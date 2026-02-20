Un fost fotbalist, condamnat cu executare pentru trafic de droguri de mare risc / Marius Siminic, fost jucător la FC Bihor și Diósgyőr, va fi închis 4 ani și 2 luni, după sentința din prima instanță
G4Media, 20 februarie 2026 08:20
Fostul fotbalist orădean Marius Siminic a fost condamnat de Tribunalul Bihor la 4 ani și 2 luni de închisoare cu executare pentru trafic de droguri de mare risc și deținere de substanțe interzise pentru consum propriu, într-un dosar instrumentat de DIICOT Oradea, anunță Bihoreanul. Anchetatorii l-au prins cu ajutorul unui investigator sub acoperire, căruia i-ar
• • •
Acum 5 minute
09:00
Prefectura Cluj: Peste 200 de animale moarte în "lagărul" de la Recea Cristur / Sunt bizoni, bivoli, cerbi și căprioare / Multe din animalele încă în viață nu mai au capacitatea de a se hrăni singure
Autoritățile care au declanșat controale la ferma de bizoni de la Recea Cristur au constatat că în "lagărul animalelor" au fost descoperite 214 animale moarte – bizoni, bivoli, cerbi și căprioare, multe dintre ele în stare de descompunere, anunță Cluj24. Prefectul județului Cluj, Maria Forna, a declarat, joi, că începând de luni, la fermă, au
09:00
Noile descoperiri științifice dezvăluie modul în care boala Alzheimer ar putea fi detectată cu zeci de ani înainte de apariția simptomelor, transmite Mediafax. Nu trebuie să te gândești foarte mult pentru a-ți aminti când memoria mamei, tatălui sau bunicii a dat primele indicii mici că nu totul era în regulă. O figură importantă față de
Acum 10 minute
08:50
Joc de poker dur între UE – SUA cu privire la Coridorul Vertical. Americanii vor fonduri europene pentru gazele lor naturale
Analiză a publicației KATHIMERINI (Grecia), via Rador: A început numărătoarea inversă pentru reuniunea multilaterală de la Washington, din 24 februarie, unde vor fi discutate toate aspectele critice legate de activarea Coridorului Vertical de gaze din Grecia în Ucraina, prin care SUA speră să își vândă gazele naturale în UE. Scopul este de a face proiectul
Acum 30 minute
08:40
Analiză Deutsche Welle, via Rador: Banca Centrală Europeană și-a exprimat recent intenția de a consolida rolul internațional al euro, inclusiv prin extinderea liniilor sale de credit către mai multe bănci centrale. Iar din ianuarie, odată cu aderarea Bulgariei, euro a devenit mijloc legal de plată în 21 dintre cele 27 de state membre ale Uniunii
08:40
Exporturile Ucrainei în domeniul apărării ar putea ajunge la „câteva miliarde de dolari" în 2026 / Kievul a investit resurse în dezvoltarea industriei sale de armament, în special în drone și rachete
Ucraina ar putea exporta în acest an bunuri și servicii militare în valoare de câteva miliarde de dolari, după ce a autorizat primele vânzări externe în timp de război și ia în considerare introducerea unei taxe pe aceste exporturi, a declarat un înalt oficial ucrainean din domeniul apărării, anunță Mediafax, care citează Reuters. La începutul
08:30
Jakub Mensik (al 16-lea jucător al lumii) a reușit surpriza începutului de sezon din tenis, jucătorul din Cehia învingându-l pe Jannik Sinner în sferturile turneului ATP de la Doha, scor 7-6(3), 2-6, 6-3. Primul set a fost unul fără break-uri, iar departajarea s-a făcut, firesc, în tiebreak. Cehul a avut nervii mai tari, a jucat
08:30
NATO ar trebui să transfere arme anti-dronă, radare și rachete de apărare antiaeriană la Marea Neagră în cadrul unei noi misiuni aliate de descurajare a Rusiei, a declarat pentru Politico ministrul român al apărării, Radu Miruță, citat de Rador. „Marea Neagră e […] locul în care rușii manifestă un interes imens", a declarat el într-un
Acum o oră
08:20
Un fost fotbalist, condamnat cu executare pentru trafic de droguri de mare risc / Marius Siminic, fost jucător la FC Bihor și Diósgyőr, va fi închis 4 ani și 2 luni, după sentința din prima instanță
Fostul fotbalist orădean Marius Siminic a fost condamnat de Tribunalul Bihor la 4 ani și 2 luni de închisoare cu executare pentru trafic de droguri de mare risc și deținere de substanțe interzise pentru consum propriu, într-un dosar instrumentat de DIICOT Oradea, anunță Bihoreanul. Anchetatorii l-au prins cu ajutorul unui investigator sub acoperire, căruia i-ar
Acum 2 ore
08:00
Un manager declarat incompatibil se află încă în funcție la un spital din Caraș Severin / O decizie definitivă a Curții de Apel Timișoara nu a fost trimisă oficial autorităților
Mircea Popescu, manager la Spitalul Orășenesc Oravița a fost declarat incompatibil, dar încă în funcție, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio Reșița. Raportul privind starea de incompatibilitate a fost emis de Agenția Națională de Integritate și menținut de Curtea de Apel Timișoara. Ulterior, decizia a rămas definitivă, fără cale de atac. Potrivit ANI,
07:50
Julia Sauter a obținut cel mai bun rezultat olimpic al României la patinaj artistic, locul 17 / "Încă sunt fără cuvinte pentru amintirile pe care le-am creat alături de echipa mea"
Julia Sauter a obținut cea mai bună performanță olimpică din istoria României în proba feminină de patinaj artistic, joi noapte, la Jocurile Olimpice de Iarnă Milano Cortina 2026, despre care patinatoarea de origine germană a spus că a fost o „experiență minunată și plină de emoție", anunță Mediafax. „Încă sunt fără cuvinte pentru amintirile pe
07:40
O delegație din Belarus intenționa să participe la Consiliul Păcii, dar nu a primit vize / Trump îl numește pe dictatorul Lukașenko "un lider foarte respectat"
Belarus, un aliat apropiat al Rusiei, a transmis joi că intenționa să participe la reuniunea inaugurală a Consiliului Păcii, la Washington, dar nu a primit vizele, transmite Mediafax. Belarus se află de mult timp sub sancțiuni occidentale din cauza situației drepturilor omului, Măsurile au fost înăsprite după ce președintele Aleksandr Lukașenko a permis folosirea teritoriului
07:30
SUA au pregătit lângă Iran cea mai mare putere aeriană de la invazia Irakului din 2003 / Cât de departe ar merge Trump într-o campanie aeriană dacă regimul Khameni ar răspunde prin violență
Statele Unite au trimis un număr semnificativ de avioane de vânătoare și forțe navale în Orientul Mijlociu, construind cea mai mare concentrare de putere aeriană din regiune de la invazia Irakului din 2003, transmite Mediafax. Mișcarea extinde rapid capacitatea Washingtonului de a desfășura o campanie aeriană susținută împotriva Iranului, în timp ce președintele Donald Trump
07:30
O familie cu trei copii, salvată din Munții Apuseni / Voiau să ajungă la Vârful Bihor și au rămas cu mașina înzăpezită
O familie cu trei copii a fost salvată, în noaptea de joi spre vineri, după ce a rămas înzăpezită în munți, în Vârful Bihor, anunță Mediafax. Printr-un apel la SNUAU 112, un bărbat a sesizat faptul că, în timp ce se deplasa cu autoturismul spre Vârful Bihor, a rămas înzăpezit și nu a mai putut
07:20
Viața la bloc, în Iași. Din cauza a trei familii restante, alte 14 suferă / Au rămas de 10 zile fără apă / „Oamenii își fac nevoile în pungi și le duc la gunoi" / Posibilă soluție: reconfigurarea instalației de apă
Câteva familii dintr-un bloc de locuințe din Iași trăiesc în condiții improprii din cauza datoriilor acumulate de vecinii lor, scrie Ziarul de Iași. Blocul R5 de pe strada Sucidava are trei scări cu câte 17 apartamente. La una dintre ele, Scara C, apa nu mai curge la robinete de zece zile. Din cauza a trei
07:20
Jeffrey Epstein a încercat ani la rând să obțină o întâlnire cu Vladimir Putin, arată un schimb de e-mail-uri din mega scandalul sexual
Un schimb de e-mailuri apărut în email-urile atribuite lui Jeffrey Epstein arată că acesta a urmărit, timp de mai mulți ani, să ajungă față în față cu liderul de la Kremlin, propunând inclusiv discuții despre piețe financiare, „monedă digitală" și produse derivate, transmite Mediafax. Potrivit documentelor făcute publice de U.S. Department of Justice, într-un mesaj
07:10
Trump va cere Pentagonului să facă publice documentele referitoare la viața extraterestră / Reacția lui după ce Obama a dezvluit că extratereștrii sunt reali: "A divulgat informații clasificate"
Președintele Donald Trump a declarat vineri că va ordona Pentagonului și altor agenții guvernamentale să facă publice documentele guvernamentale referitoare la viața extraterestră și OZN-uri, anunță Mediafax. „Având în vedere interesul enorm manifestat, voi da instrucțiuni secretarului de război și altor departamente și agenții relevante să înceapă procesul de identificare și publicare a documentelor guvernamentale
07:10
Actorul Eric Dane, "McSteamy" din Anatomia lui Grey, a murit la 53 de ani / Anunțase recent că suferea de scleroză laterală amiotrofică
Actorul Eric Dane, care l-a interpretat pe chipeşul doctor Mark Sloan în serialul de televiziune de succes „Anatomia lui Grey", a murit joi la vârsta de 53 de ani, a anunţat familia sa, la mai puţin de un an după ce a dezvăluit că suferă de scleroză laterală amiotrofică, sau SLA, informează vineri Reuters şi
Acum 4 ore
06:10
Ce șanse are Lia Savonea la Curtea de Justiție a UE ca să restaureze pensiile speciale. Instanța europeană tocmai i-a retezat din privilegii unui magistrat român: i-a refuzat includerea diurnei la calcului pensiei
După ce legea privind pensiile speciale ale magistraților a trecut testul de constituționalitate, șefa Înaltei Curți, Lia Savonea, și Consiliul Superior al Magistraturii au emis comunicate de presă prin care au anunțat că vor continua să „apere independența justiției" prin sesizarea instituțiilor europene competente, inclusiv a Curții de Justiție a Uniunii Europene, prin „acțiuni individuale
Acum 12 ore
23:10
Călătorie de 17 zile cu motocicleta electrică prin 6 ţări africane pentru a demonstra potenţialul energiei verzi
O călătorie de 17 zile cu motocicleta electrică solară prin şase ţări africane demonstrează potenţialul deplasărilor cu vehicule electrice pe acest continent scăldat de soare, au declarat joi cercetătorii implicaţi în proiect, conform Agerpres. Călătoria de 6.200 de kilometri din Kenya până în Africa de Sud, efectuată anul trecut, demonstrează că un astfel de voiaj
23:10
Președintele Nicuşor Dan: Oamenii au plătit deja un cost. Nu vor exista turbulenţe suplimentare
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat joi că, la întâlnirea care a avut loc la Cotroceni cu liderii coaliţiei, niciunul dintre partidele de la guvernare nu a adus în discuţie vreo altă creştere de taxe faţă de cele care sunt în implementare deja, acesta arătând că românii „au plătit un cost" şi în viitor nu vor
22:50
Fost ministru al Justiției, Stelian Ion critică bilanțul DNA prezentat de Marius Voineag: Nu este un exercițiu de transparență ci unul de imagine
Procurorul șef al DNA, Marius Voineag, a prezentat joi bilanțul instituț
22:20
O navă aflată într-un convoi s-a scufundat, joi, pe malul drept al canalului Sulina, în dreptul milei marine 33 a Dunării, a declarat purtătorul de cuvânt al Autorităţii Navale Române (ANR), Irina Puşcaşu, conform Agerpres. Potrivit sursei, nava Pilot-8, aflată sub pavilion românesc, era într-un convoi, iar în urma evenimentului şenalul navigabil nu a fost […] © G4Media.ro.
22:20
Andrew Mountbatten-Windsor, fratele regelui Charles, eliberat din secția de poliție după aproape 12 ore de audieri # G4Media
Andrew Mountbatten-Windsor, fratele regelui Mării Britanii, Charles al III-lea, a fost eliberat din custodia poliției la aproape 12 ore după arestarea sa sub suspiciunea de abuz în serviciu, potrivit Sky News. El a părăsit secția de poliție Aylsham din Norfolk într-un vehicul, stând întins pe banchet din spate, ca și cum ar fi vrut să […] © G4Media.ro.
22:00
Ministrul francez de externe consideră că reprezentanta Comisiei Europene nu ar fi trebuit să meargă la Consiliul pentru Pace al preşedintelui Trump # G4Media
Comisia Europeană „nu ar fi trebuit niciodată” să asiste la prima reuniune a Consiliului pentru Pace înfiinţat de preşedintele american Donald Trump, a scris joi pe X ministrul francez de externe, Jean-Noel Barrot, relatează Agerpres. Şeful diplomaţiei franceze a precizat şi motivul: Comisia nu a avea un mandat în acest sens din partea Consiliului de […] © G4Media.ro.
21:50
Cum speculează bula conspiraționistă gafa lui Trump care l-a numit pe Nicușor Dan premierul României: “Mesajul este clar: Administrația Trump consideră ilegale alegerile prezidențiale din România” # G4Media
Bula conspiraționistă a speculat gafa președintelui american Donal Trump de la Consiliul pentru Pace reunit la Washington, unde l-a numite pe Nicușor Dan “premierul României”, drept o “desconsiderare subtilă și la obiect” prin care administrația americană ar transmite nici mai mult nici mai puțin mesajul că nu recunoaște alegerile prezidențiale de anul trecut și că […] © G4Media.ro.
21:50
Europa League: PAOK-ul lui Răzvan Lucescu cedează în fața Celtei lui Ionuț Radu. Grecii vor merge la Vigo cu un dezavantaj de un gol # G4Media
PAOK, echipă antrenată de Răzvan Lucescu, a fost învinsă joi seară în primul tur al play-off-ului Europa League de către Celta Vigo, care l-a avut integralist pe Ionuț Radu în poartă, scor 1-2. Știre în curs de actualizare. © G4Media.ro.
21:50
Nicuşor Dan: Nu cred că se poate vorbi de influenţe la nivelul CCR. Judecătorii trăiesc în mijlocul societăţii # G4Media
Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat, joi, la Washington, că nu se poate vorbi de „influenţe” la nivelul judecătorilor Curţii Constituţionale, relatează Agerpres. Şeful statului a susţinut o conferinţă de presă după ce a participat la Consiliul pentru Pace iniţiat de Donald Trump. „Judecătorii (CCR – n.r.) au fost numiţi acolo de Cameră, de Senat, de […] © G4Media.ro.
21:40
Operatorii de salubrizare, amendaţi cu 425.000 de lei pentru modul în care au gestionat deszăpezirea în Capitală # G4Media
Operatorii de salubrizare care au contracte cu primăriile de sector au fost amendaţi, joi, cu 425.000 de lei pentru arterele care nu au fost deszăpezite în Capitală, transmite Agerpres. Reprezentanţii Municipalităţii au scris, joi, pe Facebook, că primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a dispus Poliţiei Locale a Municipiului Bucureşti să facă controale încă de […] © G4Media.ro.
21:20
Italia ia în considerare să-şi mărească armata cu 100.000 de oameni, potrivit unui document # G4Media
Ministerul Apărării din Italia ia în considerare creşterea personalului său militar cu peste 60% în următorii 18 ani, la un cost estimat de circa 6 miliarde de euro, potrivit unui document consultat de Reuters – relatează Agerpres. Această propunere a fost întocmită de experţi militari şi i-a fost prezentată în această săptămână ministrului apărării Guido […] © G4Media.ro.
21:10
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, taxe mai mari cu până la 20% începând cu noul an universitar 2026-2027 # G4Media
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC) va aplica taxe de școlarizare mai mari pentru studenții admiși în anul universitar 2026–2027, după ce Senatul instituției a aprobat noile valori, scrie Ziarul de Iași. O comparație între regulamentul de admitere pentru 2025–2026 și taxele anunțate pentru 2026–2027 arată că majorările sunt cuprinse între 10% și 20% […] © G4Media.ro.
21:10
Tinerii români cu studii superioare în științe naturale au cea mai mică rată de „potrivire” a studiilor cu locul de muncă, urmați de cei cu studii în Educație – date Eurostat # G4Media
Puțin peste jumătate dintre tinerii români de 15-34 de ani care muncesc au un loc de muncă asociat studiilor lor – 54,7%, procent inferior, dar apropiat celui al mediei înregistrate la nivelul Uniunii Europene, de 56%, arată datele Eurostat aferente anului 2024, publicate săptămâna aceasta. Media românească este puternic trasă în jos de tinerii care au […] © G4Media.ro.
20:50
Ministrul polonez al apărării, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, a cerut Spaniei, Franţei şi Italiei să îşi suplimenteze cheltuielile militare pentru a consolida capacităţile UE şi NATO, într-un interviu acordat AFP joi, relatează Agerpres. Germania, Polonia şi ţările scandinave au răspuns deja apelurilor preşedintelui american Donald Trump, care a cerut Europei să îşi asume o responsabilitate sporită pentru […] © G4Media.ro.
20:40
Sindicatele din Argentina au declanşat joi o grevă generală împotriva reformei pieţei muncii pe care o promovează preşedintele libertar Javier Milei, relatează Agerpres. Circulaţia trenurilor şi metroului a fost suspendată, iar compania aeriană naţională Aerolineas Argentinas a anulat 255 de zboruri; băncile nu s-au deschis, iar angajaţii din multe sectoare publice şi din comerţul cu […] © G4Media.ro.
20:20
Președintele Nicușor Dan va susține joi, în jurul orei 20,15, o declarație de presă, după ce a participat la Washington la Conferința pentru Pace a lui Donald Trump. G4Media transmite VIDEO și LIVETEXT principalele declarații ale șefului statului. © G4Media.ro.
20:20
Un cetăţean israelian a fost condamnat în Estonia la 6,5 ani de închisoare pentru spionaj în favoarea Rusiei # G4Media
Un tribunal din Estonia l-a condamnat pe un cetăţean israelian la şase ani şi jumătate de închisoare pentru spionaj în favoarea Rusiei, relatează Agerpres. Bărbatul în vârstă de 50 de ani a fost condamnat pentru obţinerea şi transmiterea de informaţii către Serviciul federal rus de informaţii (FSB). Potrivit instanţei, el a fost implicat în activităţi […] © G4Media.ro.
Acum 24 ore
20:00
Ministrul Pîslaru anunță că în luna martie urmează ok-ul din partea Comisiei Europene pentru plata cererii numărul 4 din PNRR # G4Media
Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, a declarat joi că, în ceea ce priveşte cererea de plată nr. 4 din PNRR, Comisia Europeană ar urma cel mai probabil să îşi dea acordul pentru plată în luna martie, relatează Agerpres. „Abia după revizuirea acestui PNRR şi publicarea deciziei Consiliului, am putut depune şi am depus […] © G4Media.ro.
19:50
Talibanii au adoptat o lege care permite bărbaților să-și bată soțiile, atâta timp cât nu le provoacă „fracturi sau răni deschise”, scrie The Telegraph, care a obținut codul penal de 60 de pagini semnat de Hibatullah Akhundzada, liderul suprem al talibanilor, și distribuit instanțelor din Afganistan. Acest cod clasifică bătăile conjugale drept „ta’zir” – pedeapsă […] © G4Media.ro.
19:40
Grecia și alte patru țări ale UE vor să creeze centre de returnare a migranților în Africa # G4Media
Guvernul conservator grec a anunțat miercuri că intenționează, împreună cu Germania, Danemarca, Olanda și Austria, să creeze centre de returnare în Africa pentru migranții cărora li s-a refuzat azilul în Uniunea Europeană. Ministrul grec al Migrației și Azilului, Thanos Plevris, a indicat că a avut deja întâlniri cu omologii săi din aceste țări și că […] © G4Media.ro.
19:40
CNAS anunță că intensifică acţiunile de control pentru stoparea practicilor ilegale şi protejarea fondurilor publice # G4Media
Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (CNAS) continuă demersurile de analiză şi control asupra activităţii furnizorilor de servicii medicale publici şi privaţi, în vederea depistării cazurilor de deturnare a fondurilor publice, au anunţat joi reprezentanţii instituţiei, transmite Agerpres. „La nivelul CNAS, monitorizăm în permanenţă modul în care furnizorii de servicii medicale, atât cei publici, cât […] © G4Media.ro.
19:30
Comitetul Naţional pentru Administrarea Fâşiei Gaza (NCAG), susţinut de Statele Unite, primeşte începând de joi cereri de angajare în poliţia teritoriului palestinian respectiv, informează Reuters înaintea primei reuniuni a Consiliului pentru Pace al preşedintelui american Donald Trump, transmite Agerpres. NCAG a comunicat pe platforma X că procedura de recrutare este „deschisă bărbaţilor şi femeilor” cu […] © G4Media.ro.
19:10
Un bărbat care s-a prezentat pentru susţinerea probei practice în vederea obţinerii permisului auto a fost depistat băut, transmite Prefectura Neamţ, citată de Agerpres. Bărbatul are 35 de ani şi voia permisul de conducere categoria B, în municipiul Roman. Polițiștii au sesizat că bărbatul mirosea a alcool și l-au testat cu aparatul alcooltest. Valoarea indicată de aparatul […] © G4Media.ro.
19:10
Compania lui Warren Buffett investește în The New York Times la 6 ani după ce și-a vândut toate ziarele # G4Media
La șase ani după ce Warren Buffett a vândut toate ziarele Berkshire Hathaway și a prezis declinul continuu al majorității industriei, Berkshire a dezvăluit marți o nouă investiție de 350 de milioane de dolari în The New York Times, transmite agenția de presă AP. Această mișcare oarecum surprinzătoare a fost evidențiată de actualizarea trimestrială depusă […] © G4Media.ro.
19:00
Preşedintele Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), Liviu Gheorghe Odagiu, a declarat, joi, la Alba Iulia, că nu are nimic de comentat despre decizia Curţii Constituţionale a României (CCR) privind reforma pensiilor magistraţilor, evidenţiind faptul că aşteaptă să vadă motivarea, transmite Agerpres. Liviu Gheorghe Odagiu şi-a manifestat „regretul” că CCR nu a acceptat să sesizeze Curtea […] © G4Media.ro.
18:50
Hidroelectrica a semnat contractul pentru realizarea la cheie a proiectului „Parc fotovoltaic Ţara Haţegului” # G4Media
Hidroelectrica a semnat joi contractul pentru realizarea la cheie a proiectului „Parc fotovoltaic Ţara Haţegului”, un nou pas strategic în direcţia diversificării portofoliului de producţie şi consolidării poziţiei companiei pe piaţa energiei regenerabile, informează compania printr-un comunicat, transmite Agerpres. Contractul, în valoare de peste 24,412 milioane lei fără TVA, a fost atribuit în urma unei […] © G4Media.ro.
18:30
Proiect depus în Parlament: Furnizorii serviciilor de reţele sociale, obligația să refuze crearea de conturi pentru persoane sub 15 ani, plus interzicerea utilizării telefoanelor mobile în școli # G4Media
Un proiect de lege care prevede obligativitatea furnizorilor de servicii de reţele sociale de a refuza crearea de conturi pentru persoanele cu vârsta sub 15 ani, precum şi interzicerea utilizării telefoanelor mobile în unităţile de învăţământ preuniversitar, a fost depus în Parlament, de liderul grupului SOS din Camera Deputaţilor, Simona Elena Macovei Ilie. „Furnizorii de […] © G4Media.ro.
18:30
Proiectul Constituției Statului Palestina ignoră total statul Israel, un semn al reticenței Autorității Palestiniene de a recunoaște pe deplin un stat evreu (OPINIE) # G4Media
Publicat recent, textul Constituției Statului Palestina în engleză (textul în arabă aici) conține nu mai puțin de 162 de articole și definește caracterul arab și musulman al statului declarat dar inexistent la ora actuală și nu conține nici măcar o singură referire la Israel, evrei sau iudaism. Din traducerea textului aflăm că “Palestina este parte […] © G4Media.ro.
18:20
Kimi Antonelli, cel mai rapid – Hamilton, al patrulea timp al zilei la testul F1 din Bahrain # G4Media
Andrea Kimi Antonelli a stabilit timpul de referință al zilei a doua de teste F1 din Bahrain, pilotul Mercedes oprind cronometrul la 1:32.803. Al doilea a fost Oscar Piastri (o întârziere de doar +0.058 secunde), în timp ce Max Verstappen a încheiat ziua pe trei (+0.359 secunde). Aripa spate cu care Ferrari a atras toate […] © G4Media.ro.
18:10
Donald Trump anunţă o contribuţie americană de 10 miliarde de dolari la Consiliul pentru Pace # G4Media
Preşedintele american Donald Trump a anunţat joi că Statele Unite vor contribui cu 10 miliarde de dolari la Consiliul pentru Pace, în cadrul reuniunii inaugurale a acestuia organizate la Washington, relatează Agerpres citând AFP. Misiunea iniţială a Consiliului pentru Pace este de a contribui la reconstrucţia Fâşiei Gaza, dar liderul de la Casa Albă a […] © G4Media.ro.
18:00
Preşedintele CSM, despre „cererea” lui Nicușor Dan de a solicita informații pentru semnarea decretelor de pensionare ale judecătorilor: Nicio dispoziţie legală nu dă dreptul preşedintelui României să solicite informaţii concrete dintr-un dosar # G4Media
Preşedintele Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), Liviu Gheorghe Odagiu, a declarat joi, la Alba Iulia, că niciodată nu va încălca legea „doar pentru a furniza preşedintelui României informaţii de care nu are nevoie” pentru semnarea decretelor de pensionare ale judecătorilor, transmite Agerpres. Liviu Gheorghe Odagiu a susţinut, într-o conferinţă de presă, că nicio dispoziţie legală […] © G4Media.ro.
18:00
Polițist de frontieră din Oradea, reținut pentru luare de mită / L-a dus pe un șofer bulgar cu autospeciala la bancomat ca să scoată banii # G4Media
Un polițist de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Oradea a fost reținut, joi, sub acuzația de luare de mită, într-o anchetă declanşată de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor şi ofiţerii DGA – Serviciul judeţean Bihor, relatează ebihoreanul.ro. Subofiţerul Cristian Ban este acuzat că toamna trecută, la data de 17 […] © G4Media.ro.
