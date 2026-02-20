Curtea Supremă a SUA a anulat tarifele vamale impuse de Donald Trump anul trecut. A stabilit că președintele american și-a depășit atribuțiile când a invocat legea privind “urgențele naționale”, pentru a introduce taxe vamale extinse, la nivel mondial, fără aprobarea Congresului.
Curtea Supremă a SUA a decis că International Emergency Economic Powers Act (IEEPA), adoptată în 1977 și invocată de Donald Trump pentru a justifica taxele vamale impuse la nivel global, nu îi permite acestuia autoritatea de a impune tarife. IEEPA este o lege care îi permite președintelui să reglementeze anumite tranzacții internaționale în caz de […]
Curțile de apel îi solicită președintelui Dan să nu promulge reforma pensiilor magistraților și să ceară parlamentului reexaminarea acesteia. Susțin că legea încalcă principiul neretroactivității și dreptul european privind independența justiției, iar "magistraţii sunt vădit discriminaţi, în raport cu alte categorii de funcţionari publici".
Președinții curților de apel din România i-au înaintat un memorandum președintelui Nicușor Dan prin care îi solicită să ceară parlamentului reexaminarea legii care reformează pensiile magistraților. Curțile de apel susțin că "măsurile legislative naționale privind statutul magistraților – inclusiv cele referitoare la remunerație, vârstă de pensionare și regimul pensiilor – intră în domeniul de aplicare […]
Germania, Franța, UK, Polonia și Italia au convenit să dezvolte rapid (într-un an) și la costuri reduse drone autonome și sisteme antiaeriene, capabile să contracareze amenințările Rusiei. Acestea iau în calcul să lanseze și un program de schimb integral de informații obținute prin interceptări, supraveghere electronică și spionaj.
Miniștrii Apărării din cele cinci state – ce fac parte din grupul cunoscut drept E5 – au anunțat în cadrul reuniunii de la Cracovia (Polonia) lansarea programului LEAP (“Low-Cost Effectors and Autonomous Platforms”), care vizează producerea de drone și rachete interceptoare ieftine într-un termen de aproximativ un an. Programul LEAP va include și dezvoltarea de […]
Economia SUA a încetinit peste așteptări și a înregistrat o creștere anuală de doar +1,4% în ultimul trimestru din 2025, pe fondul blocajului bugetar de la finalul anului și al încetinirii semnificative a consumului populației. Pe tot anul trecut, a crescut cu +2,2%, cel mai slab ritm de după pandemie.
Economia SUA a încetinit puternic la finalul lui 2025, crescând cu doar 1,4% în ritm anualizat în trimestrul al patrulea, mult sub avansul din trimestrul anterior, când economia avansase cu 4,4%, și sub așteptările analiștilor, care mizau pe o creștere apropiată de 3%. În ansamblu, economia SUA a crescut cu 2,2% în 2025, cel mai […]
Comandantul Gărzii Naționale ucrainene evaluează că Armata Ucrainei mai poate lupta încă câțiva ani, cu sprijinul Occidentului. Nu ia în considerare posibilitatea cedării de teritorii, dar precizează că ordinele vor fi ascultate.
Într-un interviu acordat postului BBC, generalul de brigadă Oleksandr Pivnenko a fost întrebat dacă Ucraina ar fi pregătită să cedeze Rusiei teritoriile pe care aceasta le-a ocupat. Acesta a răspuns că un astfel de lucru nu este posibil în acest moment, explicând că un armistițiu pe linia frontului poate fi discutat, dar cedarea teritoriilor nu […]
Autoritățile din Ucraina și Moldova au reținut 10 persoane implicate în complotul de asasinare a unor oficiali ucraineni, la comanda serviciilor rusești. Erau vizați reprezentantul pentru comunicare strategică militară, un jurnalist și mai mulți militari activi.
Autoritățile din Ucraina și din Republica Moldova au anunțat că au fost reținute cele zece persoane, șapte în Ucraina și trei în Moldova, implicate în complotul de asasinare, inclusiv recrutorul. Persoanele arestate sunt acuzate că au acceptat să asasineze oamenii în schimbul unor sume mari de bani. Serviciile ruse promiteau până la 100 de mii […]
Administrația Trump face presiuni asupra UE pentru a bloca noile reguli în privința achizițiilor de armament, ce ar favoriza producătorii europeni în detrimentul celor americani. Conform Politico, SUA avertizează că, drept răspuns, ar putea bloca accesul companiilor europene la contractele Pentagonului.
Mesajul a fost transmis oficial de Departamentul Apărării al SUA, într-un document trimis Comisiei Europene, în cadrul unei consultări privind modificarea legislației europene din domeniul achizițiilor de apărare, conform Politico. Potrivit documentului, Washingtonul face lobby împotriva oricărei schimbări care ar limita accesul firmelor americane la contractele de apărare din statele membre UE. Administrația Trump susține […]
Meteorologii anunță ploi și ninsori în toată țara, dar și depuneri de polei și ghețuș, în acest weekend. Fenomenele vor fi mai accentuate în sud-estul țării, unde intră în vigoare și un Cod Galben.
ANM informează că, în intervalul 20 februarie, ora 10:00 – 22 februarie, ora 10:00, aria precipitațiilor se va extinde dinspre regiunile vestice și va cuprinde majoritatea zonelor. În Banat și Crișana vor predomina ploile, iar în Moldova și la munte va ninge. În restul țării, pe parcursul zilei de vineri (20 februarie) vor fi mai […]
NASA a finalizat cu succes ultimul test major al misiunii Artemis II, care a simulat integral ziua lansării prin care patru astronauți vor fi trimiși în jurul Lunii. Testul precedent scosese la iveală scurgeri de combustibil și alte probleme tehnice. Agenția spațială urmează să anunțe dacă lansarea va avea loc în martie, așa cum plănuise.
NASA a făcut un pas esențial către următoarea misiune cu echipaj uman spre Lună, după ce a încheiat cu succes o nouă repetiție generală de lansare pentru misiunea Artemis II, la Centrul Spațial Kennedy din Florida. Testul, numit “wet dress rehearsal”, simulează aproape integral ziua lansării. Racheta este alimentată cu combustibil criogenic – hidrogen și […]
Google a lansat o nouă versiune pentru Gemini, modelul său de inteligență artificială generativă. Numit 3.1 Pro, acesta promite să ofere răspunsuri mai complexe și să rezolve sarcini mai dificile față de generațiile anterioare.
Potrivit Google, actualizarea este disponibilă atât pentru dezvoltatorii din domeniul AI cât și pentru utilizatorii obișnuiți și promite să facă modelul de inteligență artificială capabil să rezolve probleme mai complexe, legate de știință, cercetare și inginerie. Gemini 3.1 Pro foloseşte o tehnologie mai avansată față de modelele anterioare şi poate oferi răspunsuri mai clare inclusiv […]
SUA. Donald Trump ordonă Pentagonului și altor agenții guvernamentale să publice documentele referitoare la viața extraterestră și OZN-uri. Îl acuză pe fostul președinte Barack Obama, care a declarat că crede că există extratereștrii, că a divulgat informații clasificate.
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că va ordona agențiilor americane, inclusiv Departamentului Apărării, să ”înceapă procesul de identificare și publicare” a dosarelor guvernamentale despre extratereștri și viață extraterestră. Donald Trump l-a acuzat, anterior, pe Barack Obama că a dezvăluit informații clasificate, după ce fostul președinte a spus că ”extratereștrii sunt reali”. ”Nu ar fi […]
Actorul Eric Dane, cunoscut pentru rolurile din serialele "Grey's Anatomy" și "Euphoria", a murit la vârsta de 53 de ani. Suferea de scleroză laterală amiotrofică.
Eric Dane, actorul cunoscut pentru rolurile sale din Grey’s Anatomy și Euphoria, a murit la mai puțin de un an după ce a dezvăluit că suferă de scleroză laterală amiotrofică (SLA). Eric Dane 53 de ani. Dane a jucat în rolul lui Cal Jacobs, în serialul de pe HBO, Euphoria. Înainte de aceasta, a fost […]
Nicușor Dan transmite, de la Washington, că România nu trebuie să aleagă între UE și SUA. Spune că s-a întâlnit cu mai mulți oficiali americani, dar că diplomația se face prin MAE, miniștri și ambasadori. Despre greșeala lui Donald Trump, care l-a numit prim-ministru: "Nu e timpul trecut, se mai întâmplă."
Nicușor Dan a ținut o conferință de presă la ambasada României la Washington în care a răspuns la întrebările jurnaliștilor. Președintele a fost întrebat de ce a ales să participe la Consiliul de Pace, dar nu și la întrunirile de la Munchen și Davos. Răspunsul său a fost că o participare viitoare la aceste reuniuni […]
Analiză. Cazul Australiei, care le-a interzis copiilor cu vârste sub 16 ani să-și deschidă conturi pe rețelele sociale, este un exemplu pentru țările europene, care analizează măsuri similare. În prezent, în Europa nu există restricții în acest sens.
Mai mulți lideri europeni, precum cancelarul german Friedrich Merz, prim-ministrul spaniol Pedro Sánchez și președintele francez Emmanuel Macron, au declarat că susțin introducerea unor reguli stricte pentru protejarea copiilor de efectele negative ale rețelelor sociale. În luările de poziție, au avertizat asupra problemelor de comportament social și asupra manipulării emoțiilor tinerilor. În România, președintele Nicușor […]
Germania își retrage o parte din trupele staționate în nordul Irakului, păstrând doar personalul esențial. Invocă "tensiunile din Orientul Mijlociu", fără a preciza însă posibilitatea unui atac american în regiune.
Decizia a fost anunțată de un purtător de cuvânt al Ministerului Apărării din Germania, citat de AFP, care a detaliat că mai mulți militari de la baza germană din Erbil (din nordul Irakului) vor fi retrași temporar. Zeci de soldați au fost deja relocați din capitala regiunii autonome Kurdistan, iar la bază “a rămas doar […]
Autoritățile din Republica Moldova și Ucraina investighează un complot de asasinare a mai multor oficiali ucraineni, la comanda serviciilor rusești. Pentru moment, nu sunt informații despre identitatea celor vizați și nici despre stadiul planului.
Poliția Republicii Moldova a anunțat, joi dimineață, declanșarea unei anchete comune cu autoritățile din Ucraina în legătură cu un plan de lichidare a mai multor “persoane publice din Ucraina, activitate infracțională coordonată de serviciile speciale rusești”. Deocamdată, autoritățile nu au oferit informații despre identitatea țintelor sau despre etapa în care a ajuns complotul. La caz […]
Cotațiile petrolului cresc pentru a treia zi la rând, impulsionate de eșecul negocierilor de pace Ucraina – Rusia și de teama unui potențial conflict între SUA și Iran. Țițeiul european Brent a trecut de 71,5 dolari/baril și se îndreaptă spre cel mai ridicat nivel din iulie 2025 până în prezent.
Petrolul european Brent a trecut de 71,50 dolari pe baril, după un salt de aproximativ 4% miercuri și încă 1,6–1,7% joi dimineață. În total, doar într-o zi a avut un avans de 4,4%, cea mai mare creștere din ultimele luni. Acum se află la cel mai ridicat nivel din ultimele șase luni. Și petrolul american […]
Sondaj Inscop. Unul din patru români consideră că lucrurile în România se îndreaptă într-o direcție greșită. O treime indică corupția drept principala problemă, în timp ce un sfert creșterea prețurilor.
Conform unui sondaj de opinie realizat de Inscop, la solicitarea think-tank-ului New Strategy Center, 22.2% dintre români sunt de părere că lucrurile se îndreaptă într-o direcție bună. În schimb, 73.1% cred că lucrurile merg într-o direcție greșită. În ceea ce privește principala sursă de îngrijorare, aproape o treime dintre români au indicat corupția (față de […]
Muntenegru. Coloana oficială a premierului Milojko Spajic a fost implicată într-un accident rutier. Un ucrainean a intrat cu mașina într-un autoturism din convoi. Cauza accidentului nu este cunoscută, însă poliția informează că Spajic nu se afla în mașina lovită.
Accidentul a avut loc pe autostrada Mateševo-Kolašin din Muntenegru. Conform informațiilor preliminare, un ucrainean în vârstă de 21 de ani, care conducea un BMW, din motive momentat necunoscute, a depășit linia continuă, a intrat pe contrasens și s-a lovit frontal cu un autoturism din coloana oficială. În urma accidentului, trei ofițeri de poliție, care se […]
Poliția britanică l-a arestat pe fratele regelui Charles. Fostul prinț Andrew, decăzut din drepturi după dezvăluirile din dosarul Epstein, este suspectat că a divulgat informații confidențiale chiar prădătorului sexual, în perioada în care a fost reprezentant special pentru Comerț.
Publicația britanică BBC scrie că Andrew Albert Christian Edward Mountbatten-Windsor, cunoscut anterior sub numele de Prințul Andrew, Duce de York, a fost reținut. The Guardian scrie că poliția anchetează informațiile conform cărora Mountbatten-Windsor a împărtășit informații sensibile cu miliardarul Jeffrey Epstein, în perioada în care Andrew era reprezentant special al Marii Britanii pentru Comerț și investiții, […]
Premierul Bolojan s-a întâlnit cu reprezentanții agenției de rating Moody's, cărora le-a transmis că ținta de deficit pentru acest an este de 6,2%, "în condițiile menținerii nivelului ridicat al investițiilor".
Întâlnirea a avut loc în contextul procesului de evaluare periodică a evoluțiilor macro-economice și fiscale ale României. La întrevedere au participat ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, și directorul general al Trezoreriei Statului, Ștefan Nanu. În cadrul întâlnirii, prim-ministrul Bolojan a punctat măsurile guvernamentale privind controlul cheltuielilor publice, menținerea traiectoriei de reducere a deficitului bugetar și de […]
Șefii a cinci agenții de informații europene sunt sceptici că se va ajunge la un acord de pace pentru Ucraina, în acest an. Evaluează că Rusia nu are intenția de a încheia rapid războiul și că se folosește de negocieri pentru a obține ridicarea sancțiunilor și acorduri comerciale, deși Donald Trump susține că Vladimir Putin dorește pacea.
Directorii a cinci servicii de informații externe din țări europene au declarat pentru Reuters, sub protecția anonimatului, că Rusia nu dorește să pună capăt rapid războiului, motiv pentru care sunt pesimiști că războiul se va termina în acest an. Patru dintre ei evaluează că rușii se folosesc de negocieri doar pentru a promova ridicarea sancțiunilor […]
Armata americană ar avea posibilitatea să lanseze un atac asupra Iranului, începând de la finalul acestei săptămâni. Conform presei internaționale, președintele Trump nu a luat încă decizia finală, dar Armata Statelor Unite ar avea deja suficiente resurse în regiune.
Presa americană scrie că Armata SUA a adunat “suficiente resurse aeriene și navale în Orientul Mijlociu” pentru a lansa un atac chiar în zilele următoare. Reuters, în schimb, prezintă un calendar ușor diferit, pe baza declarațiilor unui oficial american de rang înalt. Potrivit agenției britanice, consilierii de securitate au fost informați, miercuri, că trupele americane […]
Coreea de Sud. Fostul președinte a fost condamnat la închisoare pe viață, cu regim de muncă. A fost găsit vinovat de abuz de putere și de conducerea unei insurecții, după ce a decretat legea marțială în decembrie 2024. Yoon Suk Yeol poate face apel.
Potrivit legislației sud-coreene, fapta de care se face vinovat Yoon Suk Yeol se pedepsește în trei moduri: fie prin condamnarea la moarte, fie prin închisoare pe viață cu regim de muncă, fie prin închisoare pe viață fără regim de muncă. Procurorii au cerut aplicarea pedepsei cu moartea, cu argumentul că Yeol a comis “un act […]
Washington. Prima reuniune a Consiliului de Pace al lui Donald Trump are loc astăzi. Vor participa lideri din peste 20 de țări, inclusiv Nicușor Dan, însă vor absenta reprezentanți din majoritatea statelor europene. Inclusiv Vaticanul a refuzat participarea, pe motiv că "gestionarea crizelor internaționale trebuie să rămână responsabilitatea ONU".
Potrivit Casei Albe, peste 20 de țări vor participa la prima reuniune a așa-numitului “Board of Peace”, o structură creată la inițiativa președintelui american Donald Trump, cu scopul declarat de a coordona reconstrucția Fâșiei Gaza și, ulterior, de a interveni și în alte conflicte internaționale. Administrația americană susține că statele membre au promis peste 5 […]
Coreea de Nord a prezentat ceea ce susține a fi un nou lansator multiplu de rachete capabile să transporte focoase nucleare, înaintea congresului în care liderul Kim Jong Un va prezenta "direcțiile militare pentru următorii ani".
Liderul nord-coreean Kim Jong Un a participat la o ceremonie în care au fost prezentate oficial noi lansatoare multiple de rachete de calibru 600 mm, despre care presa de stat de la Phenian susține că pot transporta focoase nucleare. Evenimentul are loc înaintea celui de-al Nouălea Congres al Partidului Muncitorilor, o reuniune politică majoră în […]
Donald Trump a criticat, din nou, decizia Marii Britanii de a ceda insula Diego Garcia (din Arhipelagul Chagos) către Mauritius. Spune că SUA pot folosi baza militara de pe insulă pentru a "eradica un potențial atac din partea unui regim extrem de periculos", în cazul în care negocierile nucleare cu Iranul eșuează.
Donald Trump și adminsitrația americană au oscilat între critici și susținere față de decizia premierului britanic Keir Starmer de a ceda o parte din Arhipelagul Chagos, unde se află baza militară comună SUA – UK (pe insula Diego Garcia), către Mauritius, arată Financial Times. Acordul prevede și ca insula pe care se află baza să […]
Comisia Europeană a deschis o anchetă împotriva Shein, platforma chinezească de comerț online, pentru a verifica dacă algoritmul oferă sugestii personalizate cumpărătorilor pe baza unor date personale colectate ilegal și dacă este conceput să creeze dependență, dar și dacă mai există comercianți care vând păpuși sexuale cu aspect de copii.
Ancheta vizează modul în care platforma gestionează riscurile legate de vânzarea unor produse ilegale, inclusiv produse care ar putea constitui material de abuz sexual asupra copiilor. Investigația vine după ce, anul trecut, Shein a fost reclamată autorităților din Franța pentru comercializarea unor păpuși sexuale cu aspect de copil. Compania a transmis că a eliminat imediat […]
Ilie Bolojan anunță că din martie guvernul va veni cu proiecte de legi care să ducă la o reformă a pensiilor și în "MAI, zona de apărare, zona de ordine publică și siguranță națională". Vârsta de pensionare va crește, iar pensia va scădea dacă este cât ultimul salariu. Precizează că vor fi excepții pentru persoanele care lucrează în condiții speciale.
Într-o intervenție la Digi 24, Ilie Bolojan a fost întrebat ce intenționează să facă cu celelalte categorii de pensionari speciali. Premierul a răspuns: “Consider că pentru toate sistemele în care se permite pensionarea la o vârstă care înseamnă 50-51-52 de ani, atunci când un om este în deplinătatea facultăților fizice și intelectuale, acolo unde pensia […]
Ungaria și Slovacia opresc temporar exporturile de motorină către Ucraina, pe care o acuză că este responsabilă pentru sistarea livrărilor de petrol rusesc prin conducta Drujba. Slovacia a decretat starea de urgenţă în domeniul aprovizionării cu petrol.
Ministrul de Externe din Ungaria a anunțat că țara sa sistează livrările de motorină către Ucraina până când livrările de petrol prin conducta Drujba vor fi reluate. Livrările de petrol rusesc către Ungaria și Slovacia sunt întrerupte din 27 ianuarie, după ce conducta Drujba a fost avariată în urma unor atacuri pe care ucrainenii le […]
Tentativă de fraudă deepfake care se folosește de imaginea lui Mugur Isărescu, guvernatorul BNR, pentru a promova investiții financiare pe un site care se promovează ca platformă de tranzacționare. BNR atrage atenția asupra postărilor false și informează că instituția nu face recomandări și propuneri de investiții.
Banca Națională a României atrage atenția asupra unei tentative de fraudă din mediul online, descoperită în ultimele zile. Conținutul deepfake clonează website-ul și pagina dintr-o rețea de socializare a ziarului Adevărul. Materialul redă un fals transcript al unei pretinse participări a guvernatorului BNR la emisiunea “40 de întrebări cu Denise Rifai”. BNR atenționează că postările […]
Discuțiile de pace dintre Rusia și Ucraina, de la Geneva, s-au încheiat brusc, după doar două ore, fără un acord concret. Conform lui Volodomir Zelenski, negocierile au fost "foarte dificile" și s-au blocat pe subiecte precum teritoriile ocupate de ruși în estul Ucrainei și soarta centralei nucleare Zaporijie. Rușii anunță noi discuții, "în viitorul apropiat".
Negocierile de pace dintre Ucraina și Rusia, desfășurate la Geneva sub mediere americană, s-au încheiat fără un acord asupra principalelor subiecte aflate pe agendă. Discuțiile au durat două zile, însă ultima rundă s-a încheiat după aproximativ două ore, fiind descrisă de președintele ucrainean Volodimir Zelenski drept “foarte dificilă”. Acesta acuză Rusia că încearcă să tergiverseze […]
Guvernul va face demersuri pentru a recupera cele 231 de milioane de euro din PNRR, dar nu garantează că va reuși. Înalta Curte anunță că va sesiza instituțiile europene, în scopul apărării independenței justiției, după decizia CCR privind pensiile speciale.
Purtătoarea de cuvânt a guvernului a transmis că prim-ministrul Ilie Bolojan salută decizia Curții și anunță că vor fi făcute toate demersurile pentru recuperarea celor 231 de milioane de euro din jalonul PNRR în care este inclusă această reformă. Același lucru l-a cerut și Sorin Grindeanu, președintele PSD, care a insistat că este treaba lui […]
Legea privind reforma pensiilor magistraților ESTE constituțională. CCR a respins sesizarea Înaltei Curți. Actul normativ prevede majorarea vârstei de pensionare de la 48 de ani la 65 de ani în 15 ani și reducerea cuantumului pensiei la 70% din salariul net.
Curtea Constituțională a aprobat legea privind tăierea pensiilor magistraților și creșterea treptată a vârstei de pensionare a acestora. După patru luni, cinci amânări și două asumări ale răspunderii Guvernului Bolojan, actul normativ merge la promulgare. Legea, pe care premierul Bolojan și-a asumat a doua oară răspunderea în Parlament, pe 2 decembrie, diferă de varianta respinsă […]
Meteorologii au extins avertizarea de Cod Portocaliu de ninsoare și viscol, până miercuri seara, în București, în Dobrogea și în estul Munteniei. Cod Galben în aproape toată partea de sud și de est, până joi dimineața.
ANM a extins avertizările Cod Portocaliu de ninsoare și viscol în București și Ilfov – valabile, acum, până miercuri la ora 16, unde va continua să ningă, iar stratul de zăpadă va depăși 50 cm. În ceea ce privește județele Constanța, Tulcea, Călărași, Ialomița și Brăila, Codul Portocaliu va fi în vigoare până aproape de […]
Sondaj. Românii sunt în topul națiunilor europene care ar prefera o dictatură în locul democrației. Alături de greci, ei au cea mai mare neîncredere în modul în care funcționează democrația,
Realizat în cinci țări europene cu tradiții democratice diferite, studiul pare a arăta că, nu ideea de democrație în sine ar fi problema ci modul în care funcționează aceasta. Procentul celor nemulțumiți este foarte ridicat în Grecia, unde 76% din respondenți spun că sunt dezamăgiți de felul în care funcționează sistemul democratic. În Franța procentul […]
Bacău. Un autocar în care se aflau 28 de persoane a derapat și a ieșit în afara șoselei, la Onești, pe Calea Industriilor. Pasagerii au rămas blocați în vehicul până la venirea pompierilor. # Biziday.ro
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență transmite că accidentul a avut loc în jurul orei 08:00, în municipiul Onești, pe Calea Industriilor, unde autocarul a ieșit în afara părții carosabile. Pompierii care au mers la fața locului au constata că ușile autocarului erau blocate. Astfel, s-a început evacuarea pasagerilor prin partea din spate a vehiculului, […]
Toate unitățile de învățământ din județele Galați și Vrancea vor fi închise, astăzi, din cauza viscolului. Cursurile se vor desfășura online. Autoritățile recomandă cetățenilor să evite deplasările neesențiale. # Biziday.ro
Prefecturile județelor Galați și Vrancea au anunțat că toate unitățile de învățământ vor desfășura activitatea în format online, pe parcursul zilei, pentru a facilita intervenția utilajelor de deszăpezire și pentru a reduce riscurile în trafic. Prefecta județului Galați anunță că, la ora 7:30, nu au fost semnalate probleme majore și că se circulă în condiții […]
Căderi masive de zăpadă în București și în sudul țării. UPDATE. Au fost închise autostrăzile A0, A1, A3 și A7, precum și șase drumuri naționale din Ilfov, Buzău, Brăila și Vrancea. Mari întârzieri ale trenurilor din Gara de Nord. Cursele aeriene către Otopeni au fost deviate în Bulgaria, la Cluj și Craiova, iar cele care ar fi trebuit să decoleze sunt anulate sau întârziate. Meteorologii estimează că stratul de zăpadă depus va depăși jumătate de metru până la prânz. # Biziday.ro
UPDATE, ora 7. Poliția anunță că a fost oprită circulația pe diferite tronsoane din autostrăzile A0, A1, A3 și A7. Pe A2, București-Constanța, se circulă, mai puțin vehiculele de peste 7,5 tone. Lista autostrăzilor și drumurilor naționale, închise la ora 7.00. Autostrada A1 București-Curtea de Argeș: închise căile de acces către București de la km. […]
Fotbal. Meciul de calificare în optimile Champions League, întrea Benfica și Real Madrid, a fost suspendat aproape zece minute după golul marcat de Vinicius. Atacantul și-a acuzat un adversar că l-a numit “maimuță”. # Biziday.ro
Vinicius Junior a ales să se bucure după golul marcat în minutul 50 dansând la colțul terenului, ceea ce i-a făcut pe fanii Benfica să arunce cu sticle și cu alte obiecte spre el, iar pe adversari să-l tragă la răspundere. Atacantul a primit cartonaș galben. Ulterior, camerele de filmat au surprins momentul în care […]
Bucureștiul și Ilfovul au intrat sub Cod Roșu de zăpadă. Până la ora 5 s-a depus deja un strat de 35 de cm de zăpadă și va continua să ningă până la ora 13. Meteorologii estimează că stratul depus va depăși 55 de cm. Se circulă cu dificultate în toată capitala. Centura Capitalei și Autostrada A7 sunt închise, iar pe A0, A2, A3 și pe mai multe drumuri din Buzău, Ialomița și Vrancea s-au introdus restricții de tonaj. Mai multe zboruri de pe Otopeni au fost anulate, iar cursele care veneau de la Dublin, Porto și Tel Aviv au fost redirecționate către Varna, Sofia, respectiv Cluj. # Biziday.ro
Codul Roșu va expira la ora 8.30, dar Bucureștiul rămâne și după aceea sub Cod Portocaliu, urmând să ningă până după amiază. În Capitală și Ilfov a fost transmis mesaj Ro-Alert. Într-o intervenție la Digi24, prefectul Capitalei a dat asigurări că utilajele au intervenit toată noapte, dar a cerut bucureștenilor să evite să plece cu […]
Vâlcea. Trafic îngreunat pe DN 7 Râmnicu Vâlcea – Dedulești, la Budești, după ce un TIR a derapat și a rămas blocat, din cauza zăpezii de pe carosabil. # Biziday.ro
Poliția Română informează că traficul rutier se desfășoară îngreunat pe DN 7 Râmnicu Vâlcea – Dedulești, în apropierea localității Budești, județul Vâlcea, după ce un ansamblu rutier a derapat și a rămas imobilizat pe partea carosabilă. Traficul rutier se desfășoară alternativ, dirijat de polițiști.
Trafic îngreunat pe DN 2 Bacău – Focșani, în apropiere de Nicolae Bălcescu, după ce un TIR s-a răsturnat pe carosabil. # Biziday.ro
Poliția Română informează că traficul rutier este oprit pe DN 2 Bacău – Focșani, în apropierea localității Nicolae Bălcescu, județul Bacău, după ce un ansamblu rutier s-a răsturnat pe partea carosabilă.
Trafic oprit pe DN 1, pe tronsoanele Brașov-Ploiești (Predeal) și Brașov-Sibiu (Feldioara), după ce mai multe tiruri au rămas blocate din cauza zăpezii de pe carosabil. # Biziday.ro
Poliția Română informează că traficul rutier este oprit pe DN 1 Brașov – Sibiu, în apropierea localității Feldioara, județul Brașov, unde un ansamblu rutier a rămas blocat pe carosabil din cauza condițiilor de drum, neputând înainta. De asemenea, autoritățile transmit că circulația este oprită și pe DN 1 Brașov – Ploiești, în apropierea localității Predeal, […]
Trafic îngreunat pe DN 1 Brașov – Ploiești, din cauza ninsorilor abundente. Autoritățile acționează pentru degajarea carosabilului. Sunt restricții pentru autovehiculele mai mari de 7,5 tone, pe direcția București – Brașov, la Nistorești. # Biziday.ro
Poliţia Română informează că traficul rutier se desfășoară îngreunat pe DN 1 Brașov – Ploiești, în condiții de iarnă, ca urmare a vremii nefavorabile. În zonă se acționează pentru menținerea drumului practicabil, însă condițiile meteo pot afecta siguranța deplasării. În acest context, a fost stabilită măsura restricționării traficului cu masa totală maximă admisă mai mare […]
Ilie Bolojan dezminte informațiile conform cărora guvernul ar plănui să taie norma de hrană a militarilor și polițiștilor. Arată că au existat discuții în coaliție pentru reduceri bugetare care să includă și cheltuieli de bază, dar că “au rămas într-o fază în care nu se va mai acționa asupra lor”. # Biziday.ro
Premierul Ilie Bolojan a oferit informațiile în cadrul unei emisiuni la care a participat, la postul național de televiziune. Prim-ministrul a fost întrebat dacă mai este nevoie de discuții în coaliție înainte ca pachetul de relansare economică și reforma din administrație să fie adoptată, iar răspunsul său a fost: “Ieri a fost o discuție, care […]
O filială a grupului german Bayer a propus un acord de peste șapte miliarde de dolari, pentru soluționarea a zeci de mii de procese în care persoanele reclamă că expunerea la un erbicid le-a provocat cancer de sânge. Acordul nu implică o recunoaștere a răspunderii în acest sens. # Biziday.ro
Propunerea, care se ridică la 7,25 de miliarde de dolari, a fost depusă de divizia Monsanto a companiei germane la Curtea de Apel din St. Louis, statul Missouri. Programul de despăgubiri prevede plăți anuale, plafonate, pe perioade de până la 21 de ani. Separat, Bayer a informat că pregătește acorduri suplimentare, în valoare de trei […]
Raport. Experții UE în domeniul climatic recomandă adoptarea unor măsuri de pregătire pentru scenariul în care temperatura medie globală va crește cu trei grade Celsius, până la finalul secolului. Avertizează că măsurile actuale nu sunt suficiente și sunt adoptate prea târziu. # Biziday.ro
Maarten van Aalst, membru al Consiliului Consultativ Științific European pentru Schimbările Climatice, a declarat că Europa plătește deja prețul pentru lipsa de pregătire în fața încălzirii globale și că adaptarea la un climat mai cald, în viitor, este “în mare parte ușor de realizat, nu este o știință complicată”. Van Aalst a condus centrul climatic […]
SUA și Iran au stabilit punctele-cheie ce ar putea sta la baza unui posibil acord pentru oprirea programului nuclear iranian, în cadrul negocierilor de la Geneva. Ministrul iranian de Externe subliniază însă că acest progres nu înseamnă că o înțelegere este iminentă. Pe perioada discuțiilor, Teheranul a anunțat închiderea temporară a Strâmtorii Hormuz, una dintre cele mai importante rute petroliere din lume. # Biziday.ro
Iranul și Statele Unite au făcut un nou pas în negocierile privind programul nuclear iranian, însă tensiunile rămân ridicate în regiune după ce Teheranul a anunțat închiderea temporară a unor porțiuni din Strâmtoarea Hormuz, una dintre cele mai importante rute petroliere din lume. Ministrul iranian de Externe, Abbas Araqchi, a declarat după a doua rundă […]
Germania. Social-democrații s-au răzgândit și vor interzicerea accesului copiilor sub 14 ani pe rețelele de socializare, după o propunere similară din partea partenerilor de guvernare de la CDU. Pentru cei între 14 și 16 ani, ar putea fi create versiuni speciale ale platformelor, fără conținut personalizat, bazat pe algoritmi, dar și fără redare automată a videoclipurilor. # Biziday.ro
Partidul Social-Democrat din Germania (SPD), formațiune aflată la guvernare alături de partidul cancelarului Friedrich Merz, CDU, susține acum interzicerea accesului la rețelele sociale pentru copiii sub 14 ani, marcând o schimbare de poziție față de declarațiile anterioare, când respingea ideea unei interdicții totale. Liderul SPD, Lars Klingbeil, vicecancelar în guvernul condus de cancelarul Friedrich Merz, […]
