Brânză. Buză. Viezure. Zer. O țară numită Dacia

Nostalgia devine o reacție la insecuritate. Nu pentru că în trecut viața ar fi fost mai dreaptă, mai ușoară sau mai puțin violentă, ci pentru că, retrospectiv, pare mai coerentă. Iar trecerea de la o mentalitate centrată de progres la una axată pe nostalgie e doar expresia unei pierderi complete a încrederii în viitor.