Guvernul a aprobat participarea României la programul EastInvest, mecanism european de 20 mld. euro pentru investiţii în regiune
Business Magazin, 20 februarie 2026 12:20
Când determinarea, curajul şi obiectivele clare se întâlnesc, nu există plan B, iar antreprenoriatul rămâne singura cale. Ce planuri de business au două studente cu background în M&A şi creare de conţinut. „Vreau să fiu antreprenor pentru că vreau să am ceva care să rămână şi după mine“ # Business Magazin
Ce declaraţii a făcut guvernatorul BNR Mugur Isărescu despre inflaţie, deficite, datoria publică, trecerea la euro # Business Magazin
BNR a revizuit în creştere, la 3,9%, de la 3,7% anterior, prognoza de inflaţie pentru finalul anului 2026 şi anticipează că aceasta va ajunge la 2,7% la sfârşitul lui 2027.
Cum remodelează AI-ul lumea financiară? Directorii financiari spun că inteligenţa artificială poate aduce beneficii businessurilor. „Subiectul acesta legat de AI are nevoie, la rândul lui, în mare măsură de încredere” # Business Magazin
Principala problemă a utilizării AI este aceea de a avea date curate. Cu cât ai mai multe date, cu atât este mai greu să le structurezi şi să le extragi într-un mod potrivit. Altă problemă cu AI-ul este prioritizarea. Este atât de puternic încât vrei să-l implementezi peste tot. Este vorba de costuri şi de o gândire strategică. Trebuie să luăm decizia corectă pentru a vedea în ce zone va produce cea mai mare valoare. Spre exemplu, mă gândesc la logistică şi prognoză. Prognozarea cererii şi a vânzărilor este un lucru foarte important pentru noi; cu cât suntem mai aproape de realitate, cu atât avem pierderi mai mici. Dacă aplicăm AI-ul în departamentele potrivite, AI-ul ar trebui să ducă la creşterea profitabilităţii”, a explicat Anne-Sophie Bauwens, CFO, Carrefour, la cea de-a şaptea ediţie a Deloitte CFO Summit 2026, conferinţa anuală dedicată directorilor financiari, organizată miercuri, pe 4 februarie, în parteneriat cu Ziarul Financiar. Totuşi, un subiect essential în implementarea AI este nevoia de încredere, după cum explică Alexandru Reff, Country Managing Partner, Deloitte România şi Moldova. „Subiectul acesta legat de AI are nevoie, la rândul lui, în mare măsură de încredere: încredere legată de modul în care funcţionează aceste soluţii, de utilizarea lor etică şi conformă cu toate standardele tot mai exigente care sunt instituite. Încredere legată de impactul pe care îl au la nivelul businessului şi al societăţii”.
Farmacia Dona, investiţie de 1 mil. euro într-un program de training pentru angajaţii din cele peste 330 de farmacii. „Vizăm scăderea fluctuaţiei de personal, echipe mai stabile şi mai bine coordonate“ # Business Magazin
Farmaciile Dona, unul dintre cei mai mari cinci jucători din domeniul farmaceutic, cu o reţea de peste 330 de unităţi la nivel naţional, pune pe masă o investiţie de 1 milion de euro în trainingul şi dezvoltarea profesională a angajaţilor proprii.
Vrei să lucrezi pentru Uniunea Europeană? Dacă ai terminat facultatea, ai şansa să participi la un concurs care ţi-ar putea aduce un job în cadrul UE, prin care vei contribui la politici şi programe care au un impact asupra a milioane de oameni din întreaga Europă # Business Magazin
Dacă ai terminat deja facultatea sau eşti pe cale să o faci, UE, prin Oficiul European pentru Selecţia Personalului (EPSO), tocmai a dat startul unui concurs care te poate duce direct în funcţia publică europeană ca administrator AD5 — adică un job oficial, cu impact real asupra politicilor care influenţează milioane de oameni în Europa. „AD5 reprezintă nivelul debutant (entry-level) pentru funcţionarii din instituţiile Uniunii Europene. Este o oportunitate excelentă de a începe să lucrezi la po...
Tudorel Andrei, preşedintele INS: Unu din şase copii s-au născut în străinătate în ultimii 10 ani. În perioada 2014–2024, numărul copiilor români născuţi în strainatate a fost de 364.000, reprezentând peste 16% din totalul nou-născuţilor înregistraţi în ţară în acest interval # Business Magazin
1.Caracteristici ale migraţiei internaţionale în cazul României Migraţia internaţională este un fenomen complex, care implică, la nivel mondial, un număr foarte mare de persoane şi influenţează direct procesele economice şi sociale din majoritatea ţărilor lumii. Dezvoltarea accelerată a comunicaţiilor şi a sistemelor de transport, în contextul globalizării, a contribuit la intensificarea continuă a acestui fenomen. Alături de componenta economică, în fundamentarea deciziei de a migra dintr-o ţar...
I se păreau cool subiectele pe energie, cu investiţii şi tranzacţii, mine de cărbuni sau cine mai ştie ce, povestind cu pasiune ce se mai întâmplă nou în domeniu. În urmă cu mai bine de două decenii, Florenţa era parte din echipa BUSINESS Magazin, unde a scris o vreme despre tot ce ţinea de domeniul energetic şi alte poveşti, numărându-se printre jurnaliştii care au lansat revista pe piaţă. A părăsit apoi presa şi a ales comunicarea, şi drumurile nu ni s-au mai intersectat decât razant.
Povestea care redefineşte curajul în afaceri: Cine este tânărul care a sacrificat o carieră bancară de elită pentru un vis considerat nebunesc şi a construit un business care aduce 500 milioane dolari pe an # Business Magazin
În 2013, într-un moment în care avea una dintre acele cariere pe care majoritatea profesioniştilor din finanţe le consideră destinaţia finală, australianul Martin Berry a luat o decizie care, în ochii superiorului său direct, sfida orice logică. A renunţat la o poziţie bancară de elită, cu venituri ridicate şi responsabilităţi asupra unor bilanţuri de ordinul trilioanelor de dolari, pentru a investi toate economiile sale într-un produs pe care abia îl descoperise. Şeful său a crezut că este „neb...
Combinatul siderurgic Liberty Galaţi, fostul SIDEX, a fost scos oficial la vânzare de către Euro Insol şi CITR, administratorii concordatari, prin licitaţie publică. Preţul de pornire este de 709,1 milioane de euro # Business Magazin
Euro Insol şi CITR, companiile care administrează operaţiunile combinatului siderurgic Liberty Galaţi, fostul Sidex, intrat în concordat preventiv, au scos la vânzare activele printr-un anunţ oficial, la un preţ de pornire de 709,1 milioane de euro, fără TVA. Licitaţia pentru activele Liberty Galaţi este extrem de urmărită, având în vedere importanţa combinatului în Galaţi, în jurul Galaţiului şi, nu în ultimul rând, la nivelul României. Licitaţia publică se va desfăşura pe data de 12 martie 202...
BingX Market Sentiment: Bitcoin scade la 66.900 $, iar tokenizarea trece de 35 mld. $ # Business Magazin
Bitcoin scade în ultima săptămână de la circa 70.500 $ în 9 februarie la aproximativ 66.900 $ în 12 februarie, adică un minus de 5–6%. Pe 6 februarie, piaţa marchează cel mai abrupt moment al corecţiei, cu un minim temporar de aproximativ 62.800 $, urmat de o revenire. În paralel, raportul indică o accelerare a tokenizării, cu active on-chain care depăşesc 35 mld. $ în categoriile extinse. Bitcoin: corecţie, „capitulation low” şi trend pe termen scurt Bitcoin coboară aproape 30% sub nivelul de a...
Creatorul OpenClaw, instrumentul AI care a atras 2 milioane de vizitatori într-o săptămână, se alătură OpenAI după o bătălie cu Meta - ambele oferte fiind evaluate la miliarde de dolari. Apelul pe WhatsApp cu Mark Zuckerberg: "Asta merge, asta nu face doi bani" # Business Magazin
Dezvoltatorul austriac Peter Steinberger, creatorul agentului AI open-source OpenClaw - unul dintre cele mai rapide fenomene virale din istoria recentă a industriei tech -, se alătură OpenAI, a anunţat Sam Altman, CEO-ul companiei americane de inteligenţă artificială evaluată la 500 de miliarde de dolari.
Datoria publică a României a ajuns la 1.121 mld. lei în noiembrie 2025 şi trece de 60% din PIB # Business Magazin
Datoria administraţiei publice a României a ajuns la 1.121 mld. lei în noiembrie 2025, reprezentând 60,2% din PIB, potrivit datelor Ministerului Finanţelor. La finalul lui 2024, datoria era de circa 1.036 mld. lei, ceea ce înseamnă că în primele 11 luni din 2025 a crescut cu aproximativ 85 mld. lei, respectiv 8,2%. Datoria pe termen scurt este de 77,8 mld. lei, iar cea pe termen mediu şi lung de 1.043,7 mld. lei. Titlurile de stat reprezintă 905,1 mld. lei din datorie, în timp ce împrumuturile s...
Va cuceri tehnologia chineză lumea? „China este un partener comercial de top pentru cea mai mare parte a lumii, în special pentru economiile emergente şi de frontieră. Ce se întâmplă dacă acest lucru se repetă şi în tehnologie?” # Business Magazin
China recuperează rapid diferenţa faţă de SUA în cursa pentru inteligenţa artificială, dezvoltând modele foarte avansate alimentate de cipuri produse intern, în special prin clustere masive de cipuri Huawei şi folosind energie ieftină din abundenţă, notează CNBC. Deşi gigantul american al cipurilor Nvidia este considerat superior în fabricarea procesoarelor folosite la antrenarea modelelor AI, Huawei reduce decalajul prin utilizarea unui volum mai mare de cipuri şi prin valorificarea energiei ma...
Secretarul de stat american, Marco Rubio, îl laudă pe premierul maghiar Viktor Orban, spunând că relaţia cu Budapesta este „vitală” pentru interesele americane. „Succesul dumneavoastră este succesul nostru” # Business Magazin
Marco Rubio a lăudat conducerea lui Viktor Orbán ca fiind „esenţială” pentru interesele SUA, spunând că Donald Trump este „profund angajat” în succesul premierului maghiar înaintea unor alegeri parlamentare cruciale, notează FT. Secretarul de stat american a salutat o „eră de aur a relaţiilor” dintre SUA şi Ungaria, stând alături de Orbán, cel mai pro-rus lider din UE şi un adept declarat al viziunii Maga a lui Trump. Orbán are de înfruntat o luptă strânsă pentru a-şi păstra puterea după votul d...
Cum şi-au construit o mamă şi o fiică un brand de haine inspirat din portul românesc în timp ce au joburi full-time # Business Magazin
Pasiunea comună pentru meşteşuguri şi creaţie vestimentară a Ancăi Ţîrlea şi a mamei ei, Ana Cosma, a fost punctul de pornire pentru dezvoltarea brandului Canep Art, un atelier de creaţie vestimentară unde fiecare piesă te duce cu gândul la veşmintele tradiţionale româneşti. Deşi au joburi full-time, cele două antreprenoarea se gândesc deja la dezvoltarea brandului. Cum a pornit şi ce urmează pentru businessul de familie? Am început cu zero experienţă în zona de business din acest domeniu şi, ch...
Când economiştii care ar trebui să ne ferească de următoarea criză financiară sunt orbi: Un gol imens de informaţie face imposibilă detectarea primelor semnale că economia se pregăteşte de o prăbuşire dramatică # Business Magazin
Capacitatea economiştilor şi a băncilor centrale de a anticipa următoarea criză financiară este afectată de un gol tot mai mare de informaţii, pe măsură ce segmente tot mai extinse ale economiei migrează în zone opace, dominate de finanţări private şi structuri greu de monitorizat. Oficialii recunosc că pierderea transparenţei reduce şansele de a detecta acumularea riscurilor sistemice înainte ca acestea să se transforme într-un şoc major, scrie Bloomberg. Problema a devenit evidentă inclusiv în...
Cum remodelează ai-ul lumea financiară? Directorii financiari spun că inteligenţa artificială poate aduce beneficii businessurilor. „Subiectul acesta legat de ai are nevoie, la rândul lui, în mare măsură de încredere” # Business Magazin
Directorii financiari sunt de părere că utilizarea inteligenţei artificiale în organizaţii poate aduce beneficii, însă folosirea acesteia trebuie gândită în zonele cele mai importante ale businessului. „Principala problemă a utilizării AI este aceea de a avea date curate. Cu cât ai mai multe date, cu atât este mai greu să le structurezi şi să le extragi într-un mod potrivit. Altă problemă cu AI-ul este prioritizarea. Este atât de puternic încât vrei să-l implementezi peste tot. Este vorba de cos...
România este centrul operaţiunilor BAT din Europa de Sud-Est, coordonând 13 pieţe şi procesul de transformare a afacerii în arie. Peste 70% din producţia fabricii dezvoltată la Ploieşti ajunge la consumatori în zeci de pieţe din întreaga lume, contribuind în mod pozitiv la balanţa comercială a ţării. Kingsley Wheaton, Chief Corporate Officer în cadrul echipei globale de management a BAT, a vizitat recent România, prilej cu care a povestit cum se vede ţara noastră din birourile de la Londra, de c...
Germania se înarmează până în dinţi: După ce a anunţat cel temut şi scump program de reînarmare, acum vrea să creeze armele viitorului # Business Magazin
Oficiali de rang înalt din domeniul apărării germane s-au angajat să direcţioneze mai multe fonduri către inovaţie şi start-up-uri, pe fondul criticilor tot mai puternice privind modul în care este cheltuit vastul buget militar al ţării. După ani în care nu şi-a atins ţintele de cheltuieli NATO, Berlinul a alocat sute de miliarde de euro pentru reînarmare în urma invaziei pe scară largă a Ucrainei de către Vladimir Putin în 2022. Însă o mare parte din aceste cheltuieli a mers către echipamente m...
În business, zilele sunt contra cronometru, fie că vorbim despre decizii, echipe, presiune, rezultate. Dar dincolo de boardroom există un alt tip de disciplină – una personală, care ţine de felul în care îţi îngrijeşti mintea, corpul şi curiozitatea. Cum arată pauza care le reîncarcă pe cele mai influente femei din business? În spatele agendelor pline, ele îşi găsesc energia în sport, natură, lectură, artă, familie sau călătorii. O colecţie de hobby-uri şi ritualuri personale care spun, uneori,...
În business, zilele sunt contra cronometru, fie că vorbim despre decizii, echipe, presiune, rezultate. Dar dincolo de boardroom există un alt tip de disciplină – una personală, care ţine de felul în care îţi îngrijeşti mintea, corpul şi curiozitatea. Cum arată pauza care le reîncarcă pe cele mai influente femei din business? În spatele agendelor pline, ele îşi găsesc energia în sport, natură, lectură, artă, familie sau călătorii. O colecţie de hobby-uri şi ritualuri personale care spun, uneori,...
Capitalism la reduceri: Cât costă de fapt o pereche de pantofi sport albi de la Zara pentru care am plătit în trei rânduri 59,9 lei, 99,9 lei şi 69,9 lei? # Business Magazin
Fiind născut în comunism, când oferta de produse nu era prea bogată şi diversificată, chiar deloc, am tendinţa să-mi cumpăr un lucru care îmi place de două ori, ca nu cumva să nu-l mai găsesc! Aşa se face că în toamnă am cumpărat o pereche de pantofi sport albi de la Zara, foarte buni, la un preţ ireal – 59,9 lei, la a „n”-a reducere de preţ. Acum, la începutul lunii ianuarie, când au început din nou reducerile de preţ, am găsit aceeaşi pereche de pantofi sport, pe care am cumpărat-o de data ace...
În sondajul făcut pe paginile de LinkedIn ale BM şi ZF în săptămâna care a trecut, am constatat că o majoritate surprinzătoare, cel puţin pentru mine, a răspuns că feedbackul este important pentru motivaţie şi claritate. În economia de azi, m-am bucurat să aflu că oamenilor le pasă - de munca lor, de ce spune superiorul, de direcţia bună a responsabilităţilor pe care le au. Gluma care circulă prin companii spune că feedbackul funcţionează ca Wi-Fi-ul: toţi spun că e esenţial, dar îţi dai seama c...
Gonartroza implică afectarea celei mai mari articulaţii din corp, genunchiul. Aceasta apare odată cu înaintarea în vârstă, ca urmare a uzurii mecanice a articulaţiei genunchiului, prin degradarea treptată a cartilajului articular. Acest fenomen face ca o porţiune de os să rămână descoperit, fără acel spaţiu protector dintre oasele care formează articulaţia, ceea ce duce la o frecare între cele două oase şi la apariţia durerii, dificultăţilor de mişcare şi a deformării articulaţiei. Netratată, ar...
Nu toate ţările europene sunt de acord cu „Buy European”, noul proiect propus de Bruxelles. Este o formă de protecţionism ceea ce ar încetini comerţul, în loc să-l faciliteze # Business Magazin
Bruxelles-ul arată îngrijorare în ceea ce priveşte producţia la nivel european: Comisia Europeană va prezenta în această luna cea mai ambiţioasă propunere de până acum, ce are în vedere protejarea şi prioritizarea producţiei în interiorul Uniunii Europene în domenii precum apărare, industrie si cel digital. Promovarea unei strategiei protecţioniste „Buy European” care are ca scop creşterea independenţei producţiei locale poate avea un rol direct în alterarea modelului de dezvoltare bazat pe pieţ...
Cum a ajuns Andrei Alexandrescu să se facă psiholog după ce a lucrat în diplomaţie, consultanţă de management şi risc: Încerc să-i ajut pe oameni să se simtă mai bine în pielea lor şi să fie mai încrezători în forţele proprii # Business Magazin
Există oameni care îşi aleg profesia şi oameni pe care profesia îi găseşte atunci când sunt pregătiţi să vadă lumea altfel. Andrei Alexandrescu aparţine celei de-a doua categorii. El este un psiholog care a înţeles, întâi pe propria piele, că schimbarea începe cu o întrebare simplă şi un adevăr greu de rostit. Iar astăzi, în cabinetul său, fiecare poveste devine un exerciţiu de reconstrucţie, poate cea mai grea posibilă. Pentru Andrei Alexandrescu, psihologia nu este doar o profesie, ci un mod d...
Povestea managerului român care nu doar administrează, ci construieşte de la zero noi proiecte, indiferent de compania sau domeniul în care activează # Business Magazin
Pentru Mircea Matei, parcursul profesional nu a fost ghidat de titluri sau de poziţii, ci de nevoia constantă de a construi. Se descrie ca un manager cu profil de dezvoltator, atras mai puţin de administrarea rutinieră şi mai mult de proiecte care lasă urme vizibile, indiferent că vorbim de sisteme, branduri, capacităţi de producţie sau alte tipuri de structuri care pot fi extinse. „Mie, ca profil managerial-profesional, aş spune că îmi place să construiesc, să dezvolt lucruri şi, de-a lungul ca...
Cum încearcă o companie aeriană românească să schimbe transportul pe calea aerului într-o experienţă # Business Magazin
După un an de consolidare, AnimaWings intră în 2026 cu o strategie centrată pe eficienţă operaţională şi experienţa pasagerilor. Digitalizarea proceselor, investiţiile în echipe şi extinderea controlată a reţelei conturează direcţia companiei într-o piaţă tot mai competitivă. „2025 a fost, pentru AnimaWings, anul în care am trecut de la construcţie la consolidare. Am operat într-un context european volatil, dar tocmai acest lucru ne-a confirmat soliditatea modelului de operator full-service”, sp...
Gigantul american Uber îşi extinde agresiv divizia de livrări pe continentul european, anunţând intrarea în şapte pieţe noi în 2026, inclusiv România, într-o mişcare menită să intensifice competiţia pe o piaţă estimată la miliarde de euro, informează Financial Times. Compania cu sediul în San Francisco va lansa servicii în Austria, Danemarca, Finlanda, Norvegia, Cehia, Grecia şi România, ca parte a unui plan care ar putea genera rezervări brute suplimentare de aproximativ 1 miliard de dolari în...
Un român a vrut să răpească un copil într-un magazin din Italia. Copilul, smuls din braţele mamei # Business Magazin
Un român a încercat să răpească un copil. Incidentul s-a produs într-un supermarket din Italia. Românul a smuls copilul din braţele mamei şi i-a fracturat piciorul, dar ulterior a fost arestat.
Povestea medicului care a transformat rigoarea ATI într-un proiect medical dedicat femeilor # Business Magazin
Pentru Dr. Dana Predescu, medicina a fost un traseu firesc, construit într-o familie în care halatul alb făcea parte din cotidian. Specializarea în anestezie-terapie intensivă i-a definit rigoarea, iar trecerea spre antreprenoriat a venit din dorinţa de a construi un model medical coerent, centrat pe prevenţie. Astăzi, prin Sphera Clinic, vorbeşte despre disciplină, decizii bazate pe dovezi şi despre o schimbare vizibilă în modul în care femeile aleg să îşi privească propria sănătate. Nu m-am gâ...
Cel puţin 6.000 de oameni au fost omorâţi în trei zile în Sudan.ONU anunţă că măcelul a avut loc anul trecut în timpul asediului asupra unui oraş. Ţara africană este de mai mulţi ani cuprinsă de un război între armată şi un grup paramilitar. Cel puţin 6.000 de persoane au fost ucise în decurs de trei zile în timpul atacului RSF asupra oraşului sudanez el-Fasher, susţine ONU, potrivit AP. Reprezentanţii Naţiunilor Unite anunţă că grup paramilitar sudanez RSF a declanşat „un val de violenţă intens...
Premierul ungar Viktor Orban a afirmat, sâmbătă, că adevărata ameninţare pentru Ungaria nu este Rusia, ci Uniunea Europeană. Orban a acuzat Bruxelles-ul că încearcă să submineze guvernul său prin sprijinirea opoziţiei, cu două luni înainte de alegerile parlamentare din Ungaria. Adevărata ameninţare pentru Ungaria nu este Rusia, ci Uniunea Europeană, acuză premierul ungar Viktor Orban. Într-un discurs adresat susţinătorilor săi sâmbătă, Orban a catalogat Bruxelles-ul drept o sursă de „pericol im...
Preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a afirmat, pentru Deutsche Welle România, în cadrul Conferinţei de Securitate de la Munchen, că ar trebui să existe o coaliţie de apărare împotriva atacurilor hibride ale Moscovei. „Ele vor deveni tot mai complexe şi mai dificil de abordat”, a spus Sandu.
