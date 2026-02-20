VIDEO | Oţelul – UTA Arad, LIVE pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Remontada gazdelor!
Primasport.ro, 20 februarie 2026 18:20
VIDEO | Oţelul – UTA Arad, LIVE pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Remontada gazdelor!
• • •
Alte ştiri de Primasport.ro
Acum 5 minute
18:30
Cum va arăta formula de start a celor de la FCSB pentru meciul cu Metaloglobus
Acum 15 minute
18:20
VIDEO | Oţelul – UTA Arad, LIVE pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Remontada gazdelor! # Primasport.ro
VIDEO | Oţelul – UTA Arad, LIVE pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Remontada gazdelor!
Acum o oră
17:50
Junior Morais revine în Superliga! ”Îmi doresc să ajut cât pot de mult”
17:50
VIDEO | Oţelul – UTA Arad, LIVE pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Gălăţenii reduc din diferenţă # Primasport.ro
VIDEO | Oţelul – UTA Arad, LIVE pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Gălăţenii reduc din diferenţă
17:40
Norvegia a stabilit un nou record de medalii de aur la Jocurile Olimpice de iarnă, cu 17 medalii # Primasport.ro
Norvegia a stabilit un nou record de medalii de aur la Jocurile Olimpice de iarnă, cu 17 medalii
17:40
E gata! A fost anunţată decizia finală luată de Mircea Lucescu cu privire la barajul din Turcia # Primasport.ro
E gata! A fost anunţată decizia finală luată de Mircea Lucescu cu privire la barajul din Turcia
Acum 2 ore
17:30
VIDEO | Oţelul – UTA Arad, LIVE pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Început furtunos de meci la Galaţi # Primasport.ro
VIDEO | Oţelul – UTA Arad, LIVE pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Început furtunos de meci la Galaţi
17:20
VIDEO | Oţelul – UTA Arad, LIVE pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Deschidere de scor la Galaţi # Primasport.ro
VIDEO | Oţelul – UTA Arad, LIVE pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Deschidere de scor la Galaţi
17:10
VIDEO | Oţelul – UTA Arad, LIVE pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start
17:00
Ştefan Baiaram, la AS Roma! Giovanni Becali a făcut anunţul despre transferul vedetei de la Craiova: „9.000.000 de euro” # Primasport.ro
Ştefan Baiaram, la AS Roma! Giovanni Becali a făcut anunţul despre transferul vedetei de la Craiova: „9.000.000 de euro”
16:40
Două absenţe de marcă la Universitatea Craiova pentru meciul cu Unirea Slobozia
Acum 4 ore
16:30
VIDEO | Oţelul – UTA Arad, pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start
16:20
FRF, implicată în proiecte europene dedicate personalului din stadioane şi antrenorilor # Primasport.ro
FRF, implicată în proiecte europene dedicate personalului din stadioane şi antrenorilor
16:20
Jaqueline Cristian şi Gabriela Ruse s-au oprit în semifinalele de dublu la WTA Dubai # Primasport.ro
Jaqueline Cristian şi Gabriela Ruse s-au oprit în semifinalele de dublu la WTA Dubai
16:00
Zeljko Kopic, încrezător înainte de derby-ul cu Rapid: „Suntem buni, suntem constanţi, ne descurcăm bine” # Primasport.ro
Zeljko Kopic, încrezător înainte de derby-ul cu Rapid: „Suntem buni, suntem constanţi, ne descurcăm bine”
15:50
OFICIAL | Valentin Costache a fost prezentat de FC Noah: „Consolidarea liniei de atac” # Primasport.ro
OFICIAL | Valentin Costache a fost prezentat de FC Noah: „Consolidarea liniei de atac”
15:20
„Nu ştiu cât e de sănătos, dacă e apt pentru Liga 1!” Ionuţ Lupescu trage un semnal de alarmă după ce Dinamo a bătut palma cu George Puşcaş # Primasport.ro
„Nu ştiu cât e de sănătos, dacă e apt pentru Liga 1!” Ionuţ Lupescu trage un semnal de alarmă după ce Dinamo a bătut palma cu George Puşcaş
15:20
CCA a stabilit arbitrul pentru meciul Rapid-Dinamo! Cine va conduce derby-ul etapei 28 # Primasport.ro
CCA a stabilit arbitrul pentru meciul Rapid-Dinamo! Cine va conduce derby-ul etapei 28
15:10
VIDEO | Oţelul – UTA Arad, LIVE pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro, ora 17:00! Derby încins în lupta pentru play-off # Primasport.ro
VIDEO | Oţelul – UTA Arad, LIVE pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro, ora 17:00! Derby încins în lupta pentru play-off
15:10
VIDEO | FC Botoşani – ”U” Cluj, LIVE la Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro, ora 20:00!
15:10
Injecţie de moral pentru campioană! FCSB goleşte infirmeria: 4 jucători de bază revin pe teren # Primasport.ro
Injecţie de moral pentru campioană! FCSB goleşte infirmeria: 4 jucători de bază revin pe teren
15:00
Doliu la CFR Cluj! A încetat din viaţă Vasile Gheorghe, fost antrenor al Academiei CFR # Primasport.ro
Doliu la CFR Cluj! A încetat din viaţă Vasile Gheorghe, fost antrenor al Academiei CFR
15:00
Costel Gâlcă strigă mobilizarea înainte de Rapid - Dinamo: ”Importantă e atitudinea!” # Primasport.ro
Costel Gâlcă strigă mobilizarea înainte de Rapid - Dinamo: ”Importantă e atitudinea!”
14:50
Lecţiile trecutului care nu pot fi ignorate: „România, cine eşti?” începe cu povestea Muzeului Abandonului # Primasport.ro
Lecţiile trecutului care nu pot fi ignorate: „România, cine eşti?” începe cu povestea Muzeului Abandonului
14:40
Surpriză pentru Răzvan Burleanu! Un fost contracandidat la şefia FRF şi-a anunţat intenţia de a participa la următoarele alegeri # Primasport.ro
Surpriză pentru Răzvan Burleanu! Un fost contracandidat la şefia FRF şi-a anunţat intenţia de a participa la următoarele alegeri
Acum 6 ore
14:20
Costel Gâlcă strigă mobilizarea înainte de derby-ul cu Dinamo: „Importantă e atitudinea, care înseamnă şi să respecţi indicaţiile tactice” # Primasport.ro
Costel Gâlcă strigă mobilizarea înainte de derby-ul cu Dinamo: „Importantă e atitudinea, care înseamnă şi să respecţi indicaţiile tactice”
13:50
UK Athletics îşi recunoaşte vinovăţia în cazul decesului unui sportiv paralimpic în 2017 # Primasport.ro
UK Athletics îşi recunoaşte vinovăţia în cazul decesului unui sportiv paralimpic în 2017
13:40
Echipa paralimpică ucraineană va boicota ceremonia de deschidere de la Milano Cortina şi cere ca steagul să nu fie folosit / În urmă cu două zile, Ucraina anunţa un boicot # Primasport.ro
Echipa paralimpică ucraineană va boicota ceremonia de deschidere de la Milano Cortina şi cere ca steagul să nu fie folosit / În urmă cu două zile, Ucraina anunţa un boicot
13:20
Roşca sau Empassy? Andrei Nicolescu a dezvăluit pe cine va avea la dispoziţie Zeljko Kopic în meciul cu Rapid # Primasport.ro
Roşca sau Empassy? Andrei Nicolescu a dezvăluit pe cine va avea la dispoziţie Zeljko Kopic în meciul cu Rapid
12:40
Brazilia cere FIFA şi UEFA să ia măsuri ferme după insultele rasiste denunţate de Vinicius # Primasport.ro
Brazilia cere FIFA şi UEFA să ia măsuri ferme după insultele rasiste denunţate de Vinicius
Acum 8 ore
12:30
Derby-ul Rapid-Dinamo, la jumătate din asistenţa ultimului meci direct! Câte bilete s-au vândut până acum # Primasport.ro
Derby-ul Rapid-Dinamo, la jumătate din asistenţa ultimului meci direct! Câte bilete s-au vândut până acum
12:00
Injecţie de moral pentru campioană! FCSB goleşte infirmeria. Patru jucători de bază sunt de a reveni pe teren # Primasport.ro
Injecţie de moral pentru campioană! FCSB goleşte infirmeria. Patru jucători de bază sunt de a reveni pe teren
11:40
Turcia a reţinut 32 de suspecţi în cadrul unei anchete extinse privind pariurile în fotbal # Primasport.ro
Turcia a reţinut 32 de suspecţi în cadrul unei anchete extinse privind pariurile în fotbal
11:10
Decizia lui Kyros Vassaras de a-i face pe plac lui Dani Coman l-a nemulţumit pe Mihai Stoica: „Sunt foarte deranjat. Suntem trataţi cu dublă măsură” | EXCLUSIV # Primasport.ro
Decizia lui Kyros Vassaras de a-i face pe plac lui Dani Coman l-a nemulţumit pe Mihai Stoica: „Sunt foarte deranjat. Suntem trataţi cu dublă măsură” | EXCLUSIV
11:00
Decizia lui Kyros Vassaras de a-i face pe plac lui Dani Coman l-a nemulţumit pe Mihai Stoica: „Sunt foarte deranjat. Suntem trataţi cu dublă măsură” # Primasport.ro
Decizia lui Kyros Vassaras de a-i face pe plac lui Dani Coman l-a nemulţumit pe Mihai Stoica: „Sunt foarte deranjat. Suntem trataţi cu dublă măsură”
Acum 12 ore
09:50
Se anunţă revoluţie la Steaua! Daniel Opriţa a anunţat schimbări masive din sezonul următor: „Ni se termină tuturor contractele. La vară se va lua de la capăt” # Primasport.ro
Se anunţă revoluţie la Steaua! Daniel Opriţa a anunţat schimbări masive din sezonul următor: „Ni se termină tuturor contractele. La vară se va lua de la capăt”
09:10
VIDEO | FC Botoşani – ”U” Cluj, ASTĂZI, ora 20:00, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! # Primasport.ro
VIDEO | FC Botoşani – ”U” Cluj, ASTĂZI, ora 20:00, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro!
09:10
VIDEO | Oţelul – UTA Arad, ASTĂZI, de la 17:00, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Derby încins în lupta pentru play-off # Primasport.ro
VIDEO | Oţelul – UTA Arad, ASTĂZI, de la 17:00, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Derby încins în lupta pentru play-off
Acum 24 ore
00:00
VIDEO | Spectacol în seara de Europa League la Prima Sport! Fenerbahce e aproape eliminată, PAOK-ul lui Lucescu încă speră # Primasport.ro
VIDEO | Spectacol în seara de Europa League la Prima Sport! Fenerbahce e aproape eliminată, PAOK-ul lui Lucescu încă speră
19 februarie 2026
23:50
Un tribunal marocan a condamnat 19 suporteri la închisoare pentru huliganism la finala haotică a Cupei Africii pe Naţiuni # Primasport.ro
Un tribunal marocan a condamnat 19 suporteri la închisoare pentru huliganism la finala haotică a Cupei Africii pe Naţiuni
23:50
”Am fost atât de fericită”. Reacţia Juliei Sauter după ce a obţinut cea mai bună clasare la Jocurile Olimpice a unei patinatoare din România # Primasport.ro
”Am fost atât de fericită”. Reacţia Juliei Sauter după ce a obţinut cea mai bună clasare la Jocurile Olimpice a unei patinatoare din România
22:30
VIDEO | Spectacolul din Europa League se vede în direct la Prima Sport! Ploaie de goluri pe Celtic Park şi în Bulgaria! # Primasport.ro
VIDEO | Spectacolul din Europa League se vede în direct la Prima Sport! Ploaie de goluri pe Celtic Park şi în Bulgaria!
22:20
Patinatoarea Julia Sauter a reuşit cea mai bună performanţă a carierei la Jocurile Olimpice 2026 # Primasport.ro
Patinatoarea Julia Sauter a reuşit cea mai bună performanţă a carierei la Jocurile Olimpice 2026
22:10
Noah a produs o mare surpriză în play-off-ul Conference League
22:00
VIDEO | PAOK Salonic - Celta Vigo 1-2. Ionuţ Radu câştigă duelul cu Răzvan Lucescu din Europa League # Primasport.ro
VIDEO | PAOK Salonic - Celta Vigo 1-2. Ionuţ Radu câştigă duelul cu Răzvan Lucescu din Europa League
22:00
Surpriză! Şi-a anunţat candidatura împotriva lui Răzvan Burleanu la şefia FRF. ”Pot spune chiar că aş avea o viziune” # Primasport.ro
Surpriză! Şi-a anunţat candidatura împotriva lui Răzvan Burleanu la şefia FRF. ”Pot spune chiar că aş avea o viziune”
21:50
VIDEO | Dinamo - Fuchse Berlin 21-27. Misiune imposibilă contra unei echipe pline de staruri # Primasport.ro
VIDEO | Dinamo - Fuchse Berlin 21-27. Misiune imposibilă contra unei echipe pline de staruri
21:50
VIDEO | Spectacolul din Europa League se vede în direct la Prima Sport! PAOK-ul lui Răzvan Lucescu învins de Celta Vigo, Forest o demolează pe Fenerbahce # Primasport.ro
VIDEO | Spectacolul din Europa League se vede în direct la Prima Sport! PAOK-ul lui Răzvan Lucescu învins de Celta Vigo, Forest o demolează pe Fenerbahce
21:30
VIDEO | Spectacolul din Europa League se vede în direct la Prima Sport! PAOK-ul lui Răzvan Lucescu revine în meci cu Celta Vigo, Forest o demolează pe Fenerbahce # Primasport.ro
VIDEO | Spectacolul din Europa League se vede în direct la Prima Sport! PAOK-ul lui Răzvan Lucescu revine în meci cu Celta Vigo, Forest o demolează pe Fenerbahce
21:20
Florin Pîrvu face un pas imens către play-off-ul de promovare. ”Trebuie să rămânem echlibraţi” # Primasport.ro
Florin Pîrvu face un pas imens către play-off-ul de promovare. ”Trebuie să rămânem echlibraţi”
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.