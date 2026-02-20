Lecţiile trecutului care nu pot fi ignorate: „România, cine eşti?” începe cu povestea Muzeului Abandonului

Primasport.ro, 20 februarie 2026 14:50

Lecţiile trecutului care nu pot fi ignorate: „România, cine eşti?” începe cu povestea Muzeului Abandonului

Acum 5 minute
15:00
15:00
Costel Gâlcă strigă mobilizarea înainte de Rapid - Dinamo: ”Importantă e atitudinea!”
Acum 15 minute
14:50
Lecţiile trecutului care nu pot fi ignorate: „România, cine eşti?” începe cu povestea Muzeului Abandonului
Acum 30 minute
14:40
Surpriză pentru Răzvan Burleanu! Un fost contracandidat la şefia FRF şi-a anunţat intenţia de a participa la următoarele alegeri
Acum o oră
14:20
Costel Gâlcă strigă mobilizarea înainte de derby-ul cu Dinamo: „Importantă e atitudinea, care înseamnă şi să respecţi indicaţiile tactice”
Acum 2 ore
13:50
UK Athletics îşi recunoaşte vinovăţia în cazul decesului unui sportiv paralimpic în 2017
13:40
Echipa paralimpică ucraineană va boicota ceremonia de deschidere de la Milano Cortina şi cere ca steagul să nu fie folosit / În urmă cu două zile, Ucraina anunţa un boicot
13:20
Roşca sau Empassy? Andrei Nicolescu a dezvăluit pe cine va avea la dispoziţie Zeljko Kopic în meciul cu Rapid
Acum 4 ore
12:40
Brazilia cere FIFA şi UEFA să ia măsuri ferme după insultele rasiste denunţate de Vinicius
12:30
Derby-ul Rapid-Dinamo, la jumătate din asistenţa ultimului meci direct! Câte bilete s-au vândut până acum
12:00
Injecţie de moral pentru campioană! FCSB goleşte infirmeria. Patru jucători de bază sunt de a reveni pe teren
11:40
Turcia a reţinut 32 de suspecţi în cadrul unei anchete extinse privind pariurile în fotbal
11:10
Decizia lui Kyros Vassaras de a-i face pe plac lui Dani Coman l-a nemulţumit pe Mihai Stoica: „Sunt foarte deranjat. Suntem trataţi cu dublă măsură” | EXCLUSIV
Acum 6 ore
11:00
Decizia lui Kyros Vassaras de a-i face pe plac lui Dani Coman l-a nemulţumit pe Mihai Stoica: „Sunt foarte deranjat. Suntem trataţi cu dublă măsură”
09:50
Se anunţă revoluţie la Steaua! Daniel Opriţa a anunţat schimbări masive din sezonul următor: „Ni se termină tuturor contractele. La vară se va lua de la capăt”
09:10
VIDEO | FC Botoşani – ”U” Cluj, ASTĂZI, ora 20:00, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro!
09:10
VIDEO | Oţelul – UTA Arad, ASTĂZI, de la 17:00, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Derby încins în lupta pentru play-off
Acum 24 ore
00:00
VIDEO | Spectacol în seara de Europa League la Prima Sport! Fenerbahce e aproape eliminată, PAOK-ul lui Lucescu încă speră
19 februarie 2026
23:50
Un tribunal marocan a condamnat 19 suporteri la închisoare pentru huliganism la finala haotică a Cupei Africii pe Naţiuni
23:50
”Am fost atât de fericită”. Reacţia Juliei Sauter după ce a obţinut cea mai bună clasare la Jocurile Olimpice a unei patinatoare din România
22:30
VIDEO | Spectacolul din Europa League se vede în direct la Prima Sport! Ploaie de goluri pe Celtic Park şi în Bulgaria!
22:20
Patinatoarea Julia Sauter a reuşit cea mai bună performanţă a carierei la Jocurile Olimpice 2026
22:10
Noah a produs o mare surpriză în play-off-ul Conference League
22:00
VIDEO | PAOK Salonic - Celta Vigo 1-2. Ionuţ Radu câştigă duelul cu Răzvan Lucescu din Europa League
22:00
Surpriză! Şi-a anunţat candidatura împotriva lui Răzvan Burleanu la şefia FRF. ”Pot spune chiar că aş avea o viziune”
21:50
VIDEO | Dinamo - Fuchse Berlin 21-27. Misiune imposibilă contra unei echipe pline de staruri
21:50
VIDEO | Spectacolul din Europa League se vede în direct la Prima Sport! PAOK-ul lui Răzvan Lucescu învins de Celta Vigo, Forest o demolează pe Fenerbahce
21:30
VIDEO | Spectacolul din Europa League se vede în direct la Prima Sport! PAOK-ul lui Răzvan Lucescu revine în meci cu Celta Vigo, Forest o demolează pe Fenerbahce
21:20
Florin Pîrvu face un pas imens către play-off-ul de promovare. ”Trebuie să rămânem echlibraţi”
21:10
Daniel Opriţa, foarte supărat pe un jucător de la Steaua. ”Îi transmit de fiecare dată că nu e normal ce a făcut”
21:10
VIDEO | Spectacolul din Europa League se vede în direct la Prima Sport! Răzvan Lucescu, făcut şah-mat de Celta Vigo, Forest o demolează pe Fenerbahce
20:40
Bukayo Saka şi-a prelungit contractul cu Arsenal
20:40
CSO Voluntari a câştigat duelul echipelor din România în prima manşă a sferturilor CEV Cup
20:40
VIDEO | Spectacolul din Europa League se vede în direct la Prima Sport! Răzvan Lucescu, făcut şah-mat de Celta Vigo, Forest şi Bologna conduc la pauză
20:10
EXCLUSIV | Au venit veşti din străinătate. Mircea Lucescu a aflat dacă va putea sta pe bancă cu Turcia
19:50
România are reprezentantă şi în juriul olimpic al probie de patinaj artistic
19:50
Jaqueline Cristian şi Gabriela Ruse, în semifinale la Dubai, în cadrul turneului de dublu
19:40
VIDEO | Spectacolul din Europa League se vede în direct la Prima Sport! Răzvan Lucescu se duelează cu echipa lui Ionuţ Radu, Bologna are deplasare grea în Norvegia
19:30
VIDEO | FC Voluntari – Steaua 2-0. Restartul din Liga 2 a adus un derby
19:30
S-a aflat cât a costat instalaţia de nocturnă de la stadionul din Slobozia. Suma este impresionantă, dar e un preţ mediu al pieţei | EXCLUSIV
19:20
VIDEO | FC Voluntari – Steaua, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Ilfovenii rezolvă partida
19:10
Preşedintele FIFA, prezent la Consiliul pentru Pace. "Practic, toată lumea este şeful unei ţări, cu excepţia lui Gianni”
18:30
Un club din Superliga anunţă că intrarea va fi liberă la următorul meci din cauza zăpezii
18:30
Lovitură dură pentru un club din Superliga! Unul din cei mai buni jucători a suferit o accidentare gravă
18:20
Igor Tudor, test dificil la debutul pe banca lui Tottenham, chiar în faţa lui Arsenal
18:10
”Între 8 şi 10 milioane de lire sterline pe an”. Potenţialul financiar incredibil al patinatoarei de viteză Jutta Leerdam
18:00
FCSB a făcut un gest impresionant de ziua lui Mihai Neşu!
18:00
VIDEO | FC Voluntari – Steaua, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Deschidere de scor rapidă
17:50
Patrice Neveu a fost numit selecţioner al naţionalei din Togo
17:50
VIDEO | Spectacolul din Europa League se vede în direct la Prima Sport! PAOK şi Fenerbahce intră în scenă de la 19:45, Celtic şi Stuttgart de la 22:00
