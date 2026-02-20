Elena Lotrean: „Inteligenţa Artificială nu va înlocui profesorii, ci îi va transforma: de la predare la facilitare”

13:10

Primăria Sectorului 1 anunţă, vineri, că va penaliza Romprest cu 1,6 milioane lei pe zi pentru nerespectarea programului de deszăpezire. Potrivit unui comunicat de presă al Primăriei Sectorului 1, verificările din teren arată că unele străzi principale şi staţii STB sunt pline de zăpadă, iar o cincime din străzile secundare sunt nedeszăpezite încă, deşi au trecut peste 30 de ore de la termenul maxim până la care operatorul de salubrizare şi deszăpezire trebuia să finalizeze toate operaţiunile. „Primăria Sectorului 1 va aplica clauzele de întârziere prevăzute în contractul de salubrizate care prevăd penalizări de 0,06% din valoarea contractului”, avertizează Primăria Sectorului 1. Totodată, Poliţia Locală a amendat Romprest cu 60.000 de lei pentru „deficienţele constatate în teren”.