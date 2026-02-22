BingX Market Sentiment: Bitcoin se stabilizează sub 70.000 $, iar DeFi instituţional accelerează prin stablecoins şi titluri de stat tokenizate
BingX Market Sentiment: Bitcoin se stabilizează sub 70.000 $, iar DeFi instituţional accelerează prin stablecoins şi titluri de stat tokenizate
Iranienii, stau pe un butoi de pulbere de frica atacului american. O furtună în Teheran i-a făcut pe locuitori să sară din pat în miez de noapte, de teamă ca au început bombardamentele. „Voi fi ucis fie de republica islamică, fie de SUA, dar nu voi pleca nicăieri. În ţara asta, se pare că nici măcar nu poţi muri o moarte normală” # Business Magazin
ZF Live. Nic Marius Bălăceanu, antreprenor IT şi fondator, Lendrise: Monedele digitale, indiferent sub ce formă sunt, CBDC emise de o bancă centrală sau euro digital emis de BCE, sperăm din 2027, trebuie întotdeauna să fie „susţinute“ de o identitate digitală foarte bine construită # Business Magazin
Monedele digitale nu pot funcţiona fără o identitate digitală solidă pentru că altfel ele rămân vulnerabile la fraudă şi lipsă de încredere. Pregătirea pentru lansarea euro digital şi a monedelor digitale emise de băncile centrale mută atenţia de la tehnologie la infrastructura care confirmă cine este utilizatorul din spatele fiecărei tranzacţii.
De trei ani Ungaria speră că investiţiile record ale companiilor străine îi vor ajuta economia să repornească, dar degeaba. De trei ani ecomomia Poloniei creşte, anul trecut chiar puternic, iar companiile poloneze au dezlănţuit cea mai mare campanie de achiziţii în străinătate din istorie # Business Magazin
Numărul românilor bogaţi cu depozite de peste 100.000 de euro în bănci trecea de 82.000 după 9 luni/2025 însă sunt cu vreo 3.700 mai puţini faţă de decembrie 2024 # Business Magazin
Numărului românilor bogaţi, precum şi sumele economisite de aceştia la bănci, peste pragul de 100.000 de euro, erau în scădere în primele nouă luni din 2025 comparativ cu finalul anului 2024.
Ieri
Mai mult de 2 zile în urmă
Când determinarea, curajul şi obiectivele clare se întâlnesc, nu există plan B, iar antreprenoriatul rămâne singura cale. Ce planuri de business au două studente cu background în M&A şi creare de conţinut. „Vreau să fiu antreprenor pentru că vreau să am ceva care să rămână şi după mine“ # Business Magazin
Ce declaraţii a făcut guvernatorul BNR Mugur Isărescu despre inflaţie, deficite, datoria publică, trecerea la euro # Business Magazin
BNR a revizuit în creştere, la 3,9%, de la 3,7% anterior, prognoza de inflaţie pentru finalul anului 2026 şi anticipează că aceasta va ajunge la 2,7% la sfârşitul lui 2027.
(P) Defender Urban Edition – Simplitatea rafinată a unui SUV de legendă, acum la un preţ special. Robust, iconic şi surprinzător de accesibil. Descoperă varianta Urban – alegerea elegantă pentru oraş şi aventură # Business Magazin
Există automobile care impresionează prin design. Altele prin performanţă. Iar apoi există Defender – un reper al industriei auto, un model care a redefinit ideea de libertate încă de la prima generaţie. La Ţiriac Auto, poţi descoperi o interpretare contemporană a acestui simbol: Defender Urban Edition – o versiune configurată inteligent pentru stilul de viaţă urban, fără a pierde nimic din ADN-ul său autentic. Defender Urban Edition păstrează liniile clare şi postura impunătoare care l-au consa...
Vinul Cavalerului. Şi al contelui. Cine este antreprenorul corsican care a mizat pe viticultură pe plan local, fiind primul investitor străin care a făcut acest pas # Business Magazin
Acum mai bine de trei decenii, crama SERVE din zona viticolă Dealu Mare a apărut la iniţiativa familiei Tyrel de Poix. În urmă cu mai puţin de doi ani, cofondatoarea afacerii a decis să îi cedeze conducerea fiicei sale, Silviana Petre Badea, care a lăsat o carieră în real estate pentru a descoperi secretele licorii lui Bacchus. La început de 2026, povestea producătorului de vin primeşte un nou capitol şi o nouă direcţie. Grupul Purcari a anunţat intenţia de a prelua 100% prima cramă privată româ...
Cum remodelează AI-ul lumea financiară? Directorii financiari spun că inteligenţa artificială poate aduce beneficii businessurilor. „Subiectul acesta legat de AI are nevoie, la rândul lui, în mare măsură de încredere” # Business Magazin
Principala problemă a utilizării AI este aceea de a avea date curate. Cu cât ai mai multe date, cu atât este mai greu să le structurezi şi să le extragi într-un mod potrivit. Altă problemă cu AI-ul este prioritizarea. Este atât de puternic încât vrei să-l implementezi peste tot. Este vorba de costuri şi de o gândire strategică. Trebuie să luăm decizia corectă pentru a vedea în ce zone va produce cea mai mare valoare. Spre exemplu, mă gândesc la logistică şi prognoză. Prognozarea cererii şi a vânzărilor este un lucru foarte important pentru noi; cu cât suntem mai aproape de realitate, cu atât avem pierderi mai mici. Dacă aplicăm AI-ul în departamentele potrivite, AI-ul ar trebui să ducă la creşterea profitabilităţii”, a explicat Anne-Sophie Bauwens, CFO, Carrefour, la cea de-a şaptea ediţie a Deloitte CFO Summit 2026, conferinţa anuală dedicată directorilor financiari, organizată miercuri, pe 4 februarie, în parteneriat cu Ziarul Financiar. Totuşi, un subiect essential în implementarea AI este nevoia de încredere, după cum explică Alexandru Reff, Country Managing Partner, Deloitte România şi Moldova. „Subiectul acesta legat de AI are nevoie, la rândul lui, în mare măsură de încredere: încredere legată de modul în care funcţionează aceste soluţii, de utilizarea lor etică şi conformă cu toate standardele tot mai exigente care sunt instituite. Încredere legată de impactul pe care îl au la nivelul businessului şi al societăţii”.
Farmacia Dona, investiţie de 1 mil. euro într-un program de training pentru angajaţii din cele peste 330 de farmacii. „Vizăm scăderea fluctuaţiei de personal, echipe mai stabile şi mai bine coordonate“ # Business Magazin
Farmaciile Dona, unul dintre cei mai mari cinci jucători din domeniul farmaceutic, cu o reţea de peste 330 de unităţi la nivel naţional, pune pe masă o investiţie de 1 milion de euro în trainingul şi dezvoltarea profesională a angajaţilor proprii.
Vrei să lucrezi pentru Uniunea Europeană? Dacă ai terminat facultatea, ai şansa să participi la un concurs care ţi-ar putea aduce un job în cadrul UE, prin care vei contribui la politici şi programe care au un impact asupra a milioane de oameni din întreaga Europă # Business Magazin
Dacă ai terminat deja facultatea sau eşti pe cale să o faci, UE, prin Oficiul European pentru Selecţia Personalului (EPSO), tocmai a dat startul unui concurs care te poate duce direct în funcţia publică europeană ca administrator AD5 — adică un job oficial, cu impact real asupra politicilor care influenţează milioane de oameni în Europa. „AD5 reprezintă nivelul debutant (entry-level) pentru funcţionarii din instituţiile Uniunii Europene. Este o oportunitate excelentă de a începe să lucrezi la po...
Tudorel Andrei, preşedintele INS: Unu din şase copii s-au născut în străinătate în ultimii 10 ani. În perioada 2014–2024, numărul copiilor români născuţi în strainatate a fost de 364.000, reprezentând peste 16% din totalul nou-născuţilor înregistraţi în ţară în acest interval # Business Magazin
1.Caracteristici ale migraţiei internaţionale în cazul României Migraţia internaţională este un fenomen complex, care implică, la nivel mondial, un număr foarte mare de persoane şi influenţează direct procesele economice şi sociale din majoritatea ţărilor lumii. Dezvoltarea accelerată a comunicaţiilor şi a sistemelor de transport, în contextul globalizării, a contribuit la intensificarea continuă a acestui fenomen. Alături de componenta economică, în fundamentarea deciziei de a migra dintr-o ţar...
I se păreau cool subiectele pe energie, cu investiţii şi tranzacţii, mine de cărbuni sau cine mai ştie ce, povestind cu pasiune ce se mai întâmplă nou în domeniu. În urmă cu mai bine de două decenii, Florenţa era parte din echipa BUSINESS Magazin, unde a scris o vreme despre tot ce ţinea de domeniul energetic şi alte poveşti, numărându-se printre jurnaliştii care au lansat revista pe piaţă. A părăsit apoi presa şi a ales comunicarea, şi drumurile nu ni s-au mai intersectat decât razant.
