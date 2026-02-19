Trump a încurcat funcția lui Nicușor Dan și l-a prezentat pe șeful statului „prim-ministrul Dan”

22:20

În 1956, Marian Mihalache organiza, în sălile Kretzulescu ale Muzeului Național de Artă a României, prima expoziție personală Brâncuși pe pământ românesc, dar și prima din Europa. Atunci, artistul împlinea 80 de ani. Azi, la șaptezeci de ani distanță și la 150 de ani de la nașterea marelui artist, Cornel Mihalache, fiul lui Marian Mihalache, […] Articolul „Brâncuși ne privește pe toți”, o expoziție organizată la 70 de ani de când a fost organizată prima expoziție personală Brâncuși în Europa, de fiul celui care o organizase, în urmă cu șapte decenii, în aceleași săli ale Muzeului Național de Artă a României apare prima dată în PRESShub.