbitrul Radu Petrescu, după gafa din meciul Petrolul - FC Argeș 2-1, runda a 27-a din Superliga. Fostul atacant are și o amintire cu „centralul” din București.Apostu consideră că suspendarea de 12 etape primită de Petrescu, despre care GSP.ro a scris, este una blândă.CONTEXT: în minutul 86 al meciului de la Ploiești, la scorul de 1-1, FC Argeș a primit o lovitură liberă. ...
17:50
Julia Sauter intră în concurs joi seară pentru programul liber în cadrul Jocurilor Olimpice de la Milano-Cortina # Gazeta Sporturilor
Julia Sauter (27 de ani) va evolua la programul liber de joi, după ce marți a ocupat poziția a 16-a la cel scurt. Ea va intra în concurs a noua, în jurul orei 21:00 (Eurosport).Julia Sauter și-a câștigat locul pentru programul liber după o evoluție fără greșeală la cel scurt, care a avut loc marți și pentru care a primit un punctaj de 63,13 puncte, cel mai bun rezultat al său din acest sezon, dar și din carieră. A fost a 16-a din 29 de competitoare. ...
17:50
Jayson Papeau, fotbalistul celor de la Unirea Slobozia, a suferit o accidentare în meciul disputat pe Arena Națională cu Dinamo București, câștigat de „câini” cu scorul de 1-0. Francezul, venit în luna octombrie a anului trecut, a părăsit terenul în prima repriză, în lacrimi.În locul său a intrat Nicolae Carnat (27 de ani), aflat la debut după transferul de la Concordia Chiajna.FOTO. ...
17:40
Răzvan vs Ionuț Radu în PAOK - Celta Vigo, manșa tur din play-off-ul pentru sferturile Europa League # Gazeta Sporturilor
În această seară, de la ora 19:45, la Salonic va fi derby românesc pentru un loc în sferturile de finală ale Europa League. PAOK și Celta Vigo, echipele lui Răzvan Lucescu și Ionuț Radu, vor juca manșa 1 din play-off. Duelul va fi transmis în format liveTEXT pe GSP.ro și la TV pe Prima Sport 1 și Digi Sport 1.Returul dintre PAOK și Celta Vigo este programat joi, 26 februarie, de la ora 22:00, în Spania. ...
17:20
Gata să revină în Superliga după 34 de ani: „Am semnat contractul, o spun în premieră” # Gazeta Sporturilor
Bogdan Apostu (43 de ani), agent FIFA și responsabil cu transferurile la Corvinul Hunedoara, a fost invitatul zilei la GSP Live. El a făcut un rezumat al planurilor pe care liderul din Liga a 2-a le are: mutarea temporară la Petroșani, construcția unui stadion nou, atragerea de sponsori. ...
16:50
Aur extraordinar pentru Spania la Jocurile de iarnă, doar al doilea din istorie, într-un sport debutant în programul olimpic # Gazeta Sporturilor
Oriol Cardona Coll (31 de ani) a devenit primul campion olimpic din istorie la schi alpinism, el impunându-se clar în proba de sprint. Acest sport e la prima prezență la JO de iarnă, iar triumful sportivului are mare importanță pentru țara sa, fiind doar al doilea per total.Sportul prezent în premieră la Jocurile Olimpice de iarnă, schiul alpinism, își află la ediția Milano Cortina întâii învingători. ...
16:40
JO de iarnă, oprite pentru arestarea lui Andrew » Fratele regelui Charles, ridicat după apariția în „Dosarele Epstein” # Gazeta Sporturilor
Transmisiunea BBC de la Jocurilor Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina a fost întreruptă de anunțul arestării lui Andrew Mountbatten-Windsor, fratele regelui Charles. Acesta a fost încătușat în legătură cu apariția în „Dosarele Epstein, fiind suspectat de abuz în funcție publică. ...
16:40
Pe cine vrea Adrian Porumboiu selecționer: „Dintre toți românii, doar el poate prelua naționala” # Gazeta Sporturilor
Adrian Porumboiu (75 de ani), fostul arbitru român, a numit omul care ar trebui adus în postul de selecționer, dacă Mircea Lucescu (80 de ani) nu va mai continua la echipa națională. Fostul patron din Liga 1 este de părere că Gică Hagi (60 de ani) ar fi cel mai potrivit om pentru a prelua sarcina pe care o are „Il Luce”.Pe 20 februarie se va afla care este starea lui Mircea Lucescu și dacă va mai fi pe bancă la meciul cu Turcia din barajul de calificare la Cupa Mondială. ...
16:40
Andrei Cristea și-a ales atacantul preferat din Superligă: „Cu el în formă, echipa arată mult mai bine” # Gazeta Sporturilor
Andrei Cristea, 41 de ani, fostul vârf de la FCSB, Dinamo sau Craiova, a vorbit în exclusivitate pentru Gazeta Sporturilor despre atacanții din fotbalul românesc.În actuala ediție de campionat, mai mulți atacanți și-au arătat valoarea, marcând goluri importante. Doi dintre aceștia sunt Steven Nsimba și Daniel Bîrligea, despre care a vorbit și Andrei Cristea. ...
16:40
Clubul a luat decizia » Intrare liberă la un meci crucial în lupta pentru play-off # Gazeta Sporturilor
Conducerea clubului Oțelul Galați a anunțat că suporterii vor avea intrare liberă la partida contra echipei UTA Arad, programată vineri, 20 februarie, de la ora 17:00.Această decizie vine în contextul cantității foarte mari de zăpadă depusă zilele acestea, iar mai multe zone ale stadionului vor fi închise. Suporterii așteptați la meci vor intra exclusiv pe la tribuna a doua a stadionului, așa cum reiese din comunicatul postat de echipă pe rețelele de socializare. ...
16:20
Thibaut Courtois, unul dintre proprietarii unui club din Franța, alături de Novak Djokovic # Gazeta Sporturilor
Thibaut Courtois (33 de ani), portarul lui Real Madrid, a devenit unul dintre noii proprietari ai clubului Le Mans FC, echipă din liga secundă a Franței, alăturându-se unui grup de investitori de profil înalt din care fac deja parte Novak Djokovic și Felipe Massa.Belgianul a realizat investiția prin intermediul NXTPLAY Capital, fondul său de investiții axat pe proiecte pe termen lung în sport și divertisment. ...
16:20
16:10
„Nu aveți prieteni, aveți doar dușmani!” » Kyros Vassaras, discurs în fața arbitrilor din Superligă # Gazeta Sporturilor
Arbitrajul românesc stă pe un butoi de pulbere, în special după unele decizii scandaloase pe care „fluierașii” le-au luat pe teren în ultimele etape. Pe mailul redacției, GSP.RO a primit mai multe informații de la o ședință a arbitrilor cu șeful acestora, Kyros Vassaras.Afirmațiile de mai jos ar fi fost făcute într-o analiză a arbitrajului din fotbalul românesc, acum câteva zile. ...
15:50
Cea mai dură reacție după suspendarea lui Radu Petrescu: „Probabil Vassaras a băut apă distilată” # Gazeta Sporturilor
Grigore Sichitiu, 76 de ani, fostul conducător de la Rapid București, a vorbit în exclusivitate pentru Gazeta Sporturilor despre pedeapsa primită de Radu Petrescu. Centralul a primit 12 etape de suspendare, în urma gafei făcute în duelul Petrolul Ploiești - FC Argeș (2-1), când a oprit jocul înainte ca mingea să intre în poartă. ...
15:40
15:30
15:30
15:30
Reflecțiile olimpice ale lui Ilia Malinin, la o săptămână după ratarea programului liber: „Trăiești doar o dată... și este e doar patinaj artistic” # Gazeta Sporturilor
Patinatorul american Ilia Malinin (21 de ani) a vorbit despre prima sa experiență olimpică, cea de la Milano Cortina, încheiată dureros pentru el, dar care i-a adus și primul aur, cel din proba pe echipe. El ia în calcul consultarea unui psiholog sportiv și își îndreaptă gândurile, fără zor, spre următoarea ediție a JO. ...
15:20
Atacantul lui Real Madrid, Vinicius jr (25 de ani), a avut un conflict pe teren cu jucătorul Benficăi, Gianluca Prestianni (20 de ani), pe care l-a acuzat de rasism. Brazilianul marcase în prealabil golul victoriei oaspeților în manșa-tur a play-off-ului de calificare în „optimi”.Conflictul de la Lisabona, dintre Vinicius jr și Luca Prestianni, continuă să facă valuri. ...
15:00
Clubul din Superliga, atac dezlănțuit la adresa CCA: „Sfidare! Pe cine protejați, domnilor?” # Gazeta Sporturilor
Hermannstadt a emis un comunicat prin care cere publicarea discuțiilor dintre arbitri la meciul cu CFR Cluj, scor 0-1. Sibienii sunt deranjați și de faptul că șeful CCA, Kyros Vassaras, nu a prezentat toate fazele controversate de la duelul cu clujenii.Vassaras a analizat doar două momente de la partida cu CFR Cluj. Penalty-ul primit de sibieni, după intervenția VAR. Conform șefului CCA, decizia de a acorda 11 metri a fost corectă. ...
15:00
Vincent Kompany dezvăluie cel mai dificil adversar din carieră: „Îi respect pe Messi și Ronaldo, dar el a fost ceva special” # Gazeta Sporturilor
Într-un dialog cu tinerii jurnaliști din fan-clubul lui Bayern Munchen, antrenorul echipei, Vincent Kompany (39 de ani), a vorbit deschis despre cei mai dificili adversari întâlniți în cariera de jucător și a oferit un răspuns surprinzător.Belgianul a evitat clișeele atunci când a fost întrebat despre cele mai mari provocări din perioada în care evolua pe teren. ...
15:00
Dumitru Moraru, 69 de ani, fostul mare portar de la Dinamo, a dat verdictul în privința celor doi portari ai formației din „Ștefan cel Mare”, chiar înaintea meciului cu Rapid. „Câinii” se vor duela sâmbătă cu giuleștenii, iar o victorie le-ar oferi un avans de șase puncte.După victoria cu Unirea Slobozia, Dinamo București se pregătește pentru un alt test important. ...
14:50
Federația tace într-o speță ușor de rezolvat! Trei luni de judecată și niciun răspuns după un nou scandal # Gazeta Sporturilor
Comisiile Federației Române de Fotbal sunt din nou în centrul unei controverse majore, ele tergiversând luarea unei decizii într-o speță care pare foarte simplă. De această dată, pe tapet este un caz din fotbalul feminin, care este foarte susținut de președintele FRF, Răzvan Burleanu.Aflat în campanie electorală pentru a obține al patrulea mandat de șef al Federației, Burleanu s-a întâlnit chiar astăzi, la Sibiu, cu reprezentanții grupărilor feminine din România. ...
14:50
Coborând din turnul de fildeș, sau poate din avionul de Salonic, Kyros Vassaras a analizat public erorile comise de cavalerii fluierului în etapa 27 a Superligii. Nu s-a grăbit să se pronunțe, dar oricum e mai bine mai târziu decât niciodată. Sigur, n-a permis desecretizarea dialogurilor purtate între arbitrii din teren și cei din camera VAR, cum i s-a cerut. Tot e însă ceva, și nu puțin, că a ieșit din muțenia superioară cu care ne obișnuise. ...
14:30
Conducerea FCSB a pregătit actele pentru un precontract de închiriere a stadionului „Arcul de Triumf”, după încheierea sezonului regular. Campioana României se va muta de pe Arena Națională dacă nu prinde play-off-ul.Pentru prima dată în istorie, FCSB ar putea juca în play-out. Echipa roș-albastră e pe locul 9, cu 3 etape rămase din sezonul regular. ...
14:30
Carragher și Henry au văzut eșecul lui Chivu și au rămas mască: „Să le acordăm mai mult respect” # Gazeta Sporturilor
Bodo/Glimt a învins Interul lui Cristi Chivu (45 de ani), scor 3-1, în manșa tur a play-off-ului pentru „optimile” Ligii Campionilor. Experții Jamie Carragher (48 de ani) și Thierry Henry (48 de ani) au analizat eșecul finalistei Champions League din sezonul trecut.Performanța norvegienilor nu mai poate fi ignorată nici de marile nume din fotbalul european. Carragher susține acum că Bodo/Glimt și-a câștigat respectul. ...
14:20
Dorinel Munteanu (57 de ani), antrenorul lui Hermannstadt, a vorbit despre posibilitatea ca Mihai Stoichiță (71 de ani), directorul tehnic al Federației Române de Fotbal, să ocupe funcția de selecționer la barajul de pe terenul Turciei, programat pe 16 martie, la Istanbul. ...
14:00
Record negativ înregistrat de „tunari” » Piers Morgan răbufnește: „Ne sufocăm. Din nou!” # Gazeta Sporturilor
Liderul Arsenal a remizat în deplasare cu Wolverhampton, 2-2, are 5 puncte avans față de Manchester City, dar un meci în plus disputat.Arsenal n-a pierdut doar două puncte cu Wolverhampton. A înregistrat și un record neplăcut în fotbalul britanic. „Tunarii” au devenit primul lider din istoria Premier League care primește cel puțin două goluri de la o formație aflată în lupta pentru evitarea retrogradări. ...
14:00
Mircea Lucescu, șanse minime să fie pe bancă în Turcia! Ce urmează să anunțe FRF # Gazeta Sporturilor
Mircea Lucescu (80 de ani) urmează să revină de la Bruxelles și să aibă o întâlnire cu președintele Răzvan Burleanu și Mihai Stoichiță. Din informațiile GSP.ro, actualul selecționer are șanse minime să se afle pe bancă la meciul de baraj cu Turcia, din 26 martie. ...
13:50
Dramă la Milano: 3 meciuri din „sferturi” decise în prelungiri, Canada în stare de șoc după accidentarea lui Sidney Crosby # Gazeta Sporturilor
În ziua sferturilor de finală ale turneului de hochei masculin din cadrul Jocurilor Olimpice de la Milano-Cortina 2026, hocheiul pe gheață a oferit de toate pentru toți fanii săi: suspans, răsturnări de scor, execuții de geniu în prelungiri și, din păcate pentru fanii hocheiului, o accidentare care ar putea schimba soarta medaliei de aur - căpitanul Sidney Crosby s-a accidentat. ...
13:50
Aflat la prima iarnă în România după transferul de la FCSB, mijlocașul Ofri Arad a avut parte de un șoc miercuri, după ninsoarea puternică din București.Israelianul s-a trezit cu mașina blocată sub un morman de zăpadă. Acesta a postat pe Instagram imaginea cu vehiculul acoperit aproape complet de omăt. ...
