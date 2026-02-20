Se împlinesc 170 de ani de la dezrobirea romilor din Țările Române: Rolul Bisericii în emanciparea romilor
Basilica.ro, 20 februarie 2026 09:50
În data de 20 februarie este serbată Ziua de comemorare a dezrobirii romilor din Țările Române. Aproximativ 250.000 de romi au primit statutul de om liber prin legea adoptată în Țara Românească în anul 1856, după ce în Moldova a fost abolită robia la finalul anului 1855. Ziua de comemorare a dezrobirii romilor este reglementată…
• • •
Acum 30 minute
10:10
„Începutul Postului Mare răsună în imnografia Bisericii ca o invitație neașteptată la lumină”, scrie Preasfințitul Părinte Ioan Casian, Episcopul Canadei, într-un mesaj transmis cu acest prilej. „Postul Mare este o perioadă care, deși presupune nevoințe trupești și sufletești din partea noastră, rămâne un timp al luminii și al bucuriei Duhului”, afirmă ierarhul. Perioadă luminoasă „Este…
Acum o oră
09:50
09:40
4 ani de război în Ucraina: În toate bisericile din România vor fi înălțate rugăciuni pentru pace # Basilica.ro
Rugăciuni speciale pentru pace vor fi înălțate în toate unitățile de cult din Patriarhia Română duminică, 22 februarie 2026, când se vor împlini patru ani de război distrugător în Ucraina. Astfel, preoții ortodocși români din țară și din diaspora se vor ruga în toate bisericile de mir, în paraclisele și bisericile mănăstirilor și în toate…
Acum 2 ore
08:40
Încheie săptămâna cu ,,Binele de știut” din viața Bisericii. Constantin Brâncuși a exprimat în opera sa luminile vieții eterne: Patriarhul Daniel la Academia Română Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a rostit un cuvânt joi, la Conferința „În numele iubirii. Salvarea ansamblului monumental de la Târgu-Jiu, grav compromis în ultimele decenii”, organizată la Academia…
Acum 12 ore
01:50
Arhiepiscopul Calinic al Sucevei și Rădăuților oferă zece îndemnuri inspirate din opera lui Constantin Brâncuși # Basilica.ro
Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților a transmis, cu prilejul împlinirii a 150 de ani de la nașterea lui Constantin Brâncuși, un set de zece îndemnuri, prin care invită la o redescoperire a dimensiunii spirituale și simbolice a operei marelui sculptor român. Înaltpreasfinția Sa a subliniat că opera lui Constantin Brâncuși trebuie privită „cu…
Acum 24 ore
20:10
Ajută un bătrân să zâmbească: Federația Filantropia a oferit lemne de foc pentru 50 de vârstnici din județul Buzău # Basilica.ro
Federația Filantropia a Patriarhiei Română a desfășurat joi o acțiune socială în cadrul campaniei „Ajută un bătrân să zâmbească”, oferind lemne pentru foc unui număr de 50 de vârstnici din județul Buzău. Acțiunea a avut loc în mai multe comunități din Protoieria Buzău I, în rândul beneficiarilor Fundației pentru Copii „Sfântul Sava”, organizație membră a…
19:40
Preasfințitul Părinte Paisie Lugojanul, Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Timișoarei, împlinește joi 20 de ani de la hirotonia în arhiereu. Preasfinția Sa s-a născut în 24 octombrie 1971, la Curtea de Argeș. A studiat Medicina Veterinară la Timișoara (1991-1997), unde apoi a urmat cursurile de Teologie Ortodoxă Pastorală de la Facultatea de Litere, Istorie și Teologie…
19:40
19:20
Arhid. Sorin Mihalache a explicat de ce mila este criteriul fundamental la Judecata lui Hristos # Basilica.ro
Părintele Arhidiacon Adrian Sorin Mihalache a vorbit duminică la Biserica „Înălțarea Sfintei Cruci” din Munchen despre motivele pentru care mila este criteriul fundamental la Înfricoșătoarea Judecată a lui Hristos. „De ce oare mila, compasiunea, facerea de bine față de oameni, față de nevoiași, devine criteriu fundamental pentru a primi sau pentru a pierde tot ceea…
18:20
Artă și spiritualitate: Elevii Seminarului Teologic Veniamin Costachi l-au omagiat pe Constantin Brâncuși # Basilica.ro
Elevii Seminarului Teologic Ortodox „Veniamin Costachi” de la Mănăstirea Neamț l-au omagiat miercuri pe sculptorul Constantin Brâncuși, cu prilejul împlinirii a 150 de ani de la nașterea sa. Evenimentul a evidențiat personalitatea și moștenirea culturală a marelui sculptor român, punând în dialog arta plastică și valorile spirituale. Programul a inclus expoziții de artă realizate de…
17:10
Doina Lemny a lansat volumul „Arta este adevărul absolut. Constantin Brâncuși”, bazat pe notițele marelui sculptor # Basilica.ro
Doina Lemny, unul dintre cei mai importanți cercetători din lume în opera lui Constantin Brâncuși, a lansat la Iași volumul „Arta este adevărul absolut. Constantin Brâncuși”, o carte construită pe baza notelor originale ale sculptorului, multe dintre ele inedite până acum. „Originalitatea acestei cărți constă în faptul că vine din notele directe ale lui Brâncuși”,…
16:50
Romfilatelia marchează 150 de ani de la nașterea lui Constantin Brâncuși printr-o emisiune filatelică aniversară # Basilica.ro
Romfilatelia și Poșta Română au lansat joi, în ziua aniversării marelui sculptor român, emisiunea de mărci poștale „Constantin Brâncuși, 150 de ani de la naștere”. Emisiunea filatelică este alcătuită din două mărci poștale, o coliță dantelată, un plic „prima zi”, două cărți poștale maxime dedicate colecționarilor și o mapă filatelică realizată în tiraj limitat. Cele…
16:40
Catedrala Patriarhală invită pe dreptcredincioși să participe la programul special al slujbelor din Prima Săptămână a Postului Mare, care va începe în data de 23 februarie. În seara Duminicii Izgonirii lui Adam din Rai sau a Lăsatului sec de brânză se oficiază Vecernia iertării, slujbă care deschide perioada Postului Mare și marchează începutul de pregătire…
15:50
Rugăciune și mângâiere: PS Teofil Trotușanul a oficiat Sfântul Maslu la două cămine pentru vârstnici # Basilica.ro
Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul, Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, a oficiat miercuri Taina Sfântului Maslu la Centrul Rezidențial pentru persoane vârstnice și la Căminul de bătrâni al Asociației Sfinții Voievozi din Moinești. La slujbă au participat clerici din Protopopiatul Moinești, alături de beneficiarii centrelor, personalul de îngrijire și reprezentanți ai autorităților locale. Grijă…
15:30
Pr. prof. Ioan Cristinel Teșu va susține o conferință despre provocările familiei contemporane # Basilica.ro
Părintele profesor Ioan Cristinel Teșu va susține vineri Conferința „Provocări la adresa familiei contemporane și soluții creștine” la Biserica „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie Izvorâtorul de Mir” din localitatea Copăceni, județul Ilfov. Evenimentul este organizat de parohiile Copăceni Mănăstirea și Copăcenii de Jos. Acesta are loc în contextul participării la cea de a 18-a ediție a…
15:20
Alba: Comunitatea locală, autoritățile județene și Biserica au găsit soluții pentru a preveni abandonul școlar # Basilica.ro
Comunitatea locală, instituțiile județene din Alba și reprezentanții Arhiepiscopiei Alba Iulia s-au reunit marți la Valea Lungă, pentru campania „Împreună! Nu abandonați!”, destinată soluțiilor prevenirii abandonului școlar. Președintele Consiliului Județean Alba, Ion Dumitrel, a exprimat dorința autorităților județene de a se implica în problematica asistenței sociale, pentru ca fiecare copil din Alba să aibă un…
15:20
Colaborare cu Grupul psaltic Tronos: O parohie românească din Anglia a înregistrat slujba Sfintelor Femei Mironosițe # Basilica.ro
Parohia Ortodoxă Română Aylesbury din Marea Britanie a înregistrat recent, la București, slujba integrală a Sfintelor Femei Mironosițe – Vecernia și Utrenia. Proiectul a fost realizat în colaborare cu Grupul psaltic Tronos al Catedralei Patriarhale, în contextul Anului comemorativ al sfintelor femei din calendar (mironosițe, mucenițe, cuvioase, soții și mame). Comunitatea ortodocșilor români din Aylesbury…
14:40
FOTO: Celebrarea a 150 de ani de la nașterea sculptorului Constantin Brâncuși la Academia Română # Basilica.ro
La Academia Română a fost organizată joi, 19 februarie, conferința „În numele iubirii. Salvarea ansamblului monumental de la Târgu-Jiu, grav compromis în ultimele decenii”, cu ocazia celebrării a 150 de ani de la nașterea sculptorului Constantin Brâncuși. La eveniment a fost prezent și Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. Foto credit: Basilica.ro / Raluca-Emanuela…
14:20
Mitropolitul Nicolae îndeamnă la echilibru între strădania postului și împlinirea sarcinilor zilnice # Basilica.ro
Înaltpreasfințitul Părinte Nicolae, Mitropolitul celor două Americi, îi îndeamnă pe credincioși în apropierea Postului Mare la „echilibru între strădania postului și împlinirea sarcinilor zilnice”. În cuvântul dedicat începutului Postului Paștelui, Înaltpreasfinția Sa a subliniat că această perioadă nu reprezintă doar o rânduială alimentară, ci o chemare la întoarcere duhovnicească și la redescoperirea comuniunii cu Dumnezeu.…
14:10
Constantin Brâncuși a exprimat în opera sa luminile vieții eterne: Patriarhul Daniel la Academia Română # Basilica.ro
Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a rostit un cuvânt joi, la Conferința „În numele iubirii. Salvarea ansamblului monumental de la Târgu-Jiu, grav compromis în ultimele decenii”, organizată la Academia Română de dr. Radu Varia, critic și istoric de artă, cu prilejul celebrării a 150 de ani de la nașterea lui Constantin Brâncuși. În…
13:50
Opt decenii de la debutul mișcării de cultură și spiritualitate creștină „Rugul Aprins” # Basilica.ro
Biblioteca Sfântul Sinod marchează, printr-o postare pe Facebook, împlinirea a opt decenii de la debutul oficial al Mișcării Rugul Aprins de la mănăstirea bucureșteană Antim. Într-o cerere către Patriarhul Nicodim, datată 12 februarie 1946, mai mulți intelectuali laici creștini solicitau binecuvântare pentru mișcarea „Rugul aprins al Maicii Domnului”. Cererea era semnată profesorii Al. Mironescu și…
13:40
Demeter Andras: Constantin Brâncuși a locuit la Paris, dar a rămas mereu al României. Ministerul Culturii marchează Anul Brâncuși # Basilica.ro
Constantin Brâncuși a avut mereu România în interiorul său, chiar dacă a locuit la Paris, a explicat Demeter Andras, Ministrul Culturii, în ziua în care sărbătorim 150 de ani de la nașterea marelui artist român. Ministrul Culturii a remarcat faptul că Brâncuși nu a abdicat niciodată de la crezul său interior, de la principiile sale,…
13:30
O cafenea ca centru educațional în Zalău: Episcopul Sălajului dorește ca tinerii să fie ascultați # Basilica.ro
Episcopia Sălajului dezvoltă la Zalău un centru educațional și de întâlnire dedicat tinerilor, intitulat OrthoCaffé, gândit ca un spațiu în care aceștia să se simtă „acasă”, să fie ascultați și sprijiniți în dezvoltarea lor spirituală și intelectuală. Într-un interviu acordat miercuri la Radio România Actualități, Episcopul Benedict al Sălajului a subliniat că proiectul urmărește să…
13:20
Patriarhul României îl felicită pe Mitropolitul Iosif la împlinirea vârstei de 60 de ani # Basilica.ro
Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul României, își exprimă aprecierea cu prilejul împlinirii vârstei de 60 de ani a Mitropolitului Iosif al Europei Occidentale și Meridionale. Patriarhul României a remarcat eforturile de cooperare cu comunitățile creștine occidentale, subliniind că misiunea în diaspora presupune adaptare și responsabilitate într-o lume aflată în continuă schimbare. „Înaltpreasfințitul Părinte Iosif a cultivat…
12:50
În numele iubirii: Constantin Brâncuși, omagiat la Academia Română la 150 de ani de la nașterea sa # Basilica.ro
Academia Română a organizat joi, începând cu ora 11:00, Conferința „În numele iubirii. Salvarea ansamblului monumental de la Târgu Jiu, grav compromis în ultimele decenii”, dedicată împlinirii a 150 de ani de la nașterea sculptorului Constantin Brâncuși. La eveniment participă Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, reprezentanți ai Academiei Române, ai mediului universitar și cultural, oameni de…
12:10
Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului, a vizitat miercuri Biblioteca Județeană „I.S. Bădescu” Sălaj. Vizita a inclus un tur al bibliotecii, prin care managerul Mariana Marian i-a prezentat ierarhului secțiile, colecțiile și direcțiile de dezvoltare ale instituției. În cadrul discuțiilor s-au conturat câteva posibile proiecte culturale și educaționale realizate prin colaborarea dintre bibliotecă și Episcopia Sălajului.…
11:40
Piatra de temelie a unei fabrici de cherestea a fost binecuvântată în prezența Mitropolitului Olteniei # Basilica.ro
Piatra de temelie a unei fabrici de cherestea care se construiește la Scoarța, în județul Gorj, a fost binecuvântată miercuri, în prezența Înaltpreasfințitului Părinte Irineu, Mitropolitul Olteniei. Din sobor au făcut parte pr. Ionel Câmpeanu, protopop de Târgu Jiu Sud, și pr. Ion Spilcă, protopop de Târgu Cărbunești. „Era necesară construcția unei fabrici de cherestea…
10:50
Joi se împlinesc 150 de ani de la nașterea lui Constantin Brâncuși, cel despre care Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a scris că a fost „în același timp român tradițional și artist modern universal”. Artistul s-a născut în 19 februarie 1876 la Hobița, un sătuc gorjean de la poalele Munților Carpați, fiind al șaselea copil al…
Ieri
09:00
Ai un minut? Atât îți ia să parcurgi 5 știri esențiale publicate miercuri pe Basilica.ro. Patriarhia Română îndeamnă la sprijinirea celor afectați în urma ninsorilor și viscolului În urma căderilor masive de zăpadă și a viscolului, care au afectat numeroase comunități din țară, Patriarhia Română face apel către toate Centrele eparhiale din zonele respective să…
09:00
Lansări de carte la Stockholm: Autori bistrițeni, printre care PS Macarie, vor prezenta volume de spiritualitate și istorie # Basilica.ro
Patru autori bistrițeni vor prezenta la Stockholm, în data de 5 martie, o serie de cărți de istorie și spiritualitate ortodoxă. Printre autori se află Episcopul Macarie al Europei de Nord, preotul Ioan Pintea, Paul-Ersilian Roșca, directorul Muzeului Mitropoliei Clujului, și Menuț Maximinian, scriitor și etnolog. Evenimentul este organizat de Institutul Cultural Român din Stockholm…
08:40
Înaltpreasfințitul Părinte Iosif, Mitropolitul Europei Occidentale și Meridionale, a împlinit joi vârsta de 60 de ani, prilej de recunoștință pentru o viață dedicată slujirii Bisericii. Mitropolitul Iosif s-a născut în data de 19 februarie 1966, la Vișeu de Jos, județul Maramureș. A absolvit Liceul „Gheorghe Şincai” din Baia Mare, Facultatea de Teologie „Andrei Șaguna” din…
18 februarie 2026
20:00
A doua ediție a Galei Tinerilor Voluntari Ortodocși aduce în prim-plan „Generația care inspiră” # Basilica.ro
Sectorul Cultural al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului va organiza, sub deviza „Generația care inspiră”, cea de-a doua ediție a Galei Tinerilor Voluntari Ortodocși din eparhie. Evenimentul este dedicat recunoașterii implicării și creativității tinerilor în viața Bisericii și urmează să aibă loc pe 5 martie, de la ora 18:00, la Amfiteatrul Agricola din Municipiul Bacău. Tema…
18:50
100 de persoane din județul Bacău au beneficiat gratuit de consultații și ochelari din partea Federației Filantropia # Basilica.ro
100 de persoane vârstnice din 12 comunități parohiale din județul Bacău au beneficiat, marți și miercuri, de consultații oftalmologice gratuite, în cadrul campaniei „Ajută un bătrân să zâmbească”, inițiată de Federația Filantropia a Patriarhiei Române. Pe lângă consultațiile oftalmologice gratuite, beneficiarii au primit, în mod gratuit, ochelari de vedere. Părintele Ciprian Ioniță, consilier patriarhal și…
18:00
Conferință la Timișoara: Părintele Damaschin Grigoriatul a vorbit despre misiunea tânărului creștin în lume # Basilica.ro
ASCOR Timișoara a organizat luni o conferință cu tema „Misiunea tânărului creștin în lume”, susținută de părintele Damaschin Grigoriatul, cunoscutul monah athonit. Evenimentul a reunit numeroși elevi și studenți din municipiu. Părintele Damaschin a subliniat că tinerii creștini sunt chemați să devină lumină și mărturie vie a lui Hristos prin viața lor curată, prin rugăciune,…
17:30
Femeie a tăcerii roditoare și a bunătății discrete: Preoteasa Ștefania Bârzu s-a mutat la Domnul la vârsta de 105 ani # Basilica.ro
Preoteasa Ștefania Bârzu Hilișeu-Crișan, județul Botoșani, a trecut la Domnul marți, la venerabila vârstă de 105 ani. Trupul neînsuflețit este depus la locuința sa din Dorohoi (Str. Locotenent Andrei nr. 18), unde poate fi adus un ultim omagiu. Slujba înmormântării va avea loc la Biserica „Adormirea Maicii Domnului” din Dorohoi. „Învățătoare vreme de peste trei…
17:20
O lucrare despre Sfinții Cleopa și Paisie de la Sihăstria a fost lansată la Catedrala din Chicago # Basilica.ro
La Catedrala Mitropolitană „Sfinții Împărați Constantin și Elena” din Chicago a fost lansat volumul „Duhovnicii Sihăstriei sub cenzura comunistă”. Lucrarea este semnată de Părintele Cosma Giosanu, Starețul Schitului „Sfântul Neagoe Basarab” din județul Argeș. Cartea pune în evidență viața și lucrarea a trei mari duhovnici ai Mănăstirii Sihăstria, Sfinții Cleopa și Paisie și Părintele Dosoftei…
17:10
Mesajul Patriarhului Ecumenic la începutul Postului Mare: Asceza este izvorul și expresia libertății autentice # Basilica.ro
Patriarhul Ecumenic Bartolomeu a transmis un mesaj la începutul Postului Mare, pe care l-a numit „arena luptei ascetice, vremea postirii și pocăinței, a smereniei și rugăciunii, a vegherii spirituale și a iubirii”. Sanctitatea Sa a subliniat că Postul Mare este perioada potrivită „pentru a trăi experiența Bisericii ca loc și mod în care darurile harului…
16:00
Prima vizită a Arhiepiscopului Sinaiului la Alexandria, cu prilejul onomasticii Patriarhului Teodor al II-lea # Basilica.ro
Înaltpreasfințitul Părinte Simeon, Arhiepiscopul Sinaiului, a vizitat pentru prima oară Patriarhia Alexandriei, cu ocazia onomasticii Patriarhului Teodor. Cu prilejul aniversării, Patriarhul Alexandriei și al Întregii Africi a oficiat Sfânta Liturghie la Mănăstirea „Sfântul Sava cel Sfințit” din Alexandria, împreună cu Înaltpreasfințitul Părinte Simeon, Arhiepiscop de Sinai, Faran și Rai și stareț al Mănăstirii „Sfânta Ecaterina”…
15:50
Preoți din Arhiepiscopia Râmnicului s-au reunit la un Cerc pastoral cu tema familiei creștine # Basilica.ro
Preoți din Arhiepiscopia Râmnicului au participat marți la un Cerc pastoral cu tema familiei creștine. Întâlnirea a avut loc la Parohia Ștefănești–Șerbănești, județul Vâlcea. Evenimentul s-a intitulat „Relația dintre Hristos și Biserică – model pentru relația dintre soț și soție” și a evidențiat fundamentul scripturistic al căsătoriei, pornind de la imaginea Mântuitorului Hristos ca Mire…
15:40
Asociația Filantropia Ortodoxă Sibiu a organizat un spectacol educativ pentru liceeni despre provocările lumii contemporane # Basilica.ro
Asociația „Filantropia Ortodoxă” Sibiu a organizat luni un spectacol educativ pentru liceeni despre provocările lumii contemporane. Activitatea face parte din proiectul „Prin educație spre locuri de muncă decente”. Evenimentul a reunit peste 300 de elevi din clasele a X-a și a XI-a, proveniți de la liceele din municipiul Sibiu, oferindu-le oportunitatea de a participa la…
15:10
Arhiepiscopia Marii Britanii și Irlandei de Nord organizează o întâlnire dedicată formării profesionale a tinerilor # Basilica.ro
Arhiepiscopia Marii Britanii și Irlandei de Nord organizează sâmbătă o întâlnire online dedicată tinerilor care caută îndrumare în alegerea studiilor, orientarea în carieră și dezvoltarea personală. Evenimentul se va desfășura de la ora 18:00 (ora Marii Britanii), pe platforma Zoom, și este organizat de Departamentul pentru Tineret al Arhiepiscopiei. Invitatul întâlnirii va fi lectorul Bogdan…
15:00
Mănăstirea Mono va găzdui Adunarea Generală a Centrului de Formare Cultural-Teologică și Catehetică al Episcopiei Canadei # Basilica.ro
Mănăstirea ortodoxă română din Mono, Ontario, va găzdui sâmbătă, 21 februarie 2026, Adunarea Generală a Centrului de Formare Cultural-Teologică și Catehetică „Sfântul Maxim Mărturisitorul” din Montreal al Episcopiei Canadei. Printre invitații evenimentului, care va include două secțiuni de teologie, se numără părintele profesor Cristinel Ioja, decanul Facultății de Teologie „Ilarion V. Felea” al Universității „Aurel…
14:30
Colegiul Medicilor din România condamnă orice formă de agresiune împotriva cadrelor medicale # Basilica.ro
Colegiul Medicilor din România condamnă, printr-un comunicat de presă, orice formă de agresiune, violență sau intimidare împotriva cadrelor medicale aflate în exercitarea profesiei. Instituția a subliniat că „agresarea personalului medical nu poate fi justificată sub nicio formă și trebuie luate toate măsurile necesare conform legii”. Reprezentanții instituției au atras atenția că medicii își desfășoară activitatea…
14:20
Acad. Ioan – Aurel Pop: Lucrările lui Constantin Brâncuși ocupă un loc de cinste printre marile creații artistice ale lumii # Basilica.ro
„Lucrările lui Constantin Brâncuși ocupă un loc de cinste printre marile creații ale lumii”, a remarcat, miercuri, președintele Academiei Române, istoricul Ioan-Aurel Pop. Operele marelui sculptor român sunt printre cele mai bine vândute creații artistice din toate timpurile, a spus, miercuri, academicianul, agenției Agerpres. „Lucrările lui Brâncuși, în mari muzee ale lumii, din România până…
14:10
Zăpada a curățat aerul din Capitală. Concentrația de particule fine a scăzut la minime istorice # Basilica.ro
Ninsoarea căzută marți seară și miercuri la București a acționat ca un filtru natural care a redus concentrațiile de particule fine la valori rar întâlnite pentru această perioadă, anunță Buletin de București. Miercuri dimineață, aerul din Capitală și județul Ilfov era integral curat, conform datelor de pe platforma uRADMonitor. Fulgii de zăpadă au captat foarte…
14:00
Mănăstirea Hadâmbu a desfășurat o nouă acțiune filantropică pentru persoanele vulnerabile din Episcopia de Bălți # Basilica.ro
Părintele Nicodim Gheorghiță, starețul Mănăstirii Hadâmbu, a desfășurat marți o nouă acțiune filantropică pentru persoanele vulnerabile din Episcopia de Bălți. Cu acest prilej, părintele stareț a donat peste patru tone de produse alimentare colectate prin proiectul social-filantropic „Caravana milosteniei” al Mănăstirii Hadâmbu. Speranță pentru cei aflați în nevoie Preasfințitul Părinte Antonie, Episcopul de Bălți, a…
13:50
Patriarhia Română îndeamnă la sprijinirea celor afectați în urma ninsorilor și viscolului # Basilica.ro
În urma căderilor masive de zăpadă și a viscolului, care au afectat numeroase comunități din țară, Patriarhia Română face apel către toate Centrele eparhiale din zonele respective să acorde sprijin urgent persoanelor aflate în dificultate, în special vârstnicilor și familiilor cu posibilități materiale reduse, pentru deszăpezirea gospodăriilor și depășirea situațiilor critice. Totodată, preoții din parohiile…
13:30
Centrul „Dumitru Stăniloae” din Paris deschide înscrierile la un program online de cateheză și formare duhovnicească # Basilica.ro
Mitropolia Ortodoxă Română a Europei Occidentale și Meridionale și Centrul Ortodox de Studii și Cercetare „Dumitru Stăniloae” din Paris anunță deschiderea înscrierilor pentru un nou program de formare duhovnicească: „ABC-ul credinței – o inițiere de la zero în esențialul vieții creștine”. Proiectul se adresează tuturor celor care doresc să-L descopere pe Hristos nu doar prin cuvânt,…
13:10
Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, a oficiat duminică Sfânta Liturghie la Catedrala Episcopală din Miercurea Ciuc, împreună cu Preasfințitul Părinte Andrei, Episcopul Covasnei și Harghitei, care a aniversat în aceeași zi 11 ani de la întronizare. La momentul Chinonicului, Arhiepiscopul Râmnicului a vorbit despre Duminica Înfricoșătoarei Judecăți, explicând criteriul acesteia: faptele credinței lucrătoare prin iubire.…
13:10
Mitropolia Germaniei, Europei Centrale și de Nord a anunțat organizarea unei serii de conferințe dedicate familiei sub egida „Familia creștină azi”, acțiune ce va avea loc în perioada Postului Mare. Seria va fi deschisă pe 3 martie, de părintele Daniel Benga cu conferința intitulată „Postul și rugăciunea în familia creștină”. Pe 10 martie, protosinghelul Athanasie…
