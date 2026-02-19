„Voi cum faceți, mă?!” Jurnalistul revoltat că românii rămân în urmă: „Alții cum pot? Să-i aducem pe toți aici”

18:20

Hocheistul francez Pierre Crinon (30 de ani) a fost suspendat de Federaţia Franceză de Hochei pe Gheaţă (FFHG). Suspendarea survine după meciul dintre Franţa şi Canada, în care „Les Bleus” au fost învinşi cu 10-2. Deși suspendarea îl viza pentru restul turneului, Crinon nu a mai ratat alte meciuri, întrucât Franța a fost eliminată chiar în partida următoare.