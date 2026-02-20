PSD acuză PNL și USR că blochează pachetul de relansare economică
Cotidianul de Hunedoara, 20 februarie 2026 12:10
Social-democrații le cer colegilor din PNL și USR „să dea dovadă de maturitate și să renunțe la orgoliile politice”. The post PSD acuză PNL și USR că blochează pachetul de relansare economică appeared first on Cotidianul RO.
• • •
Alte ştiri de Cotidianul de Hunedoara
Acum 10 minute
12:20
Câți români s-au uitat la Realitatea PLUS în cele trei ore de emisie suspendată # Cotidianul de Hunedoara
Realitatea PLUS a rămas în top 10 audiențe deși a difuzat doar textul unei sancțiuni CNA timp de trei ore. Aproape 150.000 de români s-au uitat la un ecran static joi seara, în timp ce emisiunile obișnuite s-au mutat pe YouTube. În urmă cu o săptămână, postul înregistra peste 160.000 de telespectatori. The post Câți români s-au uitat la Realitatea PLUS în cele trei ore de emisie suspendată appeared first on Cotidianul RO.
Acum 30 minute
12:10
Într-un comunicat, Confederația Braziliană de Fotbal (CBF) a precizat că a trimis scrisori către UEFA şi FIFA solicitând „sancţiuni severe pentru persoanele implicate în acest nou caz de rasism împotriva lui Vinicius”. The post Brazilia cere măsuri ferme după insultele rasiste denunţate de Vinicius appeared first on Cotidianul RO.
12:10
Dan Dungaciu, atac la Nicușor Dan: O deplasare ratată la Washington. S-a dus din teamă de represalii # Cotidianul de Hunedoara
„În loc să consolideze parteneriatul strategic româno-american și poziția țării noastre la nivel internațional, această deplasare a confirmat, în mod plenar, pierderea relevanței internaționale a României sub actuala conducere politică” The post Dan Dungaciu, atac la Nicușor Dan: O deplasare ratată la Washington. S-a dus din teamă de represalii appeared first on Cotidianul RO.
12:00
Gianni Infantino, la Consiliul pentru Pace prezidat de Donald Trump – VIDEO # Cotidianul de Hunedoara
Acest lucru vine în contextul în care Statele Unite urmează să găzduiască împreună cu Canada şi Mexic Cupa Mondială FIFA 2026 — lucru recunoscut şi de Trump. The post Gianni Infantino, la Consiliul pentru Pace prezidat de Donald Trump – VIDEO appeared first on Cotidianul RO.
Acum o oră
11:50
STB propune 12 măsuri pentru a acoperi datorii de 1,6 miliarde de lei. Planul include reducerea șefilor cu 30%, săptămâna de lucru de 4 zile pentru personalul de birou și actualizarea tarifelor. The post Cum vrea STB să iasă din datorii în 12 pași appeared first on Cotidianul RO.
11:50
Rețelele de socializare au devenit principalele surse de știri ale tinerilor, arată un sondaj INSCOP # Cotidianul de Hunedoara
Tinerii din România își iau informațiile în principal de pe rețelele de socializare, în timp ce televiziunea este preferată de persoanele în vârstă. Diferențe majore între generații în consumul de știri. The post Rețelele de socializare au devenit principalele surse de știri ale tinerilor, arată un sondaj INSCOP appeared first on Cotidianul RO.
11:50
După decizia istorică a CCR, CSM se plânge de deficitul de personal din instanțe. Ce acuzații aduce Guvernului # Cotidianul de Hunedoara
CSM susține că din 5.071 de posturi de judecător aprobate în România, sunt vacante la acest moment 759 de posturi, respectiv 15%. The post După decizia istorică a CCR, CSM se plânge de deficitul de personal din instanțe. Ce acuzații aduce Guvernului appeared first on Cotidianul RO.
11:40
Oraşul Guadalajara, capitala statului Jalisco, se pregăteşte să primească zeci de mii de vizitatori din diferite părţi ale lumii. The post Mexicul se teme de traficanţii de droguri columbieni la Cupa Mondială appeared first on Cotidianul RO.
11:30
Potrivit ANM, va fi viscol, iar vizibilitatea va scădea sub o sută de metri. De asemenea, se va depune strat de zăpadă, neuniform, cu grosimi între 15 şi 20 de centimetri. The post Revin ninsorile: Capitala intră sub cod galben de viscol și polei appeared first on Cotidianul RO.
Acum 2 ore
11:20
„O mișcare hazardată, complet neapreciată de marele licurici”. Critici din coaliție pentru Nicușor Dan după prezența la Consiliul lui Trump # Cotidianul de Hunedoara
„Câștigul diplomatic pare nul. Speranța că, marșând pe teme suveraniste, poți recupera o parte din votanții acestora s-a dovedit a fi o iluzie deșartă”. The post „O mișcare hazardată, complet neapreciată de marele licurici”. Critici din coaliție pentru Nicușor Dan după prezența la Consiliul lui Trump appeared first on Cotidianul RO.
11:20
Franța acuză Comisia Europeană că a participat ilegal la reuniunea lui Donald Trump din SUA. Ministrul Jean-Noël Barrot afirmă că nu a existat un mandat oficial pentru această vizită. The post Franța acuză Bruxellesul de „vizită ilegală” la Washington appeared first on Cotidianul RO.
11:10
VIDEO Schior căzut într-un pârâu, salvat de jandarmi. Pârtia din Predeal era închisă # Cotidianul de Hunedoara
Intervenție a jandarmilor montani în Predeal după ce un schior a căzut într-un pârâu, pe o pârtie închisă. Victima a fost preluată de SMURD, iar turiștii sunt avertizați să respecte regulile de siguranță. The post VIDEO Schior căzut într-un pârâu, salvat de jandarmi. Pârtia din Predeal era închisă appeared first on Cotidianul RO.
11:10
Julia Sauter, cel mai bun rezultat din istoria patinajului feminin românesc la Jocurile Olimpice # Cotidianul de Hunedoara
Pentru Team România, locul 17 olimpic la patinaj artistic este mai mult decât o clasare – este ca mai bună performanţă a unei reprezentante tricolore din istoria participărilor feminine la Jocuri. The post Julia Sauter, cel mai bun rezultat din istoria patinajului feminin românesc la Jocurile Olimpice appeared first on Cotidianul RO.
11:00
Prima ediţie a Silent Book Club Bucureşti va avea loc duminică, de la ora 16.00. Se va desfăşura sub formatul emblematic: participanţii îşi aduc propria carte şi se bucură de momente de lectură împreună, după cum urmează: jumătate de oră de discuţii libere între cititori o oră întreagă de lectură individuală încă o jumătate de […] The post Premieră literară: Silent Book Club se lansează duminică în Capitală appeared first on Cotidianul RO.
11:00
Meciul din turneul ITF W100 dintre Talia Gibson şi Sahaja Yamalapalli a fost întrerupt după ce un roi de albine a invadat arena în timpul turneului ITF Bengaluru Open. The post Panică pe terenul de tenis după o invazie de albine – VIDEO appeared first on Cotidianul RO.
11:00
CNAS anunță controale naționale pentru stoparea decontărilor ilegale și propune reorganizarea structurilor # Cotidianul de Hunedoara
CNAS propune reorganizarea structurilor antifraudă la nivel regional pentru a combate decontările fictive din sănătate. Instituția cere modificări legislative și intensifică controalele la nivel național. The post CNAS anunță controale naționale pentru stoparea decontărilor ilegale și propune reorganizarea structurilor appeared first on Cotidianul RO.
10:30
În loc să sublinieze o ieșire decentă și echilibrată la un eveniment internațional, păreriștii de calibru s-au chinuit să transforme o intervenție decentă de două minute a președintelui Dan într-un eveniment istoric. The post Nu s-a bîlbîit și n-a fost rău! appeared first on Cotidianul RO.
10:30
În săptămânile următoare grupul de lucru va definitiva programele pentru clasele a X-a, a XI-a şi a XII-a, conturându-se, astfel, imaginea de ansamblu asupra studiului disciplinei limba şi literatura română în învăţământul liceal. The post Noile programe de Română pentru clasa a IX-a, aprobate de minister appeared first on Cotidianul RO.
10:30
Noul cod penal al talibanilor legalizează agresiunile asupra femeilor și copiilor, dacă nu provoacă răni vizibile. Violența domestică este acum o pedeapsă discreționară, nu o crimă. Chiar și pentru răni grave, agresorii riscă cel mult 15 zile de închisoare. The post Violența „fără urme” a devenit legală în Afganistan sub regimul taliban appeared first on Cotidianul RO.
Acum 4 ore
10:00
Stimate domnule premier Dan, Dragă Nicușor, My friend, Te felicit pentru decizia de a participa la Board of Peace. Ar fi fost o prostie să nu o faci. E cel mai mare din istorie. Nu a existat altul mai mare. Așa cum nu a existat vreun președinte mai mare. Ce mai e nou pe tema […] The post Scrisoarea lui Donald Trump către Nicușor Dan despre anularea alegerilor appeared first on Cotidianul RO.
10:00
Ucraina face afaceri de miliarde de dolari. Exportul de arme reluat în plin război # Cotidianul de Hunedoara
Ucraina reia exporturile de tehnologie militară, estimând încasări de câteva miliarde de dolari în 2026. Prioritate vor avea statele care sprijină Ucraina în lupta împotriva Rusiei. The post Ucraina face afaceri de miliarde de dolari. Exportul de arme reluat în plin război appeared first on Cotidianul RO.
09:40
Cristian Tudor Popescu critică televiziunile pentru că îl laudă exagerat pe președintele Nicușor Dan în vizita sa din America. El numește aceste știri un „delir limbistic”. The post CTP: „Delir limbistic pentru a-l scoate pe Nicușor Dan lider mondial” appeared first on Cotidianul RO.
09:20
Siguranța copiilor nu este punctul forte al giganților tech. Apple, dat în judecată # Cotidianul de Hunedoara
Statul West Virginia dă în judecată Apple, acuzând compania că prioritizează imaginea privind confidențialitatea în detrimentul siguranței copiilor. Procesul vizează eșecul platformelor iOS și iCloud de a bloca eficient materialele cu abuz sexual asupra minorilor. The post Siguranța copiilor nu este punctul forte al giganților tech. Apple, dat în judecată appeared first on Cotidianul RO.
09:00
Comoară pentru conducte. Aur de milioane de dolari pentru apă din partea unui donator anonim # Cotidianul de Hunedoara
Un donator anonim a oferit orașului Osaka 21 kg de lingouri de aur, în valoare de 3,6 milioane de dolari, pentru repararea rețelei de apă. Donația vine în contextul în care peste 20% din conductele Japoniei sunt învechite, provocând scurgeri frecvente și surpări de teren periculoase. The post Comoară pentru conducte. Aur de milioane de dolari pentru apă din partea unui donator anonim appeared first on Cotidianul RO.
08:50
Trump construiește o bază militară uriașă în Gaza pentru 5.000 de soldați sub egida Consiliului pentru Pace. În același timp, președintele a lansat un ultimatum de 15 zile pentru Iran, amenințând cu măsuri „nefericite” dacă Teheranul refuză noul acord nuclear. The post Planul „Gaza”. Trump construiește o bază uriașă și dă ultimatum Iranului appeared first on Cotidianul RO.
Acum 6 ore
08:10
Maia Sandu a revocat grațierea lui Nicolae Șepeli, condamnat inițial în Rusia, după ce au apărut dovezi privind legăturile acestuia cu o grupare criminală. Președinția a motivat decizia prin necesitatea de a proteja încrederea publică în instituția clemenței și valorile sociale. The post Maia Sandu a anulat grațierea unui deținut cu legături criminale appeared first on Cotidianul RO.
08:00
Actorul Eric Dane, celebru pentru rolurile din „Grey’s Anatomy” și „Euphoria”, a murit la 53 de ani. Diagnosticat în 2025 cu SLA, el a devenit un activist fervent pentru cercetarea acestei boli. The post Doliu la Hollywood. Eric Dane a murit la 53 de ani appeared first on Cotidianul RO.
07:40
Nicușor Dan susține la Washington că legitimitatea puterii de la București nu mai este contestată de SUA. The post Problema „Turul doi înapoi”, subiect închis în SUA appeared first on Cotidianul RO.
Acum 8 ore
06:00
Metoda Anghel Saligny. Moldova se ridică în guvernarea Bolojan. Topul județelor care au primit bani # Cotidianul de Hunedoara
În primele șase luni cu Ilie Bolojan la cârma Guvernului, județele din zona Moldovei au primit cei mai mulți bani pe Anghel Saligny, top cinci fiind din această regiune istorică. The post Metoda Anghel Saligny. Moldova se ridică în guvernarea Bolojan. Topul județelor care au primit bani appeared first on Cotidianul RO.
06:00
Cine sunt liderii internaționali în care românii au cea mai mare încredere # Cotidianul de Hunedoara
Donald Trump și Emanuel Macron conduc în topul încrederii românilor când vine vorba despre liderii internaționali. The post Cine sunt liderii internaționali în care românii au cea mai mare încredere appeared first on Cotidianul RO.
06:00
Culisele vizitei lui Nicușor Dan în SUA. Cine a făcut lobby puternic pentru România # Cotidianul de Hunedoara
Președintele Nicușor Dan a participat ca observator la Consiliul de Pace patronat de Donald Trump cu scopul de a pregăti terenul pentru o vizită la Casa Albă. Potrivit surselor Cotidianul, vizita oficială a președintelui României în SUA va avea loc în perioada mai-iunie. Până atunci, e așteptată vizita lui Marco Rubio la București. The post Culisele vizitei lui Nicușor Dan în SUA. Cine a făcut lobby puternic pentru România appeared first on Cotidianul RO.
Acum 24 ore
23:00
Cutremur în familia regală: Fostul prinț, fratele lui Charles, scapă de arest: „părea amețit, părea șocat, stătea aplecat” # Cotidianul de Hunedoara
Andrew Mountbatten-Windsor a fost reținut aproape 12 ore sub acuzația de abuz în serviciu public, în contextul unei plângeri legate de dosarul Epstein. Poliția din Thames Valley a confirmat eliberarea sa, precizând că ancheta continuă. Regele Charles a transmis că „legea trebuie să-și urmeze cursul”. The post Cutremur în familia regală: Fostul prinț, fratele lui Charles, scapă de arest: „părea amețit, părea șocat, stătea aplecat” appeared first on Cotidianul RO.
22:50
Vezi aici anunțul oficial al lui Donald Trump, după participarea la Consiliul de Pace al lui Donald Trump. The post Nicușor Dan a luat decizia după Consiliul lui Trump: România e pregătită appeared first on Cotidianul RO.
21:10
Află de aici ce a răspuns Nicușor Dan despre faptul că Trump l-a numit premier. Momente comice la Consiliul de Pace al lui Donald Trump. The post Ce a răspuns Nicușor Dan despre faptul că Trump l-a numit premier appeared first on Cotidianul RO.
21:00
Cum a răspuns Nicușor Dan la întrebarea Cotidianul: De ce ați ales să veniți la Consiliul lui Trump? # Cotidianul de Hunedoara
Află de aici ce a răspuns președintele Nicușor Dan, întrebat de jurnaliștii Cotidianul, despre motivul pentru care a ales să meargă la Consiliul Păcii al lui Donald Trump! The post Cum a răspuns Nicușor Dan la întrebarea Cotidianul: De ce ați ales să veniți la Consiliul lui Trump? appeared first on Cotidianul RO.
20:30
Aflat la Washington, la reuniunea inaugurală a Consiliului pentru Pace, prezidată de Donald Trump, preşedintele Nicuşor Dan a reafirmat sprijinul României pentru cooperarea transatlantică şi pentru soluţionarea conflictelor globale. Şeful statului a detaliat contribuţiile concrete pe care România le poate aduce în Gaza – de la evacuarea şi tratarea copiilor bolnavi, la sprijin instituţional şi educaţional. The post Nicușor Dan, mesaj de forță după ce a stat la masă cu liderul SUA appeared first on Cotidianul RO.
20:10
Românii cu salarii medii se întreabă cât vor încasa la pensie. Pentru un salariu net de 3.000 lei și 27 de ani de vechime, pensia estimată nu poate acoperi nici măcar cheltuielile de bază! The post Ce pensie vei primi dacă ai salariu de 3.000 lei în 2026 appeared first on Cotidianul RO.
20:10
Datoriile Kievului, reconstrucția Ucraina, cea din Gaza aduc aminte de ce spunea Nathan Mayer Rothschild: cumpărați când e sânge pe străzi The post Consiliul lui Trump. Poate nu va fi reconstrucție, dar vor fi bani appeared first on Cotidianul RO.
19:20
Prim-ministrul Dan din România la Consiliul Păcii. Ce ne vor aduce cele 2 minute și 9 secunde? # Cotidianul de Hunedoara
La peste treizeci de ani de la căderea comunismului, România încă se privește în oglinda Orientului Mijlociu cu aerul cuiva care „are relații bune cu statele arabe”. The post Prim-ministrul Dan din România la Consiliul Păcii. Ce ne vor aduce cele 2 minute și 9 secunde? appeared first on Cotidianul RO.
19:20
În ultimele doua zile, președintele Ucrainei a făcut declarații care reflectă presiunile care se exercită asupra Kievului pentru încheierea unui acord cu Rusia The post Zelenski, speriat de posibile negocieri pentru un acord NATO-Rusia appeared first on Cotidianul RO.
19:10
Află de aici care sunt cele mai prost plătite meserii din România în 2026. Sute de mii de români muncesc în aceste domenii! The post Cele mai prost plătite meserii din România appeared first on Cotidianul RO.
18:50
Scumpiri noi de până la 45% la facturile de gaz? Ordinul ANRE care pune pe jar românii # Cotidianul de Hunedoara
Află de aici ce prevede Ordinul ANRE 2/2026 care pune românii pe jar: notificări privind prețuri la gaze mai mari cu 14–45% de la 1 aprilie 2026 și costuri estimate la 6 milioane euro. The post Scumpiri noi de până la 45% la facturile de gaz? Ordinul ANRE care pune pe jar românii appeared first on Cotidianul RO.
18:40
VIDEO. Nicușor Dan, față în față cu Trump: Cred că toată lumea își dorește pace # Cotidianul de Hunedoara
Avem discursul președintelui Nicușor Dan în fața lui Donald Trump, la Consiliul pentru Pace. Ce a transmis liderul de la Cotroceni? The post VIDEO. Nicușor Dan, față în față cu Trump: Cred că toată lumea își dorește pace appeared first on Cotidianul RO.
18:20
BREAKING SURSE Nicușor Dan s-ar putea vedea cu Marco Rubio. Președintele se află în SUA, la Consiliul de Pace al lui Trump # Cotidianul de Hunedoara
Află de aici ce se întâmplă chiar acum la primul summit al „Consiliul pentru Pace”, înființat de președintele american Donald Trump. The post BREAKING SURSE Nicușor Dan s-ar putea vedea cu Marco Rubio. Președintele se află în SUA, la Consiliul de Pace al lui Trump appeared first on Cotidianul RO.
17:40
Ministrul Manole implică prefecturile în verificarea dosarelor de handicap # Cotidianul de Hunedoara
Ministrul muncii a avut o întâlnire cu directorii de instituţii, primari, sindicate şi reprezentanţi ai patronatelor din Satu Mare. The post Ministrul Manole implică prefecturile în verificarea dosarelor de handicap appeared first on Cotidianul RO.
17:30
Președintele SUA l-a numit „prim-ministru” pe Nicușor Dan. Ce a mai spus Trump în discursul de deschidere a Consiliului Păcii # Cotidianul de Hunedoara
Preşedintele Donald Trump şi-a început discursul mulţumind celor prezenţi, precum şi presei. „Este o zi importantă, iar mulţi oameni o urmăresc”, le-a spus Trump oaspeţilor săi, înainte de a începe să-i prezinte pe fiecare şi să spună câteva cuvinte laudative la adresa fiecăruia. The post Președintele SUA l-a numit „prim-ministru” pe Nicușor Dan. Ce a mai spus Trump în discursul de deschidere a Consiliului Păcii appeared first on Cotidianul RO.
17:10
Vedeta NFL Rashee Rice, acuzat de violenţă repetată asupra partenerei sale însărcinate # Cotidianul de Hunedoara
Reclamanta a postat în trecut fotografii cu ea cu buza însângerată, zgârieturi şi vânătăi într-o postare pe Instagram, acum ştearsă, fără a numi un potenţial agresor. The post Vedeta NFL Rashee Rice, acuzat de violenţă repetată asupra partenerei sale însărcinate appeared first on Cotidianul RO.
17:10
Şeful statului a dat mâna cu preşedintele Donald Trump şi s-a fotografiat cu mai mulţi membri ai Board-ului pentru Pace, precum preşedintele Argentinei, Javier Milei sau fostul premier britanic Tony Blair. The post Nicușor Dan, alături de Donald Trump și liderii lumii la Consiliul Păcii appeared first on Cotidianul RO.
16:30
Aproape două treimi dintre liderii de afaceri estimează creșterea riscurilor pentru companii în 2026, potrivit unui raport Grayling. Schimbările legislative și instabilitatea economică sunt principalele îngrijorări. The post Liderii de afaceri rămân optimişti în ciuda riscurilor tot mai mari appeared first on Cotidianul RO.
