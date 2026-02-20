CSM: Resursele umane din sistemul judiciar înregistrează un deficit îngrijorător. Sute de posturi de judecător vacante

17:20

Vicepremierul Tanczos Barna a anunțat joi că Guvernul a aprobat planul pentru sistemul de protecție împotriva inundațiilor de la Praid. Proiectul, conceput de specialiști în gospodărirea apelor, are scopul de a proteja localitatea pe termen lung și de a preveni repetarea situațiilor de criză provocate de viiturile din 27 mai 2025. Contextul proiectului Evenimentele din […]