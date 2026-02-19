„Brâncuși ne privește pe toți”, o expoziție organizată la 70 de ani de când a fost organizată prima expoziție personală Brâncuși în Europa, de fiul celui care o organizase, în urmă cu șapte decenii, în aceleași săli ale Muzeului Național de Artă a României
19 februarie 2026
În 1956, Marian Mihalache organiza, în sălile Kretzulescu ale Muzeului Național de Artă a României, prima expoziție personală Brâncuși pe pământ românesc, dar și prima din Europa. Atunci, artistul împlinea 80 de ani. Azi, la șaptezeci de ani distanță și la 150 de ani de la nașterea marelui artist, Cornel Mihalache, fiul lui Marian Mihalache,
• • •
În 1956, Marian Mihalache organiza, în sălile Kretzulescu ale Muzeului Național de Artă a României, prima expoziție personală Brâncuși pe pământ românesc, dar și prima din Europa. Atunci, artistul împlinea 80 de ani. Azi, la șaptezeci de ani distanță și la 150 de ani de la nașterea marelui artist, Cornel Mihalache, fiul lui Marian Mihalache,
Comisia Europeană a aprobat includerea în registrul indicațiilor geografice protejate a IGP „Batog de sturion", alături de o nouă IGP din Thailanda. Noile denumiri se adaugă celor peste 3 900 deja protejate în baza de date eAmbrosia. Comisia Europeană a aprobat adăugarea în registrul indicațiilor geografice protejate (IGP) a IGP „Batog de sturion" din România
Organizaţia Studenţilor din Universitatea Babeş-Bolyai (OSUBB) anunţă organizarea unor proteste, începând cu 25 februarie, împotriva majorării taxelor şcolare, informează Agerpres. „Organizaţia Studenţilor din Universitatea Babeş-Bolyai (OSUBB), alături de organizaţiile studenţeşti, anunţă demararea unui protest miercuri, 25 februarie, ora 12:00, în faţa Rectoratului Universităţii Babeş-Bolyai, situat pe strada Mihail Kogălniceanu. Acest demers reprezintă o continuare a
Poliția și procurorii nu s-au autosesizat în cadrul filmării virale publicate de Rizea cu o femeie abuzată sexual de patru bărbați # PressHub
În ultimele zile pe Facebook, Instagram și TikTok a circulat mai multe videoclipuri în care o femeie apare agresată și umilită de patru bărbați, imaginile strângând cel puțin 200.000 de vizualizări. Videoclipul a fost postat inițial de fostul parlamentar Cristian Rizea. Filmarea conține fapte cu violență, dar asta nu a dus la autosesizarea autorităților în
Aktual24 | Cancelarul Germaniei susține eliminarea anonimatului pe internet: ”Vreau să văd nume reale pe internet. Vreau să știu cine vorbește” # PressHub
Cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, a declarat că susține eliminarea anonimatului pe internet și utilizarea numelor reale de către utilizatori. Merz a avertizat că platformele online pot fi folosite pentru manipularea opiniei publice și pentru subminarea democrației, scrie Aktual24.ro. Declarațiile au fost făcute miercuri seară, la un eveniment organizat de Uniunea Creștin-Democrată (CDU) în orașul Trier.
Durerea persistentă, inflamația locală sau rigiditatea apărută după o intervenție chirurgicală pot încetini serios recuperarea. În multe cazuri, exercițiile singure nu sunt suficiente în fazele inițiale, iar țesuturile au nevoie de stimulare controlată pentru a răspunde mai bine la tratament. Electroterapia cu vacuum se folosește tocmai în aceste situații, ca metodă complementară în fizioterapie, pentru
Trei aeronave Eurofighter Typhoon ale Forţelor Aeriene Spaniole au ajuns în România la Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu, unde, timp de aproximativ trei săptămâni, vor executa, alături de militari români şi germani, misiuni sub comandă NATO. "Aeronave Eurofighter Typhoon ale Forţelor Aeriene Spaniole au ajuns în România! Trei aeronave de luptă, alături de un detaşament
Mesajul lui Nicușor Dan la Consiliul pentru Pace: „Cred că toată lumea dorește pace, stabilitate și prosperitate în Gaza. Întrebarea este cum să acționăm în acest sens”. Ce poate face România # PressHub
Președintele Nicușor Dan a avut joi un discurs la primului summit al Consiliului pentru Pace creat de Donald Trump în care a prezentat contribuția României la planul de pace și reconstrucție pentru Gaza. Șeful statului i-a mulțumit președintelui Donald Trump pentru organizarea acestui summit și „pentru planul de pace pentru Gaza". Nicușor Dan a transmis
Trump a încurcat funcția lui Nicușor Dan și l-a prezentat pe șeful statului „prim-ministrul Dan”. Președintele SUA, laude pentru români: „sunt oameni minunați, fantastici” # PressHub
Președintele Nicușor Dan participă joi, la Washington, la prima reuniune a Consiliului pentru Pace înființat de Donald Trump. Liderul SUA a încurcat funcția lui Nicușor Dan și l-a prezentat drept „prim-ministrul Dan din România", la reuniunea Consiliului pentru Pace, potrivit HotNews. În același timp, președintele american a avut cuvinte bune despre români. „Românii sunt oameni
Încă înainte de deschiderea reuniunii inaugurale de la Washington a Consiliului pentru Pace lansat de președintele american Donald Trump în primul rând pentru regiunea Gaza, au apărut primele informații despre un plan vag de înființare a unei mari baze militare internaționale în regiunea palestiniană controlată în cea mai mare parte de Israel. Potrivit cotidianului britanic
În timp ce în România judecătorii pot fi excluși din magistratură sau mutați la alte secții sub tot felul de motive, cel real fiind, însă, că au "vorbit în plus", în Statele Unite tocmai s-au clarificat regulile. Judecătorii pot vorbi liber despre cauze drepte și care le afectează meseria, despre independenșa justiției sau îmbunătățiri ale
Timișoara se confruntă de mulți ani cu un fenomen imobiliar nerezolvat de autorități. Clădiri interbelice valoroase au intrat în proprietatea clanurilor de romi, nu doar prin tertipuri avocățești, complicități cu judecători, notari, funcționari din primărie, ci și prin presiuni asupra locatarilor siliți să vândă ieftin și să plece, de groaza lor. Un prefect, o judecătoare
Dramoleta din fața Ministerului Culturii, de săptămâna trecută, fără intenție, a dezvăluit natura anticapitalistă a sistemului (legislativ, patrimonial, structural și organizațional), așa numitului mediu cultural finanțat de stat. În precedentul articol am creionat din perspectiva cifrelor, cu referire la statutul artistului angajat la stat, o paralelă între viața culturală vie-liberă, din vest, mai precis, din
Plăți în Cuba, Dubai, Canada de pe cardul pe care se încasau taxele studenților de la universitatea de stat din Arad, aflat la discreția fostului (și viitor!) rector Ramona Lile, dovedită pentru plagiat # PressHub
Un raport de audit extern, comandat de Universitatea „Aurel Vlaicu" din Arad în urmă cu un an, iese acum la iveală, deși dosarul final a ajuns la instituție încă din august 2025. Dincolo de întrebarea firească – de ce acest audit a fost trimis membrilor Senatului UAV doar acum, dacă a fost finalizat și înaintat instituției încă
Comisia Europeană lansează EastInvest pentru regiunile de la frontiera estică: sprijin fără bani noi, dar cu garanții și credite țintite # PressHub
Comisia Europeană a adoptat o comunicare care propune intensificarea sprijinului pentru regiunile UE de la frontiera estică, în nouă state membre, inclusiv România, afectate de războiul Rusiei împotriva Ucrainei, de amenințări hibride și de declin demografic. Pachetul include o nouă platformă de finanțare, EastInvest, și lansarea unui dialog politic anual, primul pe 26 februarie 2026.
Un raport de audit extern, comandat de Universitatea „Aurel Vlaicu" din Arad în urmă cu un an, iese acum la iveală, deși dosarul final a ajuns la instituție încă din august 2025. Dincolo de întrebarea firească – de ce acest audit a fost trimis membrilor Senatului UAV doar acum, dacă a fost finalizat și înaintat instituției încă
Investiție de 10 milioane de euro într-o comună din județul Cluj. Fabrica de structuri metalice ar putea crea peste 100 de locuri de muncă # PressHub
Comuna clujeană Iclod intră pe harta investițiilor industriale majore, Primăria anunțând atragerea unei investiții private de circa 10 milioane de euro, realizată de compania Norstal Steel Structures. Proiectul vizează construirea unei fabrici de structuri metalice de ultimă generație, orientată în principal către piețele scandinave. Unitatea industrială este gândită ca un hub de producție modern, cu
Eroii de la Ambulanță. Au mers pe jos kilometri prin zăpadă până la brâu, la o femeie care a născut acasă # PressHub
O intervenție dramatică, desfășurată contracronometru și în condiții meteo extreme, a avut loc în satul Stânca, din comuna ieșeană Victoria. O femeie însărcinată în vârstă de 34 de ani a apelat dispeceratul de urgență, anunțând că i s-a rupt apa și că trebuie să ajungă cât mai rapid la spital. Ninsoarea abundentă, viscolul și poleiul
Mugur Isărescu: Discuţii despre intrarea în zona euro peste 5 ani, dacă programul pentru reducerea deficitului funcţionează # PressHub
Discuţiile despre un termen de intrare în zona euro a României ar putea începe în 5 ani dacă programul de reducere a deficitului sub 3% funcţionează, a declarat, miercuri, guvernatorul Băncii Naţionale a Românei, Mugur Isărescu, informează Agerpres. „Când vom reuşi să aducem deficitul bugetar la 3% şi vedeţi că nu este o treabă uşoară,
Institutul Cultural Român marchează 150 de ani de la nașterea lui Constantin Brâncuși printr-un amplu program expozițional în țară și în străinătate # PressHub
Ziua Națională Constantin Brâncuși este sărbătorită anual pe 19 februarie, marcând nașterea sculptorului, cu 150 de ani în urmă, la Hobița. Anul 2026 a fost declarat Anul Constantin Brâncuși și este marcat de Institutul Cultural Român și reprezentanțele sale din străinătate printr-o serie extinsă de expoziții, conferințe, evenimente multimedia, concerte, spectacole de teatru și intervenții
Rusia și Belarus: sub sancțiuni internaționale dar invitate în Consiliul pentru Pace al lui Donald Trump # PressHub
Cu o zi înainte de prima ședință a Consiliului pentru Pace lansat de președintele american Donald Trump, la care Belarus a aderat, Ucraina a impus un nou pachet de sancțiuni împotriva președintelui belarus Aleksandr Lukașenko, pentru sprijinul acordat Rusiei în continuarea războiului împotriva Ucrainei, a anunțat pe 18 februarie președintele Volodimir Zelenski. „Vom intensifica semnificativ
Cercetărători ai Universității Babeș Boylai lucrează la dezvoltarea unui vaccin împotriva bacteriilor imune la antibiotice. Demersul face parte din integrarea universității din Cluj în rețeaua europeană de formare doctorală EVADERE, finanțată prin programul Maria Sklodowska Curie. Din partea UBB participă doi cercetători: Vlad Cojocaru (expert în biochimie computațională) și Andreas Bender (expert în inteligență artificială
Premierul Ilie Bolojan a declarat miercuri seara, la Digi24, că pensiile speciale pentru angajații din Ministerul de Interne, Ministerul Apărării Naționale și siguranță națională vor fi reglementate în luna martie, după ce Curtea Constituțională a stabilit că Legea privind pensiile magistraților este constituțională. "Consider că în toate sistemele în care se permite pensionarea la 50,
După ani în care s-a numărat printre economiile europene cu cea mai rapidă creștere, România se află acum într-o situație dificilă, confruntându-se cu stagnare, inflație ridicată și un deficit bugetar uriaș, ceea ce lasă puțin spațiu pentru metodele tradiționale de stimulare a economiei – reduceri de impozite, scăderea ratelor dobânzilor și creșterea cheltuielilor publice. Dimpotrivă,
România va participa, ca țară invitată de onoare, la ediția din 2028 a Festivalului de Carte din Frankfurt, a anunțat, miercuri, Ministerul Culturii. În cadrul unuia dintre cele mai prestigioase târguri de carte, România va avea ocazia să prezinte principalele lucrări din literatură, turism, design, gastronomie, arhitectură și alte domenii. „După programul Timiș
UE înăsprește regulile privind poluarea apelor: mai multe substanțe pe lista neagră, standarde mai dure până în 2039 # PressHub
Consiliul Uniunii Europene a adoptat directiva care extinde lista poluanților ce afectează apele de suprafață și subterane și introduce standarde de mediu mai stricte pentru o serie de substanțe, inclusiv pesticide, produse farmaceutice, bisfenoli și PFAS – așa-numitele „substanțe chimice persistente”. Noile reguli prevăd, în premieră, evaluarea riscului cumulativ al amestecurilor chimice, adaugă microplasticele și […] Articolul UE înăsprește regulile privind poluarea apelor: mai multe substanțe pe lista neagră, standarde mai dure până în 2039 apare prima dată în PRESShub.
Reforma pensiilor magistraților proiectată de Ilie Bolojan e constituțională, dar decizia de azi a CCR nu garantează modificările ulterioare. Legea pe care CCR a declarat-o constituțională după trei luni de dileme și tergiversări, modifică pensiile magistraților în așa fel încât judecătorii și procurorii să iasă la pensie la aceeași vârstă ca restul categoriilor sociale, nu […] Articolul Magistrații au pierdut la CCR. E o victorie definitivă? apare prima dată în PRESShub.
Aktual24 | Zelenski susține că SUA au refuzat să acorde licențe pentru producția de rachete Patriot în România și Polonia # PressHub
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că SUA au promis să ofere licențe pentru producția de rachete de apărare aeriană pentru sistemele antiaeriene Patriot, dar în cele din urmă au refuzat, scrie Aktual24. Ucraina a propus producția comună în Europa, în special în parteneriate ale Ucrainei cu România și Polonia. Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a […] Articolul Aktual24 | Zelenski susține că SUA au refuzat să acorde licențe pentru producția de rachete Patriot în România și Polonia apare prima dată în PRESShub.
Alexander Boldachev, unul dintre cei mai apreciați harpiști ai lumii: „Muzica este coloana sonoră a vieții noastre” # PressHub
Alexander Boldachev, unul dintre cei mai apreciați harpiști ai lumii, nu este doar un virtuoz al unui instrument rar, ci și un artist care și-a redefinit destinul în mijlocul unei istorii frământate, scrie Special Arad. Născut în Rusia și stabilit astăzi în Elveția, după ce a ales să părăsească țara natală din cauza războiului, Boldachev […] Articolul Alexander Boldachev, unul dintre cei mai apreciați harpiști ai lumii: „Muzica este coloana sonoră a vieții noastre” apare prima dată în PRESShub.
Analiză INS: populația României a scăzut cu 4,16 milioane, 63% din declin este cauzat de emigrație # PressHub
În 35 de ani, populația României a scăzut cu peste 4 milioane. O analiză publicată marți de președintele Institutului național de statistică, Tudorel Andrei, indică o scădere de 4.16 milioane în ultimele trei decenii. Prinicpala cauză indicată este imigrația (cu o contribuție de 63%), urmată de sporul negativ (37%), relatează Agerpres. De asemenea, între 2014 […] Articolul Analiză INS: populația României a scăzut cu 4,16 milioane, 63% din declin este cauzat de emigrație apare prima dată în PRESShub.
Vaticanul refuză invitația de a participa la Consiliul pentru Pace al lui Donald Trump. Și restul Europei? # PressHub
Primul Suveran Pontif de origine americană, Papa Leon nu va participa la „Consiliul pentru Pace” privind Gaza, inițiativă lansată de președintele american Donald Trump, din cauza îngrijorărilor că aceasta ar putea submina rolul Organizației Națiunilor Unite. Prima reuniune a Consiliului este programată joi, 17 februarie, la Washington. Sfântul Scaun a primit la sfârșitul lunii ianuarie […] Articolul Vaticanul refuză invitația de a participa la Consiliul pentru Pace al lui Donald Trump. Și restul Europei? apare prima dată în PRESShub.
UE lansează BE READY: 120 de milioane de euro pentru a fi mai bine pregătită în fața viitoarelor pandemii # PressHub
Comisia Europeană a anunțat lansarea BE READY, un nou parteneriat european dedicat pregătirii pentru epidemii și pandemii, finanțat cu 120 de milioane de euro din programul Horizon Europe. Inițiativa reunește 81 de organizații din 27 de țări și își propune să consolideze capacitatea Uniunii de a anticipa, preveni și răspunde rapid la amenințări sanitare emergente. […] Articolul UE lansează BE READY: 120 de milioane de euro pentru a fi mai bine pregătită în fața viitoarelor pandemii apare prima dată în PRESShub.
La doi ani de la intrarea în vigoare a Digital Services Act, platformele online din Uniunea Europeană au anulat aproape 50 de milioane de decizii care vizau ștergerea, suspendarea sau limitarea conținutului și a conturilor utilizatorilor, în urma contestațiilor depuse de aceștia. Datele arată că noua legislație a creat un drept efectiv de apel pentru […] Articolul DSA are efect: 50 de milioane de decizii de moderare anulate în doi ani în UE apare prima dată în PRESShub.
Controale ale Gărzii Naționale de Mediu în vestul României: nereguli grave în gestionarea deșeurilor și sancțiuni de peste 400.000 de lei # PressHub
Garda Națională de Mediu – Comisariatul General a desfășurat pe 10 februarie o acțiune de control în vestul țării, pentru a verifica respectarea legislației privind gestionarea deșeurilor. Controalele au vizat în special trasabilitatea anvelopelor uzate și reciclarea deșeurilor din plastic, domenii cu risc ridicat de nereguli și impact semnificativ asupra mediului. Au fost verificați șapte […] Articolul Controale ale Gărzii Naționale de Mediu în vestul României: nereguli grave în gestionarea deșeurilor și sancțiuni de peste 400.000 de lei apare prima dată în PRESShub.
Sentința ICCJ nu se referă la plagiatele Ramonei Lile, ci anulează ordinul ministrului de respingere a validării sale ca rector. O adevărată ofensivă a pornit Ramona Lile în spațiul public, abuzând de cuvinte ca „demnitate”, „adevăr”, „onoare”, prin invocarea unei sentințe a Înaltei Curți de Casație și Justiție (ICCJ) prin care anulează Ordinul de Ministru […] Articolul Înalta Curte vrea s-o repună rector pe plagiatoarea în serie Ramona Lile apare prima dată în PRESShub.
Justiția la răscruce: De ce cere societatea civilă eliminarea „grupării Voineag-Florența” de la vârful marilor parchete? # PressHub
În ultimii ani, percepția publică asupra luptei anticorupție din România a suferit o transformare dramatică. Astăzi instituții precum DNA sau Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție (PÎCCJ) par să fi intrat într-o fază de „hibernare strategică”, transmite comunitatea Declic. În acest context, petiția lansată de comunitatea Declic, intitulată „Fără gruparea Voineag-Florența […] Articolul Justiția la răscruce: De ce cere societatea civilă eliminarea „grupării Voineag-Florența” de la vârful marilor parchete? apare prima dată în PRESShub.
Jurnaliștii din zonele dominate de democrați și cei care lucrează în companii media critice la adresa lui Donald Trump se confruntă cu frecvente amenințări și încălcări ale libertății de exprimare. Pe site-ul John S.Knight Journalism Fellowships a fost postat în 30 ianuarie 2026 un apel în direct de la o jurnalistă. Georgia Fort, jurnalistă independentă […] Articolul Jurnalism cu agenții lui Trump la ușă apare prima dată în PRESShub.
Două sondaje de opinie publicate la o distanță de o zi indică o erodare a convingerilor democratice în România, sau invers spus: tendințele autoritate, mai degrabă de inspirație rusă, par să câștige teren. Numai jumătate din români mai cred că Rusia este vinovată de declanșarea războiului din Ucraina cu patru ani în urmă, arată un […] Articolul Radiografie de moment: crește permisivitatea pentru autoritarism? apare prima dată în PRESShub.
Ninsori și polei în Republica Moldova. Restricții de circulație pentru vehiculele de mare tonaj # PressHub
Ninsorile și precipitațiile mixte din noaptea de 18 februarie au pus presiune pe infrastructura rutieră din Republica Moldova, iar traficul se desfășoară în condiții de iarnă, cu intervenții active pe drumurile naționale și restricții temporare pentru transportul greu în sudul țării, informează Radio Moldova. Autoritățile anunță formarea poleiului pe mai multe sectoare, în timp ce […] Articolul Ninsori și polei în Republica Moldova. Restricții de circulație pentru vehiculele de mare tonaj apare prima dată în PRESShub.
Curtea Constituțională a României a respins miercuri sesizarea Înaltei Curți de Casație și Justiție referitoare la noul proiect al Guvernului Bolojan privind reforma pensiilor magistraților și a stabilit că actul normativ este constituțional, au precizat, pentru AGERPRES, oficiali ai CCR. Decizia a fost luată după cinci amânări. De asemenea, CCR a respins cererile de sesizare […] Articolul BREAKING CCR a decis că legea pensiilor speciale ale magistraților este constituțională apare prima dată în PRESShub.
„Patru ani de război în Ucraina: scriitori-martori și mărturiile lor. IN MEMORIAM: Victoria Amelina”. Eveniment organizat de PEN România și Grupul pentru Dialog Social # PressHub
PEN România, în colaborare cu Grupul pentru Dialog Social, organizează joi, 19 februarie, colocviul „Patru ani de război în Ucraina: scriitori-martori și mărturiile lor. IN MEMORIAM: Victoria Amelina”. Participanți: Ruxandra Cesereanu, președinte PEN Club România (video); Vlad Alexandrescu, președinte GDS; Mariana Sipoș; Radu Vancu; Mihai Vacariu; Volodymyr Yermolenko, președinte PEN Ucraina (video); Hector Abad – […] Articolul „Patru ani de război în Ucraina: scriitori-martori și mărturiile lor. IN MEMORIAM: Victoria Amelina”. Eveniment organizat de PEN România și Grupul pentru Dialog Social apare prima dată în PRESShub.
102 localități din 21 de județe și municipiul București au fost afectate de ninsorile abundente în intervalul 17.02, ora 08:00 – 18.02, ora 09:00, a anunțat miercuri dimineața Departamentul pentru Situații de Urgență (DSU). Județele afectate au fost: Argeș, Brașov, Brăila, Buzău, Constanța, Călărași Dâmbovița, Galați, Giurgiu, Hunedoara, Ialomița, Ilfov, Mehedinți, Olt, Prahova, Sibiu, Teleorman, […] Articolul Peste 100 de localități din 21 de județe și Capitala, afectate de ninsorile abundente apare prima dată în PRESShub.
Sectorul IT ieșean, principalul motor al dezvoltării locale. Creștere cu peste 100% în cinci ani # PressHub
Județul Iași surprinde printr-o evoluție spectaculoasă a Produsului Intern Brut (PIB) regional. Sectorul informațiilor și comunicațiilor a înregistrat, în perioada 2019 – 2023, o creștere de peste 100% în Iași, devenind motorul principal al dezvoltării locale, potrivit datelor Institutului Național de Statistică, scrie Ziarul de Iași. IT-ul nu este singurul domeniu care a accelerat la […] Articolul Sectorul IT ieșean, principalul motor al dezvoltării locale. Creștere cu peste 100% în cinci ani apare prima dată în PRESShub.
Cineva ne întreabă care este drumul spre Minsk, dar noi îl orientăm în chip mincinos spre Pinsk: în acest caz nu e decât o minciună. Ar fi manipulare dacă el ar avea intenția de a merge la Minsk, dar noi am face astfel încât să aibă dorința de a merge la Pinsk (E. L. Doțenko, […] Articolul Coaliția de voință contra dezinformării: Europa între scut și oglindă apare prima dată în PRESShub.
UE deschide o anchetă împotriva Shein: mai multa transparență, design „adictiv” și produse posibil ilegale # PressHub
Comisia Europeană a declanșat o procedură oficială împotriva platformei de shopping Shein. Bruxelles-ul investighează, printre altele, un design considerat „adictiv”, menit să țină utilizatorii cât mai mult timp în aplicație, dar și vânzarea unor produse ilegale – inclusiv păpuși sexuale care imită copii. Dacă acuzațiile se confirmă, amenzile ar putea fi usturătoare. Din nou despre […] Articolul UE deschide o anchetă împotriva Shein: mai multa transparență, design „adictiv” și produse posibil ilegale apare prima dată în PRESShub.
Atac la candidatură: judecătorul Ioan Fundătureanu, vizat de o sesizare controversată înainte de șefia Curții de Apel Pitești # PressHub
În condițiile în care judecătorul Ioan Fundătureanu, care are 10 ani vechime la Curtea de Apel Pitești, îl concurează pe Bogdan Mateescu la șefia curții, a fost lansată public informația că acesta este cercetat de Inspecția Judiciară alături de un coleg de complet. Numele lui Fundătureanu apare pe lista fostului șef al Inspecției Judiciare, celebrul […] Articolul Atac la candidatură: judecătorul Ioan Fundătureanu, vizat de o sesizare controversată înainte de șefia Curții de Apel Pitești apare prima dată în PRESShub.
Banii de irigații, transformați în terenuri: Șoferul Sorin Iancu cumpără exact unde Olguța Vasilescu anunță investiții # PressHub
Firma Nicosorian Total Ins SRL, controlată de fostul șofer Sorin Iancu, nu a transferat bani doar în ferma familiei lui Paul Stănescu, așa cum a dezvăluit NewsCenter.ro, ci a cumpărat și activele imobiliare ale fostei companii de construcții TCIF SA din Craiova. Miza tranzacției o reprezintă terenurile pe care Primăria Craiova, condusă de Lia Olguța […] Articolul Banii de irigații, transformați în terenuri: Șoferul Sorin Iancu cumpără exact unde Olguța Vasilescu anunță investiții apare prima dată în PRESShub.
Barajului Mihăileni: Curtea de Apel Cluj decide că nu se poate construi în baza unor autorizații din perioada comunistă # PressHub
Curtea de Apel Cluj a pus punct unei anomalii administrative care dura de aproape 40 de ani. Instanța a decis că statul român nu poate construi în anul 2026 folosind autorizații emise în epoca ceaușistă, dând câștig de cauză comunității Declic. Proiectul de pe râul Crișul Alb, început în 1987 și abandonat repetat după Revoluție, […] Articolul Barajului Mihăileni: Curtea de Apel Cluj decide că nu se poate construi în baza unor autorizații din perioada comunistă apare prima dată în PRESShub.
Aktual24 | ”Naș binecuvântat”. Marea ”familie” Thuma din Ilfov. Managerul de la Bălăceanca, fost jandarm, este finul primarului din Cernica și încredințează contracte unui avocat cu aceeași adresă ca a sa # PressHub
Situație stranie la Spitalul de Psihiatrie „Eftimie Diamandescu” (cunoscut drept Spitalul de Psihiatrie „Bălăceanca”). Managerul spitalului, Stoica Tănase, numit politic, a încredințat mai multe contracte de reprezentare juridică unui avocat a cărui adresă este exact la adresa de domiciliu a lui Tănase, relatează Aktual24. Documente aflate în posesia redacției arată că Spitalul de Psihiatrie „Eftimie […] Articolul Aktual24 | ”Naș binecuvântat”. Marea ”familie” Thuma din Ilfov. Managerul de la Bălăceanca, fost jandarm, este finul primarului din Cernica și încredințează contracte unui avocat cu aceeași adresă ca a sa apare prima dată în PRESShub.
Pe 24 februarie va avea loc premiera filmului „Kîzîm” primul lungmetraj românesc care are în centru comunitatea tătară. Filmul a fost regizat de Radu Potcoavă, scenariul a fost realizat de Elias Ferchin, iar rolul principal este interpretat de actrița Yeliz Meryem Mustafa, acesta fiind debutul ei în cinema, relaatează PRO TV. În film își fac […] Articolul „Kîzîm”, primul film românesc despre comunitatea tătară, are premiera pe 24 februarie apare prima dată în PRESShub.
