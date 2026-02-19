Reuniunea Agenţiei Internaţionale a Energiei: Statele membre nu au reuşit să convină o declaraţie comună, în contextul tensiunilor cu SUA
Ţările participante la reuniunea ministerială a Agenţiei Internaţionale a Energiei (IEA) nu au reuşit să ajungă la un […]
Dan: Suntem în situația unei diplomații economice; state contribuie pentru stabilizarea unei părți de lume
Președintele Nicușor Dan a declarat în cadrul unei conferințe de presă, la Washington, după ce a participat la […]
Nicușor Dan: Rămân un susținător al cooperării transatlantice dintre SUA și UE pe baza unui dialog constant și deschis
România susține eforturile SUA și ale comunității internaționale pentru soluționarea conflictelor globale, inclusiv în Orientul Mijlociu, a declarat […]
Nicuşor Dan: Relaţia România – SUA este extrem de matură, cu interese reciproce
Relaţia România – SUA este extrem de matură, cu interese reciproce, a declarat, joi, preşedintele Nicuşor Dan, la […]
Guvern: Cinci proiecte Transgaz de modernizare a staţiilor de măsurare a gazelor naturale – declarate de importanţă naţională
Cinci proiecte de modernizare a staţiilor de măsurarea a gazelor naturale – Negru Vodă 1, Negru Vodă 2, […]
Bundesbank se aşteaptă la o creştere modestă a economiei germane în primul trimestru din 2026
Economia germană prinde viteză lent în primul trimestru din 2026 şi probabil doar în trimestrul doi se va […]
Investimental: Investitorii români își diversifică expunerea dincolo de Big Tech. Rotația către energie și industrie readuce Dow Jones în prim-plan, iar piețele emergente pot completa alocările globale
Investitorii români încep să își recalibreze portofoliile în 2026, reducând expunerea concentrată pe sectorul tehnologic american și orientându-se […]
Consiliul Păcii: Cinci țări au angajat trupe în forța internațională din Gaza
Cinci țări au angajat deja trupe în forța internațională care urmează să fie dislocată în Gaza, ca parte […]
Consiliul Păcii: Fostul premier britanic Tony Blair afirmă că planul de pace al lui Trump este „singura speranță" pentru Gaza
Fostul premier britanic Tony Blair a lăudat viziunea președintelui american Donald Trump pentru Gaza, declarând că planul de […]
Miliardarul din Consiliul pentru Pace promovează potențialul de dezvoltare al Gazei; Trump anunță o contribuție de 10 miliarde de dolari din partea SUA la Consiliul pentru Pace
Un miliardar american membru al Consiliului pentru Pace condus de Trump a promovat potențialul de dezvoltare al Gazei, […]
Investment School 2026 – A 24-a ediție a proiectului dedicat tinerilor pasionați de investiții, lansată la ASE
Comunitatea Econosofia, parte din ONG-ul studențesc VIP Romania (Voluntari pentru Idei și Proiecte), lansează cea de-a 24-a ediție a Investment School, un […]
Piero Cipollone (BCE): Costurile băncilor cu euro digital se vor situa între patru-şase miliarde de euro
Introducerea euro digital ar putea costa băncile europene între patru şi şase miliarde de euro, pe o perioadă […]
Hidroelectrica a semnat contractul pentru realizarea la cheie a proiectului "Parc fotovoltaic Ţara Haţegului"
Hidroelectrica a semnat joi contractul pentru realizarea la cheie a proiectului "Parc fotovoltaic Ţara Haţegului", un nou pas […]
Consiliul Păcii: Trump glumește că Rubio ar putea fi „dat afară" dacă continuă să-l eclipseze pe președinte pe scena mondială; "Marco o face cu mănuși de catifea, dar este mortal"
Președintele Donald Trump a glumit că ar putea fi nevoit să-l concedieze pe secretarul de stat Marco Rubio […]
Nicușor Dan, discurs la Consiliul lui Trump: „Puteți conta pe noi"; „Cred că toți vrem pace, stabilitate și prosperitate"
Înainte de toate, vă mulțumesc că ați stabilit această întâlnire importantă și pentru implicarea dumneavoastră pentru planul de […]
Fitch reconfirmă ratingul „B+" pentru Aragvi Holding (Trans-Oil), perspectivă stabilă. Grupul anunță investiții de 200 milioane de dolari până în 2029
Aragvi Holding International Limited, compania-mamă a grupului agroindustrial Trans-Oil, a anunțat că agenția Fitch Ratings a reconfirmat ratingul […]
În timp ce Trump a spus că energia eoliană este pentru „oameni proști", nouă țări europene au semnat un acord pentru construirea unui vast centru de energie eoliană offshore în Marea Nordului – CNN
Într-un discurs ținut la Davos luna trecută, președintele Donald Trump a criticat „eolienele" ca fiind „ratate" și a […]
Începe Consiliul Pacii, la Washington – Nicușor Dan, invitat de Donald Trump să țină un discurs – actualizare
Zeci de lideri mondiali și delegații naționale se întâlnesc la Washington DC pentru reuniunea inaugurală a Consiliului Păcii […]
Titlurile de stat FIDELIS emise în februarie, în valoare de peste 1 miliard lei, intră astăzi la tranzacționare pe Bursă
Ministerul Finanțelor listează astăzi, la Bursa de Valori București, titlurile de stat emise în cadrul celei de-a doua […]
UNSAR: Incendiile domină topul despăgubirilor pentru locuinţe;daune de peste 1,3 milioane euro în nouă luni
Incendiile au generat 8 din 10 dintre cele mai mari despăgubiri achitate pentru locuinţe în primele nouă luni […]
Piaţa construcţiilor din România, aproape de maxime istorice, dar expusă riscurilor mari de cost şi finanţare
iaţa construcţiilor din România începe 2026 la un nivel foarte ridicat de activitate, apropiat de maxime istorice, susţinută […]
Notă de informare a investitorilor Fondului Deschis de Investiţii PLUS Invest
SAI Muntenia Invest SA, administratorul Fondului Deschis de Investiţii PLUS Invest, anunţă pe această cale investitorii în legătură […]
Pîslaru: Vom trimite Comisiei Europene o scrisoare în care se va pune o nouă lumină asupra cererii de plată 3
Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor europene, Dragoş Pîslaru, a anunţat, joi, că a notificat Comisia Europeană cu privire la […]
Nazare: Încrederea agenţiilor de rating nu e doar o chestiune tehnică; reflectă seriozitatea politicilor publice şi capacitatea statului de a- şi respecta angajamentele
Încrederea agenţiilor de rating nu este doar o chestiune tehnică, ci aceasta reflectă seriozitatea politicilor publice, predictibilitatea deciziilor […]
Peste 5.000 de angajaţi de la Damen Mangalia, Liberty Galaţi şi Romaero Bucureşti beneficiază de protecţie salarială extinsă
Peste 5.000 de angajaţi de la Damen Mangalia, Liberty Galaţi şi Romaero Bucureşti vor beneficia de protecţie salarială […]
Buzoianu: Transformarea Programului "Casa Verde Fotovoltaice" în "Casa Verde Baterii" este unul dintre scenarii
Transformarea Programului "Casa Verde Fotovoltaice" în Programul "Casa Verde Baterii" este unul dintre scenarii, însă nu pot da […]
Legea privind utilizarea fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale, extinsă şi la angajatorii în concordat preventiv
Guvernul a aprobat joi un proiect de ordonanţă de urgenţă prin care extinde sfera de aplicare a legii […]
CITR va coordona restructurarea strategică a AAylex ONE, cu brandul Cocorico, în concordat preventiv
CITR a fost desemnat administrator concordatar al AAylex ONE, compania care operează pe piaţa internă şi internaţională sub […]
Ungaria ia în considerare reducerea exporturilor de energie electrică și gaze către Ucraina în contextul conflictului privind petrolul rusesc
Ungaria ia în considerare reducerea exporturilor de energie electrică și gaze către Ucraina, cu excepția cazului în care […]
Preşedintele Nicuşor Dan va avea o intervenţie la reuniunea inaugurală a Consiliului Păcii, la invitaţia preşedintelui SUA, Donald Trump
Preşedintele României, Nicuşor Dan, va avea o intervenţie scurtă la reuniunea inaugurală a Consiliului Păcii, la invitaţia preşedintelui […]
Poliţia britanică l-a arestat pe fratele mai mic al regelui Charles, Andrew Mountbatten-Windsor, sub suspiciunea de comportament necorespunzător […]
CIA ar fi ştiut de planurile ucrainenilor de a ataca gazoductul Nord Stream, potrivit Spiegel
Agenţia Centrală de Informaţii (CIA) a SUA a fost informată de un comando ucrainean legat de serviciile secrete […]
Premierul Donald Tusk le cere cetăţenilor polonezi să părăsească "imediat" Iranul
Premierul polonez Donald Tusk le-a cerut joi concetăţenilor săi să părăsească "imediat" Iranul, în contextul unor posibile atacuri […]
Kremlinul avertizează asupra unei "escaladări fără precedent a tensiunilor" în jurul Iranului
Kremlinul a avertizat joi cu privire la o "escaladare fără precedent a tensiunilor" în jurul Iranului şi a […]
Merz spune că Germania va căuta parteneriate strategice cu China în contextul tarifelor vamale ale SUA
Cancelarul german Friedrich Merz a declarat miercuri că va căuta "parteneriate strategice" cu China în timpul unei vizite […]
Techsylvania revine la Cluj-Napoca spre final de iunie cu lid
Devenit în ultimii ani epicentrul tech & business al Europei de Est, Techsylvania anunță lansarea ediției 2026, organizată […] The post Techsylvania revine la Cluj-Napoca spre final de iunie cu lideri care modelează viitorul tehnologiei și al businessului appeared first on Financial Intelligence.
Confederația Națională Sindicală „Cartel ALFA” își exprimă SUSȚINEREA FERMĂ ȘI NECONDIȚIONATĂ față de acțiunea de protest organizată în […] The post Cartel ALFA: Minerii şi energeticienii – forţaţi să protesteze appeared first on Financial Intelligence.
Maturizarea relațiilor publice în România: de la reflex operațional la consiliere strategică în contexte critice și guvernanță reputațională – Opinie Luciana-Elena Petrescu # Financial Intelligence
Există, în spațiul profesional românesc, o percepție persistentă conform căreia relațiile publice sunt sinonime cu transmiterea de comunicate, […] The post Maturizarea relațiilor publice în România: de la reflex operațional la consiliere strategică în contexte critice și guvernanță reputațională – Opinie Luciana-Elena Petrescu appeared first on Financial Intelligence.
IULIUS simplifică experiența de shopping prin HELLO TAX FREE. La Palas Iaşi, turiștii din afara UE beneficiază de rambursarea TVA-ului # Financial Intelligence
Compania IULIUS a lansat programul HELLO TAX FREE în Palas Iași, o inițiativă menită să transforme cumpărăturile turiștilor […] The post IULIUS simplifică experiența de shopping prin HELLO TAX FREE. La Palas Iaşi, turiștii din afara UE beneficiază de rambursarea TVA-ului appeared first on Financial Intelligence.
Trump avertizează Regatul Unit să nu “cedeze” o bază militară cheie din Oceanul Indian # Financial Intelligence
Preşedintele american Donald Trump a avertizat miercuri Regatul Unit să nu “cedeze” o bază militară cheie din Oceanul […] The post Trump avertizează Regatul Unit să nu “cedeze” o bază militară cheie din Oceanul Indian appeared first on Financial Intelligence.
Coreea de Sud: Fostul preşedinte Yoon, condamnat la închisoare pe viaţă pentru legea marţială din 2024 # Financial Intelligence
Fostul preşedinte sud-coreean Yoon Suk Yeol a fost condamnat joi la închisoare pe viaţă pentru scurta sa instaurare […] The post Coreea de Sud: Fostul preşedinte Yoon, condamnat la închisoare pe viaţă pentru legea marţială din 2024 appeared first on Financial Intelligence.
Andreea-Dana Popescu, PPC Blue România: “Pentru finalul acestui an, obiectivul nostru este să ajungem la aproape 2000 de puncte de încărcare”; “Investițiile PPC blue din acest an sunt estimate la peste 15 milioane euro” # Financial Intelligence
“Vedem dezvoltarea PPC blue ca parte integrantă a tranziției energetice din România și din regiunea Europei de Sud-Est” […] The post Andreea-Dana Popescu, PPC Blue România: “Pentru finalul acestui an, obiectivul nostru este să ajungem la aproape 2000 de puncte de încărcare”; “Investițiile PPC blue din acest an sunt estimate la peste 15 milioane euro” appeared first on Financial Intelligence.
Administraţia Trump a oferit ofiţerilor de imigraţie prerogative mai ample pentru a-i reţine pe refugiaţii legali care aşteaptă […] The post SUA: Administraţia Trump extinde prerogativele ICE de a reţine refugiaţi appeared first on Financial Intelligence.
Deputatul brailean Vasilică Priceputu îl somează public pe premierul Ilie Bolojan să clarifice poziția României privind acordul UE–Mercosur # Financial Intelligence
Deputatul Vasilică Priceputu a adresat o solicitare oficială prim-ministrului Ilie Bolojan, prin care a cerut clarificări privind fundamentarea […] The post Deputatul brailean Vasilică Priceputu îl somează public pe premierul Ilie Bolojan să clarifice poziția României privind acordul UE–Mercosur appeared first on Financial Intelligence.
Franklin Templeton își dorește un nou mandat de 4 ani la cârma FP: “Considerăm că suntem în cea mai bună poziție pentru a continua să generam valoare pentru toți acționarii Fondului” # Financial Intelligence
“România rămâne o destinație investițională atractivă, cu un potențial semnificativ de creștere. Pentru a valorifica acest potențial, este […] The post Franklin Templeton își dorește un nou mandat de 4 ani la cârma FP: “Considerăm că suntem în cea mai bună poziție pentru a continua să generam valoare pentru toți acționarii Fondului” appeared first on Financial Intelligence.
Profitul net preliminar al Grupului BVB în anul 2025 atinge valoarea de 9 milioane lei # Financial Intelligence
Profitul net preliminar al Grupului BVB în anul 2025 atinge valoarea de 9 milioane lei, în scădere cu […] The post Profitul net preliminar al Grupului BVB în anul 2025 atinge valoarea de 9 milioane lei appeared first on Financial Intelligence.
de Dan Pălăngean Potrivit INS, producția industrială a scăzut în decembrie 2025 față de luna anterioară cu -10,1% […] The post Producția industrială, scădere de -0,9% în anul 2025 appeared first on Financial Intelligence.
Precizări Lion Capital: Tranzacția prin care Lion Capital dobândit un pachet de peste 5% din Electromontaj s-a realizat cu respectarea prevederilor legale și statutare aplicabile la momentul efectuării acesteia # Financial Intelligence
Tranzacția prin care Lion Capital dobândit un pachet de peste 5% din Electromontaj s-a realizat cu respectarea prevederilor […] The post Precizări Lion Capital: Tranzacția prin care Lion Capital dobândit un pachet de peste 5% din Electromontaj s-a realizat cu respectarea prevederilor legale și statutare aplicabile la momentul efectuării acesteia appeared first on Financial Intelligence.
Optimism prudent cu privire la Coridorul Vertical după discuțiile de la Atena (presa greacă) # Financial Intelligence
Optimismul prudent a urmat întâlnirilor de la Atena între Klaus-Dieter Borchardt, trimisul special al Comisiei Europene pentru Coridorul […] The post Optimism prudent cu privire la Coridorul Vertical după discuțiile de la Atena (presa greacă) appeared first on Financial Intelligence.
Armata SUA este pregătită să atace Iranul încă din acest weekend, dar Trump nu a luat încă o decizie finală – CNN # Financial Intelligence
Armata SUA este pregătită să atace Iranul încă din acest weekend, deși președintele Donald Trump nu a luat […] The post Armata SUA este pregătită să atace Iranul încă din acest weekend, dar Trump nu a luat încă o decizie finală – CNN appeared first on Financial Intelligence.
