Interzicerea cumulului pensie-salariu la stat va fi adoptat în câteva zile, anunță Ilie Bolojan

StiriDiaspora.ro, 18 februarie 2026 20:20

Acum 30 minute
20:20
Interzicerea cumulului pensie-salariu la stat va fi adoptat în câteva zile, anunță Ilie Bolojan
Acum o oră
19:40
Germania, Austria, Olanda și alte țări anunță acord pentru returnarea imigranților în centre păzite din Africa StiriDiaspora.ro
Germania, Austria, Olanda și alte țări anunță acord pentru returnarea imigranților în centre păzite din Africa
Acum 4 ore
17:40
Doi români s-au înjunghiat într-un bar din Elveția, după ce unul din ei a cerut să fie servit "pe caiet" StiriDiaspora.ro
Doi români s-au înjunghiat într-un bar din Elveția, după ce unul din ei a cerut să fie servit "pe caiet"
17:00
Elon Musk va construi fabrici pentru sateliți pe lună. O catapultă magnetică ar urma să lanseze sateliții StiriDiaspora.ro
Elon Musk va construi fabrici pentru sateliți pe lună. O catapultă magnetică ar urma să lanseze sateliții
Acum 6 ore
16:30
Emil, românul care a vrut să răpească o fetiță din Italia, a explicat gestul în fața judecătorului StiriDiaspora.ro
Emil, românul care a vrut să răpească o fetiță din Italia, a explicat gestul în fața judecătorului
15:00
Germania ar putea interzice complet accesul copiilor la reţelele de socializare StiriDiaspora.ro
Germania ar putea interzice complet accesul copiilor la reţelele de socializare
Acum 8 ore
14:20
Nou caz de răpire de copii în Italia. Un bărbat a vrut să ia un băiețel de 5 ani de lângă mamă StiriDiaspora.ro
Nou caz de răpire de copii în Italia. Un bărbat a vrut să ia un băiețel de 5 ani de lângă mamă
13:20
Premierul Bolojan, primul mesaj după decizia CCR de a aproba tăierea pensiilor speciale StiriDiaspora.ro
Premierul Bolojan, primul mesaj după decizia CCR de a aproba tăierea pensiilor speciale
12:40
Decizie surpriză a CCR: Se taie pensiile speciale StiriDiaspora.ro
Decizie surpriză a CCR: Se taie pensiile speciale
Acum 12 ore
12:30
Român băgat 25 de zile la închisoare, în Germania, pentru că nu a plătit o amendă de 1.000 de euro StiriDiaspora.ro
Român băgat 25 de zile la închisoare, în Germania, pentru că nu a plătit o amendă de 1.000 de euro
11:40
Drumul spre Peștera, blocat de o avalanșă. Intervin jandarmii StiriDiaspora.ro
Drumul spre Peștera, blocat de o avalanșă. Intervin jandarmii
11:10
Doi români au furat 300 de kg de cupru din curtea unei companii din Lens StiriDiaspora.ro
Doi români au furat 300 de kg de cupru din curtea unei companii din Lens
10:20
O femeie dintr-un sat din Iași a născut acasă. Ambulanţa a derapat la ieşirea din localitate StiriDiaspora.ro
O femeie dintr-un sat din Iași a născut acasă. Ambulanţa a derapat la ieşirea din localitate
09:40
De ce „uitarea de sine” devine un risc real pentru românii din diaspora, chiar când viața pare aranjată pe hârtie? StiriDiaspora.ro
De ce „uitarea de sine” devine un risc real pentru românii din diaspora, chiar când viața pare aranjată pe hârtie?
09:00
Cazul românului găsit împușcat în Austria rămâne un mister nerezolvat StiriDiaspora.ro
Cazul românului găsit împușcat în Austria rămâne un mister nerezolvat
08:10
Cod roșu de ninsoare în București: Zboruri anulate, copaci căzuţi, zeci de maşini avariate StiriDiaspora.ro
Cod roșu de ninsoare în București: Zboruri anulate, copaci căzuţi, zeci de maşini avariate
Acum 24 ore
23:50
Tăierea pensiilor magistraților. Bolojan: "Nici un român nu acceptă ce se întâmplă" StiriDiaspora.ro
Tăierea pensiilor magistraților. Bolojan: "Nici un român nu acceptă ce se întâmplă"
23:20
Locul 5 pentru România la bob, la Jocurile Olimpice de Iarnă. Cea mai mare performanță din ultimii 34 de ani StiriDiaspora.ro
Locul 5 pentru România la bob, la Jocurile Olimpice de Iarnă. Cea mai mare performanță din ultimii 34 de ani
22:30
O parte din tablourile lui Darius Vâlcov, vândute pentru aproape 800 000 euro StiriDiaspora.ro
O parte din tablourile lui Darius Vâlcov, vândute pentru aproape 800 000 euro
22:10
Carrefour arată motivele pentru care a vândut magazinele din România StiriDiaspora.ro
Carrefour arată motivele pentru care a vândut magazinele din România
21:20
Primăria Parisului a dat 16 milioane euro pe câteva apartamente pe care le dă migranților StiriDiaspora.ro
Primăria Parisului a dat 16 milioane euro pe câteva apartamente pe care le dă migranților
20:50
Un român a făcut ravagii într-un spital din Italia. A vrut să bată medicii StiriDiaspora.ro
Un român a făcut ravagii într-un spital din Italia. A vrut să bată medicii
Ieri
19:30
Românul din Italia care a vrut să răpească fetița din supermarket îi pune în dificultate pe procurori. Decizia luată de avocați StiriDiaspora.ro
Românul din Italia care a vrut să răpească fetița din supermarket îi pune în dificultate pe procurori. Decizia luată de avocați
18:20
Cuplu de români din Austria, jefuit de un conațional pe care l-au ajutat. L-au lăsat să doarmă la ei, dar le-a furat toate bijuteriile StiriDiaspora.ro
Cuplu de români din Austria, jefuit de un conațional pe care l-au ajutat. L-au lăsat să doarmă la ei, dar le-a furat toate bijuteriile
17:30
Italia crește vârsta de pensionare din 2027 și 2028. Vezi noile vârste, conform INSP StiriDiaspora.ro
Italia crește vârsta de pensionare din 2027 și 2028. Vezi noile vârste, conform INSP
16:30
Nicușor Dan schimbă 50 de ambasadori și anunță ce vrea în plus de la noii reprezentanți ai României StiriDiaspora.ro
Nicușor Dan schimbă 50 de ambasadori și anunță ce vrea în plus de la noii reprezentanți ai României
15:50
Când își vor putea face buletin românii din străinătate care nu mai au domiciliu în țară StiriDiaspora.ro
Când își vor putea face buletin românii din străinătate care nu mai au domiciliu în țară
14:30
Un român din Belgia a încasat 40.000 de euro pentru o lucrare și apoi a dispărut în România StiriDiaspora.ro
Un român din Belgia a încasat 40.000 de euro pentru o lucrare și apoi a dispărut în România
13:30
Un șofer de TIR a distrus zidurile caselor unui sat din Franța StiriDiaspora.ro
Un șofer de TIR a distrus zidurile caselor unui sat din Franța
13:10
Inventarul de baie pentru iarnă: 5 ingrediente de care pielea ta are absolut nevoie când e frig StiriDiaspora.ro
Inventarul de baie pentru iarnă: 5 ingrediente de care pielea ta are absolut nevoie când e frig
11:40
Incendiu într-un bloc din Spania: Cinci tineri au murit StiriDiaspora.ro
Incendiu într-un bloc din Spania: Cinci tineri au murit
11:30
Femeie găsită moartă în casa ei din Prahova. Fiica din Italia a sunat la Poliţie după ce nu a mai reușit s-o contacteze StiriDiaspora.ro
Femeie găsită moartă în casa ei din Prahova. Fiica din Italia a sunat la Poliţie după ce nu a mai reușit s-o contacteze
08:50
După 8 luni de căutări, a fost identificat cadavrul din Portugalia. E vorba de un român dispărut în Germania StiriDiaspora.ro
După 8 luni de căutări, a fost identificat cadavrul din Portugalia. E vorba de un român dispărut în Germania
08:20
"Arcul îndrăgostiților" din Italia s-a prăbușit în timpul unei furtuni de Valentine's Day StiriDiaspora.ro
"Arcul îndrăgostiților" din Italia s-a prăbușit în timpul unei furtuni de Valentine's Day
Mai mult de 2 zile în urmă
15:00
Badantă moldoveancă, obligată să doarmă într-un beci, după ce chiriașa refuză să-i elibereze apartamentul StiriDiaspora.ro
Badantă moldoveancă, obligată să doarmă într-un beci, după ce chiriașa refuză să-i elibereze apartamentul
14:10
Un român cu o amendă restantă de 1000 euro în Germania, dus la închisoare, după ce a fost verificat la graniță StiriDiaspora.ro
Un român cu o amendă restantă de 1000 euro în Germania, dus la închisoare, după ce a fost verificat la graniță
12:50
Născut in Italia din părinți români, un băiat de 12 ani nu este recunoscut de nici o țară: "Nu are drept de pașaport" StiriDiaspora.ro
Născut in Italia din părinți români, un băiat de 12 ani nu este recunoscut de nici o țară: "Nu are drept de pașaport"
12:10
Bărbat de 51 de ani, prins la granița României, cu lingouri de aur StiriDiaspora.ro
Bărbat de 51 de ani, prins la granița României, cu lingouri de aur
11:30
Un tren cu 80 de pasageri a deraiat în Elveția, după o avalanșă. Sunt mai mulți răniți StiriDiaspora.ro
Un tren cu 80 de pasageri a deraiat în Elveția, după o avalanșă. Sunt mai mulți răniți
10:40
A fost prins criminalul lui Gheorghe Chindriș, cel care a fondat primul sat românesc din SUA. S-au cunoscut pe internet StiriDiaspora.ro
A fost prins criminalul lui Gheorghe Chindriș, cel care a fondat primul sat românesc din SUA. S-au cunoscut pe internet 
09:20
Evaziune fiscală uriașă în Austria. Restaurantele foloseau un soft prin care ștergeau încasările StiriDiaspora.ro
Evaziune fiscală uriașă în Austria. Restaurantele foloseau un soft prin care ștergeau încasările
08:20
Noi detalii despre românul care a încercat să răpească o fetiță din Italia. Ce avea în buzunar StiriDiaspora.ro
Noi detalii despre românul care a încercat să răpească o fetiță din Italia. Ce avea în buzunar
15 februarie 2026
16:30
Ministrul Apărării Naţionale: România trebuie să influențeze schimbările de securitate din Europa, nu să privească de pe margine StiriDiaspora.ro
Ministrul Apărării Naţionale: România trebuie să influențeze schimbările de securitate din Europa, nu să privească de pe margine
15:30
Obama explodează după videoclipul rasist distribuit de Trump: „Politica americană a devenit un spectacol de clovni” StiriDiaspora.ro
Obama explodează după videoclipul rasist distribuit de Trump: „Politica americană a devenit un spectacol de clovni”
14:00
Cum a ajuns un pensionar de 77 de ani de la o pensie de 850 de euro la venituri de până la 3.500 de euro StiriDiaspora.ro
Cum a ajuns un pensionar de 77 de ani de la o pensie de 850 de euro la venituri de până la 3.500 de euro 
12:50
Cât câștigă un pensionar în România în 2026: Vezi dacă ai fi mai bine în țară sau în străinătate StiriDiaspora.ro
Cât câștigă un pensionar în România în 2026: Vezi dacă ai fi mai bine în țară sau în străinătate
11:20
Un român, condamnat pentru infracțiuni grave a fost ridicat direct din închisoare și trimis în centru de repatriere StiriDiaspora.ro
Un român, condamnat pentru infracțiuni grave a fost ridicat direct din închisoare și trimis în centru de repatriere
10:40
Român arestat în Italia după ce a încercat să răpească o fetiță dintr-un supermarket StiriDiaspora.ro
Român arestat în Italia după ce a încercat să răpească o fetiță dintr-un supermarket
14 februarie 2026
16:40
Vreme extremă la Roma: 50 de persoane evacuate din cauza furtunii StiriDiaspora.ro
Vreme extremă la Roma: 50 de persoane evacuate din cauza furtunii
14:50
S-a întors cu cei 8 copii în România: „În Anglia erau prea libertini, aici cresc cu frică de Dumnezeu” StiriDiaspora.ro
S-a întors cu cei 8 copii în România: „În Anglia erau prea libertini, aici cresc cu frică de Dumnezeu”
