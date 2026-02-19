Un greun din fotbalul românesc nu-l mai vrea pe Gino Iogulescu preşedinte la LPF: “N-avem o ligă bine condusă”
În 2027 urmează să fie alegeri pentru postul de președinte al Ligii şi există voci din fotbalul românesc care spun că este momentul unei schimbări. Valeriu Iftime, patronul celor de la FC Botoşani, crede că este momentul ca Gino Iorgulescu să plece, iar în locul lui să vină un tehnocrat. Valeriu Iftime crede că „un
Decizia luată de clubul din Liga 1 care și-a chemat suporterii la deszăpezire: "Din cauza cantității mari"
Oțelul Galați, formația care în cursul zilei de 19 februarie și-a chemat suporterii la stadion să ajute la deszăpezire, a anunțat că suporterii vor avea intrarea liberă la meciul cu UTA Arad, însă doar o porțiune a arenei va putea fi accesată. Echipa a venit cu o idee bună și pentru fanii care aveau tichete
Xabi Alonso, ofertat de un club de renume din Europa. Fostul antrenor de la Real a dat răspunsul pe loc
Xabi Alonso a rămas fără angajament după despărțirea sa de Real Madrid din ianuarie, însă tehncianul spaniol nu a dus lipsă de oferte. Jurnaliștii francezi au scris că Olympique Marseille, unul dintre cele mai de renume cluburi din Europa, a vrut să îl aducă pe antrenorul basc după plecarea lui Roberto De Zerbi, însă fostul
AntenaSport Update. Acestea sunt cele mai tari ştiri ale zilei de 19 februarie, de pe as.ro. Pe as.ro vezi toate detaliile legate de Mircea Lucescu. Selecţionerul urmează să nu stea pe banca "tricolorilor" la barajul cu Turcia din martie. AntenaSport Update 19 februarie 1. Criză la naţională Mircea Lucescu are şanse mici să fie pe
Gestul făcut de FCSB şi Gigi Becali de ziua lui Mihai Neşu. "Mereu o să fie nevoie de sprijin"
Mihai Neşu este unul dintre foştii fotbalişti care au rămas alături de FCSB în conflictul lui Armata şi CS Steaua. Acest lucru a contant, pentru că Gigi Becali i-a oferit mereu sprijin aunci când a venit vorba de fundaţia pe care Neşu o gestionează în România. Mihai Neșu a împlinit joi, 19 februarie, 43 de
Cătălin Ghigea și Antal Putinică au prefațat sezonul 2026 din F1 pentru Ferrari: "A venit cu soluții noi"
The post Cătălin Ghigea și Antal Putinică au prefațat sezonul 2026 din F1 pentru Ferrari: “A venit cu soluții noi” appeared first on Antena Sport.
"Pe cine protejați, domnilor?". CCA, atacată dur de un club din Liga 1 după ultima controversă din arbitraj
FC Hermannstadt a ieșit cu un comunicat dur îndreptat către Comisia Centrală a Arbitrilor, prin intermediul căruia și-a exprimat indignarea cu privire la o decizie luată de forul luat de Kyros Vassaras. Grecul a analizat mai multe faze controversate din ultima perioadă din Liga 1, însă pe lista sa nu s-a aflat și penalty-ul anulat
Ce i s-a transmis în cască lui Radu Petrescu, înainte de gafa din Petrolul – FC Argeş 2-1
La Casa Fotbalului a avut loc o întâlnire între reprezentanţii Comisiei Centrale a Arbitrilor şi oficialii clubului FC Argeş. Totul pentru ca piteştenii să afle ce a discutat Radu Petrescu cu arbitrii VAR, înainte să comită celebra gafă de la Ploieşti. Argeşenii ceruse să li se pună la dispoziţie înregistrările şi asta s-a â întâmplat
Tentativa disperată a lui Burleanu de a-l aduce pe Gică Hagi în locul lui Mircea Lucescu la barajul cu Turcia
Mircea Lucescu (80 de ani) are şanse extrem de mici de a fi pe banca României la barajul cu Turcia de pe 26 februarie. Problemele de sănătate nu-i permit lui "Il Luce" să îi conducă pe tricolori spre World Cup 2026, iar Răzvan Burleanu are misiunea dificilă de a-i găsi, din scurt, un înlocuitor. Conform
PAOK – Celta Vigo LIVE TEXT (19:45), în play-off-ul Europa League. Răzvan Lucescu, duel cu Ionuţ Radu. Programul complet
PAOK – Celta Vigo, duelul tur din play-off-ul pentru optimi din Europa League, se va disputa azi, de la or 19:45, şi va fi în format live text, pe as.ro. Răzvan Lucescu va primi vizita echipei la care evoluează Ionuţ Radu. Cele două formaţii s-au duelat şi în grupa de Europa League, în acest sezon.
Vedeta străină care a fost şocată de ce a găsit în Bucureşti, după ninsoarea abundentă! Nu i-a venit să creadă
Bucureştiul a fost acoperit cu un strat de zăpadă de 50 de centimetri în urma ninsorii de marţi spre miercuri, iar un străin a fost uimit de urmările codului roşu anunţat în Capitală. Ofri Arad şi-a găsit maşină îngropată în zăpadă Este vorba de noul jucător al celor de la FCSB, Ofri Arad, care şi-a
Dorinel Munteanu exclude varianta de înlocuire a lui Mircea Lucescu pe care FRF o ia în calcul
După problemele de sănătate avute de Mircea Lucescu, s-a zvonit că la barajul cu Turcia, pe banca României ar putea sta Mihai Stoichiţă, alături de Jerry Gane şi Florin Constantinovici, o variantă în care Dorinel Munteanu nu crede. Liderul la selecţii al naţionalei României susţine că Mihai Stoichiţă, directorul sportiv al Federaţiei, nu a mai
Mircea Lucescu, şanse infime să fie pe bancă la barajul cu Turcia. Decizia pe care FRF se pregăteşte să o ia
Mircea Lucescu (80 de ani) are şanse infime să fie pe banca României la barajul cu Turcia pentru World Cup 2026. Partida "de foc" de la Istanbul de va disputa pe 26 martie, de la ora 19:00. Mircea Lucescu s-a confruntat cu probleme de sănătate, în ultimele luni fiind şi internat. Selecţionerul urmează să se
Simone Biles s-a văzut cu Ilia Malinin după dezastrul de la JO! "M-am temut de starea lui de sănătate mintală"
imone Biles, multiplă campioană olimpică la gimnastică, a declarat că i-a oferit sprijinul său patinatorului artistic american Ilia Malinin, după evoluţia dezastruoasă a compatriotului său la Milano-Cortina 2026. Malinin era favoritul clar la medalia de aur la patinaj artistic masculin, dar a avut o evoluţie dezastruoasă în programul liber, în care a căzut de două
Real Madrid îl apără pe Vinicius, după scandalul din meciul cu Benfica. Comunicat oficial de ultimă oră: "Inacceptabil"
Real Madrid îl apără pe Vinicius Jr, după scandalul uriaş din meciul cu Benfica. Starul brazilian l-a acuzat pe Ginaluca Prestianni de faptul că i-a adus injurii rasiste, imediat după golul marcat în minutul 50. Vinicius s-a bucurat în fața galeriei Benficăi, după golul superb marcat. În momentul în care „galacticii" se pregăteau să repună
Gigi Becali l-a făcut praf pe Ministrul Apărării, după ce Radu Miruţă a susţinut că vrea să schimbe legea care nu îi permite Stelei să promoveze, pentru că face parte dintr-un club departamental. "Cum schimbă el legea? Schimbă o lege împotriva Europei? Face el o lege antieuropeană? Cum o să facă? În primul rând, face
Julian Alvarez i-a depăşit pe Lionel Messi şi Kun Aguero. Performanţă remarcabilă a starului de la Atletico Madrid
Julian Alvarez, atacantul echipei Atletico Madrid, este fotbalistul argentinian care a atins borna de 20 de goluri marcate în Liga Campionilor în cel mai mic număr de meciuri (35), devansându-i pe compatrioţii săi Sergio Aguero şi Lionel Messi, care au avut nevoie de 37, respectiv 40 de partide, conform datelor oficiale prezentate de UEFA. Jucătorul
O jurnalistă australiană de renume şi-a cerut scuze, joi, după ce a apărut în direct la televizor în stare de ebrietate şi s-a bâlbâit în timpul unei transmisiuni a Jocurilor Olimpice de iarnă, într-un fragment care a devenit viral. Danika Mason, de la Channel Nine, a recunoscut că a „băut un pahar" înainte de intervenţia
Pierro Ferrari şi-a amintit de tatăl său, Enzo, la testele din Bahrain: "Ar fi fost mândru"
Pierro Ferrari a oferit un interviu în exclusivitate pentru AntenaSport, oferind declaraţii despre tatăl lui, Enzo. Acesta va fi difuzat în AntenaPLAY, de pe 27 februarie. Pierro Ferarri a fost prezent la testele pre-sezon de la Bahrain, alături de Scuderie. Fiul legendarului Enzo Ferrari a oferit declaraţii despre noul sezon de Formula 1, care va
"Mbappe îl apără pe Vinicius şi el trăieşte cu o persoană transgender!" Derapaj după scandalul uriaş de la Benfica – Real
Controversa nu se potoleşte în Spania după acuzaţiile aduse de atacantul Real Madrid, Vinicius, împotriva jucătorului Benfica Lisabona, Gianluca Prestianni, care l-ar fi numit „maimuţă". În timp ce UEFA a deschis o anchetă pentru a încerca să descopere adevărul în acest caz, José Luis Chilavert, fostul glorie al fotbalului paraguayan de la sfârşitul anilor '90,
Oficialii lui U Cluj au anunţat ce urmează pentru Cristiano Bergodi, după suspendarea primită
Oficialii lui U Cluj au anunţat ce urmează pentru Cristiano Bergodi, după sancţiunea primită. Italianul a primit o suspendare de o lună,
“Gigi Becali va pierde milioane de euro”! Reacţie tare după anunţul făcut de Ministrul Apărării despre Steaua # Antena Sport
Adrian Bumbescu (65 de ani), fostul mare fundaş al Stelei din anii 80, s-a bucurat teribil după ce a auzit declaraţiile făcute de Ministrul Apărării, Radu Miruţă. Acesta susţine că va face tot posibilul să modifice legea care nu îi permite Stelei să promoveze, fiind parte dintr-un club departamental. “Becali va pierde milioane”, zice Bumbescu. […] The post “Gigi Becali va pierde milioane de euro”! Reacţie tare după anunţul făcut de Ministrul Apărării despre Steaua appeared first on Antena Sport.
Pariorul care și-a pus soția drept miză pe o victorie a Argentinei la Cupa Mondială și a pierdut-o de tot # Antena Sport
Cupa Mondială aprinde multe pasiuni și ascunde numeroase povești ciudate. Scriitorul argentinian Luciano Wernicke a reunit câteva dintre aceste bizarerii într-un volum intitulat „Povești neobișnuite de la Mondialele de fotbal” (Historias insólitas de los mundiales de fútbol). Cartea, tradusă în 20 de limbi, a apărut în 2018 și a făcut destule „valuri”. Autorul spune că […] The post Pariorul care și-a pus soția drept miză pe o victorie a Argentinei la Cupa Mondială și a pierdut-o de tot appeared first on Antena Sport.
Teren acoperit de zăpadă, cu o zi înaintea meciului din Liga 1. Apelul făcut către suporteri: “Vă aşteptăm” # Antena Sport
Terenul celor de la Oţelul este acoperit de zăpadă, cu o zi înaintea meciului cu UTA, din etapa a 28-a din Liga 1. Partida “de foc” în vederea play-off-ului se va disputa vineri, de la ora 17:00. Ninsorile puternice din România şi-au pus amprenta şi asupra arenei celor de la Oţelul. Administratorii stadionului au început […] The post Teren acoperit de zăpadă, cu o zi înaintea meciului din Liga 1. Apelul făcut către suporteri: “Vă aşteptăm” appeared first on Antena Sport.
Motivul real pentru care Mirel Rădoi s-a despărţit de Universitatea Craiova. S-a aflat abia acum # Antena Sport
Mirel Rădoi s-a despărţit de Universitatea Craiova în luna noiembrie a anului trecut şi de atunci nu şi-a găsit o nouă echipă. După mai mult de trei luni, s-a aflat şi motivul real pentru care fostul internaţional a ales să plece de pe Oblemenco. Dumitru Dragomir susţine că a stat de vorbă cu Rădoi şi […] The post Motivul real pentru care Mirel Rădoi s-a despărţit de Universitatea Craiova. S-a aflat abia acum appeared first on Antena Sport.
“Pericol de amânare a meciurilor din Liga 1?” Răspunsul dat de oficialul LPF, după ninsorile din România # Antena Sport
Justin Ştefan a oferit declaraţii despre posibilitatea amânării partidelor din următoarea etapă din Liga 1, din cauza ninsorilor din România. Secretarul general al LPF a transmis că nu se pune problema unui acest scenariu. În mai multe judeţe s-a emis cod portocaliu de viscol, în Capitală fiind emis chiar cod roşu în dimineaţa zilei de […] The post “Pericol de amânare a meciurilor din Liga 1?” Răspunsul dat de oficialul LPF, după ninsorile din România appeared first on Antena Sport.
“N-ai cum să-l aduci”. Mihai Stoica a exclus un jucător din planurile naţionalei pentru barajul cu Turcia # Antena Sport
Mihai Stoica (60 de ani) a analizat variantele pe care le are naţionala pentru postul de fundaş stânga, înaintea barajului cu Turcia. Preşedintele Consiliului de Administraţie al FCSB-ului a vorbit despre varianta dinamovistului Raul Opruţ (28 de ani). MM nu-l vede pe fundaşul lui Dinamo ca fiind o soluţie pentru România, la duelul “de foc” […] The post “N-ai cum să-l aduci”. Mihai Stoica a exclus un jucător din planurile naţionalei pentru barajul cu Turcia appeared first on Antena Sport.
Reacţia lui Dani Coman, după ce a aflat ce suspendare drastică a primit Radu Petrescu: “Nu-mi dă punctele înapoi” # Antena Sport
Dani Coman a reacţionat, după ce a aflat ce suspendare drastică a primit Radu Petrescu. Preşedintele de la FC Argeş a declarat că pedepasa primită de arbitru nu-l consolează cu nimic, deoarece echipa sa a pierdut meciul cu Petrolul, scor 1-2. Partida de pe “Ilie Oană” a fost marcată de o decizie eronată a “centralului”, […] The post Reacţia lui Dani Coman, după ce a aflat ce suspendare drastică a primit Radu Petrescu: “Nu-mi dă punctele înapoi” appeared first on Antena Sport.
Ce salariu va încasa, de fapt, George Puşcaş la Dinamo. Prima de instalare pregătită de “câini” # Antena Sport
S-a aflat ce salariu va încasa, de fapt, George Puşcaş (29 de ani) la Dinamo. Atacantul a bătut palma cu formaţia lui Zeljko Kopic, urmând să semneze contractul şi să fie prezentat oficial. George Puşcaş era liber de contract din septembrie 2025, după despărţirea de Bodrumspor, echipă la care a evoluat timp de un sezon. […] The post Ce salariu va încasa, de fapt, George Puşcaş la Dinamo. Prima de instalare pregătită de “câini” appeared first on Antena Sport.
Marius Şumudică, intervenţie dură după scandalul dintre Cristiano Bergodi şi Andrei Cordea: “Ce se întâmpla dacă făceam eu?” # Antena Sport
Marius Şumudică a oferit o reacţie categorică privind scandalul dintre Cristiano Bergodi şi Andrei Cordea. Antrenorul italian al lui U Cluj a primit o suspendare de o lună şi o amendă de 10.000 de lei, după ce a sărit să-l bată pe jucătorul de la CFR Cluj, la finalul derby-ului din urmă cu două etape. […] The post Marius Şumudică, intervenţie dură după scandalul dintre Cristiano Bergodi şi Andrei Cordea: “Ce se întâmpla dacă făceam eu?” appeared first on Antena Sport.
Julia Sauter va concura azi, la ora 20:00, în programul liber de la Jocurile Olimpice 2026 # Antena Sport
Julia Sauter, 28 de ani, va evolua, joi, în programul liber din proba feminină de la patinaj artistic, de la Jocurile Olimpice de la Milano-Cortina. Sauter a reuşit cel mai bun rezultat personal (63.13) la programul scurt, pe care l-a încheiat pe locul 16. Julia Sauter, pregătită să scrie istorie Joi seară, concusul începe la […] The post Julia Sauter va concura azi, la ora 20:00, în programul liber de la Jocurile Olimpice 2026 appeared first on Antena Sport.
“Parcă ar fi futsal”. Fabio Capello ştie ce trebuie să facă Cristi Chivu, pentru a o duce pe Inter în optimile Champions League # Antena Sport
Fabio Capello a oferit o reacţie fermă, după ce Interul lui Cristi Chivu a fost învinsă de Bodo/Glimt, scor 1-3, în prima manşă a confruntării din play-off-ul pentru optimile Champions League. Antrenorul italian a declarat că jucătorii nerazzurri au avut probleme din cauza terenului sintetic din Norvegia. Fabio Capello a subliniat faptul că Inter nu […] The post “Parcă ar fi futsal”. Fabio Capello ştie ce trebuie să facă Cristi Chivu, pentru a o duce pe Inter în optimile Champions League appeared first on Antena Sport.
Gabi Balint, mesaj categoric despre şansele FCSB-ului de calificare în play-off. Marea problemă a campioanei # Antena Sport
Gabi Balint a transmis un mesaj categoric privind şansele FCSB-ului de calificare în play-off. Campioana ocupă locul zece, cu 40 de puncte, înaintea ultimelor trei etape rămase de disputat din sezonul regular. FCSB “tremură” serios privind clasarea în Top 6, fiind în prezent la trei puncte de ultima echipă clasată pe loc de play-off, anume […] The post Gabi Balint, mesaj categoric despre şansele FCSB-ului de calificare în play-off. Marea problemă a campioanei appeared first on Antena Sport.
Tactica lui Cristi Chivu, făcută praf după eşecul cu Bodo/Glimt: “Nu te poți apăra așa” # Antena Sport
Paolo Di Canio (57 de ani), fostul mare atacant italian din anii 90 şi 2000, a criticat-o pe Inter după eşecul cu Bodo/Glimt, 1-3, din turul play-off-ului pentru optimile Ligii Campionior. Fostul jucător de la Juventus, Napoli, Milan sau Lazio a scos în evidenţă felul în care s-a apărat echipa lui Chivu, care a dus […] The post Tactica lui Cristi Chivu, făcută praf după eşecul cu Bodo/Glimt: “Nu te poți apăra așa” appeared first on Antena Sport.
Cum l-a descris Ionuţ Radu pe Răzvan Lucescu, înaintea confruntării din play-off-ul pentru optimile Europa League # Antena Sport
Ionuţ Radu (28 de ani) a oferit declaraţii despre Răzvan Lucescu (57), înaintea confruntării directe din play-off-ul pentru optimile Europa League. Partida dintre PAOK şi Celta Vigo se va disputa azi, de la ora 19:45, la Salonic. Ionuţ Radu a fost prezent la conferinţa de presă premergătoare partidei cu PAOK şi a fost întrebat despre […] The post Cum l-a descris Ionuţ Radu pe Răzvan Lucescu, înaintea confruntării din play-off-ul pentru optimile Europa League appeared first on Antena Sport.
Ce şanse de calificare în optimile Champions League are Interul lui Cristi Chivu, după eşecul clar cu Bodo/Glimt # Antena Sport
Specialiştii au anunţat ce şanse de calificare în optimile Champions League are Interul lui Cristi Chivu, după eşecul cu Bodo/Glimt. Norvegienii au câştigat clar turul play-off-ului, scor 3-1. Sondre Fet, Jens Hauge şi Kasper Hogh au marcat golurile victoriei lui Bodo/Glimt, în timp ce pentru Inter a reuşit să puncteze Pio Esposito. Ce şanse de […] The post Ce şanse de calificare în optimile Champions League are Interul lui Cristi Chivu, după eşecul clar cu Bodo/Glimt appeared first on Antena Sport.
Ministrul Apărării, Radu Miruţă, a declarat miercuri că vrea ca legea să fie modificată astfel încât să fie posibil ca Steaua Bucureşti să promoveze în primul eşalon. “Nu se pune problema de abandonare. Preocuparea mea este să dezlegăm frânele pe care le are. Oamenii aceia înţeleg că sunt performanţi. Principiul în sport este să demonstrezi […] The post Veste uriaşă pentru Steaua! Anunţul făcut de Ministrul Apărării poate schimba totul appeared first on Antena Sport.
Inter a pierdut manşa tur a play-off-ului pentru optimile Ligii Campionilor, 1-3 pe terenul lui Bodo/Glimt, dar a primit şi o lovitură dură pentru următoarea perioadă. Lautaro Martinez, unul dintre cei mai importanţi jucători ai liderului din Serie Am s-a accidentat în Norvegia, iar situaţia lui nu e deloc una bună, după cum susţine antrenorul […] The post Lovitura teribilă primită de Cristi Chivu şi Inter appeared first on Antena Sport.
Se cunosc semifinalele turneului masculin de hochei la Jocurile Olimpice! 3 din 4 sferturi au fost decise în prelungiri # Antena Sport
Turneul masculin de hochei pe gheaţă de la Jocurile Olimpice de iarnă a ajuns în faza semifinalelor. Ziua de miercuri a fost plină, cu patru sferturi de finală spectaculoase. Trei dintre aceste meciuri au fost decise în overtime, acolo unde se aplică regula “golului de aur”. Slovacia, Canada, Finlanda şi Statele Unite sunt echipele care […] The post Se cunosc semifinalele turneului masculin de hochei la Jocurile Olimpice! 3 din 4 sferturi au fost decise în prelungiri appeared first on Antena Sport.
“De ce?” Cristi Chivu, luat la întrebări de italieni după Bodo/Glimt – Inter 3-1: “Nu e prima dată”. Ce notă a primit # Antena Sport
Inter, echipa antrenată de Cristi Chivu, a pierdut meciul din manşa tur a play-off-ului pentru optimile de finală UEFA Champions League cu Bodo/Glimt, scor 1-3. Nerazzurrii au revenit rapid cu picioarele pe pământ, după victoria din campionat cu Juventus. Pe un teren dificil, după o deplasare lungă, Inter a avut mari probleme, mai ales în […] The post “De ce?” Cristi Chivu, luat la întrebări de italieni după Bodo/Glimt – Inter 3-1: “Nu e prima dată”. Ce notă a primit appeared first on Antena Sport.
Gianni Infantino, despre meciurile de la World Cup 2026: “Fiecare meci se va juca în condiţii de sold-out” # Antena Sport
Cele 104 meciuri de la Cupa Mondială din 2026 se vor disputa pe stadioane pline, a asigurat miercuri preşedintele FIFA, Gianni Infantino, chiar dacă mai sunt bilete disponibile înainte de începerea competiţiei, la 11 iunie, relatează AFP. World Cup 2026 se vede exclusiv în Universul Antena. „Cererea există, fiecare meci se va juca în condiţii […] The post Gianni Infantino, despre meciurile de la World Cup 2026: “Fiecare meci se va juca în condiţii de sold-out” appeared first on Antena Sport.
Dinamo se mută de pe Arena Națională. Ce meci vor disputa „câinii” pe stadionul Arcul de Triumf # Antena Sport
Dinamo se mută din nou de pe Arena Națională. „Câinii” vor reveni pe stadionul Arcul de Triumf la începutul lunii viitoare. Recent, trupa lui Zeljko Kopic a disputat pe arena de lângă Mănăstirea Cașin duelul din ultima etapă a grupelor Cupei României, cu Hermannstadt. „Câinii” s-au impus cu 2-0 și s-au calificat în sferturile competiției. Dinamo se mută […] The post Dinamo se mută de pe Arena Națională. Ce meci vor disputa „câinii” pe stadionul Arcul de Triumf appeared first on Antena Sport.
Mihai Stoica a reacţionat după suspendările primite de Cristiano Bergodi şi Andrei Cordea: “Am văzut rapoartele! Aia e problema” # Antena Sport
Mihai Stoica, preşedintele Consiliului de Administraţie al celor de la FCSB, a reacţionat după suspendările primite de Cristiano Bergodi şi Andrei Cordea, în urma scandalului uriaş de la finalul meciului CFR Cluj – U Cluj, scor 3-2. Comisia de Disciplină a FRF l-a suspendat pe Cristiano Bergodi pentru o lună, la care se adaugă o […] The post Mihai Stoica a reacţionat după suspendările primite de Cristiano Bergodi şi Andrei Cordea: “Am văzut rapoartele! Aia e problema” appeared first on Antena Sport.
Kyrie Irving, starul echipei Dallas Mavericks, va rata tot restul sezonului din liga profesionistă nord-americană de baschet (NBA) pentru a se putea recupera după operaţia de genunchi suferită în martie anul trecut, potrivit ESPN. Irving, care a fost supus operaţiei pentru repararea ligamentelor încrucişate la genunchiul stâng, nu a jucat în acest sezon. Kyrie Irving […] The post Kyrie Irving, starul lui Dallas Mavericks, va rata tot restul sezonului appeared first on Antena Sport.
Ce suspendare uriașă a primit Radu Petrescu, după gafa din Petrolul – FC Argeș 2-1. Decizia luată de CCA # Antena Sport
Radu Petrescu a primit o suspendare uriașă, după gafa imensă făcută în duelul dintre Petrolul și FC Argeș, încheiat cu scorul de 2-1. Arbitrul a fost în centrul unui scandal, Dani Coman fiind cel mai vehement în declarații. Pe finalul meciului, la scorul de 1-1, FC Argeș a reușit să marcheze, însă golul a fost […] The post Ce suspendare uriașă a primit Radu Petrescu, după gafa din Petrolul – FC Argeș 2-1. Decizia luată de CCA appeared first on Antena Sport.
Sorana Cîrstea, eliminată în optimi la Dubai. Înfrângere în două seturi cu o adversară cu 15 ani mai tânără # Antena Sport
Sorana Cîrstea a fost învinsă de filipineza Alexandra Eala cu 7-5, 6-4, miercuri seara, în optimile de finală ale turneului WTA 1.000 de la Dubai (Emiratele Arabe Unite), dotat cu premii totale de 4.088.211 dolari. Cîrstea (35 ani, 32 WTA) s-a înclinat după o oră şi 38 de minute. Eala (20 ani, 47 WTA) trecuse în turul anterior de italianca Jasmine Paolini (a şasea favorită). Sorana Cîrstea, eliminată de la […] The post Sorana Cîrstea, eliminată în optimi la Dubai. Înfrângere în două seturi cu o adversară cu 15 ani mai tânără appeared first on Antena Sport.
„Sincer, nu mi se pare…”. Marius Lăcătuș a reacționat, după ce Cristiano Bergodi a primit suspendarea minimă # Antena Sport
Marius Lăcătuș a oferit prima reacție, după ce Cristiano Bergodi și-a aflat pedeapsa, în urma scandalului cu Andrei Cordea de la finalul meciului CFR Cluj – U Cluj 3-2. Antrenorul italian a primit o suspendare de o lună, cât și o amendă de 10.000 de lei. Nici Andrei Cordea nu a scăpat nepedepsit. Fiind acuzat că i-a adresat […] The post „Sincer, nu mi se pare…”. Marius Lăcătuș a reacționat, după ce Cristiano Bergodi a primit suspendarea minimă appeared first on Antena Sport.
Ce citat a putut posta Daniel Pancu, după ce Cristiano Bergodi și Andrei Cordea și-au aflat pedepsele # Antena Sport
Daniel Pancu (48 de ani) a reacționat, după ce Cristiano Bergodi (61 de ani) și Andrei Cordea (26 de ani) și-au aflat pedepsele, în urma scandalului uriaș de la finalul meciului CFR Cluj – U Cluj 3-2. Antrenorul trupei din Gruia a avut un discurs extrem de dur la adresa italianului, după meciul respectiv. Cristiano Bergodi s-a ales cu suspendarea […] The post Ce citat a putut posta Daniel Pancu, după ce Cristiano Bergodi și Andrei Cordea și-au aflat pedepsele appeared first on Antena Sport.
Mihai Stoica, șocat când a văzut imaginile cu Cristi Chivu în Champions League: „E normal așa ceva?” # Antena Sport
Mihai Stoica s-a declarat surprins de imaginile cu Cristi Chivu, de dinaintea meciului Bodo/Glimt – Inter, din prima manșă a confruntării din play-off-ul pentru optimile Champions League. Antrenorul român a inspectat gazonul sintetic din Norvegia, care nu se prezintă în cele mai bune condiții. Cristi Chivu a fost surprins în timp ce examina marginile terenului, în care […] The post Mihai Stoica, șocat când a văzut imaginile cu Cristi Chivu în Champions League: „E normal așa ceva?” appeared first on Antena Sport.
