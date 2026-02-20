Simptomul care nu doare, dar te poate lăsa fără vedere. Cum recunoști AVC-ul ocular
Adevarul.ro, 20 februarie 2026 16:30
Pierderea vederii este una dintre cele mai înspăimântătoare experiențe pe care o poate avea o persoană. Medicii avertizează însă că există o urgență neurologică și vasculară care debutează adesea exact așa: fără durere, dar cu consecințe grave dacă nu este recunoscută rapid.
Alte ştiri de Adevarul.ro
Câţi români au ținut televizoarele deschise pe Realitatea Plus în cele 3 ore cât postului i-a fost suspendată emisia # Adevarul.ro
Decizia drastică a Consiliul Național al Audiovizualului de a suspenda emisia postului de televiziune Realitatea Plus timp de trei ore a avut efecte vizibile asupra audiențelor, chiar dacă televiziunea și-a îndemnat telespectatorii să rămână conectați pe canal.
Restructurări la Autoritatea de Reformă Feroviară. Cum se reorganizează direcțiile de servicii. Un director va fi dat afară # Adevarul.ro
Autoritatea de Reformă Feroviară (ARF) va fi restructurată și nu doar în sensul diminuării numărului de posturi de conducere, ci și al reorganizării departamentelor și direcțiilor de servicii, potrivit unui proiect de act normativ pus în dezbatere publică de Ministerul Transporturilor.
Daniel Băluță susține concedierile și reducerea salariilor anunţate de conducerea STB, ca partea a strategiei de redresare a companiei # Adevarul.ro
Daniel Băluţă consideră că măsurile de restructurare aprobate de Consiliul de Administrație al STB sunt de bun augur pentru redresarea companiei care asigură transportul bucureştenilor.
TikToker-ul Adonis, reținut după ce l-a făcut KO pe fratele lui Rareș Ion. „Mulţi români s-au oferit să mă ajute” # Adevarul.ro
Influencerul Adonis, implicat în incidentul violent din Capitală, după ce l-a făcut KO pe Darian Ion în direct pe TikTok, a declarat că s-a apărat după ce a fost jignit şi scuipat.
Un șofer de ride-sharing și-a luat clienții direct de pe trecerea de pietoni. Manevra interzisă care i-a adus amendă # Adevarul.ro
Un şofer al unui autovehicul de ride-sharing a fost amendat de Poliţie după ce a fost filmat în timp ce întoarce pe o trecere pentru pietoni, pentru a-şi lua clienţii. El are de plătit o amendă de peste 600 de lei, după ce a blocat drumul făcând manevra interzisă.
Când va fi gata secţia ATI pentru nou-născuți de la Spitalul „Marie Curie. Anunţul ministrului Alexandru Rogobete # Adevarul.ro
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a verificat stadiul lucrărilor de extindere a secției de Terapie Intensivă pentru nou-născuți de la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Marie Curie” și a făcut precizări privind termenul de finalizare.
Top 7 aparate de vidat 2026 pe eMAG: Eroul invizibil din bucătărie care te ajută să păstrezi alimente proaspete săptămâni întregi și să nu-ți golești bugetul # Adevarul.ro
Descoperă top 7 aparate de vidat 2026 pe eMAG! Află care sunt cele mai bune modele care te ajută să păstrezi alimentele proaspete mai mult timp și să economisești bani. Citește acum!
Femeie condamnată pentru că a pălmuit un taximetrist după ce a refuzat să achite cursa # Adevarul.ro
O femeie din Singapore a fost condamnată pentru că a pălmuit un taximetrist în vârstă, chiar în fața unei secții de poliție, după ce a refuzat să achite cursa de 19 dolari, spunând că nu are bani cash la ea.
Rusia și Iranul au început exerciții navale comune în Golful Oman și în nordul Oceanului Indian, a declarat joi contraamiralul iranian Hassan Maqsoudlou, pe fondul escaladării tensiunilor legate de o posibilă acțiune militară a Statelor Unite asupra Teheranului.
Familia unei fetiţe moarte la Pediatrie, unde a ajuns cu o banală laringită, ar putea primi daune record după 12 ani de la tragedie # Adevarul.ro
La mai bine de un deceniu de la moartea unei fetițe de 4 ani în secția de Pediatrie a Spitalului din Huși, instanța ar putea obliga Primăria și unitatea medicală la plata unor despăgubiri morale de 160.000 de euro. Deși civil s-au stabilit răspunderi, în plan penal nu a fost găsit niciun vinovat.
„O clică de nătărăi”. Traian Băsescu râde de suveraniști după participarea lui Nicușor Dan la Consiliul Păcii # Adevarul.ro
Prestația lui Nicușor Dan la Consiliul de Pace, organizat de către Donald Trump, închide gura suveraniștilor din tabăra AUR, este convins Traian Băsescu.
Ninsori abundente în Austria: Zboruri suspendate la Viena, autostrăzi închise și zeci de mii de gospodării fără curent # Adevarul.ro
Ninsorile abundente care au căzut vineri în Austria au provocat pene de curent și perturbări majore ale transportului, inclusiv închiderea unor secțiuni de autostradă și suspendarea temporară a zborurilor pe Aeroportul Internațional Viena.
Ministrul Sănătății anunță că pacienţii vor avea mai multe opţiuni după spargerea monopolului CNAS # Adevarul.ro
Pacienţii vor avea mai multe opţiuni după spargerea monopolului Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, iar lucrurile funcţionează mult mai bine acolo unde există concurenţă, a subliniat ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete.
Sameday, dispusă să cesioneze lockerele deținute de Cargus pentru a putea cumpăra compania # Adevarul.ro
Consiliul Concurenței supune dezbaterii publice propunerile de angajamente formulate de către Delivery Solutions S.A. (Sameday) pentru a înlătura îngrijorările concurențiale identificate în contextul preluării Cargus S.R.L. și subsidiara acesteia, EOPS Solutions SRL.
„De unde vine frica asta?”. O profesoară din Rusia îi îndeamnă pe tineri să meargă pe frontul din Ucraina, pentru a-și lua diploma mai devreme # Adevarul.ro
O înregistrare apărută online surprinde momentul în care directoarea unui colegiu din Rusia le vorbește unor tineri de 18 ani despre războiul din Ucraina și îi încurajează să se înroleze în armată.
Fără permis, cu numere false şi cu poliţia pe urme. Un tânăr din Sibiu s-a plimbat cu o maşină furată timp de două luni, înainte de a fi prins # Adevarul.ro
Un tânăr de 26 de ani din Sibiu este cercetat penal după ce ar fi furat un autoturism în 30 decembrie 2025 și l-ar fi folosit aproape două luni, fără a fi identificat de autorități. Bărbatul nu deținea permis de conducere, iar mașina avea montate plăcuțe false de înmatriculare.
Cofondatorul ASOS, Quentin Griffiths, a murit după ce a căzut de la balconul unui bloc din Thailanda # Adevarul.ro
Quentin Griffiths, cofondator al retailerului online de modă ASOS, a murit după ce a căzut de la balconul unei clădiri de apartamente din orașul-stațiune Pattaya, din Thailanda.
Transport deviat în zona Arenei Naționale, în serile de sâmbătă și luni, din cauza meciurilor Rapid – Dinamo și FCSB – Metaloglobus # Adevarul.ro
Liniile 86, 90, 104 și 143 ar putea fi deviate, dacă situația o impune, în serile de sâmbătă și luni, la dispoziția Brigăzii Rutiere, pentru a permite desfășurarea în siguranță a meciurilor Rapid București – Dinamo București și FCSB – Metaloglobus București, programate pe Arena Națională.
De ce nu poate fi pace în Orientul Mijlociu. Expert în terorism: „Una din marile greșeli e că nu le-am înțeles adevăratele intenții” # Adevarul.ro
Într-un interviu pentru „Adevărul”, expertul israelian în terorism Eran Lahav a vorbit despre riscurile unui război și despre neutralizarea rețelelor proxy ale Iranului, și a explicat și cum a fost posibil ca Hamas să păcălească cel mai puternic serviciu de intelligence, Mossad.
Două „palate” dintr-o comună cu o mare comunitate de romi, scoase la licitați de ANAF. Prețul pleacă de la aproape 35.000 euro # Adevarul.ro
Două imobile din comuna Grajduri, Iași, au fost scoase la licitație de ANAF, după ce au fost confiscate de la propietar într-un dosar penal. Licitația va avea loc pe 12 martie, prețul de pornire fiind 297.040 lei, respectiv 166.960 lei.
Mobilizare masivă în China. Forţe navale şi aeriene „supraveghează” zborurile militare ale SUA în zona Mării Galbene # Adevarul.ro
China anunță o mobilizare navală și aeriană masivă în zona Mării Galbene, după ce aeronave militare americane ar fi efectuat zboruri în apropierea spațiului său aerian. Beijingul vorbește despre o „supraveghere continuă” și o reacție conformă cu legislația națională.
Avocatul Poporului nu e de acord cu scăderea vârstei răspunderii penale la 12 ani pentru omor. Motivul invocat: crimele șocante, dar izolate, nu justifică măsura # Adevarul.ro
Avocatul Poporului critică propunerea de reducere a vârstei răspunderii penale la 12 ani pentru omor, subliniind că măsura nu este justificată psihologic, social sau statistic și că intervenția statului trebuie să vizeze prevenția, nu pedeapsa.
România are cele mai mari prețuri de încărcare a mașinilor electrice din Europa. Cât costă în alte state # Adevarul.ro
România are cele mai mari prețuri ale energiei la stațiile de încărcare a mașinilor electrice din Europa, dublu și chiar mai mult decât dublu față de alte state europene, potrivit unei analize de piață.
Sfârșitul unei ere? Ultimele luni pe terenul de fotbal pentru Neymar: „S-ar putea ca în decembrie să mă retrag” # Adevarul.ro
Neymar ia în calcul retragerea din fotbal la finalul acestui an, odată cu expirarea contractului său cu Santos.
„Mica înțelegere” îi poate lăsa fără permis pe șoferi. Aproape 35.000 de accidente nedeclarate într-un singur an # Adevarul.ro
Odată cu revenirea ninsorilor, șoselele devin din nou periculoase, iar numărul accidentelor ușoare crește. În loc să completeze o constatare amiabilă sau să anunțe asigurătorul, tot mai mulți șoferi aleg însă varianta „micii înțelegeri”: o strângere de mână și bani plătiți pe loc.
Trump ia în considerare un atac limitat asupra Iranului pentru a pune presiune asupra regimului de la Teheran # Adevarul.ro
Președintele Donald Trump ia în considerare lansarea în primă fază a unui atac militar limitat împotriva Iranului, ca mijloc de a pune presiune pe Teheran să încheie un acord privind programul nuclear, potrivit unor surse apropiate situației citate de WSJ.
Carlos Alcaraz, scandal în toată regula cu arbitrului de scaun. Cere schimbarea la ATP: „Regulile sunt de rahat” # Adevarul.ro
Carlos Alcaraz a avut un schimb de replici tensionat cu arbitrul în timpul meciului de la Doha.
Momentul în care un camion plin cu gaz lichefiat a explodat în Chile. Cel puțin 4 oameni au murit # Adevarul.ro
O explozie a avut loc marți dimineață în districtul Renca din Chile. Incidentul s-a produs după ce un camion care transporta gaz lichefiat a pierdut controlul în timp ce circula pe autostradă.
Imagini greu de privit. Cadoul dezgustător pe care i l-a făcut fostul prinț Andrew unul băiețel # Adevarul.ro
Fratele Regelui Charles, arestat și eliberat în dosarul Epstein.
PSD cere PNL și USR să înceteze disputa care blochează Programul de relansare economică: „România nu își mai permite un nou blocaj” # Adevarul.ro
PSD solicită PNL și USR să înceteze disputele privind controlul asupra fondurilor destinate Programului de relansare economică, susținând că tensiunile politice întârzie o reformă esențială pentru economie.
Nicușor Dan, concluzie după vizita la Washington: Relația cu SUA este „mai mult decât dezghețată” # Adevarul.ro
Președintele României, Nicușor Dan, a declarat, într-un interviu, că relația strategică dintre România și Statele Unite este „mai mult decât dezghețată”, iar participarea sa la reuniunea Consiliului pentru Pace a avut un impact inclusiv la nivel simbolic și emoțional.
Jurnaliști americani, reținuți de poliția din Camerun pentru că filmau la un centru de detenție pentru deportați din SUA # Adevarul.ro
Patru jurnaliști, inclusiv trei freelanceri care lucrează pentru Associated Press, au fost reținuți marți de autoritățile cameruneze în timp ce raportau de la o facilitate unde sunt ținuți migranți deportați din Statele Unite, potrivit jurnaliștilor și avocaților care reprezintă deportații.
Sadismul unui general rus: trimitea soției fotografii cu urechi tăiate. Se lăuda cu torturarea și executarea prizonierilor ucraineni # Adevarul.ro
O investigație jurnalistică dezvăluie, pe baza unor mesaje și imagini private, cum un general rus s-ar fi lăudat cu torturarea și executarea prizonierilor ucraineni.
Cel mai mare handbalist al lumii, uluit de ce i s-a întâmplat la București. Plecăciune în fața Cristinei Neagu # Adevarul.ro
E campion european, mondial și olimpic.
Jurnalist arestat la Ankara pentru „insultarea” preşedintelui Erdogan, după ce a publicat un articol despre repatrierea jihadiștilor turci # Adevarul.ro
Jurnalistul turc Alican Uludag, corespondent pentru Deutsche Welle, a fost reținut la Ankara sub acuzațiile de „insultarea președintelui” și „difuzare de știri false”, după ce a dezvăluit planurile autorităților turce de a repatria jihadiști turci aflați în rândurile Statului Islamic.
Ideologul Kremlinului avertizează asupra riscului unei înfrângeri a Rusiei și pledează pentru răpirea lui Zelenski # Adevarul.ro
Reprezentanții curentului dur din Rusia intensifică presiunile asupra președintelui rus Vladimir Putin pentru a escalada războiul din Ucraina și a confrunta Occidentul într-un mod mai agresiv, într-un moment în care noi eforturi diplomatice indică posibile progrese către o încetare a focului.
Primarul din Livezile, notoriu pentru că a agresat sexual o angajată, rămâne în arest la domiciliu până în martie # Adevarul.ro
Tribunalul Bistrița‑Năsăud a decis prelungirea măsurii de arest la domiciliu pentru primarul suspendat Traian Simionca, devenit celebru după ce imaginile cu el trâgând de o angajată au fost distribuite din greşeală pe o reţea de socializare.
CSM avertizează că există un deficit uriaș de judecători și grefieri în instanțele din România # Adevarul.ro
Consiliului Superior al Magistraturii a avertizat, vineri, că justiția din România se confruntă cu un deficit alarmant de personal, 15% din posturile de judecător fiind vacante, în timp ce grefierii sunt insuficienți pentru volumul de activitate.
Pensiile ar fi trebuit indexate încă de luna trecută, dar guvernanții au renunțat la această măsură din cauza cheltuielilor și-așa foarte mari, care au majorat substanțial deficitul bugetar.
Ce se va întâmpla cu programul „Casa Verde Fotovoltaice”. Precizările ministrului Mediului # Adevarul.ro
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a făcut joi o serie de precizări privind scenariile luate în calcul pentru transformarea programului „Casa Verde Fotovoltaice”, adăugând că totul depinde de Legea bugetului şi, implicit, vom şti şi alocarea pentru Administraţia Fondului pentru Mediu (AFM).
Contracandidatul surpriză la președenția FRF. Principalul său obiectiv este să înlăture regimul Burleanu # Adevarul.ro
Conducerea fotbalului românesc se va decide în cadrul alegerilor FRF din luna martie.
„Mi-e ruşine de ruşinea lui!”. CTP a comentat întâlnirea „prim-ministrului” Nicuşor Dan cu Donald Trump # Adevarul.ro
Cristian Tudor Popescu nu vede cu ochi buni participarea lui Nicuşor Dan, la Washington, la prima şedinţă a Consiliului pentru Pace al lui Donald Trump.
Poliţiştii continuă perchezițiile la o fostă locuinţă a lui Andrew Mountbatten‑Windsor, fratele regelui Charles, în ancheta Epstein # Adevarul.ro
Andrew Mountbatten‑Windsor, fratele regelui Charles, a fost eliberat după 11 ore de detenție sub suspiciunea de abuz în exercitarea funcției publice, însă perchezițiile la fosta sa locuință din Berkshire continuă, în contextul investigației privind legăturile sale cu Jeffrey Epstein.
Trump sugerează că SUA ar avea nevoie de baza Diego Garcia din Insulele Chagos pentru un atac asupra Iranului # Adevarul.ro
Președintele american Donald Trump și-ar fi schimbat poziția în legătură cu acordul între Marea Britanie și Mauritius privind Insulele Chagos, din cauza unor posibile preocupări legate de un refuz al Regatului Unit de a permite utilizarea bazelor sale aeriene pentru o posibilă lovitură a SUA asupra
Jandarmii Montani din Predeal au reuşit să recupereze un schior dintr-un pârău, după ce acesta a ajuns de pe pârtie direct în apă.
