Ce planuri are românul care vinde cea mai ieftină energie electrică din țară și care tot construiește: “Vom avea active de 800 de milioane de euro la sfârșitul anului”

17:20

Aurul a ajuns recent în centrul atenției, înregistrând fluctuații masive de preț după ce a atins noi maxime istorice pe fondul instabilității geopolitice și al incertitudinii aduse economiei globale de tarifele vamale impuse de administrația Trump. Anul acesta, prețul aurului în dolari americani a crescut cu 15%, chiar dacă a scăzut de la un maxim de 5600 dolari pe uncie, tranzacționându-se joi în jurul valorii de 5000 de dolari pe uncie. În ultimele 12 luni, metalul galben a câștigat aproape 68%, devenind cel mai performant activ din multe portofolii ale investitorilor. Pentru acest an, majoritatea analiștilor și investitorilor sunt optimiști că prețurile aurului vor continua să crească.