Cum speculează bula conspiraționistă gafa lui Trump care l-a numit pe Nicușor Dan premierul României: “Mesajul este clar: Administrația Trump consideră ilegale alegerile prezidențiale din România”

Vizita preşedintelui Nicuşor Dan la Kiev este pe agenda Ucrainei, a declarat, joi, ambasadorul Ihor Prokopciuk, în cadrul unei conferinţe de presă. Ambasadorul Ucrainei la Bucureşti speră ca această vizită să aibă loc anul acesta, transmite Agerpres. „Cei doi preşedinţi (Nicuşor Dan şi Volodimir Zelenski) au avut ocazia să se vadă în cadrul unor formate