Elena Lotrean: „Inteligenţa Artificială nu va înlocui profesorii, ci îi va transforma: de la predare la facilitare”
News.ro, 20 februarie 2026 17:50
Inteligenţa Artificială nu mai este un concept al viitorului, ci o realitate prezentă deja în şcoli, universităţi şi în viaţa cotidiană a elevilor. În cadrul emisiunii Viitor pentru România, Elena Lotrean, profesor şi trainer, a subliniat că adevărata provocare nu este apariţia AI-ului, ci modul în care sistemul educaţional alege să răspundă acestei transformări.
• • •
Alte ştiri de News.ro
Acum 10 minute
18:00
Elena Lotrean: „Inspecţiile şcolare trebuie să devină un instrument de sprijin, nu de frică” # News.ro
În România, inspecţia şcolară este încă percepută ca un mecanism de sancţiune, nu ca un proces de sprijin profesional. Elena Lotrean, proesor şi trainer, consideră că această mentalitate blochează dezvoltarea profesorilor şi menţine un sistem rigid, bazat pe conformism şi frică.
18:00
Trump afirmă, la Casa Albă,că ”ia în calcul” un atac limitat limitat împotriva Iranului, dacă nu încheie un acord cu SUA # News.ro
Preşedintele american Donald Trump anunţă vineri, la Casa Albă, că ”ia în consoderare” un atac limitat împotriva Iranului, în lipsa unui acord cu Statele Unite, relatează AFP.
Acum 30 minute
17:50
Elena Lotrean: „Inteligenţa Artificială nu va înlocui profesorii, ci îi va transforma: de la predare la facilitare” # News.ro
Inteligenţa Artificială nu mai este un concept al viitorului, ci o realitate prezentă deja în şcoli, universităţi şi în viaţa cotidiană a elevilor. În cadrul emisiunii Viitor pentru România, Elena Lotrean, profesor şi trainer, a subliniat că adevărata provocare nu este apariţia AI-ului, ci modul în care sistemul educaţional alege să răspundă acestei transformări.
17:50
Preşedintele Nicuşor Dan: Pentru politica noastră externă, e important să fim parteneri în diferite formate şi, mai ales, în materie de securitate, să consolidăm şi să aprofundăm parteneriatul cu Statele Unite ale Americii # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan afirmă, după participarea la Consiliul de Pace din SUA, că pentru politica noastră externă, e important să fim parteneri în diferite formate şi, mai ales, în materie de securitate, să consolidăm şi să aprofundăm parteneriatul cu Statele Unite ale Americii.
17:40
Iranul urmează să prezinte SUA un proiect al unui acord nuclear în ”două sau trei zile”, anunţă într-un interviu la MSNBC Araghchi # News.ro
Ministrul iranian de Externe Abbas Araghchi anunţă vineri, la o zi după un ultimatum al lui Donald Trump, că un proiect al unui acord în domeniul nuclear iranian urmează să fie finalizat în ”două sau trei zile” şi că Iranul îl va prezenta apoi Statelor Unite, relatează AFP.
Acum o oră
17:30
Curţile de Apel din ţară îi solicită preşedintelui Nicuşor Dan să trimită în Parlament o cerere de reexaminare a legii privind pensiile magistraţilor, declarată constituţională de CCR # News.ro
Curţile de Apel din România îi solicită preşedintelui Nicuşor Dan să trimită în Parlamemt o cerere de reexaminare a legii privind pensiile magistraţilor. Judecătorii consideră că aplicarea dispoziţiilor acestei legi va determina eliminarea pensiei de serviciu în condiţiile în care pensia contributivă este aproximativ egală cu pensia de serviciu a magistraţiilor obţinută în conformitate cu prevederile proiectului de lege.
17:30
Alina Gorghiu: Noile buletine de analiză DSP Argeş confirmă prezenţa bacteriei Clostridium perfringens inclusiv la ieşirea din staţia de tratare şi în reţeaua de distribuţie / Problema nu este rezolvată # News.ro
Preşedintele PNL Argeş, Alina Gorghiu, anunţă vineri că noile buletine de analiză DSP Argeş confirmă prezenţa bacteriei Clostridium perfringens inclusiv la ieşirea din staţia de tratare şi în reţeaua de distribuţie iar asta înseamnă că sursa problemei nu a fost eliminată, iar aproape 50.000 de argeşeni sunt în continuare expuşi unui risc real. Ea precizează că Primăria Curtea de Argeş are un excedent de peste 30 de milioane de lei, bani care puteau şi trebuiau alocaţi pentru reparaţiile urgente la staţia de tratare şi la reţeaua de apă.
17:30
Comisarii ANPC au verificat în ultima săptămână peste 1.500 de operatori economici, fiind aplicate amenzi de peste 5,6 milioane lei / Informaţii contradictorii la batoanele proteice şi condiţii precare de igienă în farmacii, între nereguli # News.ro
Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) a făcut, în ultima săptămână controale la peste 1.500 de operatori economici din întreaga ţară, fiind aplicate amenzi în valoare de peste 5,6 milioane lei. Pentru 17 operatori s-a dispus oprirea prestării serviciilor până la remedierea deficienţelor.
17:20
Norvegia a stabilit un nou record de medalii de aur la Jocurile Olimpice de iarnă, cu 17 medalii # News.ro
Norvegia a stabilit un nou record de medalii de aur la Jocurile Olimpice de iarnă, vineri, când Johannes Dale-Skjevdal a câştigat proba masculină de biatlon 15 km mass start, la Antholz-Anterselva Biathlon Arena.
17:20
Un cutremur puternic, de magnitudinea 5,8, a avut loc vineri în estul Afganistanului, potrivit mai multor jurnalişti AFP de la Kabul şi din provincia Nangarhar, relatează AFP.
17:10
Curţile de Apel din ţară îi cer lui Nicuşor Dan să trimită în Parlament o cerere de reexaminare a legii privind pensiile magistraţilor, declarată constituţională de CCR # News.ro
Curţile de Apel din România îi solicită preşedintelui Nicuşor Dan să trimită în Parlamemt o cerere de reexaminare a legii privind pensiile magistraţilor. Judecătorii consideră că aplicarea dispoziţiilor acestei legi va determina eliminarea pensiei de serviciu în condiţiile în care pensia contributivă este aproximativ egală cu pensia de serviciu a magistraţiilor obţinută în conformitate cu prevederile proiectului de lege.
17:10
Franţa, Germania, Italia, Polonia şi Regatul Unit cer, într-o ”Declaraţie comună”, la o reuniune a Coaliţiei Voluntarilor, la Cracovia, garanţii de securitate ”robuste” în favoarea Ucrainei # News.ro
Orice acord de pace între Ucraina şi Rusia şi Rusia trebuie să fie însoţit de garanţii de securitate ”robuste” în favoarea Kievului, cer vineri Franţa,, Germania, Italia, Polonia şi Regatul Unit, relatează AFP.
Acum 2 ore
16:40
SUA nu au cerut Iranului să renunţe la îmbogăţirea uraniului, dezvăluie Araghchi la MSNBC. ”SUA n-au cerut «zero îmbogăţire»” # News.ro
Statele Unite nu au cerut Iranului să renunţe la îmbogăţirea uraniului în cursul negocierilor de marţi, în apropiere de Geneva, mediate de către Oman, dezvăluie ministrul iranian de Externe Abbas Araghchi, relatează AFP.
16:30
Statele Unite nu au cerut Iranului să renunţe la îmbogăţirea uraniului în cursul negocierilor de marţi, în apropiere de Geneva, mediate de către Oman, dezvăluie ministrul iranian de Externe Abbas Araghchi, relatează AFP.
16:20
Bărbatul acuzat că a închiriat fictiv mai multor persoane apartamente în Bucureşti „sub preţul pieţei” a fost arestat pentru înşelăciune şi fals informatic, ambele în formă continuată/ Cum funcţiona „schema” # News.ro
Bărbatul acuzat că a înşelat mai multe persoane cărora le-a dat spre închiriere, în Bucureşti, sub preţul pieţei, în mod fictiv, apartamente pe termen lung a fost arestat preventiv pentru înşelăciune şi fals informatic, ambele în formă continuată. Potrivit anchetatorilor, bărbatul căuta apartamente reale disponibile, le închiria pentru el câteva zile, iar după ce obţinea cheile de acces prelua anunţurile online şi le publica pe site-uri de profil ca fiind ale sale, însă sub numele altei persoane, la preţuri mai mici decât cele din piaţă. Bărbatul discuta apoi cu potenţiali chiriaşi printr-o aplicaţie la distanţă, le promitea că le trimite codul locker-ului unde s-ar afla cheile, însă înainte crea, în numele victimelor, conturi de criptomonede, unde le solicita să transfere bani pentru garanţie şi prima lună de chirie.
16:20
O femeie germană de 44 de ani, fără adăpost, decapitată la Florenţa. un bărbat tânăr din Africa de Nord, cu probleme mentale, cu care împărţea un adăpost improvizat, spitalizat sub supraveghere, suspectat de crimă # News.ro
Un bărbat suspectat de decapitarea unei femei, la Florenţa, despre care pressa italiană scrie că este o germană fără adăpost în vârstă de 44 de ani, a fost identificat, iar în prezent este spitalizat sub supraveghere, anunţă vineri carabinierii (jandarmi), relatează AFP.
16:10
Perechea Jaqueline Cristian/Gabriela Ruse a fost eliminată, vineri, în semifinalele probei de dublu din cadrul turneului de categorie WTA 1000 de la Dubai.
Acum 4 ore
15:50
Portavionul francez Charles de Gaulle, desfăşurat în Atlanticul de Nord şi Marea Baltică, anunţă Parisul # News.ro
Portavionul francez Charles de Gaulle şi escorta sa încep o desfăşurare în Atlanticul de Nord şi la Marea Baltică, anunţă vineri Ministerul francez al Apărării, în contextul unei instabilităţi cauzate de către Rusia şi apetitul lui Donald Trump faţă de Groenlanda, relatează AFP.
15:50
Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu: Am semnat autorizaţia de construire pentru punerea în siguranţă şi reabilitarea Şcolii I.G. Duca, din Sectorul 5 / Dl. primar Piedone Jr. m-a rugat să îl ajut şi să deblocăm autorizaţia # News.ro
Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, anunţă vineri că a semnat autorizaţia de construire pentru punerea în siguranţă şi reabilitarea Şcolii I.G. Duca, din Sectorul 5, după ce primarul Sectorului 5 l-a rugat să îl ajute şi să deblocheze această autorizaţie.
15:40
Federaţia Română de Fotbal anunţă că a lansat în luna februarie două noi proiecte cu finanţare europeană, depăşind astfel borna de 30 de proiecte implementate sau în curs de desfăşurare.
15:20
O nouă metodă de fraudă: Sub pretextul unei anchete secrete, infractorii determină victimele să scoată banii din bancă şi să îi plaseze în ATM-uri pentru criptomonede/ Recomandările autorităţilor # News.ro
Poliţiştii atrag atenţia asupra unei noi metode de fraudă, apelul din partea unor falşi poliţişti sau reprezentanţi ai băncilor în urma căruia victimei i se induce panica, după care, sub pretextul unei „investigaţii confidenţiale”, este convinsă să scoată banii din bancă şi să îi plaseze într-un ATM pentru criptomonede.
15:10
Emisiunea „The Floor" revine cu un nou sezon la Kanal D, din 28 februarie. Dan Negru: "Vă invit să îi urmăriţi pe noii concurenţi şi să vă bucuraţi de spectacolul inteligenţei şi al spontaneităţii" # News.ro
Show-ul „The Floor", prezentat de Dan Negru la Kanal D, revine din 28 februarie cu un nou sezon.
15:10
Arbitrul Rareş George Vidican va conduce la centru partida FC Rapid – Dinamo, care se va disputa sâmbătă, de la ora 20.30, în etapa a 28-a a Superligii.
15:10
Un convoi internaţional cu ajutor umanitar, ”Nuestra América”, susţinut de către Greta Thunberg, urmează să sosească în martie în Cuba # News.ro
Un convoi internaţional cu ajutor umanitar, susţinut de către Greta Thunberg, destinat Cubei, devastată de o criză economică agravată de blocada energetică impusă de către Statele Unite, urmează să sosească - la 21 martie - la Havana, anunţă organizatorii, relatează AFP.
14:50
Pistol, CNAIR: Se lucrează intens la unul dintre cele mai complexe noduri rutiere din România, Boiţa, judeţul Sibiu, de pe Autostrada Sibiu – Făgăraş. Constructorul turc Makyol este mobilizat în şantier cu aproximativ 300 de muncitori şi peste 75 de utila # News.ro
Cristian Pistol, directorul general al CNAIR, anunţă că se lucrează intens la unul dintre cele mai complexe noduri rutiere din România, Boiţa, judeţul Sibiu, aflat pe tronsonul 1 de 14,25 km dintre Boiţa şi Avrig, de pe Autostrada Sibiu – Făgăraş. Constructorul turc Makyol este mobilizat în şantier cu aproximativ 300 de muncitori şi peste 75 de utilaje.
14:50
Cluj: Şofer al unui autovehicul de ride-sharing, amendat de Poliţie după ce a fost filmat în timp ce întoarce pe o trecere pentru pietoni, pentru a-şi lua clienţii # News.ro
Un şofer al unui autovehicul de ride-sharing a fost amendat de Poliţie după ce a fost filmat în timp ce întoarce pe o trecere pentru pietoni, pentru a-şi lua clienţii. El are de plătit o amendă de peste 600 de lei, după ce a blocat drumul făcând manevra interzisă.
14:50
"Elevatio", al doilea concert din ediţia 2026 a Stagiunii de Muzică Veche Bucureşti, are loc la Muzeul Naţional de Artă al României # News.ro
"Elevatio", al doilea concert din ediţia 2026 a Stagiunii de Muzică Veche Bucureşti, are loc duminică, de la ora 19.00, la Sala Auditorium a Muzeului Naţional de Artă al României.
14:40
Acuzaţii de furt şi uciderea cu intenţie a animalelor, în dosarul care vizează cadavrele de bizoni, căprioare şi cerbi îngropate la ferma din Recea Cristur # News.ro
Anchetatorii din judeţul Cluj anunţă că fac cercetări pentru infracţiuni de furt calificat şi uciderea cu intenţie a animalelor în dosarul deschis după ce zeci de cadavre de bizoni, căprioare şi cerbi au fost găsite îngropate la o fermă de bizoni din localitatea Recea Cristur.
14:30
Poliţia continuă percheziţiile la Royal Lodge, pe domeniul Windsor, fosta locuinţă a lui Andrew, al optulea în linia de succesiune la tron # News.ro
Poliţia britanică continuă vineri percheziţii la Royal Lodge, fosta locuinţă a lui Andrew pe domeniul Windsor, în Berkshire, după arestarea şi eliberarea joi a fratelui regelui Charles al III-lea, relatează The Guardian şi PA Media.
14:30
Rogobete: Într-o perioadă în care în toate sistemele sunt tăieri, personalul medical ar trebui să aprecieze eforturile pe care guvernul le face, astfel încât să fie exceptaţi de la tăierea de 10% / Susţin plata pe performanţă # News.ro
Ministrul Sănătăţii, Aexandru Rogobete, a declarat vineri că, într-o perioadă în care în toate sistemele sunt tăieri de salarii, personalul medical, din punctul lui de vedere, ar trebui să aprecieze eforturile pe care guvernul le face, astfel încât să fie exceptaţi de la tăierea de 10%. El a mai spus că susţine plata pe performanţă şi este declarat împotriva celor care la ora 12.00 se filmează în spitalele private, deşi ar trebui să fie la program, în spitalul de stat.
14:20
Cuplu din Mureş, reţinut sub acuzaţia de rele tratamente aplicate minorilor. Ancheta a demarat după ce doi copii au fugit de acasă, explicând autorităţilor că erau bătuţi de către părinţi # News.ro
Un bărbat şi o femeie din judeţul Mureş au fost reţinuţi într-un dosar de rele tratamente aplicate minorilor, procurorul urmând să ceară arestarea preventivă a celor doi. Bărbatul, care are trei copii, şi femeia, care are 5, sunt concubini şi sunt suspectaţi ca îşi băteau copiii, ancheta demarând după ce doi dintre aceştia au fugit de acasă din cauza violenţelor.
14:20
Alexandru Rogobete: Da, îmi doresc să spargem monopolul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate. În multe ţări europene, sistemele funcţionează cu mai multe case de asigurări de sănătate / Anul acesta putem începe acest demers # News.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat vineri că îşi doreşte să spargă monopolul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, el menţionând că în multe ţări europene, sistemele funcţionează cu mai multe case de asigurări de sănătate şi anul acesta putem începe acest demers.
14:20
Grupul MOL anunţă că profitul înainte de impozitare a ajuns la 1,3 miliarde dolari în 2025, în scădere cu 11% faţă de 2024 # News.ro
Grupul MOL anunţă că profitul înainte de impozitare a ajuns la 1,3 miliarde dolari în 2025, marcând o scădere de 11% faţă de 2024. Pentru 2026, Grupul MOL estimează profitul înainte de impozitare la aproximativ 1,5 miliarde dolari.
14:20
Clubul CFR Cluj a anunţat, vineri, că a încetat din viaţă Vasile Gheorghe, fost antrenor al Academiei CFR.
14:20
Ministrul Sănătăţii: Rata de vaccinare a scăzut semnificativ în ultimii ani, pentru că dezinformarea medicală este la cote alarmante / Rata de vaccinare scăzută a adus la creşterea mortalităţii copiilor cu rujeolă # News.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat vineri că rata de vaccinare a scăzut semnificativ în ultimii ani, pentru că dezinformarea medicală este la cote alarmante, el precizând că rata de vaccinare scăzută a adus la creşterea mortalităţii copiilor cu rujeolă.
14:20
Poliţia continuă percheziţiile la Royal Lodge, pe domeniul Windsor, fosta locuinţă a lui Andrew # News.ro
Poliţia britanică continuă vineri percheziţii la Royal Lodge, fosta locuinţă a lui Andrew pe domeniul Windsor, în Berkshire, după arestarea şi eliberarea joi a fratelui regelui Charles al III-lea, relatează The Guardian şi PA Media.
14:10
Ministrul Sănătăţii, la lucrările de extindere a capacităţii ATI din Spitalul Clinic de urgenţă pentru Copii ”Marie Curie”: Construcţiile au avansat într-un ritm accelerat, estimăm la finalul lunii mai, începutul lunii iunie să fie date în folosinţă # News.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a verificat, vineri, lucrările de extindere a capacităţii ATI de la Spitalul Clinic de urgenţă pentru Copii ”Marie Curie”, el arătând că construcţiile au avansat într-un ritm accelerat şi estimează că la finalul lunii mai, începutul lunii iunie să fie date în folosinţă, la doar 2 ani de la asemenea contractului.
14:10
Rogobete: Mă aştept să avem un buget puţin mai mare decât cel de anul trecut. Nu mă aştept să fie unul exponenţial crescut, dar semnificativ mai mare # News.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat vineri că se aşteaptă la un buget puţin mai mare decât cel de anul trecut în sănătate, el adăugând că nu se aşteaptă să fie unul exponenţial crescut, dar semnificativ mai mare.
Acum 6 ore
14:00
Ministrul Muncii: Continuăm acordarea voucherelor de energie. Peste 710.000 de români primesc deja acest sprijin, iar măsura merge mai departe până la finalul lui 2026 # News.ro
Ministrul Muncii, Florin Manole, anunţă că continuarea acordării voucherelor de energie, el arătând că peste 710.000 de români primesc deja acest sprijin, iar măsura merge mai departe până la finalul lui 2026. Până în prezent, în aplicaţia EPIDS au fost înregistrate un număr total de 1.016.852 cereri pentru acordarea tichetului electronic de energie, dintre care 724.847 au fost declarate eligibile, potrivit ANPIS.
14:00
CSM despre deficitul de personal la instanţe: Aproape 800 de posturi de judecători vacante, reprezentând 15%, cele mai multe la tribunale/ Numărul grefierilor, complet insuficient. În şase ani nu s-a alocat niciun post/ Ce mai reclamă CSM # News.ro
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) informează, vineri, că instanţele judecătoreşti din România se confruntă cu „dificultăţi nemaiîntâlnite” şi cu un deficit foarte mare de personal atât în cazul judecătorilor, cât şi al grefierilor. Astfel, CSM precizează că deficitul de judecători se menţine la 15%, iar recrutările prin concurs direct pe post sunt blocate, în timp ce numărul grefierilor este „complet insuficient”, raportat la volumul de activitate al instanţelor, în condiţiile în care, în şase ani nu s-a alocat niciun post, deşi s-au promis minimum 600. CSM mai reclamă că Executivul „refuză inclusiv” să înfiinţeze posturi de asistenţi ai judecătorilor pentru a facilita activitatea magistraţilor.
13:50
Kievul anunţă că a dejucat mai multe planuri de asasinare ale Moscovei ale unor ucraineni şi străini. Şapte suspecţi arestaţi în Ucraina, trei în R.Moldova, inclusiv coordonatorul grupului, într-o anchetă comună. 20 de percheziţii. Până la 100.000 $ pe co # News.ro
Kievul anunţă vineri că zece suspecţi au fost arestaţi în Ucraina şi în Republica Moldova, în cadrul unei anchete cu privire la planuri de asasinare a unor oficiali de rang înalt, în care Rusia a promis să plătească până la 100.000 de dolari, relatează AFP.
13:30
Concurenţa anunţă angajamentele propuse de Sameday pentru a putea prelua Cargus: îmbunătăţirea calităţii serviciilor oferite şi menţinerea condiţiilor comerciale din contractele încheiate de Cargus cu clienţii săi până la finalul anului 2026 # News.ro
Consiliul Concurenţei supune dezbaterii publice propunerile de angajamente formulate de către Delivery Solutions (Sameday) pentru a înlătura îngrijorările concurenţiale identificate în contextul preluării Cargus şi subsidiara acesteia, EOPS Solutions SRL. Sameday se angajează să menţină, până la finalul anului 2026, condiţiile comerciale din contractele încheiate de Cargus cu clienţii săi şi va cesiona totodată activităţile privind punctele automate de ridicare a coletelor (Automated Parcel Locker – APM) deţinute de Cargus. Angajamentele propuse de Sameday urmăresc, printre altele, îmbunătăţirea calităţii serviciilor oferite clienţilor, precum şi menţinerea unui mediu concurenţial adecvat pe piaţa serviciilor de curierat.
13:30
Federaţia Britanică de Atletism a pledat vineri vinovată pentru omor din culpă în cazul morţii lui Abdullah Hayayei, care a decedat în 2017 în timp ce se antrena la Londra, relatează Reuters.
13:20
Av. STOICA Alin Marius obţine în instanţă despăgubiri de aproximativ 1,5 milioane lei pentru un hotel din Costineşti # News.ro
Un hotel din Costineşti a obţinut definitiv despăgubiri de aproximativ 1,5 milioane de lei, după ce, în anul 2021, i-a fost refuzată în mod nelegal o finanţare nerambursabilă în valoare de 778.844 lei, destinată acoperirii pierderilor suferite în contextul pandemiei de COVID-19.
13:10
Primăria Sectorului 1 penalizează Romprest cu 1,6 milioane lei pe zi pentru că nu a respectat programul de deszăpezire: străzi principale şi staţii STB pline de zăpadă, străzi secundare nedeszăpezite/ Amendă de 60.000 de lei dată de Poliţia locală - FOTO # News.ro
Primăria Sectorului 1 anunţă, vineri, că va penaliza Romprest cu 1,6 milioane lei pe zi pentru nerespectarea programului de deszăpezire. Potrivit unui comunicat de presă al Primăriei Sectorului 1, verificările din teren arată că unele străzi principale şi staţii STB sunt pline de zăpadă, iar o cincime din străzile secundare sunt nedeszăpezite încă, deşi au trecut peste 30 de ore de la termenul maxim până la care operatorul de salubrizare şi deszăpezire trebuia să finalizeze toate operaţiunile. „Primăria Sectorului 1 va aplica clauzele de întârziere prevăzute în contractul de salubrizate care prevăd penalizări de 0,06% din valoarea contractului”, avertizează Primăria Sectorului 1. Totodată, Poliţia Locală a amendat Romprest cu 60.000 de lei pentru „deficienţele constatate în teren”.
13:10
Buzoianu: România este raiul iazurilor piscicole pe hârtie / În ultimii 10 ani au fost date 1200 de avize pentru iazuri piscicole şi au fost realizate 102 / Avizele, date unor constructori în apropierea terenurilor unde au investiţii # News.ro
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a afirmat că în ultimii 10 ani au fost emise 1200 de avize pentru realizarea de iazuri piscicole, dar au fost făcute numai 102 dintre acestea. Ea a menţionat că aceste avize au fost date de cele mai multe ori unor firme de construcţii care sunt interesate să îşi desfăşoară această activitate de iaz piscicol chiar lângă terenurile unde au şi investiţiile.
13:00
Echipa paralimpică ucraineană va boicota ceremonia de deschidere de la Milano Cortina şi cere ca steagul să nu fie folosit / În urmă cu două zile, Ucraina anunţa un boicot # News.ro
Concurenţii ucraineni vor boicota ceremonia de deschidere a Jocurilor Paralimpice de la Milano Cortina, care va avea loc în 6 martie, la Verona, a anunţat vineri comitetul paralimpic ucrainean. Reacţia vine ca urmare a autorizării participării unor sportivi ruşi şi belaruşi sub drapelele naţionale ale ţărilor lor, relatează Reuters.
13:00
Orice aranjament privind Fâşia Gaza trebuie să înceapă cu ”oprirea totală a agresiunii” Israelului, cere Hamasul după prima reuniune a ”Consiliului Păcii” lui Trump. Netanyahu cere dezarmarea Hamasului înaintea reconstrucţiei # News.ro
Orice aranjament cu privire la Fâşia Gaza trebuie să înceapă cu ”oprirea totală a agresiunii” Israelului, cere mişcarea islamistă Hamas în urma primei reuniuni, la Washington, a ”Consiliului Păcii” al preşedintelui american Donald Trump, relatează AFP.
12:50
YESS Power, brandul de soluţii de stocare a energiei al grupului turc Topkapı Endüstri, lansază primul proiect solar cu stocare din Balcanii de Vest, în Macedonia de Nord, şi vizează extinderea pe piaţa din România # News.ro
YESS Power, brandul de soluţii de stocare a energiei al grupului turc Topkapı Endüstri, a testat şi livrat cu succes un sistem de stocare a energiei în baterii, cu capacitate de 30MW/60MWh, pentru parcul solar Novaci de 55 MW al Mey Energy din Macedonia de Nord. Compania precizează că România se numără printre pieţele pe care le analizează activ pentru extindere, având în vedere ritmul investiţiilor în energie regenerabilă şi nevoia tot mai mare de flexibilitate pe termen lung a sistemului energetic.
12:40
Bistriţa Năsăud - Percheziţii la primaria unei comune şi la domiciliile unor angajaţi. Vizate, persoane din cadrul instituţiei care au încasat ilegal ajutoare de încălzire # News.ro
Şase percheziţii au oc vineri la Primăria comunei Chiuza, din judeţul Bistriţa Năsăud şi la domiciliile unor angajaţi ai instituţiei care au încasat ilegal ajutoare de încălzire, încasând 279.560 de lei.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.