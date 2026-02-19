Reacția lui Donald Trump la arestarea fostului prinţ Andrew: „Foarte trist”
HotNews.ro, 20 februarie 2026 00:40
Preşedintele american Donald Trump a reacţionat, joi, la vestea arestării fostului prinţ Andrew, ambii făcând cândva parte din anturajul infractorului sexual Jeffrey Epstein, a cărui reţea de influenţă a fost dezvăluită odată cu publicarea a…
• • •
Acum o oră
00:40
Acum 2 ore
00:10
UE vrea să înceapă cât de curând posibil negocierile de aderare cu Ucraina, spune președintele Consiliului European # HotNews.ro
Uniunea Europeană vrea să înceapă „cât de curând posibil” negocierile privind aderarea Ucrainei, a afirmat joi președintele Consiliului European, Antonio Costa, fără a se angaja totuși asupra unei date, relatează AFP și Agerpres. Planul american…
00:00
Donald Trump îl acuză pe Obama că a dezvăluit informații clasificate despre extratereștri # HotNews.ro
Președintele SUA Donald Trump a declarat, joi, că predecesorul său Barack Obam a dezvăluit „informații clasificate” atunci când a sugerat în glumă într-un podcast că extratereștrii există, scrie AFP. „A dezvăluit informații clasificate, nu se…
19 februarie 2026
23:30
Invitat de Trump în Consiliul pentru Pace, Belarus spune că nu a primit vizele de SUA pentru a putea participa la reuniunea inaugurală # HotNews.ro
Belarusul, un aliat apropiat al Rusiei, rar invitat la reuniuni internaţionale, a declarat joi că intenţiona să participe la reuniunea inaugurală a Consiliului pentru Pace al preşedintelui american Donald Trump, care s-a desfăşurat la Washington,…
23:30
Italia vrea să-și majoreze substanțial numărul de soldați. Costuri mari pentru anii următori # HotNews.ro
Ministerul Apărării din Italia ia în considerare creşterea personalului său militar cu peste 60% în următorii 18 ani, la un cost estimat de circa 6 miliarde de euro, potrivit unui document consultat de Reuters. Această…
Acum 4 ore
23:00
„Comandant suprem al canalizării”, insulta pentru care un parlamentar tunisian a ajuns la închisoare. Vizat a fost președintele țării # HotNews.ro
Un tribunal tunisian l-a condamnat pe parlamentarul Ahmed Saidani la 8 luni de închisoare pentru o serie de postări pe social media care-l ironizau pe președintele Kais Saied, decizie despre care opozanții spun că arată…
22:50
În procesul de la Los Angeles, Mark Zuckerberg apără Instagram și acuză utilizatorii că mint în legătură cu vârsta # HotNews.ro
Directorul general al Meta Platforms și fondatorul rețețelei sociale Facebook, Mark Zuckerberg, a apărat joi practicile de verificare a vârstei ale platformei Instagram, în timpul mărturiei sale într-un proces istoric privind dependența de rețelele sociale,…
22:20
Mamoudou Karamoko, avertisment pentru colegi înainte de Rapid – Dinamo: „Au doi-trei jucători foarte periculoși, trebuie să fim atenți” # HotNews.ro
Mamoudou Karamoko, atacantul echipei Dinamo București, a prefațat derby-ul cu Rapid din etapa a 28-a a SuperLigii. Partida va avea loc sâmbătă, de la ora 20:30, pe terenul giuleștenilor. Înaintea meciului, gazdele ocupă locul 3,…
22:20
O navă românească s-a scufundat în canalul Sulina. Căpitănia Tulcea anchetează circumstanțele accidentului # HotNews.ro
O navă aflată într-un convoi s-a scufundat, joi, pe malul drept al canalului Sulina, în dreptul milei marine 33 a Dunării, a declarat pentru Agerpres purtătorul de cuvânt al Autorităţii Navale Române (ANR), Irina Puşcaşu.…
22:00
VIDEO O nouă reușită remarcabilă pentru România la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina. Este recordul carierei pentru Julia Sauter # HotNews.ro
Sportiva română Julia Sauter, debutantă în întrecerile olimpice, a concurat în această seară în proba feminină de patinaj artistic din cadrul Jocurilor Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina. După ce a reuşit un personal best…
22:00
Președintele Dan, detalii despre pregătirea vizitei la Casa Albă. Care este „cel mai important lucru” în relația bilaterală cu SUA # HotNews.ro
Președintele Nicușosr Dan a afirmat, joi seara, la Antena 3, că se poartă discuții pe mai multe paliere cu oficialii de la Washington, inclusiv legate de pregătirea vizitei sale la Casa Albă. Întrebat ce și-ar…
21:40
Air Force One va fi vopsit în culorile preferate ale lui Donald Trump – auriu, roșu, alb și albastru închis # HotNews.ro
Forțele Aeriene ale Statelor Unite au decis să aplice schema de culori preferată a președintelui Donald Trump la Air Force One, aeronava prezidențială – auriu, roșu, alb și albastru închis -, ceea ce reprezintă o…
Acum 6 ore
21:10
VIDEO Regele Charles, apariție zâmbitoare la deschiderea Săptămânii Modei la Londra, în ciuda arestării fratelui său Andrew # HotNews.ro
Regele Charles al III-lea a deschis, joi, Săptămâna Modei de la Londra, participând cu zâmbetul pe buze la prezentarea designerului Tolu Coker, în ciuda arestării cu câteva ore mai devreme a fratelui său, prinţul Andrew,…
20:30
Prima reacție critică din coaliția de guvernare după ce Nicușor Dan a participat la Consiliul pentru Pace al lui Donald Trump: „Rezultatul nu este respectul, ci umilința” # HotNews.ro
„Inutilă și goală de conținut”, așa caracterizează senatoarea PSD Victoria Stoiciu deplasarea președintelui Nicușor Dan la Washington pentru a participa la primul summit al Consiliului pentru Pace înființat de Donald Trump. Stoiciu spune că deși…
20:30
Un israelian a fost condamnat pentru spionaj în Estonia. A oferit informații Rusiei timp de aproape un deceniu # HotNews.ro
Un tribunal din Estonia l-a condamnat pe un cetăţean israelian la şase ani şi jumătate de închisoare pentru spionaj în favoarea Rusiei, relatează DPA, preluată de Agerpres. Bărbatul în vârstă de 50 de ani a…
20:30
Nicușor Dan susține acum o declarație de presă de la Washington la finalul participării la reuniunea inagurală a Board of Peace, instituție înființată de președintele american Donald Trump. HotNews transmite LIVETEXT principalele declarații ale lui…
20:20
Doi miniștri reclamă salarii mai mici decât angajații din subordine: „Avem nevoie de soluții generale, nu de o alergătură după vrăjitoare” # HotNews.ro
Ministrul Fondurilor Europene, Dragoș Pîslaru, spune că salariul său este undeva la 12.300 de lei și că nu are nici stimulent și nici spor de fonduri europene, atenționând asupra inechităților salariale din instituțiile publice. „Există…
20:10
Cinci ţări au angajat deja trupe pentru forţa internaţională de securitate care urmează să fie dislocată în Fâșia Gaza, ca parte a acordului de încetare a focului în 20 de puncte negociat de Statele Unite,…
20:00
Predecesorul lui Epstein din URSS. Cum a reacționat Hrușciov, liderul sovietic de atunci # HotNews.ro
Miliardarul pedofil american Jeffrey Epstein, care s-a sinucis în detenţie în 2019 după ce ani la rând a traficat sexual fete pentru membri ai elitelor politice şi de afaceri, a avut un predecesor sovietic, pe…
19:40
Primarul Ciucu anunță ce amenzi s-au dat pentru modul în care au fost deszăpezite arterele de circulație din Capitală. Sancțiuni aplicate în toate sectoarele, cele mai multe în 3 și 4 # HotNews.ro
Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, anunță că, în urma verificării modului în care operatorii de salubritate și-au desfășurat activitatea de deszăpezire în cele șase sectoare, polițiștii locali au aplicat amenzi de câte 5.000 de lei pentru…
Acum 8 ore
19:20
Realitatea Plus și-a suspendat emisia trei ore, potrivit sancțiunii CNA. Programul a continuat pe canalul de YouTube # HotNews.ro
Realitatea Plus a pus în aplicare joi seara sancţiunea primită de la CNA de a-şi suspenda emisia timp de trei ore. În tot acest timp, în loc de emisia obişnuită a postului, a fost difuzat…
19:20
VIDEO Board of Peace: La final, Nicușor Dan s-a dus la Donald Trump și au apucat să-și dea mâna, dar a apărut un om de ordine # HotNews.ro
La finalul întâlnirii publice de la Washington, Trump a stat o vreme de vorbă cu mai mulți invitați, care veneau să-l salute. Printre ei a fost președintele României. Prima ședință a Board of Peace în…
18:50
Preşedintele Donald Trump a sugerat joi, în discursul ţinut la Consiliul pentru Pace, că o decizie cu privire la Iran – dacă va continua diplomaţia cu Teheranul sau va ordona un atac militar – ar…
18:50
Franța critică Comisia Europeană pentru prezența la Consiliul pentru Pace al lui Trump. Ce reproșează Parisul # HotNews.ro
Comisia Europeană a fost reprezentată la Washington de comisara sa pentru Mediterana, Dubravka Suica. Iar Parisul nu a fost mulțumit de această decizie, scrie Reuters. Franța este surprinsă de faptul că Comisia Europeană a trimis…
18:50
Președintele CSM îl acuză pe Nicușor Dan că cere „informații de care nu are nevoie” pentru decretele de pensionare ale judecătorilor # HotNews.ro
Preşedintele Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), Liviu Gheorghe Odagiu, a declarat joi, la Alba Iulia, că niciodată nu va încălca legea „doar pentru a furniza preşedintelui României informaţii de care nu are nevoie” pentru semnarea…
18:20
Moscova spune că va evalua medierea SUA în războiul din Ucraina „în funcție de rezultate” # HotNews.ro
Rusia va evalua medierea SUA în Ucraina în funcție de rezultatele obținute, a declarat joi purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe rus, Maria Zaharova, după ce cele trei runde de negocieri desfășurate în acest…
18:10
Nicușor Dan, discurs acum la Consiliul pentru Pace. Principalele declarații ale președintelui # HotNews.ro
Primul summit al „Consiliul pentru Pace”, înființat de președintele american Donald Trump, a început joi la Washington cu un discurs de 45 de minute al președintelui Trump. Din partea României, participă președintele Nicușor Dan. Principalele…
18:00
Guvernul nepalez intenționează să impună candidaților care vor să escaladeze Everestul, cel mai înalt vârf de pe Pământ (8.849 metri), să fi escaladat anterior un vârf nepalez de cel puțin 7.000 m altitudine, a anunțat…
18:00
Avertismentul comisarului UE pentru Apărare privind un atac rus: „Să nu ne gândim că nu va ajunge până în Spania” # HotNews.ro
Comisarul european pentru apărare, Andrius Kubilius, a susţinut joi la Madrid că apărarea colectivă a UE va fi slăbită dacă statele membre nu cheltuie pentru înarmare aşa cum s-au angajat în cadrul NATO, fiind întrebat…
17:40
Cum ajung drogurile în România. Fenomenul traficului de stupefiante a explodat în ultimii ani – raport DIICOT # HotNews.ro
În ultimii 15 ani, cazurile de trafic de droguri investigate de procurori au crescut de aproape 6 ori, iar România a devenit o piață de consum, conectată la rețele europene de distribuție, informează DIICOT în…
17:40
„Nu fac evaluare de șanse, vă pot spune care este intenția”: Răspuns oficial de la guvern privind momentul în care va adopta bugetul pe 2026 # HotNews.ro
„Intenția este ca bugetul pe anul în curs să fie realizat cât mai repede cu putință, un pilon esențial pentru constituirea acestuia fiind chiar ordonanța care urmează să fie adoptată săptămâna viitoare privind reforma în…
17:30
Rusia este pregătită să accepte uraniu îmbogățit din Iran, dacă se ajunge la un acord în acest sens, a declarat joi directorul general al companiei nucleare de stat Rosatom, Aleksei Lihacev, conform agenţiei ruse de…
17:30
Capcana „Always On”. De ce simțim nevoia să verificăm telefonul la fiecare 5 minute și cum ne afectează FOMO sănătatea mintală # HotNews.ro
Telefonul este primul obiect pe care îl atingi dimineața și ultimul pe care îl lași din mână înainte de culcare. Între aceste două momente, îl verifici poate de zeci de ori. Uneori fără un motiv…
Acum 12 ore
17:20
VIDEO&FOTO Premieră Auchan în România – primul supermarket discount. Anunță acum data deschiderii # HotNews.ro
Retailerul francez Auchan anunță că va deschide pe 5 martie, în București, primul supermarket discount din România, mișcare anunțată încă din toamnă de Profit.ro. „Așteptarea a luat sfârșit! Deschidem ATAC DRUMUL TABEREI din București pe…
17:10
Donald Trump a încurcat funcția lui Nicușor Dan: „Prim-ministrul Dan” / Laude de la liderul SUA pentru „românii fantastici”, la reuniunea Consiliului pentru Pace # HotNews.ro
Președintele Donald Trump l-a prezentat pe Nicușor Dan drept „prim-ministrul României” la reuniunea Consiliului pentru Pace de la Washington. Liderul SUA a făcut o prezentare a tuturor liderilor prezenți la prima reuniune a Consiliului pentru…
17:10
Unul din zece copii și aproape unul din doi adulți e afectat de obezitate. O procedură medicală pentru tratarea bolii ar putea fi decontată în premieră în România # HotNews.ro
Unul din zece copii (11%) și aproape unul din doi adulți din România (39%) sunt afectați de obezitate, arată cele mai recente date din Atlasul Mondial al Obezității, prezentate, joi, în cadrul evenimentului „Obezitatea: de…
17:00
Pe 7 noiembrie, barierele cad într-un spectacol despre muzică, spirit și curajul de a fi tu însuți. Loredana ne invită la „Libertate” – un show-manifest despre curajul de a nu te lăsa încadrat în norme…
17:00
Ministrul Finanțelor: După decizia CCR, dobânzile la care se împrumută România au ajuns la minimul din ultimii doi ani # HotNews.ro
Ministrul Finanțelor Alexandru Nazare a afirmat că decizia Curții Constituționale privind pensiile magistraților a dus la scăderea dobânzilor la care se împrumută România, fiind cel mai redus nivel din ultimii doi ani. „Fiecare pas corect…
16:50
La începutul summitului Consiliului pentru Pace, Nicușor Dan s-a fotografiat cu Javier Milei, Tony Blair și președintele Băncii Mondiale. De asemenea, el a dat mâna cu președintele Trump. În timpul reuniunii, Nicușor Dan va susține…
16:40
VIDEO Clip șocant de campanie în Ungaria. „Acesta este numai un coșmar, dar Bruxelles-ul se pregătește să-l transforme în realitate” # HotNews.ro
Liderul opoziţiei ungare Peter Magyar a protestat joi după ce partidul la guvernare al premierului Viktor Orban, Fidesz, a difuzat un clip video de campanie în care apare o fată care plânge la geam, în…
16:30
Mega-investiție în infrastructura pentru AI, anunțată la un summit de profil. Ce cuprinde planul pe șapte ani # HotNews.ro
Un conglomerat industrial din India a anunțat investiții de peste 100 miliarde dolari pentru construcția de centre de date și alte elemente de infrastructură pentru diversele aplicații de inteligență artificială. Anunțul a fost făcut la…
16:30
Hidroelectrica a reluat selecția directorilor, după eșecul de anul trecut / Cine este firma care se va ocupa de recrutare # HotNews.ro
Hidroelectrica este condusă, în acest moment, de un director general și un director financiar interimari, după ce procesul de numire conducerii companiei de stat a fost anulat în noiembrie anul trecut, fiind pierduți bani din…
16:20
OFICIAL Cererea de înregistrare fiscală pentru firme, modificată prin ordin comun al ANAF și al Ministerului Justiției # HotNews.ro
A apărut în Monitorul Oficial Ordinul comun al ANAF și al Ministerului Justiției (care are în subordine Registrul Comerțului – ONRC) prin care se modifică modelul și conținutul formularului „Cerere de înregistrare fiscală” și instrucțiunile…
16:10
Patru piloţi români trimiși în SUA la instructaj au primit peste 500.000 de dolari din partea MApN, spune ministrul Miruță. Banii – pentru închirierea unei mașini # HotNews.ro
Radu Miruță, ministrul Apărării, a declarat, miercuri seara, că a descoperit că patru piloți români care au fost trimiși în Statele Unite pentru un curs de pregătire au primit din partea MApN 575.000 de dolari…
15:50
Prima reacție a industriei de jocuri de noroc după restricțiile din noile legi: „Atenție, împingeți jucătorii spre piața neagră!” # HotNews.ro
Întrebat de HotNews și GOLAZO, Superbet, liderul pieței de gambling, spune că în anul 2025 a plătit taxe de 420 de milioane de euro și că e principalul sponsor privat din sportul românesc. La rândul…
15:40
Primul summit al Consiliului pentru Pace al lui Donald Trump începe în scurt timp la Washington, fără mulți dintre aliații SUA. România, reprezentată de președintele Nicușor Dan. Pe cine au trimis Italia și Polonia # HotNews.ro
Primul summit al „Consiliul pentru Pace” înființat de președintele american Donald Trump a început joi la Washington și va avea în centrul discuțiilor următoarea etapă a armistițiului fragil din Fâșia Gaza, relatează NBC News, care…
15:10
Avertisment din ONU pentru „Consiliul pentru Pace” al lui Trump, înainte de reuniunea de azi de la Washington # HotNews.ro
Membrii Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite au transmis un mesaj clar înaintea reuniunii inaugurale a Consiliului pentru Pace: fragilul armistițiu din Gaza trebuie să devină permanent, iar acțiunile unilaterale din Cisiordania riscă să…
14:50
Ce se întâmplă cu analiza tezei de doctorat a ministrului Radu Marinescu. Pașii făcuți până acum de Universitatea din Craiova. „Bineînțeles că va fi chemat” # HotNews.ro
Universitatea din Craiova analizează, prin Comisia sa de Etică, dacă ministrul Justiției, Radu Marinescu (PSD) a plagiat în teza sa de doctorat, după cum a dezvăluit jurnalista Emilia Șercan într-o investigație publicată pe PressOne. Surse…
14:50
Florin Ghinea, zis Ghenosu, a fost reţinut de procurorii DIICOT într-un dosar în care e acuzat că a oferit împrumuturi de bani cu dobânzi între 81.000 şi 459.000 euro, iar apoi i-a amenințat pe clienți…
14:50
VIDEO Ministrul Dragoș Pîslaru își cere scuze după ce a anunțat că România a pierdut „oficial” 231 de milioane de euro din PNRR și apoi a modificat mesajul # HotNews.ro
„A fost o eroare de comunicare pe care mi-o asum”, a declarat ministrul Investițiilor și Fondurilor Europene, Dragoș Pîslaru, joi, la Guvern. El a fost întrebat de HotNews pe ce s-a bazat când a anunțat,…
