Guvernul a aprobat participarea României la programul EastInvest, mecanism european de 20 mld. euro pentru investiţii în regiune

Principala problemă a utilizării AI este aceea de a avea date curate. Cu cât ai mai multe date, cu atât este mai greu să le structurezi şi să le extragi într-un mod potrivit. Altă problemă cu AI-ul este prioritizarea. Este atât de puternic încât vrei să-l implementezi peste tot. Este vorba de costuri şi de o gândire strategică. Trebuie să luăm decizia corectă pentru a vedea în ce zone va produce cea mai mare valoare. Spre exemplu, mă gândesc la logistică şi prognoză. Prognozarea cererii şi a vânzărilor este un lucru foarte important pentru noi; cu cât suntem mai aproape de realitate, cu atât avem pierderi mai mici. Dacă aplicăm AI-ul în departamentele potrivite, AI-ul ar trebui să ducă la creşterea profitabilităţii”, a explicat Anne-Sophie Bauwens, CFO, Carrefour, la cea de-a şaptea ediţie a Deloitte CFO Summit 2026, conferinţa anuală dedicată directorilor financiari, organizată miercuri, pe 4 februarie, în parteneriat cu Ziarul Financiar. Totuşi, un subiect essential în implementarea AI este nevoia de încredere, după cum explică Alexandru Reff, Country Managing Partner, Deloitte România şi Moldova. „Subiectul acesta legat de AI are nevoie, la rândul lui, în mare măsură de încredere: încredere legată de modul în care funcţionează aceste soluţii, de utilizarea lor etică şi conformă cu toate standardele tot mai exigente care sunt instituite. Încredere legată de impactul pe care îl au la nivelul businessului şi al societăţii”.