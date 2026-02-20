Iranul îşi reafirmă ameninţările împotriva bazelor navale americane din Orientul Mijlociu: Toate bazele, infrastructura şi activele” americane “din regiune constituie ţinte legitime
Iranul şi-a reiterat ameninţările împotriva bazelor americane din Orientul Mijlociu în cazul unui atac, într-o scrisoare trimisă joi
Trei ingineri din Silicon Valley, acuzați pentru furt de secrete comerciale de la Google și pentru trimiterea de informații către Iran # Financial Intelligence
Un mare juriu federal a pus sub acuzare trei ingineri din Silicon Valley pentru furtul secretelor comerciale de
Mihai Sebea renunță la candidatura pentru poziția de membru al Comitetului Reprezentantilor Fondului Proprietatea # Financial Intelligence
Mihai Sebea, investitor și Lector universitar Universitatea Româno Americană, renunță la candidatura pentru poziția de membru al Comitetului
Nvidia poartă discuții pentru a investi până la 30 de miliarde de dolari în OpenAI (surse CNBC) # Financial Intelligence
Nvidia poartă discuții pentru a investi până la 30 de miliarde de dolari în OpenAI, ca parte a
Tensiuni între Macron și Meloni în urma uciderii unui activist francez de extremă dreapta # Financial Intelligence
Joi a izbucnit un război verbal între președintele francez Emmanuel Macron și premierul italian Giorgia Meloni cu privire
Iranul îşi reafirmă ameninţările împotriva bazelor navale americane din Orientul Mijlociu: Toate bazele, infrastructura şi activele” americane “din regiune constituie ţinte legitime # Financial Intelligence
Iranul şi-a reiterat ameninţările împotriva bazelor americane din Orientul Mijlociu în cazul unui atac, într-o scrisoare trimisă joi
Trump va decide dacă va ataca Iranul în următoarele 10 zile — prețurile petrolului cresc # Financial Intelligence
Președintele Donald Trump a declarat că va lua o decizie cu privire la atacarea Iranului „probabil în următoarele
Nicuşor Dan: Noul ambasador al SUA la Bucureşti îşi va prelua mandatul în martie # Financial Intelligence
Noul ambasador al SUA la Bucureşti îşi va prelua mandatul în martie a declarat, joi, la Antena 3,
Nicuşor Dan: Oamenii au plătit un cost deja; nu vor exista turbulenţe suplimentare # Financial Intelligence
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat joi că, la întâlnirea care a avut loc la Cotroceni cu liderii coaliţiei,
Trump afirmă că va ordona publicarea de documente despre OZN-uri şi extratereştri # Financial Intelligence
Preşedintele american Donald Trump a anunţat joi că intenţionează să ordone agenţiilor federale să "identifice şi să publice"
Liderii mondiali vor prezenta o abordare comună privind IA, la summitul din India # Financial Intelligence
Zeci de lideri mondiali și miniștri urmează să prezinte vineri o abordare comună privind inteligența artificială, încheind un
Nicușor Dan: Cel mai important lucru pentru România în momentul acesta, în relația bilaterală, este continuare prezenței militare a SUA în România; Despre metale rare: Ne dorim investiții și americane și europene în România atât pe partea de extracție cât și pe partea de procesare # Financial Intelligence
Președintele României a spus în această seară, la Antena 3, că este important pentru țara noastră ca prezența
BlueSpace Technology: A fost lansat proiectul AIR_NAVY_SYS – Sistem tehnologic integrat inovativ pentru creșterea rezilienței controlului și comunicațiilor adaptat vectorilor de transport aerian sau maritim # Financial Intelligence
Astăzi, 19 februarie 2026, a avut loc conferința de lansare a proiectului AIR_NAVY_SYS – Sistem tehnologic integrat inovativ
Dan: Suntem în situația unei diplomații economice; state contribuie pentru stabilizarea unei părți de lume # Financial Intelligence
Președintele Nicușor Dan a declarat în cadrul unei conferințe de presă, la Washington, după ce a participat la
Nicușor Dan: Rămân un susținător al cooperării transatlantice dintre SUA și UE pe baza unui dialog constant și deschis # Financial Intelligence
România susține eforturile SUA și ale comunității internaționale pentru soluționarea conflictelor globale, inclusiv în Orientul Mijlociu, a declarat
Nicuşor Dan: Relaţia România – SUA este extrem de matură, cu interese reciproce # Financial Intelligence
Relaţia România – SUA este extrem de matură, cu interese reciproce, a declarat, joi, preşedintele Nicuşor Dan, la
Guvern: Cinci proiecte Transgaz de modernizare a staţiilor de măsurare a gazelor naturale – declarate de importanţă naţională # Financial Intelligence
Cinci proiecte de modernizare a staţiilor de măsurarea a gazelor naturale – Negru Vodă 1, Negru Vodă 2,
Bundesbank se aşteaptă la o creştere modestă a economiei germane în primul trimestru din 2026 # Financial Intelligence
Economia germană prinde viteză lent în primul trimestru din 2026 şi probabil doar în trimestrul doi se va
Reuniunea Agenţiei Internaţionale a Energiei: Statele membre nu au reuşit să convină o declaraţie comună, în contextul tensiunilor cu SUA # Financial Intelligence
Ţările participante la reuniunea ministerială a Agenţiei Internaţionale a Energiei (IEA) nu au reuşit să ajungă la un
Investimental: Investitorii români își diversifică expunerea dincolo de Big Tech. Rotația către energie și industrie readuce Dow Jones în prim-plan, iar piețele emergente pot completa alocările globale # Financial Intelligence
Investitorii români încep să își recalibreze portofoliile în 2026, reducând expunerea concentrată pe sectorul tehnologic american și orientându-se
Consiliul Păcii: Cinci țări au angajat trupe în forța internațională din Gaza # Financial Intelligence
Cinci țări au angajat deja trupe în forța internațională care urmează să fie dislocată în Gaza, ca parte
Consiliul Păcii: Fostul premier britanic Tony Blair afirmă că planul de pace al lui Trump este „singura speranță” pentru Gaza # Financial Intelligence
Fostul premier britanic Tony Blair a lăudat viziunea președintelui american Donald Trump pentru Gaza, declarând că planul de
Miliardarul din Consiliul pentru Pace promovează potențialul de dezvoltare al Gazei; Trump anunță o contribuție de 10 miliarde de dolari din partea SUA la Consiliul pentru Pace # Financial Intelligence
Un miliardar american membru al Consiliului pentru Pace condus de Trump a promovat potențialul de dezvoltare al Gazei,
Investment School 2026 – A 24-a ediție a proiectului dedicat tinerilor pasionați de investiții, lansată la ASE # Financial Intelligence
Comunitatea Econosofia, parte din ONG-ul studențesc VIP Romania (Voluntari pentru Idei și Proiecte), lansează cea de-a 24-a ediție a Investment School, un
Piero Cipollone (BCE): Costurile băncilor cu euro digital se vor situa între patru-şase miliarde de euro # Financial Intelligence
Introducerea euro digital ar putea costa băncile europene între patru şi şase miliarde de euro, pe o perioadă
Hidroelectrica a semnat contractul pentru realizarea la cheie a proiectului “Parc fotovoltaic Ţara Haţegului” # Financial Intelligence
Hidroelectrica a semnat joi contractul pentru realizarea la cheie a proiectului "Parc fotovoltaic Ţara Haţegului", un nou pas
Consiliul Păcii: Trump glumește că Rubio ar putea fi „dat afară” dacă continuă să-l eclipseze pe președinte pe scena mondială; “Marco o face cu mănuși de catifea, dar este mortal” # Financial Intelligence
Președintele Donald Trump a glumit că ar putea fi nevoit să-l concedieze pe secretarul de stat Marco Rubio
Nicușor Dan, discurs la Consiliul lui Trump: „Puteți conta pe noi”; „Cred că toți vrem pace, stabilitate și prosperitate” # Financial Intelligence
Înainte de toate, vă mulțumesc că ați stabilit această întâlnire importantă și pentru implicarea dumneavoastră pentru planul de
Fitch reconfirmă ratingul „B+” pentru Aragvi Holding (Trans-Oil), perspectivă stabilă. Grupul anunță investiții de 200 milioane de dolari până în 2029 # Financial Intelligence
Aragvi Holding International Limited, compania-mamă a grupului agroindustrial Trans-Oil, a anunțat că agenția Fitch Ratings a reconfirmat ratingul
În timp ce Trump a spus că energia eoliană este pentru „oameni proști”, nouă țări europene au semnat un acord pentru construirea unui vast centru de energie eoliană offshore în Marea Nordului – CNN # Financial Intelligence
Într-un discurs ținut la Davos luna trecută, președintele Donald Trump a criticat „eolienele" ca fiind „ratate" și a
Începe Consiliul Pacii, la Washington – Nicușor Dan, invitat de Donald Trump să țină un discurs – actualizare # Financial Intelligence
Zeci de lideri mondiali și delegații naționale se întâlnesc la Washington DC pentru reuniunea inaugurală a Consiliului Păcii
Titlurile de stat FIDELIS emise în februarie, în valoare de peste 1 miliard lei, intră astăzi la tranzacționare pe Bursă # Financial Intelligence
Ministerul Finanțelor listează astăzi, la Bursa de Valori București, titlurile de stat emise în cadrul celei de-a doua
UNSAR: Incendiile domină topul despăgubirilor pentru locuinţe;daune de peste 1,3 milioane euro în nouă luni # Financial Intelligence
Incendiile au generat 8 din 10 dintre cele mai mari despăgubiri achitate pentru locuinţe în primele nouă luni
Piaţa construcţiilor din România, aproape de maxime istorice, dar expusă riscurilor mari de cost şi finanţare # Financial Intelligence
iaţa construcţiilor din România începe 2026 la un nivel foarte ridicat de activitate, apropiat de maxime istorice, susţinută
Notă de informare a investitorilor Fondului Deschis de Investiţii PLUS Invest # Financial Intelligence
SAI Muntenia Invest SA, administratorul Fondului Deschis de Investiţii PLUS Invest, anunţă pe această cale investitorii în legătură
Pîslaru: Vom trimite Comisiei Europene o scrisoare în care se va pune o nouă lumină asupra cererii de plată 3 # Financial Intelligence
Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor europene, Dragoş Pîslaru, a anunţat, joi, că a notificat Comisia Europeană cu privire la
Nazare: Încrederea agenţiilor de rating nu e doar o chestiune tehnică; reflectă seriozitatea politicilor publice şi capacitatea statului de a- şi respecta angajamentele # Financial Intelligence
Încrederea agenţiilor de rating nu este doar o chestiune tehnică, ci aceasta reflectă seriozitatea politicilor publice, predictibilitatea deciziilor
Peste 5.000 de angajaţi de la Damen Mangalia, Liberty Galaţi şi Romaero Bucureşti beneficiază de protecţie salarială extinsă # Financial Intelligence
Peste 5.000 de angajaţi de la Damen Mangalia, Liberty Galaţi şi Romaero Bucureşti vor beneficia de protecţie salarială
Buzoianu: Transformarea Programului “Casa Verde Fotovoltaice” în “Casa Verde Baterii” este unul dintre scenarii # Financial Intelligence
Transformarea Programului "Casa Verde Fotovoltaice" în Programul "Casa Verde Baterii" este unul dintre scenarii, însă nu pot da
Legea privind utilizarea fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale, extinsă şi la angajatorii în concordat preventiv # Financial Intelligence
Guvernul a aprobat joi un proiect de ordonanţă de urgenţă prin care extinde sfera de aplicare a legii
CITR va coordona restructurarea strategică a AAylex ONE, cu brandul Cocorico, în concordat preventiv # Financial Intelligence
CITR a fost desemnat administrator concordatar al AAylex ONE, compania care operează pe piaţa internă şi internaţională sub
Ungaria ia în considerare reducerea exporturilor de energie electrică și gaze către Ucraina în contextul conflictului privind petrolul rusesc # Financial Intelligence
Ungaria ia în considerare reducerea exporturilor de energie electrică și gaze către Ucraina, cu excepția cazului în care
Preşedintele Nicuşor Dan va avea o intervenţie la reuniunea inaugurală a Consiliului Păcii, la invitaţia preşedintelui SUA, Donald Trump # Financial Intelligence
Preşedintele României, Nicuşor Dan, va avea o intervenţie scurtă la reuniunea inaugurală a Consiliului Păcii, la invitaţia preşedintelui
Poliţia britanică l-a arestat pe fratele mai mic al regelui Charles, Andrew Mountbatten-Windsor, sub suspiciunea de comportament necorespunzător
CIA ar fi ştiut de planurile ucrainenilor de a ataca gazoductul Nord Stream, potrivit Spiegel # Financial Intelligence
Agenţia Centrală de Informaţii (CIA) a SUA a fost informată de un comando ucrainean legat de serviciile secrete
Premierul Donald Tusk le cere cetăţenilor polonezi să părăsească “imediat” Iranul # Financial Intelligence
Premierul polonez Donald Tusk le-a cerut joi concetăţenilor săi să părăsească "imediat" Iranul, în contextul unor posibile atacuri
Kremlinul avertizează asupra unei “escaladări fără precedent a tensiunilor” în jurul Iranului # Financial Intelligence
Kremlinul a avertizat joi cu privire la o "escaladare fără precedent a tensiunilor" în jurul Iranului şi a
Merz spune că Germania va căuta parteneriate strategice cu China în contextul tarifelor vamale ale SUA # Financial Intelligence
Cancelarul german Friedrich Merz a declarat miercuri că va căuta "parteneriate strategice" cu China în timpul unei vizite
Techsylvania revine la Cluj-Napoca spre final de iunie cu lideri care modelează viitorul tehnologiei și al businessului # Financial Intelligence
Devenit în ultimii ani epicentrul tech & business al Europei de Est, Techsylvania anunță lansarea ediției 2026, organizată
Confederația Națională Sindicală „Cartel ALFA" își exprimă SUSȚINEREA FERMĂ ȘI NECONDIȚIONATĂ față de acțiunea de protest organizată în
Maturizarea relațiilor publice în România: de la reflex operațional la consiliere strategică în contexte critice și guvernanță reputațională – Opinie Luciana-Elena Petrescu # Financial Intelligence
Există, în spațiul profesional românesc, o percepție persistentă conform căreia relațiile publice sunt sinonime cu transmiterea de comunicate,
