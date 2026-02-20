Ambasadorul român la Washington susține că țara noastră a îndeplinit toate criteriile necesare pentru a fi inclusă în Programul Visa Waiver
România a îndeplinit toate criteriile necesare pentru a fi inclusă în Programul Visa Waiver, însă decizia finală aparține Statelor Unite, a declarat joi Andrei Muraru, ambasadorul României în SUA, într-o intervenție la Antena 3 CNN. Diplomatul a precizat că România, alături de Cipru și Bulgaria, așteaptă deschiderea unui „culoar clar” pentru aderarea la program. „Evident […]
Acum 10 minute
08:50
Un incident incredibil, dar adevărat, a determinat autoritățile chiliene să închidă principalul punct de trecere a frontierei către Chile timp de 24 de ore. Motivul: descoperirea unui țânțar Aedes aegypti, specia responsabilă de transmiterea febrei dengue, la complexul de frontieră Los Libertadores. Specia de țânțar care transmite temuta febră dengue Potrivit cotidianului argentinian La Nacion, […]
Acum 30 minute
08:30
Un caz șocant s-a produs în București joi seară, când un tată a descoperit cadavrul carbonizat al fiului său, în vârstă de 45 de ani, într-un apartament din sectorul 5. Incidentul a fost semnalat la 112 în jurul orei 20:15, tatăl victimei fiind cel care a alertat autoritățile, după ce fiul său nu a mai […]
Acum o oră
08:20
România a îndeplinit toate criteriile necesare pentru a fi inclusă în Programul Visa Waiver, însă decizia finală aparține Statelor Unite, a declarat joi Andrei Muraru, ambasadorul României în SUA, într-o intervenție la Antena 3 CNN. Diplomatul a precizat că România, alături de Cipru și Bulgaria, așteaptă deschiderea unui „culoar clar” pentru aderarea la program. „Evident […]
Acum 2 ore
08:00
O navă românească s-a scufundat în canalul Sulina, Căpitănia Tulcea anchetează incidentul # Aktual24
O navă românească, Pilot-8, s-a scufundat joi pe malul drept al canalului Sulina, în dreptul milei marine 33 a Dunării, potrivit declarațiilor Irinei Pușcașu, purtător de cuvânt al Autoritatea Navală Română, citate de Agerpres. Nava făcea parte dintr-un convoi, iar incidentul nu a afectat șenalul navigabil și nu a provocat poluare. Conform sursei citate, proprietarul […]
07:50
Documente declasificate relevă că Vladimir Putin îi scria miliardarului pedofil Epstein că ar fi „foarte bucuros” să aibă o întâlnire cu el # Aktual24
Un set de documente făcute publice de Departamentul de Justiție al SUA arată că finanțatorul american Jeffrey Epstein a încercat, timp de mai mulți ani, să ajungă la o întâlnire directă cu președintele rus Vladimir Putin. Potrivit corespondenței incluse în arhivă și citate de Bloomberg, Epstein ar fi urmărit organizarea unei discuții la nivel înalt […]
07:40
„Nu vrem să fim sclavi”: Ciocniri cu poliția și proteste masive ale sindicatelor din Argentina împotriva reformei muncii susținute de Javier Milei # Aktual24
Argentina a fost paralizată de o grevă generală de 24 de ore, organizată de principalele sindicate în semn de protest față de reforma muncii promovată de președintele Javier Milei. Magazinele și supermarketurile au fost închise, zeci de zboruri au fost anulate, iar transportul public a fost grav afectat, în special în capitala Buenos Aires, transmite […]
07:20
Iran avertizează la ONU că bazele americane din Orientul Mijlociu ar putea deveni „ținte legitime” în caz de atac # Aktual24
Iranul și-a reiterat amenințările la adresa bazelor militare americane din Orientul Mijlociu, într-o scrisoare oficială adresată secretarului general al ONU, pe fondul tensiunilor crescute cu Statele Unite. Documentul, transmis joi către António Guterres, invocă dreptul la autoapărare prevăzut de articolul 51 din Carta ONU și avertizează că orice agresiune militară împotriva Teheranului va primi un […]
07:10
Președintele american Donald Trump a declarat că va ordona agențiilor federale să înceapă procesul de identificare și publicare a documentelor guvernamentale referitoare la viața extraterestră și la fenomenele aeriene neidentificate (UAP). Anunțul a fost făcut printr-o postare pe platforma sa Truth Social și a stârnit rapid reacții atât în mediul politic, cât și în rândul […]
Acum 12 ore
00:00
Belarus, supărat că nu a primit vizele pentru participarea la reuniunea Consiliului pentru Pace de la Washington în condițiile în care este membru fondator # Aktual24
Statele Unite nu au emis vize pentru oficialii belaruși care urmau să participe la întâlnirea inaugurală a Consiliului pentru Pace al președintelui Donald Trump, în ciuda faptului că Belarus a fost invitat să se alăture ca membru fondator, a anunțat joi ministerul de Externe. Într-o declarație furioasă, ministerul a declarat că le-a transmis organizatorilor evenimentului […]
19 februarie 2026
23:30
Președintele Donald Trump afirmă că lumea va afla „în următoarele, probabil, 10 zile” dacă SUA vor ajunge la un acord cu Iranul sau vor lua măsuri militare, potrivit BBC. La reuniunea inaugurală a Consiliului său pentru Pace de la Washington DC, Trump a spus că „avem de lucru” pentru a ajunge la un acord cu […]
23:10
Pauza alimentară de 12-16 ore nu este doar un trend, ci un adevărat aliat al sănătății tale. Cercetările arată că perioadele regulate de post pot stimula metabolismul, pot regla nivelul de zahăr din sânge și pot proteja inima și creierul. Este mai mult decât renunțarea temporară la mâncare, fiind un mod de a oferi organismului […]
23:00
Andrew Mountbatten-Windsor, fotografiat în timp ce era dus acasă, către domeniul Sandringham din Norfolk după 12 ore de audieri # Aktual24
Andrew Mountbatten-Windsor a fost văzut părăsind o secție de poliție cu mașina, după aproape 12 ore de audieri de către poliția din Norfolk. El a fost eliberat sub control judiciar în urma arestării sale sub suspiciunea de abuz în exercitarea unei funcții publice, a anunțat poliția din Thames Valley, potrivit The Guardian. „Poliția din Thames […]
22:40
În cadrul primei întâlniri a Consiliului pentru Pace de la Washington, lideri din diverse țări, inclusiv Peru, Bahrain și Pakistan, și-au petrecut cea mai mare parte a timpului alocat lăudându-l pe Trump și ceea ce au numit capacitatea sa „fără precedent” de a pune capăt conflictelor din întreaga lume. Pakistanul l-a numit „salvatorul Asiei de […]
22:40
Președintele FIFA, Giovanni Infantino, a prezentat un nou plan al forului de conducere al fotbalului mondial pentru a aduce noi oportunități sportive în Gaza devastată de război, potrivit Asssociated Press. „Nu trebuie să reconstruim case, școli, spitale sau drumuri. Trebuie, de asemenea, să reconstruim și să construim oameni, emoții, speranță și încredere. Și despre asta […]
22:30
Berlinul își instruiește serviciile de informații pentru eventualitatea în care Statele Unite ar suspenda partajarea de informații # Aktual24
Germania se află în fața unei decizii istorice care ar putea redesena arhitectura sa de securitate: o reformă amplă a serviciului de informații externe, menită să reducă dependența de Statele Unite și să ofere Berlinului capacitatea de a acționa autonom într-o lume tot mai instabilă. Într-un context marcat de incertitudine geopolitică și de temeri legate […]
22:10
Consiliul pentru Pace: Nouă membri au convenit să angajeze 7 miliarde de dolari. Suma neecsară estimate este de 70 de miliarde de dolari # Aktual24
Președintele american Donald Trump a anunțat joi, la reuniunea inaugurală a Consiliului pentru Pace, că nouă membri au convenit să angajeze un total de 7 miliarde de dolari pentru un pachet de ajutor pentru Gaza, în timp ce cinci țări au convenit să desfășoare trupe pentru a participa la o forță internațională de stabilizare în […]
21:40
Creșterea pulsului fără efort poate fi mai mult decât un simplu semn de oboseală. Uneori, acest fenomen poate indica afecțiuni ascunse ale organismului care merită atenție medicală imediată. De la dezechilibre hormonale până la probleme cu sângele sau rinichii, ritmul cardiac accelerat poate fi un indiciu că organismul tău încearcă să îți transmită un mesaj. […]
21:20
Sectoarele lui Băluță și Piedone jr., cel mai prost deszăpezite. Primarul Ciucu: ”Azi au venit şi amenzile, la 12 ore după ce codul de ninsoare a încetat” # Aktual24
Operatorii de salubrizare care au contracte cu primăriile de sector au fost amendați, joi, cu un total de 425.000 de lei pentru neîndeplinirea obligațiilor de deszăpezire pe mai multe artere din București, au anunțat reprezentanții Municipalității. Potrivit Primăriei Capitalei, primarul general, Ciprian Ciucu, a dispus Poliției Locale a Municipiului București să efectueze controale încă de […]
21:20
România încearcă să se alinieze altar țări care interzic accesul copiilor sub 15 ani la rețelele sociale. Un proiect de lege în acest sens a fost depus în Parlament # Aktual24
Un proiect de lege pentru protecţia minorilor împotriva riscurilor utilizării rețelelor sociale depus în Parlament prevede ca adolescenții sub 15 ani să nu mai aibă conturi pe rețelele sociale, iar conturile deja existente sub această limită de vârstă să fie suspendate. De asemenea, telefonul ar urma să fie interzis în timpul programului școlar. Furnizorii de […]
21:10
Londra a refuzat să-i permită lui Trump să folosească bazele militare britanice pentru a ataca Iranul – The Times # Aktual24
Preşedintele american Donald Trump şi-a retras sprijinul pentru acordul dintre Regatul Unit şi Mauritius privind Insulele Chagos, după ce Londra nu a aprobat utilizarea unor baze militare britanice pentru o eventuală operaţiune militară americană împotriva Iranului, potrivit unor informaţii apărute în presa britanică. Liderul de la Casa Albă a calificat acordul, care prevede transferul suveranităţii […]
21:10
O femeie a murit după ce s-a aruncat de la erajul 10 al unui bloc din Capitală sub ochii polițiștilor # Aktual24
O femeie în vârstă de 31 de ani a murit joi, după ce a căzut de la etajul zece al unui bloc din Sectorul 5 al Capitalei. „Polițiștii din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Secția 24 Poliție au fost sesizați cu privire la faptul că o femeie se afla pe pervazul […]
21:10
Nicușor Dan, ironic după ce a fost numit ”prim-ministru” de Trump: „Nu e timpul trecut. Se mai întâmplă” # Aktual24
Președintele României, Nicușor Dan, a comentat ironic afirmația președintelui american Donald Trump, care l-a prezentat drept „prim-ministrul Dan” la reuniunea Consiliului pentru Pace. Întrebat cum interpretează formularea liderului american, șeful statului a răspuns: „Nu e timpul trecut. Se mai întâmplă.” Prezență simbolică, dialog la nivel instituțional Nicușor Dan a explicat că participarea la reuniune are […]
20:40
FMI menține previziunile privind creșterea PIB-ului Chinei pentru 2026 la 4,5%, dar îndemnă autoritățile să înjumătățească subvențiile pentru industrie # Aktual24
Fondul Monetar Internațional (FMI) și-a menținut previziunile de creștere economică pentru China la 4,5% în acest an, dar a avertizat asupra riscurilor reprezentate de cererea internă slabă și de încetinirea economiei globale și a îndemnat autoritățile să înjumătățească subvențiile pentru industrie, în contextul publicării miercuri a analizei anuale a economiei chineze pentru 2025. Directorul general […]
20:40
Polonia cere tăios Franței, Italiei și Spaniei să se înarmeze mai mult. Polonia cheltuie acum aproape 5% din PIB pentru noi echipamente militare # Aktual24
Ministrul polonez al apărării, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, a cerut Spaniei, Franţei şi Italiei să îşi suplimenteze cheltuielile militare pentru a consolida capacităţile Uniunii Europene şi ale NATO, într-un interviu acordat AFP joi. El a arătat că Germania, Polonia şi ţările scandinave au răspuns deja apelurilor preşedintelui american Donald Trump, care a solicitat Europei să îşi asume […]
20:10
De la dischete la infinit: oamenii de știință au găsit o nouă modalitate de a conserva datele, aceasta poate supraviețui civilizațiilor # Aktual24
Oamenii de știință au descoperit o modalitate de a stoca toate datele cele mai importante ale umanității într-o bucată de sticlă — iar aceasta ar putea dura mai mult decât civilizația însăși. De la dischete la stick-uri USB, păstrarea în siguranță a datelor istorice sau personale importante este o provocare tehnologică constantă, relatează Euronews. Stocare […]
Acum 24 ore
19:50
Companiile aeriene vietnameze au semnat contracte pentru aproape 100 de avioane Boeing în timpul vizitei șefului partidului comunist la Washington # Aktual24
Trei companii aeriene vietnameze au anunțat joi acorduri pentru achiziționarea a aproape 100 de aeronave Boeing în timpul unei vizite a liderului partidului comunist al țării proaspăt reales, To Lam, la Washington, DC. Acordurile includ angajamente din partea Vietnam Airlines, Sun PhuQuoc Airways și VietJet, marcând unul dintre cele mai mari contracte de aviație civilă […]
19:40
Hamas își întărește controlul în Gaza. Planurile Consiliului pentru Pace al lui Trump sunt sub semnul întrebării # Aktual24
Hamas își consolidează controlul asupra Gazei prin plasarea loialiștilor în roluri guvernamentale cheie, prin colectarea impozitelor și plata salariilor, potrivit unei evaluări militare israeliene, văzută de Reuters și surse din enclava palestiniană. Influența continuă a Hamas asupra structurilor cheie de putere din Gaza a alimentat scepticismul larg răspândit cu privire la perspectivele planului de pace […]
19:20
”Suveranistul” Orban nu a prins în România. Sondaj INSCOP, 80% dintre români spun că nu le inspiră încredere. Ce părere au românii despre Trump, Putin, Macron, Merz și Zelenski # Aktual24
Președinții Statelor Unite și Franței, Donald Trump și Emmanuel Macron, conduc clasamentul încrederii în liderii internaționali în rândul românilor, potrivit unui sondaj realizat de INSCOP Research, ambii fiind creditați cu un nivel de încredere de 33%, în creștere față de măsurătorile anterioare. Clasamentul este completat de Ursula von der Leyen, Volodimir Zelenski și Friedrich Merz, […]
19:10
Premierul polonez Donald Tusk îi îndeamnă pe cetățenii Poloniei să părăsească imediat Iranul # Aktual24
Donald Tusk, liderul politic polonez, a lansat un avertisment fără echivoc pentru toți cetățenii polonezi aflați în Iran: să plece imediat, fără amânare. În contextul tensiunilor crescânde dintre Statele Unite și Iran și al desfășurării masive a forțelor americane în regiune, Tusk subliniază că riscul unui conflict deschis este „foarte real”, iar posibilitățile de evacuare […]
18:40
Polonia prelungește cu trei luni zona de excludere de la frontieră pentru a preveni trecerile ilegale din Belarus # Aktual24
Polonia prelungește zona de excludere la granița cu Belarus pentru a face față presiunii migratorii și amenințărilor transfrontaliere. Autoritățile susțin că măsura este necesară pentru a controla trecerile ilegale și pentru a preveni destabilizarea regiunii prin acțiuni externe considerate „atacuri hibride”. Zona restricționează accesul pe 56 de kilometri și a fost introdusă inițial pentru a […]
18:30
Discursul lui Nicușor Dan la Consiliul pentru Pace: ”Avem expertiză în zona de a reconstrui instituțiile: poliție, justiție, administrație publică” # Aktual24
Președintele Nicușor Dan a declarat, joi, în intervenția susținută la reuniunea inaugurală a Consiliului pentru Pace, organizată la invitația președintelui SUA, Donald Trump, că România este pregătită să contribuie la eforturile internaționale de sprijin pentru populația din Gaza prin asistență medicală, educațională și expertiză în reconstrucție instituțională. Președintele Nicușor Dan a declarat, joi, la reuniunea […]
18:10
Marea Britanie, atentă la sfaturile lui Trump. A suspendat procesul privind transferul insulelor Chagos către Mauritius # Aktual24
Guvernul britanic va amâna adoptarea legislației de transfer al suveranității asupra Insulelor Chagos către Mauritius, după ce președintele american Donald Trump a criticat din nou acordul Marii Britanii privind arhipelagul. Administrația lui Keir Starmer „a luat o pauză de reflecție” asupra planurilor de a adopta legislația care stă la baza acordului la Camera Lorzilor, a […]
17:50
Fostul partener de afaceri al PSD-istului Gabriel Mutu deține trei clădiri de lux în Lugano. Valoare estimată la peste 20 milioane euro # Aktual24
Membri ai familiei omului de afaceri Cătălin Iordăchescu dețin cel puțin trei clădiri în centrul orașului Lugano, Elveția, cu o valoare estimată de peste 20 de milioane de euro, potrivit unei investigații publicate de NewsCenter.ro. Presa locală evaluează portofoliul imobiliar la peste 40 de milioane de euro. Iordăchescu a fost în trecut partener de afaceri […]
17:40
Marco Rubio este implicat în discuții confidențiale cu nepotul lui Raul Castro. Care sunt obiectivele administrației Trump în Cuba # Aktual24
Potrivit publicației Axios, secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, a purtat discuții neoficiale cu Raul Guillermo Rodriguez Castro, nepotul fostului lider cubanez Raul Castro, într-un moment de tensiune majoră între Washington și Havana. Această comunicare sugerează o strategie a administrației președintelui Donald Trump de a explora canale alternative de dialog, într-un context caracterizat de […]
17:10
Joi, NASA va încerca din nou să alimenteze racheta sa lunară gigantică și să finalizeze o inspecție a vehiculului spațial înainte de mult așteptata misiune de a trimite patru astronauți în jurul Lunii. Testul de o oră, cunoscut sub numele de „repetiție generală udă”, este un pas esențial înainte ca NASA să poată stabili o […]
17:00
Julia Sauter atacă istoria la proba de patinaj artistic de la Jocurile Olimpice de Iarnă de la Milano-Cortina # Aktual24
Julia Sauter, speranța României la proba de patinaj artistic din cadrul Jocurilor Olimpice de la Milano-Cortina, concurează joi seară în programul liber al probei feminine. Românca a obținut un scor record de 63.13 puncte în programul scurt, care a plasat-o pe locul 16 în clasamentul general actual. România caută o nouă performanță de top la […]
16:40
Avioanele F-35I ale Israelului au activat „modul bestie”, fără a compromite caracteristicile stealth # Aktual24
Forțele Aeriene Israeliene au făcut un pas impresionant în tehnologia aviației militare, modificând avioanele F-35I pentru a avea o autonomie extinsă, fără a compromite caracterul lor invizibil. Această dezvoltare revoluționară a fost confirmată de Yechiel Leiter, ambasadorul Israelului în Statele Unite, care a subliniat importanța noilor rezervoare de combustibil și a capacității de a transporta […]
16:40
Reacția liderului pieței de jocuri de noroc după votul din Senat. Taxe de 420 de milioane de euro și teama de piața neagră # Aktual24
Senatul României a adoptat pe 16 februarie un set de măsuri drastice menite să limiteze expunerea tinerilor la jocurile de noroc, iar proiectul a trecut cu o majoritate covârșitoare, înregistrând 97 de voturi pentru și doar 8 împotrivă. Decizia marchează începutul unei bătălii legislative intense care se va muta acum în Camera Deputaților. Taxe record […]
16:40
Nicușor Dan la Consiliul pentru Pace, el stă chiar lângă oficialii SUA, departe de reprezentații regimurile iliberale – VIDEO # Aktual24
Consiliul pentru Pace, prezidat de Donald Trump, a început joi la Washington. Președintele Dan apare chiar lângă oficialii SUA. Președinte Dan a este așezat lângă înalți oficiali ai SUA, deasupra reprezentantului Albaniei. În partea cealaltă a scenei se află Viktor Orban și alși lideri ai unor regimuri iliberale. Continuă
16:10
Numărul caselor goale din România a crescut alarmant în ultimul deceniu, spun cei de la Storia. În prezent, peste 2,5 milioane de locuințe sunt neocupate la nivel național, adică un sfert din totalul locuințelor existente în țară. Fenomenul s-a accelerat cu peste 76% față de anul 2011, totul în timp ce prețurile imobiliare au explodat […]
15:50
Sondaj INSCOP, ce ar face românii în caz de război: 20% ar emigra, 11% s-ar ascunde, 5% și-ar procura certificat că sunt inapți # Aktual24
Aproape jumătate dintre români declară că ar lupta pentru a-și apăra țara în cazul unui război în care România ar fi atacată, în timp ce aproximativ unul din cinci ar alege să emigreze, relevă un sondaj realizat de INSCOP Research la solicitarea New Strategy Center. Potrivit cercetării, 48% dintre respondenți spun că ar lupta pentru […]
15:40
”Ofertă de proporții istorice” pentru Trump. Cum încearcă Moscova să îl atragă pe pe președintele SUA pentru a obține ridicarea sancțiunilor # Aktual24
În culisele negocierilor pentru încheierea războiului din Ucraina, o ofertă spectaculoasă ar fi fost pusă pe masă de Kremlin către apropiați ai familiei președintelui american Donald Trump: acces la active energetice strategice ale Rusiei în schimbul ridicării sancțiunilor impuse de Washington. Informațiile conturează o miză uriașă, în care geopolitica, interesele economice și ambițiile personale se […]
15:40
Captură masivă la Sibiu. Peste 300 de grame de „cristal”, scoase din pământ și locuințe de DIICOT # Aktual24
Procurorii DIICOT Sibiu au reținut doi bărbați implicați în traficul de droguri de mare risc. Suspecții au vârste de 27 și 51 de ani, și vindeau substanțe periculoase în Sibiu și Piatra Neamț. Faptele au avut loc între 2025 și 2026. Un al treilea suspect este cercetat sub control judiciar. Sute de grame de substanțe […]
15:30
Operațiune comună specială Moldova-Ucraina contra serviciilor secrete ale Rusiei. Brigada ”Fulger” împiedică o tentativă de lichidare a unor oficiali de rang înalt din Ucraina # Aktual24
Autoritățile din Republica Moldova și Ucraina au demarat o operațiune de amploare pentru prevenirea unui atentat împotriva oficialilor ucraineni, într-un caz de gravitate extremă. Acțiunea coordonată evidențiază nu doar pericolele la care sunt supuși oficialii din regiune, ci și complexitatea rețelelor infracționale implicate în astfel de planuri, comunică MOLDPRES. O investigație transfrontalieră fără precedent Ofițerii […]
15:20
Președintele rus Vladimir Putin a criticat dur embargoul american asupra petrolului care paralizează Cuba, reafirmând sprijinul constant al Rusiei pentru insula comunistă, în timpul unei întâlniri la Kremlin cu ministrul cubanez de externe, Bruno Rodriguez. Într-o perioadă marcată de tensiuni internaționale și sancțiuni economice, Putin a subliniat că Moscova nu va tolera presiunile externe care […]
15:10
Cinci șefi de servicii secrete din Europa dezvăluie ce pune Moscova la cale: ”Rusia nu caută un acord de pace” # Aktual24
Șefii serviciilor de informații europene sunt pesimiști în ceea ce privește șansele de a ajunge la un acord în acest an pentru a pune capăt războiului Rusiei în Ucraina, în ciuda afirmațiilor lui Donald Trump conform cărora discuțiile mediate de SUA au apropiat perspectiva unui acord. Aceste informații au fost dezvăluite pentru Reuters de către […]
15:10
Polițiștii din Caraș-Severin au descoperit arme letale într-o mașină staționată pe DN 58B. Doi bărbați au fost reținuți în urma acțiunii desfășurate miercuri seară. Intervenția a fost coordonată de Serviciul Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase. Coliziune cu poliția și arme de vânătoare descoperite în parcare Incidentul a avut loc la kilometrul 23 al drumului național, […]
14:40
Gigi Becali atacă planul ministrului de a schimba Legea Sportului. Scandalul FCSB – CSA pentru marca „Steaua” ia amploare # Aktual24
Gigi Becali a reacționat virulent după ce a auzit planul ministrului Radu Miruță. Patronul FCSB consideră că o lege care să ajute CSA Steaua este împotriva Europei, apoi a atacat dur partidul USR pe care l-a numit o „sectă satanică”. Becali susține că ministrul vrea doar să pară puternic și „șmecher” în fața alegătorilor, dar […]
14:40
”România a pierdut net războiul informațional”. Ce arată cele mai recente date ale unui sondaj INSCOP # Aktual24
Directorul INSCOP Research, Remus Ștefureac, a anunșat joi că rezultatele cercetării sociologice „4 ani de război în Ucraina. Impactul profund asupra opiniei publice din România” indică o degradare semnificativă a percepțiilor publice și arată că România „a pierdut net primul război informațional” care a vizat populația, potrivit datelor prezentate într-o conferință de presă. „Rezultate sunt […]
14:30
Sam Altman de la OpenAI spune că lumea are nevoie „urgent” de reglementarea inteligenței artificiale # Aktual24
Sam Altman, directorul OpenAI, producător de ChatGPT, a declarat joi, la o conferință globală despre inteligență artificială, că lumea are nevoie „urgent” să reglementeze această tehnologie aflată în rapidă evoluție. Ar putea fi înființată o organizație pentru a coordona aceste eforturi, similară Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA), a spus el, relatează France24. Summit AI […]
