Cum a ajuns Gigi Becali să-l transfere pe jucătorul care e gata să debuteze: “Băi, nene, am și eu o rugăminte”

Mircea Lucescu se confruntă cu probleme medicale, iar prezența sa pe banca naționalei la barajul cu Turcia este momentan sub semnul întrebării. Cu toate acestea, Adrian Bumbescu speră să îl vadă pe selecționerul de 80 de ani la cârma echipei și a susținut că acesta s-ar simți mult mai bine. 20 februarie este data în […] The post “Nea Mircea e un luptător”. Câștigătorul CCE cu Steaua speră ca Lucescu să rămână pe banca României appeared first on Antena Sport.