CNAS intensifică controalele și anunță reorganizarea structurilor antifraudă
PSNews.ro, 20 februarie 2026 12:10
Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (CNAS) anunţă, joi, că s-au continuat controalele în întreaga ţară pentru a stopa fenomenul decontărilor ilegale, dar şi că a iniţiat un prooiect legislativ care propune reorganizarea structurilor de monitorizare, control şi antifraudă la nivel regional, pentru susţinerea eforturilor antifraudă. „Avem nevoie urgent de un mecanism unitar", susţine preşedintele
• • •
Acum 30 minute
12:10
12:10
CSM: Resursele umane din sistemul judiciar înregistrează un deficit îngrijorător. Sute de posturi de judecător vacante # PSNews.ro
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a detaliat, într-un comunicat de presă transmis pe 20 februarie, situația „critică a deficitului de resurse umane la nivelul instanțelor". Potrivit CSM, în acest moment a fost identificat un deficit de 15% în rândul judecătorilor, mare parte dintre posturile vacante fiind la nivelul judecătoriilor și tribunalelor. „Datele concrete arată că
12:10
PSD solicită PNL și USR să înceteze disputele politice privind controlul asupra fondurilor destinate Programului de relansare economică. Social-democrații susțin că aceasta este „singura reformă autentică a actualei Coaliții de guvernare". Într-un comunicat de presă transmis vineri, PSD „face apel la PNL și USR să înceteze disputele privind controlul asupra fondurilor destinate Programului de relansare
12:00
Reacția lui Nicușor Dan după ce Donald Trump l-a numit „prim-ministrul” României: „Se mai întâmplă” # PSNews.ro
La prima reuniune a Consiliului pentru Pace, președintele Statelor Unite, Donald Trump, a avut cuvinte de laudă la adresa românilor. I-a greșit însă titulatura președintelui Nicușor Dan, căruia i s-a adresat cu „domnule prim-ministru". „Domnule prim-ministru Dan al României, oameni minunați, poporul român este fantastic, fantastic! Așa cum și tu ești fantastic. Și mulți dintre
12:00
România ar trebui să notifice oficial Comisia Europeană cu privire la proiectul de ordonană de urgență privind măsurile aplicabile clienţilor finali casnici din piaţa de gaze naturale, după expirarea plafonării, conform obligațiilor cuprinse în Directiva privind gazele naturale, a transmis pentru Mediafax un oficial din cadrul Executivului comunitar. Surse din cadrul Comisiei Europene au confirmat
12:00
Președintele Nicușor Dan, despre decizia CCR: Corectarea pensiilor magistraților era necesară # PSNews.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat, joi, că nu se poate vorbi de influenţe la nivelul judecătorilor Curţii Constituţionale a României, dar a precizat că aceştia trăiesc în mijlocul societăţii şi că trebuie să se uite şi la dorinţa acesteia, potrivit News.ro. Ulterior, preşedintele României a fost întrebat, la Antena 1, care crede că va fi
12:00
Una e contabilă la Universitatea de Stat din Republica Moldova, alta e taxatoare în autobuzele din Chişinău, iar a treia e fostă manageră la o agenţie de turism. Tustrele apar ca fondatoare şi şefe la companii din Estonia, Marea Britanie şi Republica Moldova conectate la „flota din umbră" implicată în transportul de petrol, inclusiv din
12:00
Nicușor Dan: Nu alegem între SUA și UE. Vizita în America, esențială pentru consolidarea parteneriatului de securitate # PSNews.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, joi seară, că pentru politica externă a României este important ca ţara noastră să fie parteneră în diferite formate, el explicându-şi astfel vizita în Statele Unite ale Americii. Criticat că nu a mers la Forumul Economic Mondial de la Davos, şeful statului a explicat că absenţa sa din acest an
12:00
Coaliția merge mai departe, iar bugetul ar putea intra în dezbatere săptămâna viitoare, anunță Nicușor Dan # PSNews.ro
Președintele Nicușor Dan a anunțat că două legi esențiale — reducerea aparatului administrativ și relansarea economică — sunt aproape de adoptare prin ordonanță de urgență, iar dezbaterea bugetului ar putea începe săptămâna viitoare, potrivit Mediafax. „Am vrut să înțeleg care este situația cu cele două legi care întârzie să apară, cea privind reduceri în administrație
12:00
Managerii STB propun: reducerea numărului de directori, stoparea nagajărilor şi promovărilor, actualizarea tarifelor # PSNews.ro
Managerii Societăţii de Transport Public Bucureşti propun un plan de măsuri în 12 paşi, pentru redresarea financiară a companiei, în condiţiile în care datoriile se ridică la 1,6 miliarde de lei. Astfel, unele măsuri vizează reducerea cu minimum 30% a funcţiilor de conducere şi la jumătate a numărului de directori, reducerea temporară a săptămânii de
Acum 2 ore
11:00
Nicușor Dan anunță: Problema legitimităţii administraţiei din România nu mai există în Statele Unite # PSNews.ro
Preşedintele Nicuşor Dan, aflat la Washington pentru prima reuniune a Consiliului Păcii iniţiat de Donald Trump, a afirmat că problema legitimităţii administraţiei din România nu mai există în Statele Unite. "Suntem aici la Washington, chiar am discutat mai devreme cu domnul ambasador, care îi însoţeşte pe toţi oficialii români la diferite întâlniri, la diferite niveluri,
11:00
Ce a discutat Nicușor Dan cu preşedintele american, Donald Trump: Chestiuni de politeţe, cum e România # PSNews.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a discutat, joi, câteva zeci de secunde cu preşedintele american Doland Trimp, la prima reuniune a Consiliului Păcii, dar a precizat că au fost doar chestiuni generale şi cum este România. "Nu poţi intra în chestiuni de substanţă", a declarat preşedintele, explicând, însă, că "a fost un mesaj simbolic important în relaţia
11:00
Austeritate, dar nu pentru toți: Administrația Timișoarei a angajat un fotograf cu 160.000 de lei # PSNews.ro
În timp ce Guvernul a dublat impozitele locale și le cere românilor „să strângă cureaua", primăria președintelui USR Dominic Fritz „își face de cap". Administrația Timișoarei a plătit, cu bani de la bugetul de stat, 160.000 de lei pentru servicii audio-video, după ce inițial avea în plan să „spargă" o sumă și mai mare. La
11:00
La sediul Departamentului de Justiție din Washington a avut loc joi o întâlnire bilaterală între ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, și șefa Departamentului de Justiție al SUA, Procurorul General al Statelor Unite, Pamela Bondi, potrivit Mediafax. Cei doi au trecut în revistă cooperarea dintre structurile MAI și agențiile de aplicare a legii din SUA, inclusiv
11:00
Scandalurile din spatele candidaților pentru marile parchete: dosare controversate și sancțiuni # PSNews.ro
Mai mulți magistrați controversați, cu un trecut marcat de scandaluri și sancțiuni, s-au înscris în cursa pentru marile parchete. Deși unii au fost acuzați de abuzuri ori au primit chiar sancțiuni, Ministerul Justiției a considerat că sunt, totuși, buni candidați pentru a conduce marile parchetele. Unul dintre procurorii-candidați provine dintr-o familie cu dosare penale, unde
11:00
Nicușor Dan afirmă că nu a primit sugestii de oameni de la partide pentru șefia SRI și SIE, ci doar criterii generale pentru
11:00
Noul ambasador al SUA la București își va prelua mandatul în martie a declarat, joi, la Antena 3, președintele Nicușor Dan, conform Agerpres. „La începutul lunii martie o să vină noul ambasador al Statelor Unite în România și asta va dinamiza relația pe care o avem și la un moment dat care este destul de […] Articolul Darryl Nirenberg, noul ambasador al SUA la București, își va prelua mandatul în martie apare prima dată în PS News.
11:00
Ce înseamnă să participi ca „observator” la Consiliul de Pace al lui Trump. Cazul Italiei și dilemele de la Roma # PSNews.ro
Guvernul Italiei a obținut aprobarea Camerei Deputaților pentru a participa, în calitate de observator, la „Consiliul de Pace”, o inițiativă fondată de Donald Trump. Această decizie survine după săptămâni de deliberări și a stârnit numeroase întrebări de natură juridică și politică, inclusiv în rândul membrilor executivului, scrie Il Post. Marți, majoritatea parlamentară a adoptat o […] Articolul Ce înseamnă să participi ca „observator” la Consiliul de Pace al lui Trump. Cazul Italiei și dilemele de la Roma apare prima dată în PS News.
11:00
Nicușor Dan, despre discursul lui Trump în cadrul Consiliului pentru Pace: România, apreciată la Washington # PSNews.ro
Președintele Nicușor Dan a comentat la Antena 3 declarațiile făcute de Donald Trump despre români, în cadrul Consiliului pentru Pace, desfășurat la Washington. Nicușor Dan a reprezentat România, la Consiliul pentru Pace, eveniment inaugurat de liderul SUA, Donald Trump, printr-un discurs. Trump a vorbit despre fiecare dintre liderii prezenți, în termeni colocviali. Chiar dacă a […] Articolul Nicușor Dan, despre discursul lui Trump în cadrul Consiliului pentru Pace: România, apreciată la Washington apare prima dată în PS News.
11:00
R.Moldova – Autoritățile își propun să digitalizeze toate serviciile publice, până în 2030: Economii de miliarde de lei # PSNews.ro
Republica Moldova a trecut de etapa „digitalului de vitrină” și încearcă să ajungă la servicii publice pe care oamenii chiar le pot folosi ușor, din telefon sau de pe web. În prezent, peste 80% din interacțiunile mediului de afaceri cu statul au loc deja în format digital, iar semnătura electronică a devenit aproape obligatorie pentru antreprenori, afirmă […] Articolul R.Moldova – Autoritățile își propun să digitalizeze toate serviciile publice, până în 2030: Economii de miliarde de lei apare prima dată în PS News.
Acum 24 ore
21:30
Ce ar putea obține România după Consiliul Păcii? Argumentația unui fost ministru de externe # PSNews.ro
Fostul ministru de Externe Emil Hurezeanu a declarat joi, la Antena 3 CNN, că participarea președintelui Nicușor Dan la Consiliul Păcii de la Washington este „legitimă și oportună”, subliniind că România poate folosi această ocazie pentru a-și consolida poziția strategică în relația cu Statele Unite. Hurezeanu a spus că șeful statului român ar putea profita […] Articolul Ce ar putea obține România după Consiliul Păcii? Argumentația unui fost ministru de externe apare prima dată în PS News.
21:30
Nicușor Dan: Rămân un susținător al cooperării transatlantice dintre SUA și UE pe baza unui dialog constant și deschis # PSNews.ro
România susține eforturile SUA și ale comunității internaționale pentru soluționarea conflictelor globale, inclusiv în Orientul Mijlociu, a declarat joi președintele Nicușor Dan, care a transmis că rămâne un susținător al cooperării transatlantice dintre Statele Unite și UE pe baza unui dialog constant și deschis. ”Am avut o intervenție astăzi, la Washington, în cadrul reuniunii inaugurale […] Articolul Nicușor Dan: Rămân un susținător al cooperării transatlantice dintre SUA și UE pe baza unui dialog constant și deschis apare prima dată în PS News.
21:30
Președintele CSM reclamă că Nicușor Dan cere detalii despre dosarele în lucru ale judecătorilor ce vor să se pensioneze # PSNews.ro
Preşedintele Consiliul Superior al Magistraturii, judecătorul Liviu Gheorghe Odagiu, fost preşedinte al Curţii de Apel Alba Iulia, reclamă faptul că Administraţia Prezidenţială solicită judecătorilor de penal care depun documente pentru pensionare date privind numărul dosarelor pe care le au în lucru şi riscul ca faptele să se prescrie, Odagiu susţinând că este pentru prima dată […] Articolul Președintele CSM reclamă că Nicușor Dan cere detalii despre dosarele în lucru ale judecătorilor ce vor să se pensioneze apare prima dată în PS News.
21:30
Ce şanse are România să intre în Visa Waiver. Andrei Muraru: „Mingea este în curtea americanilor” # PSNews.ro
Ambasadorul României în Statele Unite, Andrei Muraru, a declarat joi, într-o intervenție la Antena 3 CNN, că includerea României în Programul Visa Waiver rămâne un obiectiv major al politicii externe, subliniind că țara noastră a îndeplinit deja toate criteriile necesare, iar decizia finală depinde acum de partea americană. „Este un vis pe care ne dorim […] Articolul Ce şanse are România să intre în Visa Waiver. Andrei Muraru: „Mingea este în curtea americanilor” apare prima dată în PS News.
21:30
VIDEO Invitatul surpriză de la Consiliul Păcii. Toți s-au mirat când l-au văzut: ‘Ce caută acolo? E disperat!’ # PSNews.ro
FIFA President Gianni Infantino attended Trump’s so called ‘Board of Peace’ meeting wearing a red USA hat. Earlier this week, a complaint was filed against him at the International Criminal Court over alleged complicity in war crimes in Palestine. pic.twitter.com/j1hsM4NIdq — Leyla Hamed (@leylahamed) February 19, 2026 Consiliul pentru Pace a reunit reprezentanți din peste […] Articolul VIDEO Invitatul surpriză de la Consiliul Păcii. Toți s-au mirat când l-au văzut: ‘Ce caută acolo? E disperat!’ apare prima dată în PS News.
21:30
PE SCURT: Europa se confruntă cu rezistență crescândă la antibiotice în bacteriile alimentare Salmonella și Campylobacter, limitând opțiunile de tratament disponibile. Germania își consolidează serviciul de informații externe pentru a câștiga autonomie față de SUA. Spania și-a anunțat intenția de a candida la conducerea Băncii Centrale Europene după plecarea Christinei Lagarde. Polonia interzice vehiculele chinezești […] Articolul Știri din capitalele Europei, 19 februarie apare prima dată în PS News.
19:30
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, anunţă, joi, scăderea dobânzii la care se împrumită România, la proximativ 6,4% pe an, cel mai scăzut nivel din ultimii 2 ani. De asemenea, obligaţiunile României pe 10 ani s-au ajustat cu aproximativ 10 puncte de bază într-o singură zi. ”Fiecare pas corect făcut înseamnă mai multă încredere din partea pieţelor […] Articolul Ministrul Finanţelor anunţă scăderea dobânzii la care se împrumută România apare prima dată în PS News.
19:30
Marco Rubio, la Consiliul Păcii: Va fi nevoie de contribuția fiecărei națiuni reprezentate astăzi # PSNews.ro
Secretarul de Stat Marco Rubio, a declarat, în direct, la Reuniunea Inaugurală a Consiliului pentru Pace de la Washington că este nevoie de contribuția fiecărei țări pentru a se ajunge la o pace stabilă în Fâșia Gaza. Acesta a precizat și că: „nu există un plan B pentru Gaza”. „Ne aflăm astăzi aici deoarece președintele […] Articolul Marco Rubio, la Consiliul Păcii: Va fi nevoie de contribuția fiecărei națiuni reprezentate astăzi apare prima dată în PS News.
19:30
Florin Manole a anunțat când va fi aprobat actul normativ care prevede creşterea salariului minim # PSNews.ro
Ministrul Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale, Florin Manole, a anunțat joi, într-o conferinţă de presă susţinută la Satu Mare, când va fi aprobat actul normativ care prevede creşterea salariului minim, astfel încât să intre în vigoare după cum a agreat coaliţia anul trecut, potrivit Agerpres. „Va fi aprobat la jumătatea acestui an tocmai pentru […] Articolul Florin Manole a anunțat când va fi aprobat actul normativ care prevede creşterea salariului minim apare prima dată în PS News.
19:30
Percepția românilor asupra războiului din Ucraina s-a schimbat semnificativ în ultimii patru ani, arată un sondaj realizat de INSCOP Research la solicitarea New Strategy Center. Aproape jumătate dintre respondenți consideră că Rusia va câștiga conflictul, în timp ce doar puțin peste o cincime mai cred într-o victorie a Ucrainei. Datele au fost prezentate miercuri, 19 […] Articolul Sondaj INSCOP: Tot mai mulți români cred că Rusia va câștiga războiul din Ucraina apare prima dată în PS News.
19:30
Ambasadorul României în SUA: Casa Albă, extrem de încântată că Nicușor Dan a acceptat invitația la Consiliul Păcii # PSNews.ro
Ambasadorul României în Statele Unite, Andrei Muraru, a precizat că șeful statului, Nicușor Dan, va avea un rol important în cadrul întâlnirii Consiliului Păcii, inițiativă lansată de fostul președinte american Donald Trump. De asemenea, Muraru a menționat că Nicușor Dan va fi în primii cinci vorbitori de la întâlnirea din Washington de joi a Consiliul Păcii. Ambasadorul României […] Articolul Ambasadorul României în SUA: Casa Albă, extrem de încântată că Nicușor Dan a acceptat invitația la Consiliul Păcii apare prima dată în PS News.
19:30
Preşedintele Donald Trump a sugerat joi, în discursul ţinut la Consiliul pentru Pace, că o decizie cu privire la Iran – dacă va continua diplomaţia cu Iranul sau va ordona un atac militar – ar putea fi luată în următoarele 10 zile. „S-ar putea să fim nevoiţi să facem un pas mai departe sau poate […] Articolul Trump sugerează că decizia privind Iranul ar putea fi luată în următoarele 10 zile apare prima dată în PS News.
19:30
VIDEO Radu Miruță pledează pentru o nouă lege a Apărării: „Nu este de joacă cu securitatea României” # PSNews.ro
Ministrul Apărării, Radu Miruță, afirmă că România trebuie să adopte o lege a Apărării Naționale actualizată, sincronizată cu noile tipuri de amenințări, și spune că va căuta un consens politic larg, inclusiv cu opoziția. Oficialul susține că securitatea națională nu poate fi tratată ca un subiect temporar sau partizan. Dezbatere pentru consens politic Radu Miruță […] Articolul VIDEO Radu Miruță pledează pentru o nouă lege a Apărării: „Nu este de joacă cu securitatea României” apare prima dată în PS News.
19:30
Viktor Orbán, lăudăros la Consiliul pentru Pace: „Ungaria este singura țară reprezentată aici la cel mai înalt nivel” # PSNews.ro
Premierul Ungariei, Viktor Orbán, a susținut un discurs remarcat prin tonul elogios la adresa fostului președinte american Donald Trump, în cadrul reuniunii Consiliului pentru Pace organizate în Statele Unite. Liderul de la Budapesta a insistat asupra rolului Ungariei în cadrul inițiativei și a lăudat nivelul ridicat al reprezentării țării sale. În debutul intervenției, Orbán a […] Articolul Viktor Orbán, lăudăros la Consiliul pentru Pace: „Ungaria este singura țară reprezentată aici la cel mai înalt nivel” apare prima dată în PS News.
18:30
Președintele României, Nicușor Dan, a declarat în cadrul Consiliului Păcii că România este pregătită să contribuie concret la eforturile internaționale pentru stabilizarea situației din Gaza, subliniind rolul țării noastre în sprijinul umanitar, educațional și instituțional al palestinienilor, dar și relațiile bune cu Israelul. „Înainte de toate, vă mulțumesc că ați stabilit această întâlnire importantă și […] Articolul VIDEO Nicuşor Dan, la Consiliul Păcii, către Donald Trump: Puteți conta pe noi apare prima dată în PS News.
18:20
Presa UK: România, țara cu cele mai periculoase drumuri din UE, în care se șofează agresiv pe o infrastructură proastă # PSNews.ro
Publicația britanică The Guardian observă că România face pași importanți în prevenirea accidenteleor rutiere mortale. Publicația cataloghează țara noastră drept țara cu cele mai periculoase drumuri din toată Uniunea Europeană și cu o mentalitate de șofat agresiv, foarte greu de schimbat, potrivit Mediafax. The Guardian publică un text despre pașii făcuți de România (catalogată drept […] Articolul Presa UK: România, țara cu cele mai periculoase drumuri din UE, în care se șofează agresiv pe o infrastructură proastă apare prima dată în PS News.
18:20
EXCLUSIV Scenariul care dă fiori reci românilor: „Vom fi statul NATO cu 850 de kilometri graniță directă cu Rusia” # PSNews.ro
Un sondaj cu tema „4 ani de război în Ucraina. Impactul profund asupra opiniei publice din România”, realizat de INSCOP Research în perioada 28 ianuarie – 6 februarie 2026 la solicitarea think-tank-ului New Strategy Center, arată că procentul românilor care consideră că țara noastră este pregătită să facă față unui atac al Rusiei este unul […] Articolul EXCLUSIV Scenariul care dă fiori reci românilor: „Vom fi statul NATO cu 850 de kilometri graniță directă cu Rusia” apare prima dată în PS News.
18:20
Transmisia oficială a Administraţiei Prezidenţiale a României, de la Consiliul Păcii, nu e tradusă şi în limba română # PSNews.ro
Participarea președintelui Nicușor Dan la Consiliul pentru Pace de la Washington a fost organizată atât de riguros de consilierii săi, încât s-a pierdut din vedere esențialul. Transmisia live difuzată pe pagina oficială a fost disponibilă exclusiv în limba engleză, fără subtitrări sau traducere simultană. Astfel, Administrația Prezidențială nu a considerat necesar să angajeze un translator […] Articolul Transmisia oficială a Administraţiei Prezidenţiale a României, de la Consiliul Păcii, nu e tradusă şi în limba română apare prima dată în PS News.
18:20
Unanimitate în Consiliul Local Sector 1: contractul cu Romprest încetează la 30 iunie 2026 # PSNews.ro
Consilierii locali din Sectorul 1 au votat astăzi, în unanimitate, hotărârea prin care contractul de delegare a serviciului de salubritate cu Romprest Service S.A. va înceta la data de 30 iunie 2026. Primarul Sectorului 1 este mandatul să transmită decizia către companie, Consiliul Concurenței și Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice […] Articolul Unanimitate în Consiliul Local Sector 1: contractul cu Romprest încetează la 30 iunie 2026 apare prima dată în PS News.
18:20
Președintele Nicușor Dan, prezent la Consiliul pentru Pace, a avut întâlniri colocviale cu mai mulți lideri ai lumii, chiar înainte de începerea Consiliului pentru Pace. Printre aceștia se numărăr Toni Blair, fostul prim-ministru al Marii Britanii, și Javier Milei, președintele Argentinei și un apropiat al lui Trump. Nicușor Dan reprezintă România în calitate de „observator” […] Articolul FOTO Cu cine s-a văzut preşedintele Nicuşor Dan înainte de începerea Consiliului Păcii apare prima dată în PS News.
18:20
Consiliul Păcii. JD Vance: Motivul pentru care suntem aici astăzi este pentru a salva vieți și pentru a promova pacea # PSNews.ro
Vicepreședintele Statelor Unite, JD Vance, a prezentat joi pacea ca pe o prioritate strategică a administrației conduse de președintele Donald Trump, în cadrul primei reuniuni oficiale a Consiliului Păcii. În intervenția sa, care a urmat prezentării președintelui Trump, Vance a discutat despre rolul diplomației, conflictele recente din Orientul Mijlociu și legătura dintre pace și prosperitatea […] Articolul Consiliul Păcii. JD Vance: Motivul pentru care suntem aici astăzi este pentru a salva vieți și pentru a promova pacea apare prima dată în PS News.
18:20
Donald Trump a declarat că ar vrea ca așa-zisul „Consilu al Păcii” să supravegheze ONU, o declarație care confirmă temerile că președintele SUA vrea să înlocuiască ONU cu propria sa entitate. „Consiliul Păcii aproape că va supraveghea ONU și se va asigura că funcționează corespunzător”, a spus Trump în cadrul reuniunii inaugurale a panelului, la […] Articolul Consiliul pentru Pace va „supraveghea” ONU. „Este o zi importantă”, spune Trump apare prima dată în PS News.
17:20
Președintele Nicușor Dan s-ar putea întâlni în această seară la Washington cu președintele SUA, Donald Trump, potrivit surselor politice citate de Observator. La nivel diplomatic se fac demersuri pentru organizarea unei întâlniri separate, față în față, în marja Consiliului pentru Pace, însă până acum întâlnirea nu a fost confirmată oficial. Nicușor Dan, singurul președinte UE […] Articolul SURSE: Posibilă întâlnire Nicuşor Dan – Donald Trump în această seară la Washington apare prima dată în PS News.
17:20
VIDEO Sondaj INSCOP: Aproape jumătate dintre români ar lupta pentru a-și apăra țara în caz de război # PSNews.ro
Un nou capitol al celui mai nou sondaj realizat de INSCOP Research, la solicitarea New Strategy Center, arată că aproape jumătate dintre români declară că ar lupta pentru a-și apăra țara în cazul unui război, în timp ce aproape unul din cinci ar alege emigrarea. Cercetarea, desfășurată între 28 ianuarie și 6 februarie 2026, a […] Articolul VIDEO Sondaj INSCOP: Aproape jumătate dintre români ar lupta pentru a-și apăra țara în caz de război apare prima dată în PS News.
17:20
Guvernul aprobă sistemul de protecție împotriva inundațiilor de la Praid: investiție de 330 de milioane de lei # PSNews.ro
Vicepremierul Tanczos Barna a anunțat joi că Guvernul a aprobat planul pentru sistemul de protecție împotriva inundațiilor de la Praid. Proiectul, conceput de specialiști în gospodărirea apelor, are scopul de a proteja localitatea pe termen lung și de a preveni repetarea situațiilor de criză provocate de viiturile din 27 mai 2025. Contextul proiectului Evenimentele din […] Articolul Guvernul aprobă sistemul de protecție împotriva inundațiilor de la Praid: investiție de 330 de milioane de lei apare prima dată în PS News.
17:20
Președintele Nicușor Dan stă în tribuna secundară la Consiliul Păcii al lui Donald Trump, așezat lângă fostul premier britanic Tony Blair. Președintele Donald Trump găzduiește astăzi la Washington prima reuniune oficială a „Consiliului pentru Pace”, un organism internațional creat pentru a gestiona reconstrucția Fâșiei Gaza și, potențial, alte conflicte de pe mapamond. Prioritatea acestei întâlniri […] Articolul FOTO Prima imagine cu Nicușor Dan la Consiliul Păcii. Președintele stă lângă Tony Blair apare prima dată în PS News.
17:20
Ruptură în coaliție pe majorarea salariului minim: Nazare a vrut excluderea a 80.000 de asistenți personali # PSNews.ro
Ședința de Guvern de joi, 19 februarie, a fost marcată de tensiuni legate de proiectul de hotărâre care prevede majorarea salariului minim la 4.325 lei începând cu 1 iulie 2026. Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a propus excluderea asistenților personali de la această majorare, dar Ministerul Muncii s-a opus. În cadrul ședinței de Guvern de joi, […] Articolul Ruptură în coaliție pe majorarea salariului minim: Nazare a vrut excluderea a 80.000 de asistenți personali apare prima dată în PS News.
17:20
Ambasadorul Ucrainei: Vizita preşedintelui Nicuşor Dan la Kiev este pe agenda noastră. Sperăm să fie în 2026 # PSNews.ro
Vizita preşedintelui Nicuşor Dan la Kiev este pe agenda Ucrainei, a declarat, joi, ambasadorul Ihor Prokopciuk, în cadrul unei conferinţe de presă. Ambasadorul Ucrainei la Bucureşti speră ca această vizită să aibă loc anul acesta. “Cei doi preşedinţi (Nicuşor Dan şi Volodimir Zelenski) au avut ocazia să se vadă în cadrul unor formate internaţionale, preşedintele […] Articolul Ambasadorul Ucrainei: Vizita preşedintelui Nicuşor Dan la Kiev este pe agenda noastră. Sperăm să fie în 2026 apare prima dată în PS News.
17:20
Ministerul Educaţiei a aprobat programele pentru Limba şi literatura română clasa a IX-a # PSNews.ro
Ministerul Educaţiei şi Cercetării a aprobat programele pentru Limba şi literatura română pentru clasa a IX-a, învăţământ liceal. Programele vor fi publicate mai întâi în Monitorul Oficial și ulterior pe site-ul CNCE. Ministerul Educației a anunțat, joi, că au fost aprobate: Programa școlară pentru disciplina limba și literatura română / Clasa a IX-a / Trunchi […] Articolul Ministerul Educaţiei a aprobat programele pentru Limba şi literatura română clasa a IX-a apare prima dată în PS News.
17:20
A gafat, dar ne-a și lăudat. Donald Trump, la Consiliul pentru Pace: Prim-ministrul Dan al României, oameni minunați # PSNews.ro
Președintele american Donald Trump găzduiește joi, la Washington, prima reuniune a nou-înființatului său Consiliu pentru Pace, în cadrul căreia statele participante vor anunța angajamente financiare de peste 5 miliarde de dolari pentru reconstrucția și eforturile umanitare din Gaza, a transmis miercuri Casa Albă. În discursul inaugural, președintele american l-a prezentat pe președintele României și a […] Articolul A gafat, dar ne-a și lăudat. Donald Trump, la Consiliul pentru Pace: Prim-ministrul Dan al României, oameni minunați apare prima dată în PS News.
