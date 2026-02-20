Ambasadorul român la Washington susține că țara noastră a îndeplinit toate criteriile necesare pentru a fi inclusă în Programul Visa Waiver

21:40

Creșterea pulsului fără efort poate fi mai mult decât un simplu semn de oboseală. Uneori, acest fenomen poate indica afecțiuni ascunse ale organismului care merită atenție medicală imediată. De la dezechilibre hormonale până la probleme cu sângele sau rinichii, ritmul cardiac accelerat poate fi un indiciu că organismul tău încearcă să îți transmită un mesaj. […]