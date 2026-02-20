Problema persistă la Argeș: Noile buletine confirmă prezenţa bacteriei Clostridium

09:00

Un donator anonim a oferit orașului Osaka 21 kg de lingouri de aur, în valoare de 3,6 milioane de dolari, pentru repararea rețelei de apă. Donația vine în contextul în care peste 20% din conductele Japoniei sunt învechite, provocând scurgeri frecvente și surpări de teren periculoase.