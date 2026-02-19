Vor mai urma creșteri de taxe? Nicușor Dan dezvăluie ce a discutat cu Ilie Bolojan
StiriDiaspora.ro, 19 februarie 2026 23:10
Vor mai urma creșteri de taxe? Nicușor Dan dezvăluie ce a discutat cu Ilie Bolojan
Acum o oră
23:10
Vor mai urma creșteri de taxe? Nicușor Dan dezvăluie ce a discutat cu Ilie Bolojan
Acum 2 ore
22:30
O româncă de 40 de ani s-a bătut cu mai mulți polițiști din Italia. Pe unul l-a mușcat
Acum 4 ore
21:40
Germania vrea să desființeze mini-joburile. Asociațiile patronale sunt de acord
21:20
Președintele Argentinei, Javier Milei, vrea să mărească ziua de muncă la 12 ore. Grevă în toată țara
20:10
Dosarul Epstein. Prințul Charles, primul mesaj după ce fratele său Andrew a fost arestat
Acum 6 ore
19:30
Ce funcție pretinde Emil Mortu că avea în România. Italia vrea să contacteze autoritățile române pentru clarificări
18:40
Român, scos din autocar de poliția din Germania și arestat pe loc
Acum 8 ore
17:20
Donald Trump a transmis un mesaj românilor după ce i-a greșit funcția lui Nicușor Dan
17:00
Nicușor Dan a ajuns la Consiliul pentru Pace. Prima fotografie alături de Donald Trump și JD Vance
Acum 12 ore
15:40
Preşedintele Nicuşor Dan va susţine un discurs în cadrul Consiliului pentru Pace
14:40
Florin Ghinea, zis Ghenosu - reţinut de DIICOT într-un dosar de camătă şi şantaj
14:00
De ce apare tensiunea dintre păstrarea tradițiilor românești în diaspora și nevoia de incluziune în societatea de rezidență?
13:20
Procurorul șef al DNA dă vina pe Parlament pentru prescrierea a sute de dosare de corupţie
12:20
Scene incredibile în orașul italian Cremona. Opt români au bătut o femeie și au dezbrăcat-o complet în fața unui club
12:20
Dosarul Epstein. Prințul Andrew, fratele regelui Charles al III-lea, a fost arestat
11:20
Copii obligați să cerșească pe străzile din București. Părinții au fost reținuți
Acum 24 ore
10:40
Atac brutal în Dublin. Român condamnat la închisoare pentru uciderea unui turist canadian: "Capul lui, lovit ca o minge de fotbal"
09:50
Șofer de TIR, amenințat cu arma și dat jos din cabină pe o șosea din Germania. Hoții au furat camionul cu totul
09:30
Donald Trump ia în considerare posibilitatea unor atacuri asupra Iranului
08:50
Doi români din Austria, jefuiți de un alt român pe care l-au ajutat cu masă și cazare
08:20
Ucraina a lansat o contraofensivă majoră, după ce Musk le-a tăiat rușilor accesul la Starlink
18 februarie 2026
23:50
Mark Zuckerberg, audiat după ce a fost dat în judecată pe motiv că rețele de socializare au fost create pentru a genera dependență
Ieri
23:00
Doi români au lovit mai multe mașini ale poliției austriece, într-o urmărire ca-n filme
21:20
Muncitor român din Germania, prins după ce a violat o femeie de 46 de ani care ieșise la alergat
20:50
Un oraș din România vrea zboruri către Roma și dacă nu se umple zborul, va plăti diferența din bugetul local
20:20
Interzicerea cumulului pensie-salariu la stat va fi adoptat în câteva zile, anunță Ilie Bolojan
19:40
Germania, Austria, Olanda și alte țări anunță acord pentru returnarea imigranților în centre păzite din Africa
17:40
Doi români s-au înjunghiat într-un bar din Elveția, după ce unul din ei a cerut să fie servit "pe caiet"
17:00
Elon Musk va construi fabrici pentru sateliți pe lună. O catapultă magnetică ar urma să lanseze sateliții
16:30
Emil, românul care a vrut să răpească o fetiță din Italia, a explicat gestul în fața judecătorului
15:00
Germania ar putea interzice complet accesul copiilor la reţelele de socializare
14:20
Nou caz de răpire de copii în Italia. Un bărbat a vrut să ia un băiețel de 5 ani de lângă mamă
13:20
Premierul Bolojan, primul mesaj după decizia CCR de a aproba tăierea pensiilor speciale
12:40
Decizie surpriză a CCR: Se taie pensiile speciale
12:30
Român băgat 25 de zile la închisoare, în Germania, pentru că nu a plătit o amendă de 1.000 de euro
11:40
Drumul spre Peștera, blocat de o avalanșă. Intervin jandarmii
11:10
Doi români au furat 300 de kg de cupru din curtea unei companii din Lens
10:20
O femeie dintr-un sat din Iași a născut acasă. Ambulanţa a derapat la ieşirea din localitate
09:40
De ce „uitarea de sine” devine un risc real pentru românii din diaspora, chiar când viața pare aranjată pe hârtie?
09:00
Cazul românului găsit împușcat în Austria rămâne un mister nerezolvat
08:10
Cod roșu de ninsoare în București: Zboruri anulate, copaci căzuţi, zeci de maşini avariate
17 februarie 2026
23:50
Tăierea pensiilor magistraților. Bolojan: "Nici un român nu acceptă ce se întâmplă"
Mai mult de 2 zile în urmă
23:20
Locul 5 pentru România la bob, la Jocurile Olimpice de Iarnă. Cea mai mare performanță din ultimii 34 de ani
22:30
O parte din tablourile lui Darius Vâlcov, vândute pentru aproape 800 000 euro
22:10
Carrefour arată motivele pentru care a vândut magazinele din România
21:20
Primăria Parisului a dat 16 milioane euro pe câteva apartamente pe care le dă migranților
20:50
Un român a făcut ravagii într-un spital din Italia. A vrut să bată medicii
19:30
Românul din Italia care a vrut să răpească fetița din supermarket îi pune în dificultate pe procurori. Decizia luată de avocați
18:20
Cuplu de români din Austria, jefuit de un conațional pe care l-au ajutat. L-au lăsat să doarmă la ei, dar le-a furat toate bijuteriile
17:30
Italia crește vârsta de pensionare din 2027 și 2028. Vezi noile vârste, conform INSP
