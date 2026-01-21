Rezultatul AUR din cel mai recent sondaj de opinie: adevăratul semnal de alarmă este normalizarea partidelor de extremă dreapta
PressOne.ro, 21 ianuarie 2026 19:50
<img src="https://img.pressone.ro/TfE_T_HYBNnTDURMO0MyfONhmuw=/845x634/smart/https%3A%2F%2Fimages.pressone.ro%2Fwp-content%2Fuploads%2F2024%2F06%2F10035706%2FID265491_INQUAM_Photos_Ovidiu_Micsik-scaled.jpg"><p>Cel mai recent sondaj INSCOP plasează AUR în topul preferințelor românilor, dacă duminica următoare s-ar organiza alegeri parlamentare. 40,9% dintre cetățenii cu drept de vot ar pune ștampila în dreptul AUR, în timp ce doar 18,2% ar vota cu PSD, 13,5% cu PNL și doar 11,7% cu USR. </p>
• • •
Acum 15 minute
19:50
Acum 8 ore
13:40
Ce șanse are armata română să recruteze 1.000 de voluntari în acest an? Expert militar: „Am rezerve că vor fi instruiți la standarde NATO minimale” # PressOne.ro
După mai bine de trei ani și jumătate în care a fost plimbată prin dulapurile MapN, legea stagiului voluntar a fost promulgată de președintele Nicușor Dan. Legea permite tinerilor cu vârste între 18-35 de ani să facă armata „la cerere”, mai exact un stagiu militar de 4 luni pentru care vor fi plătiți cu circa 6.000 de euro.
Acum 24 ore
21:40
Nostalgia devine o reacție la insecuritate. Nu pentru că în trecut viața ar fi fost mai dreaptă, mai ușoară sau mai puțin violentă, ci pentru că, retrospectiv, pare mai coerentă. Iar trecerea de la o mentalitate centrată de progres la una axată pe nostalgie e doar expresia unei pierderi complete a încrederii în viitor.
Ieri
19:00
Am întrebat românii ce părere ar avea dacă România ar intra în zona euro, așa cum s-a întâmplat în Bulgaria de la începutul anului 2026.
00:00
Ce avem după (doar) un an cu Trump 2.0. Noua dezordine mondială și obsesii prezidențiale # PressOne.ro
Au trecut doar 365 de zile de când Donald Trump a preluat cel de-al doilea mandat la Casa Albă și vedem deja cum doctrina „America First” prinde contur și se dezvoltă în jurul unui careu format din patru cuvinte cheie: petrol, pământ, lăcomie și război.
19 ianuarie 2026
20:10
Dezastrul de la Praid, cât costă să-ți fie sete în România și cel mai mare proiect pe fonduri europene de la malul mării. Cele mai bune reportaje PressOne din 2025 # PressOne.ro
Redirecționarea a 3,5% din impozitul tău pe venit către PressOne ne poate ajuta ca și anul acesta să ieșim în lume și să scriem reportaje precum cele de la Praid, după inundațiile care au dus la colapsul salinei sau precum cel de la malul mării, despre cel mai amplu proiect pe fonduri europene de la Marea Neagră.
Mai mult de 2 zile în urmă
15:40
Raionul cu vânzare accelerată a devenit rutină pentru tot mai mulți români. Este el o soluție anti-risipă sau o strategie de supraviețuire? La început de an, am luat la pas raioanele cu vânzare accelerată din București.
11:50
16 ianuarie 2026
18:20
International Press Institute cere autorităților române o anchetă imparțială în urma campaniei de discreditare împotriva jurnalistei Emilia Șercan # PressOne.ro
Institutul Internațional de Presă (International Press Institute – IPI) condamnă campania de denigrare, hărțuire online și amenințările cu moartea îndreptate împotriva jurnalistei de investigație Emilia Șercan, membră IPI, după publicarea anchetei privind plagiatul din teza de doctorat a ministrului Justiției, Radu Marinescu.
15 ianuarie 2026
17:30
Țeapă, Țeapă, Țeapă este un serial audio produs de Alex Lungu și găzduit de PressOne, în care veți afla adevărul din spatele uneia dintre cele mai frecvente scamatorii, care atrage românii în capcană prin oferte tentante de muncă.
14:30
Pe măsură ce din ce în ce mai multe mașini sunt electrice și din ce în ce mai multe țări au legislație care să le avantajeze, în ce măsură poate industria auto să fie cu adevărat nepoluantă și să se țină de promisiunile din reclame?
14 ianuarie 2026
20:10
Să fii cercetătoare în România nu e ușor. Alexandra Sofonea și Roxana Nicoară povestesc pentru Project F ce înseamnă munca de cercetare, care-i treaba cu finanțările pentru proiecte și ce prejudecăți auzi de la oamenii din jur.
18:00
Zeci de mii de clădiri funcționau, la finalul lui 2025, fără autorizație la incendiu. Mai bine de un sfert erau școli # PressOne.ro
Aproximativ 11.000 de clădiri din România nu dețineau, la finalul anului 2025, autorizație de securitate la incendiu. Dintre acestea, peste 4.000 erau școli, publice și private.
13 ianuarie 2026
20:20
Impostura PSD: un partid pentru care plagiatul este cea mai mică problemă face zid în jurul unui ministru care și-a însăilat un doctorat Frankenstein # PressOne.ro
Reacția vehementă de susținere din partea PSD are câteva elemente interesante, care anunță desantul pregătit de acest partid pentru ce a mai rămas din democrația românească în 2026.
19:20
FJSC o susține pe Emilia Șercan și face apel la responsabilitate: „Tentativele de discreditare a jurnaliștilor sunt incompatibile cu valorile statului de drept” # PressOne.ro
Conform unui comunicat emis astăzi, Facultate de Jurnalism și Științele Comunicării din cadrul Universității din București (FJSC) anunță că o susține pe deplin pe Emilia Șercan în fața atacurilor din partea lumii politice la adresa jurnalistei PressOne, în urma publicării articolului despre plagiatul din lucrarea de doctorat a ministrului Justiției Radu Marinescu.
12 ianuarie 2026
20:10
Emilia Șercan: Ministrul Justiției, idolul borfașilor. Cum încearcă Radu Marinescu să îngroape cu strategii avocățești plagiatul din propria lucrare de doctorat # PressOne.ro
Imediat după publicarea anchetei despre plagiatul ministrului Justiției, Radu Marinescu, Emilia Șercan a devenit ținta unei virulente campanii de denigrare online, orchestrată de PSD și alimentată de susținătorii acestora cu probleme penale. Unii dintre ei, pretinși ziariști, alții, patroni de presă cu condamnări penale.
17:50
„Plagiatul e furt” vs. „manevră josnică”. Reacțiile politicienilor după dezvăluirile privind teza de doctorat a ministrului Justiției # PressOne.ro
După publicarea anchetei cu privire la plagiatul tezei de doctorat a ministrului Justiției, Radu Marinescu, politicienii români au avut reacții în lanț.
14:50
„Știu pe cineva care se pricepe.” Digitalizarea României, prin vecini, nepoți, la biblioteca din sat și la magazinul de la colț # PressOne.ro
Între promisiunea tehnologiei și realitatea de zi cu zi apare mereu o figură intermediară. Într-o țară care nu excelează la ce știe să facă pe calculator sau telefon și nici la cât de bine sunt făcute platformele oficiale, soluția e de multe ori aceeași pe care o știm dintotdeauna. „Știu pe cineva care se pricepe” a devenit una dintre cele mai stabile forme de infrastructură digitală din România.
05:10
DOCTORATUL PLAGIAT AL MINISTRULUI JUSTIȚIEI. 140 pagini cu conținut copiat în teza lui Radu Marinescu # PressOne.ro
Mai mult de jumătate din teza de doctorat în Drept a ministrului Justiției, Radu Marinescu, este plagiată. Potrivit analizei PressOne, cel puțin 56,68% dintre paginile lucrării cu titlul Sistemul mijloacelor de probă în procesul civil conțin text copiat din alți autori, mai exact 140 de pagini din cele 247 ale lucrării.
11 ianuarie 2026
20:10
Cum ajută laptopurile, PC-urile și serverele refurbished economia circulară - exemplul Server Config (p) # PressOne.ro
Trendul refurbished: de ce companiile mici și mijlocii profită acum de un val de computere recondiționate
9 ianuarie 2026
19:40
Un stat care guvernează prin termene (și mai pune și eficiența sistemului de taxare pe agenda publică ca pe o soluție magică), dar eșuează prin sisteme, le transmite cetățenilor un mesaj clar: timpul vostru e de sacrificat, al nostru nu.
18:40
Mari afaceri de corupție din istoria României. Strousberg, Skoda, Bechtel și alte afaceri incredibile care au spoliat România # PressOne.ro
De la Afacerea Strousberg până la Afacerea Bechtel, istoria României a fost presărată, la propriu, de mari scandaluri de corupție care au marcat fiecare epocă. Încă de la apariția țării pe harta lumii au fost probleme cu funcționarii și cu contractele din bani publici.
8 ianuarie 2026
19:00
Cât plătim pentru noile taxe și impozite locale. Statul român, dat peste cap de cei care au dorit să-și achite dările încă de la începutul anului # PressOne.ro
Anul nou a început cu o certitudine: taxe și impozite locale mai mari. În ciuda faptului că majorarea a fost aprobată de la finalul lui 2025, primăriile nu și-au actualizat bazele de date.
7 ianuarie 2026
19:10
Cum te folosește tehnologia - un experiment care arată câte date publice există despre noi pe internet # PressOne.ro
Într-un experiment realizat de PressOne și Tech and Tonic, șase persoane, selectate dintre mai mulți voluntari care s-au înscris într-un apel public, au acceptat să afle ce se poate descoperi despre ele folosind exclusiv informații publice. Punctul de pornire a fost minim: un nume, o adresă de e-mail și un cont de social media. Fără parole, fără acces la conturi private, fără tehnici ilegale, doar o verificare a amprentei digitale.
6 ianuarie 2026
16:10
Telescoape spațiale, stații spațiale comerciale, medicină personalizată și întoarcerea la Lună: cele mai importante evenimente și tendințe din știință în 2026 # PressOne.ro
2026 va fi un an în care ne întoarcem cu echipaj uman în jurul Lunii, lansăm pe orbită stații spațiale comerciale și noi telescoape spațiale, dar avansăm și în tratamente medicale de top și în mixarea roboticii cu AI.
5 ianuarie 2026
18:10
Nebunia Labubu. Jucăria-breloc, ajunsă pe bursă și în dosarele poliției: „Acum realizez că ce avem noi sunt, cel mai probabil, fake-uri” # PressOne.ro
În 2025, jucăria Labubu a fost printre cele mai căutate cuvinte pe Google în România, iar oriunde întorci privirea, că e București sau orice alt oraș din lume, poți da cu ochii peste un Labubu.
4 ianuarie 2026
19:20
Schimbarea prin forță a regimului din Venezuela: sfârșitul dreptului internațional ca paravan pentru interesele autocraților de orice fel # PressOne.ro
Deși acțiunea „cinetică” a administrației Trump în Venezuela încalcă fără îndoială toate principiile dreptului internațional, ea nu este câtuși de puțin ceva nou. Dimpotrivă, se încadrează într-un pattern foarte întins în timp și are un singur element de noutate: renunțarea la dreptul internațional ca paravan pentru o acțiune în forță.
28 decembrie 2025
14:00
Ce-și doresc românii de la un cont bancar? ING a construit trei pachete de cont pentru nevoile românilor (P) # PressOne.ro
ING Bank România lansează trei opțiuni în premieră pe piața bancară – ING Go, ING More și ING Extra – disponibile din 17 decembrie 2025. Noua structură adaugă beneficii care depășesc zona strict bancară: de la dobândă preferențială de 10% pentru economiile realizate prin funcția Round Up, până la asigurări incluse pentru anumite pachete.
23 decembrie 2025
09:40
Expert polonez în securitate: „Societatea civilă este elementul slab al posturii de apărare europene” # PressOne.ro
Fără societatea civilă, apărarea Europei riscă să devină o carapace fragilă. Organizațiile societății civile (OSC) construiesc rețele de încredere care contracarează dezinformarea, promovează coeziunea socială și susțin legitimitatea democratică în contextul amenințărilor.
22 decembrie 2025
10:20
Aleksandr Soljenițîn o spune răspicat: „Esența comunismului este ideologia”. Într-un regim comunist, ideologia este cea care guvernează din umbră. Apoi vine partidul, care se află la vedere, de obicei tronând în prezidiu. Acesta își transferă puterea statului concentraționar, care astfel devine autoritate publică. Pe scurt, statul se află în slujba partidului, cel care constituie garantul ideologiei.
