Cinci state au anunţat deja că vor da trupe pentru forţa internaţională din Gaza
StirileProtv.ro, 19 februarie 2026 20:50
Cinci ţări au angajat deja trupe pentru forţa internaţională care urmează să fie dislocată în Gaza.
• • •
Acum 15 minute
21:00
Nicuşor Dan: România va consolida relațiile cu partenerii strategici. Susțin ferm cooperarea transatlantică dintre SUA și UE # StirileProtv.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a transmis, joi, după participarea la Washington la reuniunea Consiliului de Pace, la invitaţia preşedintelui SUA Donald Trump, că România este decisă să îşi intensifice relaţiile cu partenerii săi strategici.
Acum 30 minute
20:50
Fratele tânărului mort în garajul lui „Maru”, bătut în timpul unui live pe stradă în București. Agresorul, un vlogger celebru # StirileProtv.ro
Un tânăr de 20 de ani, fratele băiatului care a decedat anul trecut în locuința lui Tudor Duma, zis „Maru", a fost lovit în față joi după-amiază în Sectorul 1 al Capitalei, în timpul unei transmisiuni live pe rețelele de socializare.
20:50
Acum o oră
20:40
România celebrează „Anul Constantin Brâncuși” cu operele sale nerestaurate. Ce spune ministrul Culturii # StirileProtv.ro
Joi sărbătorim Ziua Națională Constantin Brâncuși. Se împlinesc 150 de ani de la nașterea sculptorului, care a influențat generații de artiști din toată lumea.
20:40
Micuțul Tomasso a primit prin transplant o inimă deteriorată. Este dezbatere națională în Italia # StirileProtv.ro
Inimile italienilor bat cu emoție pentru Tomasso, un copilaș de doi ani din Napoli, care a primit în decembrie, prin transplant, un cord deteriorat.
20:30
Românii au lăsat 10 miliarde de euro în vacanțele din străinătate, în 2025. Țările în care au dat cei mai mulți bani # StirileProtv.ro
Românii cheltuiesc tot mai mult pe vacanțe în străinătate. Potrivit datelor Băncii Naționale, anul trecut au dat aproximativ 10 miliarde de euro.
20:30
Acuzat de rasism, Donald Trump se apără în fața comunității afro-americane: „Acestui președinte îi pasă de voi” # StirileProtv.ro
Președintele american Donald Trump stârnește noi controverse. El a găzduit la Casa Albă un eveniment menit să marcheze: Luna Istoriei Cetățenilor de Culoare.
20:30
Obiceiurile alimentare nocive ale românilor. Cina se ia tot mai târziu, iar canapeaua devine masă # StirileProtv.ro
Mâncăm tot mai târziu, de cele mai multe ori în grabă, și uneori nici măcar nu mai stăm la masă. Sunt concluziile unui studiu la nivel global.
20:20
Aplicațiile la care au acces copiii sunt tot mai analizate din cauza conținutului neadecvat. Ce modificări pregătește ChatGPT # StirileProtv.ro
Aplicațiile la care au acces copiii și adolescenții sunt tot mai atent analizate. ChatGPT pregătește o tehnologie care să estimeze vârsta utilizatorilor pentru a le oferi minorilor răspunsuri adaptate.
20:20
Autoritățile analizează decontarea operațiilor de micșorare a stomacului pentru pacienții cu obezitate severă # StirileProtv.ro
Chiar dacă afecțiunea nu este încă recunoscută oficial ca boală cronică, medicii atrag atenția asupra unor statistici alarmante: 4 din 10 români adulți suferă de obezitate, iar 7 din 10 au probleme cu kilogramele în plus.
Acum 2 ore
20:10
Președintele CSM îl acuză pe Nicușor Dan că blochează pensionările judecătorilor din penal și cere informații nelegale # StirileProtv.ro
Judecătorii care judecă în materie penală se confruntă cu o procedură inedită de pensionare. Președintele CSM, Liviu Gheorghe Odagiu, susține că Administrația Prezidențială le solicită acestora date privind numărul dosarelor pe rol și riscul prescrierii.
20:10
Ce spune ministrul Finanțelor despre scăderea dobânzilor la care se împrumută România # StirileProtv.ro
După decizia Curții Constituționale de a valida reforma pensiilor magistraților, dobânzile la care se împrumută statul de pe piețele financiare au ajuns la minimul ultimilor doi ani.
20:00
Bani în plus, pe lângă salariu, pentru tinerii care se angajează pentru prima dată. Cât ar putea lua timp de doi ani # StirileProtv.ro
Statul pregătește noi măsuri pentru a sprijini integrarea unor categorii vulnerabile pe piața muncii. Sunt vizați tinerii care nu au ocupație, dar și șomerii trecuți de 45 de ani.
20:00
Fostul prinț Andrew, arestat chiar de ziua lui. Nici regele Charles și nici Palatul Buckingham nu au știut că va fi încătușat # StirileProtv.ro
O știre a căzut ca o bombă, joi, La Londra. Andrew Mountbatten-Windsor, fratele regelui Charles, a fost arestat sub suspiciunea de conduită necorespunzătoare în exercitarea funcției publice, după dezvăluirile din dosarul Epstein.
19:50
Ce se va întâmpla cu facturile la gaze după eliminarea plafonării, de la 1 aprilie. Unii consumatori ar putea avea surprize # StirileProtv.ro
De la 1 aprilie expiră actualul sistem de plafonare a prețului gazului pentru consumatorii casnici.
19:40
Trupa Sunet Fin, schimbare de direcție muzicală: ”electro rap & roll”. Videoclip nou: ”Muzica și sunetul” # StirileProtv.ro
După o pauză îndelungată, formația Sunet Fin a anunțat că revine cu o piesă nouă, care marchează ”un nou capitol artistic”.
19:40
Revin deja ninsorile și viscolul. România va fi lovită de un ciclon mediteranean. Urmează temperaturi de -12 grade # StirileProtv.ro
După ninsori, joi a ieșit soarele în mai multe zone din țară. Dar o nouă informare meteo de vreme rea, viscol și polei intră în vigoare din această noapte.
19:40
Elevii și turiștii au luat cu asalt pârtiile după ninsorile abundente: „Am venit cu toată grădinița după noi” # StirileProtv.ro
Ninsorile abundente au relansat sezonul de schi. Elevii din jumătate de țară sunt în vacanță, iar lor li s-au alăturat turiștii dornici să schieze. Cel mai aglomerat este în Poiana Brașov.
19:30
România nu poate deveni deocamdată membră a Consiliului pentru Pace creat de Donald Trump. Ce stă în calea aderării # StirileProtv.ro
„Poporul român este fantastic”. Sunt cuvintele liderului american Donald Trump, la prima reuniune a Consiliului Păcii de la Washington, la care a participat și președintele Nicușor Dan, alături de alți aproximativ 40 de lideri din toată lumea.
19:30
Cum arată Bucureștiul la o zi după ninsoarea istorică. Oamenii fac slalom printre bălți și mormanele de zăpadă # StirileProtv.ro
Ninsoarea s-a oprit însă problemele abia acum încep. Temperaturile scăzute din timpul nopții au transformat zăpada topită în polei, iar trotuarele au devenit capcane pentru pietoni.
Acum 4 ore
19:10
Un bărbat a băut alcool înaine să dea proba practică pentru permisul auto. Reacția polițistului când a observat # StirileProtv.ro
Un bărbat de 35 de ani din Roman s-a prezentat beat la susținerea probei practice pentru obținerea permisului de conducere categoria B. A fost testat cu aparatul alcooltest.
19:10
„Oferta” lui Nicușor Dan pentru Donald Trump. Cu ce poate contribui România în planul de pace pentru Gaza # StirileProtv.ro
Toată lumea îşi doreşte pace, stabilitate şi prosperitate în Gaza, însă întrebarea este cum putem acţiona în acest sens, a declarat joi preşedintele Nicuşor Dan, în intervenţia sa de la prima reuniune a Consiliului pentru Pace, desfăşurată la Washington.
18:30
Reacția lui Chivu după înfrângerea suferită cu Inter în Norvegia. Ce nemulțumiri are înainte de returul cu Bodo/Glimt # StirileProtv.ro
Antrenorul lui Inter, Cristian Chivu, a reacționat după înfrângerea suferită în fața formației norvegiene Bodø/Glimt (1-3), în play-off-ul pentru optimile de finală ale Champions League.
18:20
Programele pentru Limba şi literatura română, clasa a IX-a, au fost aprobate. Ce prevăd # StirileProtv.ro
Ministerul Educaţiei şi Cercetării (MEC) anunţă, joi, că a aprobat programele pentru disciplina limba şi literatura română - clasa a IX-a, învăţământ liceal. Acestea urmează să fie publicate în Monitorul Oficial.
18:20
Melania Trump, a doua cea mai puțin populară primă doamnă pentru americani. Cine ocupă primul loc în top # StirileProtv.ro
Melania Trump a fost desemnată a doua cea mai puțin populară primă doamnă din istoria recentă, însă rivala lui Trump, Hillary Clinton, a obținut „titlul” de cea mai neplăcută pentru americani, conform unui sondaj recent.
18:10
Uniunea Europeană vrea să deschidă cât mai rapid negocierile de aderare a Ucrainei, dar o dată concretă rămâne incertă # StirileProtv.ro
Uniunea Europeană (UE) vrea să deschidă ”cât mai rapid posibil” negocieri în vederea unei aderări a Ucrainei, anunţă joi preşedintele Consiliului European António Costa, fără să se angajeze cu privire la vreo dată, relatează AFP.
18:10
Bill Gates s-a răzgândit. Apariția în dosarele Epstein îl împiedică să-și țină discursul la Summitul India AI Impact # StirileProtv.ro
Bill Gates nu va ține discursul principal la Summitul India AI Impact din Delhi, a anunțat organizația sa filantropică cu câteva ore înainte de momentul în care cofondatorul Microsoft urma să ia cuvântul.
18:10
Reacțiile enoriașilor preotului din Cluj, când au aflat că și-ar fi terorizat fosta amantă. Ce a decis Mitropolia # StirileProtv.ro
Preotul din județul Cluj, împotriva căruia a fost emis un ordin de protecție și care poartă o brățară electronică, nu va mai sluji cel puțin o perioadă.
18:10
„Brokerii” moldoveni ridicați de poliție după ce au golit conturile multor români. Cum rulau banii furați # StirileProtv.ro
O grupare din Republica Moldova este anchetată pentru că ar fi înșelat numeroși români prin așa-numita metodă a investițiilor în energie. Cei păcăliți de falșii brokeri au rămas astfel fără banii din conturi.
18:10
Primăria de sector care va da amenzi pentru necurățarea zăpezii de pe străzi și trotuare: „Sunt abateri grave” # StirileProtv.ro
Primăria Sectorului 1 anunţă că va da sancţiuni pentru nerespectarea obligaţiilor de deszăpezire, întrucât operatorul de salubritate, căruia îi revine şi deszăpezirea, nu are capacitate suficientă de intervenţie, iar străzile şi trotuarele sunt blocate.
18:10
Peste 10 kilograme de droguri, printre care și cocaină, au fost găsite îngropate, pe malul unui pârâu din orașul Ștefănești, Argeș.
17:50
Răsturnare de situație în cazul tinerei care s-ar fi electrocutat pe un bulevard din Capitală. Medicii au rămas surprinși # StirileProtv.ro
Este anchetă în Capitală, după ce, miercuri seară, pe un bulevard din Sectorul 6, o fată de 16 ani a fost găsită inconștientă, căzută la pământ, lângă fire electrice și crengi rupte de viscol.
17:40
Sezonul de schi e în plină desfășurare. Sinaia, sub avertisment de avalanșă. Pârtiile între cota 1400 și 2000, închise # StirileProtv.ro
Ninsorile abundente relansează sezonul de schi în stațiunile montane. La Poiana Brașov, veselia, dar și aglomerația sunt la cote maxime. Stațiunea e plină de copii veniți în vacanță și de adulți care și-au luat liber tocmai ca să profite de zăpadă.
17:30
Surpriză la audierile femeii care și-a ucis mama pentru avere și a prietenei sale. Cele două s-au comportat diferit # StirileProtv.ro
Judecătorii Tribunalului Sibiu au decis ca femeia acuzată că și-a ucis mama pentru avere și asistenta medicală suspectată că a participat la omor să rămână în arest preventiv.
17:30
Primarul Capitalei a trimis poliția locală peste operatorii de salubrizare. „Nu au mobilizat atâtea utilaje cate au spus” # StirileProtv.ro
Este o zi ca de primăvară azi, dar miercuri dimineața, ninsoarea a transformat Bucureștiul într-un oraș impracticabil. Transportul de suprafață a fost aproape inexistent până la amiază.
17:20
O tânără a dispărut împreună cu fiica ei de patru ani, în Cluj. Ce le-a spus mama femeii polițiștilor # StirileProtv.ro
Este alertă în județul Cluj, după ce o femeie a sunat la poliție și a anunțat că fiica ei și nepoata de patru ani au dispărut fără urmă de miercuri dimineață.
17:20
UE a declarat oficial Corpul Gardienilor Revoluţiei Islamice din Iran drept organizaţie teroristă # StirileProtv.ro
Uniunea Europeană a decis, joi, desemnarea oficială a Corpului Gardienilor Revoluţiei Islamice din Iran (IRGC) drept organizaţie teroristă, o măsură care marchează o schimbare majoră şi simbolică în abordarea Bruxellesului faţă de conducerea Iranului.
Acum 6 ore
16:50
Veste bună pentru România. Ce s-a întâmplat la doar o zi după ce Legea pensiilor magistraților a primit undă verde de la CCR # StirileProtv.ro
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, afirmă că, imediat după ce Curtea Constituțională a dat undă verde adoptării Legii privind pensiile speciale ale magistraților, România a avut parte de primele efecte benefice ale acestei măsuri.
16:40
Ce le-a spus medicilor fata de 16 ani electrocutată pe trotuar după ce un copac a căzut peste cabluri # StirileProtv.ro
Fata de 16 ani electrocutată, miercuri seară, pe o stradă din Sectorul 6 al Capitalei după ce un copac a căzut peste cabluri, le-a spus medicilor că nu își amintește ce s-a întâmplat.
16:30
Un puternic aliat al SUA își retrage trupele din Irak. Se teme că ar putea izbucni un război în Iranul vecin # StirileProtv.ro
Armata germană şi-a retras din nou parţial trupele din Irak de la baza sa din Erbil, "ca urmare a tensiunilor crescânde în Orientul Mijlociu", a anunţat joi Ministerul german al Apărării, potrivit AFP.
16:20
Hoții se adaptează frigului de afară, astfel că au pus la cale o strategie pentru sezonul rece. Doi indivizi pretindeau că vând pături pentru a putea intra în locuințele bătrânilor.
16:20
Topul riscurilor care distrug casele românilor. Doar 18% dintre locuințe sunt complet asigurate # StirileProtv.ro
Incendiile, inundaţiile şi greutatea zăpezii continuă să fie principalul risc care generează pierderi majore pentru proprietarii de locuinţe, arată Uniunea Naţională a Societăţilor de Asigurare şi Reasigurare din România (UNSAR).
16:10
Ministrul Muncii despre majorarea salariului minim: Decizia va fi luată în una-două săptămâni # StirileProtv.ro
Actul normativ care prevede creșterea salariului minim va fi aprobat într-o săptămână sau două.
16:10
Cine este Prințul Andrew, fiul favorit al Reginei Elisabeta a II-a și primul membru al familiei regale care a fost arestat # StirileProtv.ro
Considerat mult timp fiul favorit al Reginei Elisabeta a II-a, Prințul Andrew a trecut de la statutul de membru influent al familiei regale la una dintre cele mai controversate figuri ale monarhiei.
16:00
Cum au devenit „carne de tun” 1.000 de kenyeni trimiși de Rusia pe frontul din Ucraina. Mulţi nu ştiau ce-i aşteaptă # StirileProtv.ro
Peste 1.000 de kenyeni s-au dus în Rusia şi au ajuns să lupte în războiul ruso-ucrainean, iar mulţi dintre ei nu ştiau ce-i aşteaptă, arată un raport al spionajului kenyan prezentat deputaţilor din această ţară din Africa de Est, relatează AFP.
15:50
Cum vezi live online performanța Juliei Sauter la Jocurile Olimpice de iarnă 2026: patinaj artistic feminin # StirileProtv.ro
Julia Sauter, singura reprezentantă a României la patinaj artistic, evoluează joi seară în programul liber feminin de la Jocurile Olimpice de iarnă 2026 de la Milano-Cortina.
15:20
Sondaj: Câți români și-ar apăra țara dacă România ar fi atacată și câți ar fugi. Votanții care se contrazic singuri # StirileProtv.ro
Mai mult de două treimi (67,1%) dintre români ar fi de acord cu introducerea serviciului militar obligatoriu, potrivit unui sondaj realizat de INSCOP Research, în perioada 28 ianuarie - 6 februarie, la solicitarea New Strategy Center.
Acum 8 ore
15:10
România, demersuri oficiale la Comisia Europeană pentru recuperarea celor 231 milioane de euro de la pensiile magistraților # StirileProtv.ro
România pregătește documentele oficiale pentru a solicita Comisiei Europene reevaluarea cererii de plată 3, care include suma de 231 de milioane de euro din PNRR, pentru jalonul privind modificarea pensiilor magistraților.
15:10
Președintele CJ Timiș, Alfred Simonis, propune un fond județean de sprijin pentru comunele care vor să se comaseze # StirileProtv.ro
Președintele CJ Timiș, Alfred Simonis, a anunțat lansarea unui proiect pilot de reformă administrativă, prin care comunele care se unesc vor primi sprijin financiar dintr-un fond județean.
15:00
Cinci cămătari din Dâmboviţa au fost reţinuţi pentru împrumuturi ilegale cu dobânzi uriaşe. Prejudiciu de 500.000 de euro # StirileProtv.ro
Cinci presupuşi cămătari din Dâmboviţa, acuzaţi de împrumuturi ilegale cu dobânzi de până la 30%, au fost reţinuţi, iar un altul plasat sub control judiciar, urmând să fie prezentaţi Tribunalului Bucureşti cu propuneri de arest.
