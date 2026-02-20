Se împlinesc 170 de ani de la dezrobirea romilor din Țările Române: Rolul Bisericii în emanciparea romilor

14:10

Ninsoarea căzută marți seară și miercuri la București a acționat ca un filtru natural care a redus concentrațiile de particule fine la valori rar întâlnite pentru această perioadă, anunță Buletin de București. Miercuri dimineață, aerul din Capitală și județul Ilfov era integral curat, conform datelor de pe platforma uRADMonitor. Fulgii de zăpadă au captat foarte…